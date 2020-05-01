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كُتّاب وآراء
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106 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 4529 بالمغرب
سجل المغرب 106 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 4529 حالة في المغرب.
وأفادت معطيات وزارة الصحة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للفحوصات، قد بلغ 31247 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا لذات المصدر، فإنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 171 حالة، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من عصر أمس والعاشرة من صباح اليوم.
وتم تسجيل 71 حالة شفاء جديدة خلال، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 1055 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (42)
وعض الاسواق فيها الزحام...كانتمنا مزيد من الحزم من طرف السلطات المحلية باش مانضربوش هادشي لي درنا كلو ف0.والله يرفع علينا هاد الوباء.
اغرب شيئ يحصل في المغرب مرة حالات قليلة اليوم الاخر مضاعفة باكثر .يشبه العشوائية .او طريقة تمرير المعطيات فيها الشك
لنتزم جميعا. احبكم في الله
نسال الله ان يجعل لنا مخرجا من هدا الوباء أمين
الكثيرون لا يعرفون احد السطوح التي تلتقط المرض وهي الراس حيث يلتصق بها او يتساقط على الشعر الرذاذ او الجزئيات المنبعثة عند كلام الغير القريبين منكم او نلمس بادينا الراس ولا نغسله عند عودتنا الى المنزل فننام او نضع راسنا على الوسادة وهو يحتوي على جزئيات المرض ثم نلمس الوسادة بادينا مرة اخرى ونلمس اعيننا او فمنا ونصاب لا محالة من الفيروس.
لذلك من وسائل الحماية وضع القبعة على الراس او ستر الراس .
أمام هذا المنحنى المرتبك لعدد الإصابات اليومية، يظهر أنه أصبح لزاما على الدولة تغيير استراتيجية التعامل مع هذا الوباء من خلال:
- الرفع من عدد التحليلات اليومية بشكل قياسي يسير بسرعة أكبر من تفشي الفيروس، وإلا فإن هذا العدد وإن تحسن عن البداية لا يمكنه حصر الفيروس بسرعة، فعملية التجاوز تقتضي حتما الرفع من السرعة.
- تشديد حالة الطوارئ التي يظهر أنها تشهد انفلاتا مع بداية شهر رمضان، فالشوارع والأسواق صارت ممتلئة بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام.
- المزيد من حملات التوعية حول الدور المحوري لارتداء الكمامة في الوقاية من الاصابة واحتمال نشر العدوى، كذلك التأكيد على مسافة الأمان.
نتمنى خيرا فيما يستقبل من الأيام، وتأكدوا أن لنا ربا أرحم بنا من أمهاتنا.
لن يغلب عسر يسرين.
مزيدا من الصبر حتى تجاوز هذه المحنة
تقبل الله صيام الجميع