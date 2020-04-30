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جمعية "بيت الحكمة" تنعي الحقوقي "فتاح بناني"
الخميس 30 أبريل 2020 - 22:05
نعت جمعية "بيت الحكمة" رئيسها فتاح بناني، إثر وفاته اليوم بعد صراع طويل مع المرض.
ويعد الراحل، وفق نعي الجمعية، "أحد أهم مؤسسي الجمعية وأحد أبرز أعلام الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب".
وتقدم أعضاء المكتب التنفيذي لبيت الحكمة، في نعيهم، "بتعازيهم القلبية الحارة لزوجة الفقيد ولبناته وأبنائه، وكذا لكل أصدقائه ومحبيه ولجميع أفراد الأسرة الحقوقية بالمغرب وخارجه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - احمد الحمومي الخميس 30 أبريل 2020 - 23:30
رحمك الله سي فتاح الانسان الطيب الخلوق والمناضل الفذ الذي تركة بصمة كبيرة في تاريخ الحركة الحقوقية بالمغرب. اصدق التعازي الى اسرته وأصدقائه
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