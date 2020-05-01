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الرئيسية | مجتمع | 106 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 4529 بالمغرب

106 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 4529 بالمغرب

106 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 4529 بالمغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 ماي 2020 - 10:05

سجل المغرب 106 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 4529 حالة في المغرب.

وأفادت معطيات وزارة الصحة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للفحوصات، قد بلغ 31247 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا لذات المصدر، فإنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 171 حالة، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من عصر أمس والعاشرة من صباح اليوم.

وتم تسجيل 71 حالة شفاء جديدة خلال، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 1055 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - أمين الجمعة 01 ماي 2020 - 10:15
الله يدير تاويل الخير هدشي غي مكيزيد اللهم رفع عنا هدا الوباء إنك سميع موجيب
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8
2 - منار الجمعة 01 ماي 2020 - 10:16
رحمتك يا رب، اللهم عجل برفع هذا الوباء. اللهم اشفي جميع مرضانا و ارحم جميع موتانا.
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8
3 - خبط عشواء. الجمعة 01 ماي 2020 - 10:17
لا أعرف كيف اربط ببن الحجر والارتفاع بعد الإنخفاض لا أعرف السبب في ذالك أكاد أجن عليك من الله ما تستحقين أيتها الصين
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5
4 - مصطفى الجمعة 01 ماي 2020 - 10:17
ربنا اننا نترجى اللطف منك لابعاد هدا الوباء عنا وارزقنا الصحة والسلامة يا عزيز يا قدير.
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9
5 - Saufaine الجمعة 01 ماي 2020 - 10:17
جمعة مباركة للجميع المغاربة الحمدلله ان حالات الشفاء تعدت الالف وهذا شيء مفرح
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5
6 - عبد الله الجمعة 01 ماي 2020 - 10:17
لايزال أمامنا الكثير من العمل والإلتزام وعدم التسرع والتهور. الوضع يحتاج منا جميعا الوعي بما هو قادم. نرجوا من الله العزيز أن يرحمنا وأن ينزل علينا الفرج من عنده
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7
7 - عبدالقادر الجمعة 01 ماي 2020 - 10:18
الله ايجيب العفو في هدا الشهر.المبارك .امهدشي ره مزال يتكاثر..
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8 - عزوزي عززيز الجمعة 01 ماي 2020 - 10:18
الله يحفظ بلادي الغالية بملكها و شعبها
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9 - يوسف الجمعة 01 ماي 2020 - 10:18
بقاو فديوركم البشر واش عرفتو بانه خروجكم الغير مبرر يسمى القتل العمد ورربي غادي يحاسبكم عليها ونزيدكم فكروا فهادوك الاطباء والممرضين لما شافوش ولادهم هادي 40 يوم . جلسوا فديوركم وطبقوا التعليمات الصحية
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10 - Fat الجمعة 01 ماي 2020 - 10:18
اللهم ان هذا لمنكر، هذه نتيجة تلاعب الشعب واستهتاره بالحجر الصحي
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11 - لطف الجمعة 01 ماي 2020 - 10:19
106 حالة في 18 ساعة.........يعني 6 حالات في كل ساعة.....الله اكبر....هادشي مابغاش يحبس.....الله يلطف بينا
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12 - Rachid الجمعة 01 ماي 2020 - 10:19
الله يهدي بنادم يدخل شويا لدارو فهاد رمضان.محموعة من الأحياء بمراكش لحاله ديالها كاتبين انه ماكاينش حجر.ناس خارجة عادي، الدراري كايلعبو الكرةعلى حساب ماشفت فشي فيديوات
وعض الاسواق فيها الزحام...كانتمنا مزيد من الحزم من طرف السلطات المحلية باش مانضربوش هادشي لي درنا كلو ف0.والله يرفع علينا هاد الوباء.
