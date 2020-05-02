"المجالس العلمية" تواكب رمضان و"الحَجر" رقميا

هسبريس - وائل بورشاشن

مع تزامن شهر رمضان مع حالة "الطّوارئ الصحية"، نقلت مجموعة من المجالس العلمية تدبيرها للشّأن الديني للمملكة إلى الفضاء الرقمي باللغتين العربية والأمازيغية.

وانتقلت أنشطة مجموعة من المجالس العلمية بالمغرب إلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع التسجيلات المرئية "يوتيوب" خلال شهر رمضان، بعدما كانت تستقبلها عادة المساجد ودور الشباب وبعض المؤسسات.

وينشر المجلس العلمي المحلي لمدينة سلا "دروسا مصورة ومسموعة، ومقالات توعوية، وحكما دينية"، ويواكب أبرز أحداث الشأن الديني بجهة الرباط سلا القنيطرة، وربوع المملكة، عبر قناته على "يوتيوب" وصفحته على "فيسبوك"، باللغتين الأمازيغية والعربية.

كما أعلن المجلس العلمي المحلي لعمالة سلا عن دروس ومواعظ باللغتين الفرنسية والإنجليزية يقصد منها "توسيع التّواصل العلمي والديني مع مغاربة المهجر".

وينشر المجلس العلمي المحلي لعمالة المحمّدية سلسلة مصوَّرة تجيب فيها هند الشريفي الإدريسي عن أسئلة في فقه الصيام، مع سلسلات أخرى للاستماع للقرآن الكريم، ومواعظ بـ"الريفية" تلقيها حورية الفداش.

كما أعلن المجلس العلمي المحلي لإقليم سيدي سليمان برنامج مسابقات في المعلومات القرآنية يواكب فيه شهر الصيام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع عرض برامج رمضانية مصوَّرة يؤطّرها الواعظ عبد الصمد المومني، ودروس عن وسائل الانتفاع من القرآن الكريم يلقيها عبد العزيز العمراوي، وقراءات للقارئ الموساوي العبيسي.

وعمّمت صفحة المجلس العلمي في تنغير مواعظ بالأمازيغية حول آداب الصيام، وبالعربية حول مقاصد الصيام، والعناية بالقرآن، وقراءات قرآنية لقرّاء من الجنوب الشرقي. كما نشرت صفحة المجلس العلمي المحلي لإقليم بولمان على "فيسبوك" مواعظ رمضانية مسجَّلَة.

وواكب المجلس العلمي المحلي ببني ملال الشهر الفضيل بسلسلة دروس مصوّرَة يلقيها عضوه عبد الواحد بويتلان، حول فضائل الصيام ومحاذيره، ومواعظ بالعربية والأمازيغية لأئمة مرشدين ومرشدات مثل يوسف بورحيم حول رمضان وبرّ الوالدين، وأسرار "لا إله إلا أنت سبحانَك إنّي كنتُ من الظّالمين" للمرشدة عزيزة ريتال.

ومن بين الأنشطة التي تواكب رقميا شهر رمضان مسابقة بادر إلى تنظيمها المجلس العلمي المحلي للصويرة، عبر صفحته على "فيسبوك"، في تجويد القرآن عن بعد، ترسَل مقاطعها عبر تطبيق التواصل "واتساب"، فضلا عن نشره مجموعة من المقاطع المصوّرة، من بينها ما يتحدّث عن أحكام الصيام بالعربية، وما يشرح الأحاديث النبوية بالأمازيغية.

وشهدت فترة الحجر الصحي، المفروض في ظلّ حالة "الطوارئ الصحية" المُعلَنَة، انتقالا للمجالس العلمية إلى الفضاءات الرقمية، من بين نماذجها على سبيل المثال لا الحصر صفحة "صوت العلماء" التي تنشر ندوات وحوارات ودراسات وأبحاث، ينفتح فيها المجلس العلمي بمدينة سلا على مختلف الأصوات والمقاربات الدينية المغربية من داخل المؤسسات العلمية وخارجها.