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13 - hicham7 الجمعة 01 ماي 2020 - 10:20
لا حول ولا قوة الا بالله. الناس بزاف ماملتازمينش الحجر الصحي. 80% خارجين و مخالطين و كأن كورونا ليست سوى أوهام أو حكاية
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14 - البوعزاوي ادريس الجمعة 01 ماي 2020 - 10:21
الله يحفظك ابلادي الغالية ملكا و شعبا
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15 - Sefrioui الجمعة 01 ماي 2020 - 10:23
المهم والله مبقبت فاهم والو غادي نكتافي بالدعوات انجينا ويحفظنا من هاد الوباء اما الى بقينا متبعين هاد الاحصائيات غادي نتسطاو حتي كنقولو صافي بان الفرج ونرجعو لحالة الاحباط بظهور اصابات اخرى اكثر
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16 - قضور الجمعة 01 ماي 2020 - 10:23
الله يلضف بنا والسلام نسال الله ان يفرج عنا قريب ‏‎ ‎
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17 - عزيز المغربي الجمعة 01 ماي 2020 - 10:24
يبدو أن شعار خليك فدارك لم يعد كافيا لمجابهة الفيروس، الناس في نظرها عدم الخروج يعني عدم التجول في الأسواق وعدم الجلوس في المقاهي، لكنهم في المقابل يتبادلون الزيارات العائلية والجلسات خصوصا في هذا الشهر الكريم، صدقوني منذ حل هذا الشهر وأنا أسمع عبارات آجيو فطرو معانا،توحشنا الدراري...إذا استمرينا في تغليب العاطفة لأننا لانستطيع البقاء لمدة شهر في الحجر، فإنه لاقدر الله ستكون النتيجة محبطة
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18 - محب لوطني الجمعة 01 ماي 2020 - 10:25
اللهم الطف بنا يا رب و ارحمنا .. لا أفهم لماذا لا يتم احترام الحجر الصحي .. اللهم رحمتك في هذا الشهر الفضيل .
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19 - جميل الجمعة 01 ماي 2020 - 10:26
المغرب اول دولة في الحجر الصحي المنزلي لاكن هيا اخر من يتحكم في المرض للاسف تماطل في الفرز والعزل والكشف
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20 - حميد المغربي الجمعة 01 ماي 2020 - 10:26
مازالت الإحصائيات غير ثابتة فتارة منخفضة واخرى مرتفعة فاللهم ألطف بنا يارب وارفع عنا هذا الوباء واشفي المصابين وارحم من وافتهم المنية اللهم إنا لا نملك الا الدعاء فاستجب دعائنا يارب
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21 - عبد البر الجمعة 01 ماي 2020 - 10:26
اللهم اشف كل مريض يا رب
اغرب شيئ يحصل في المغرب مرة حالات قليلة اليوم الاخر مضاعفة باكثر .يشبه العشوائية .او طريقة تمرير المعطيات فيها الشك
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22 - USK SIDI KACEM الجمعة 01 ماي 2020 - 10:27
لا داعي للخوف اخواني اخواتي، سحابة عابرة ان شاء الله، جيبو وليداتكم واجيو مرحبا بكم فمدينتكم التانية سيدي قاسم، صفر حالة لكن الحرارة تفوق الاربعين ههههه
لنتزم جميعا. احبكم في الله
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23 - محمد الجمعة 01 ماي 2020 - 10:28
هل من بؤر جديدة تجعل العدد لا ينخفظ ؟
نسال الله ان يجعل لنا مخرجا من هدا الوباء أمين
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24 - deutsh الجمعة 01 ماي 2020 - 10:28
الحمد لله على كل حال وهدا يبشر بزيادة شهرا أخر من الحجر الله اصبرنا اوصاف
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25 - نبقاو فالدار ومنخرجو إلا الجمعة 01 ماي 2020 - 10:28
والله مابقيت عارفة واش حنا غاديين ولا راجعين.. الناس عندنا غير دارت المكامة وعطاتها الخروج والمخالطة. وحتي الصرف ديال الفلوس ماعرفتش اش واقع. واش هادو غير المخالطين او حنا حاملين الفيروس بلا اعراض. الله يدير تاويل الخير. وحتي نسبة التعافي شكلت لي انا مشكل. الناس ملي كتشوف الارقام التعافي كتظن بان راه كاين العلاج غير تخرج معندها سوق.
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26 - مغربي امازوني الجمعة 01 ماي 2020 - 10:29
أظن أننا سنضطر للتعايش مع هذه الجائحة و تقبل قدر الله في ظل عدم توفر لقاح لهذا الفيروس.
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27 - منير الجمعة 01 ماي 2020 - 10:29
لقد بحت أصواتنا و نحن نقول إنه هناك أمر خطير أن أوروبا و أمريكا يتجهون في الاتجاه الصحيح للقضاء على الوباء و الرجوع سريعا للحياة الطبيعية و ذلك بكثرة الفحوصات عشرات الآلاف من الفحوصات يوميا و ذلك سر كثرة الاصابات لكنهم سيكتشفون كلةالحالات في زمن اقصر منا نحن الذين نقوم ب300 فحص في اليوم نكتشف 100 حالة ماذا لو قمنا بمائة فحص كم سنجد أن اللذين عثر عليهم يحملون الفيروس لا يمكن متابعة كل مخالطيهم لأنه أن ذهب إلى السوق كيف ستعرف من خالط هم يتابعون فقط عائلتهم و زملاء العمل هنا ارجع لكلام الدكتور الفايد أن سر كثرة الوفيات عند الغرب هو النظام الغذائي السيئ و الفاست فوذ و الشيخوخة المرتفعة عكس المغرب الذي نظامه الغذائي غالبا صحي و نسبته الشيخوخة ضعيفة لهذا كم من واحد سيحمل الفيروس و يشفى وحده دون أن يعلم و الله اعلم...الله يرحمنا و يلطف بنا اجمعين
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28 - bouybawn isa الجمعة 01 ماي 2020 - 10:30
ملاحظة مهمة حول انتشار مرض كورنا
الكثيرون لا يعرفون احد السطوح التي تلتقط المرض وهي الراس حيث يلتصق بها او يتساقط على الشعر الرذاذ او الجزئيات المنبعثة عند كلام الغير القريبين منكم او نلمس بادينا الراس ولا نغسله عند عودتنا الى المنزل فننام او نضع راسنا على الوسادة وهو يحتوي على جزئيات المرض ثم نلمس الوسادة بادينا مرة اخرى ونلمس اعيننا او فمنا ونصاب لا محالة من الفيروس.
لذلك من وسائل الحماية وضع القبعة على الراس او ستر الراس .
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29 - سي عمر البوجي الجمعة 01 ماي 2020 - 10:31
الله يحفظ فقط و الله يجعل ارتفاع الحرارة عاملا في القضاء على الفيروس اللعين- لان الالتزام بالتدابير الصحية صعب في مجتمع مثل المجتمع المغربي و لا سيما في الاحياء الشعبية المكتضة و الهشة جدا رغم ان المغاربة يجهدون لارتداء الكمامات لكن الكمامة لا تكفي لوحدها بل ايضا الالتزام بالتباعد (1.5 متر بعضنا من بعض) الا اننا بلا شعور نميل الى الاحتكاك بعضنا بالبعض و التقارب و التلامس و التراخي و غياب الصرامة الذاتية بخلاف شعوب آسيا و اوربا التي بامكانها التغلب و حصر الوباء بسبب انتباه و خوف الشعوب و الثقافية الصحية لديهم- ربما النساء عندنا اكثر انضباطا و حيطة بسبب واقعية النساء و لاسباب ثقافية دينية - لكن من الافضل الوعي عقليا بخطورة الوباء للحفاظ على النفس او الروح-
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30 - متابع الجمعة 01 ماي 2020 - 10:31
المعركة ضد كورونا مازالت محتدمه. المرجو البقاء في المنازل والخروج فقط للتزود مع لتزام الاحتياطات و عدم التقارب في المحلات و في الأسواق. كاين شي ناس باقي هاد الشي مابغاش يدخلهم فالراس و لا حول ولا قوة الا بالله.
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31 - Observateur الجمعة 01 ماي 2020 - 10:32
يا ربي تبعد علينا البلاء و ترفع علينا الوباء....حتى تنفرحو شوية و نعاودو نحزنو
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32 - فدوى الجمعة 01 ماي 2020 - 10:32
يا ربي السلامة اللهم إنا نسألك اللطف يا لطيف حتى نقولو بدأ المرض بالانحسار و تخيب آمالنا عافاكم اعطيونا الجهات و كل مدينة اشحال فيها د الإصابات وشكرا للأطر الطبية لي ساهرة على راحة وشفاء المرضى
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33 - عبداللطيف الجمعة 01 ماي 2020 - 10:32
بمجرد ان صرح العثماني ان الوباء اصبح متحكما فيه حتى بدأت الارقام تعود للارتفاع وهذا شيء طبيعي عوض الجميع يتعبىء لمواجهة الوباء اصبح الكل يناقش مشروع قرار تكميم الأفواه ونعم التسيير الحكومي وكل المجهودات المبذولة في الشهر الاول من الحجر ضربت في الصفر خلال الشهر الثاني
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34 - متتبع الجمعة 01 ماي 2020 - 10:33
يبدو من تدبدب الأرقام أن منحنى عدد الحالات يتجه إلى الإنخفاض ببطئ. أتمنى أن تساهم إرتفاع درجة الحرارة في التقليل من إنتشار الفيروس. الحجر الصحي لاينبغي أن يمدد لفترة أخرى وإلا ستكون كارتة إجتماعية و إقتصادية بكل المقاييس
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35 - التحفظ الجمعة 01 ماي 2020 - 10:34
فيروس غير مفهوم وغريب الاطوار كما جاء على لسان وزير الصحة لذا يجب التعامل بحذر مع الحالات التي شفيت
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36 - سيدي احمد الجمعة 01 ماي 2020 - 10:37
هل من مجهود من علماءنا والطاقم الطبي المغربي والباحثون في هذا المجال لايجاد دواء او للقاح فعال لهذا الداء المجهول ؟؟؟!!!!!!
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37 - ayman id الجمعة 01 ماي 2020 - 10:39
اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب من اين جاءت هذه الاصابات
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38 - ayman الجمعة 01 ماي 2020 - 10:42
اذا بقينا على هذه الحال اكيد سيتمدد الحجر الصحي اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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39 - الباعمراني الجمعة 01 ماي 2020 - 10:42
السلام عليكم ورحمة الله
أمام هذا المنحنى المرتبك لعدد الإصابات اليومية، يظهر أنه أصبح لزاما على الدولة تغيير استراتيجية التعامل مع هذا الوباء من خلال:
- الرفع من عدد التحليلات اليومية بشكل قياسي يسير بسرعة أكبر من تفشي الفيروس، وإلا فإن هذا العدد وإن تحسن عن البداية لا يمكنه حصر الفيروس بسرعة، فعملية التجاوز تقتضي حتما الرفع من السرعة.
- تشديد حالة الطوارئ التي يظهر أنها تشهد انفلاتا مع بداية شهر رمضان، فالشوارع والأسواق صارت ممتلئة بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام.
- المزيد من حملات التوعية حول الدور المحوري لارتداء الكمامة في الوقاية من الاصابة واحتمال نشر العدوى، كذلك التأكيد على مسافة الأمان.
نتمنى خيرا فيما يستقبل من الأيام، وتأكدوا أن لنا ربا أرحم بنا من أمهاتنا.
لن يغلب عسر يسرين.
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40 - youssouf الجمعة 01 ماي 2020 - 10:44
بقينا هنا حاصلين
الله يطلق سراحنا بسلام
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41 - fatima الجمعة 01 ماي 2020 - 10:44
لا كونتو باغين الفيروس انحاسر فأقصر مدة ممكنة فخصكم نزيدو تحاليل بالأضعاف و الى زدتوهم 100% غادي يتزادو الحالات و لكن راه مزيان بش ميبقوش هادوك لمخبيين إ عاديو و بالتالي انحساره
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42 - شمس الجمعة 01 ماي 2020 - 10:45
في صعود مرة أخرى اللهم استر
مزيدا من الصبر حتى تجاوز هذه المحنة
تقبل الله صيام الجميع
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