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هذه سيناريوهات تنتظر رفع الحجر الصحي بالمغرب بعد 20 ماي

هذه سيناريوهات تنتظر رفع الحجر الصحي بالمغرب بعد 20 ماي
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 01 ماي 2020 - 13:25

نفت مصادر هسبريس صحة الوثيقة التي جرى تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الحسم في سيناريوهات رفع الحجر الصحي بعد 20 ماي المقبل.

وينتظر المغرب استقرار الوضعية الوبائية خلال الأسبوعين المقبلين للحسم في مسألة رفع الحجر الصحي بعد نهايته في 20 ماي، أم تمديده لفترة ثالثة، لكن الراجح أنه سيتم رفع الحجر بحذر شديد حتى لا يعود معدل عدوى كورونا إلى الارتفاع من جديد، وهو المسار نفسه الذي اتخذته دول العالم.

وكان وزير الصحة أكد أنّ "رفع الحجر الصحي في وقت غير مناسب يعني تضاعف عدد الحالات أكثر من البداية"، مضيفا: "لا جواب حول إلى متى إلى أن يستقرّ مؤشر (R0) لأسبوعين، وعدد المصابين، وعدد الحالات الإيجابية المخبرية بعد توسيع الكشف على المصابين المحتمَلين".

وقال مصدر من وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إن "الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين في تحديد قرار رفع الحجر الصحي من عدمه، بناء على معدل انتشار الوباء R0".

وأضاف المصدر ذاته، في تصريحه، أن "كل قطاع وزاري يقوم اليوم بإعداد سيناريو خاص به انطلاقا من تصوره للقطاع حسب تطور الوضعية الوبائية (وزارات الصحة، الداخلية، والتجارة والصناعة والاقتصاد والمالية وبقية المتدخلين)، وسيتم تجميع كافة السيناريوهات واتخاذ القرار المناسب أخذا بعين الاعتبار منحى مؤشر الفيروس في الأسبوعين المقبلين".

وتتجه السلطات المغربية إلى السماح بعودة تدريجية للقطاعات الصناعية والتجارية تفادياً لخسائر أكبر على المستوى الاقتصادي، لكن هذا القرار، وفق المصدر ذاته، يراعي خصوصيات كل جهة على مستوى الوضعية الوبائية وفرض قواعد جديدة لحماية السلامة في الأوساط المهنية.

ووضعت وزارة الصحة تصوراً لتوسيع دائرة الفحوصات بشكل واسع مباشرة بعد رفع الحجر، على اعتبار أن توصيات منظمة الصحة العالمية تشدد على أن رفع القيود يتطلب توفير النظام الصحي الخاص بالكشف عن كل حالة واختبارها وعزلها ومعالجتها وتتبع كل فرد له اتصال بالحالات.

واستبعدت مصادر متطابقة أن تعود المدارس والجامعات بعد 20 ماي المقبل، بالنظر إلى خطورة هذا القرار الذي قد يكون مجازفة غير محسوبة العواقب، خصوصا أن فرض إجراءات التباعد الاجتماعي على التلاميذ يبقى أمراً مستحيلاً.

وتدرس وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سيناريو خاص بالعودة إلى المؤسسات بالنسبة لجميع المستويات الإشهادية المعنية بالامتحانات نهاية السنة، فيما بقية المستويات يرتقب أن يمتد قرار التمديد بشأنها إلى غاية شتنبر المقبل تفادياً لتعريض صحة الأطفال لخطر الإصابة بالفيروس.

وتُحذر منظمة الصحة العالمية من إجراءات رفع الحجر الصحي دون اتخاذ كافة التدابير اللازمة ودراسة الوضعية الوبائية، ومن ذلك التأكد من أنه تم الحد من تفشي الوباء إلى أدنى مستوياته، خصوصا في بيئة قد تشكل بؤراً.

وتدعو "الصحة العالمية" إلى اتخاذ تدابير وقائية في أماكن العمل والمدارس وأماكن أساسية أخرى قبل قرار رفع الحظر الصحي، بالإضافة إلى ضرورة تثقيف المجتمعات وإشراكها وتمكينها بالكامل للتكيف مع "المعيار الجديد" للحياة اليومية بعد رفع القيود.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - فهد الجمعة 01 ماي 2020 - 13:35
يارب سترك وعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين
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42
2 - ماريا الجمعة 01 ماي 2020 - 13:36
نسأل الله العظيم ان يرفع عنا هذا البلاء. ونرجو ان يكون جل الناس ولانكره ان يكون الكل قد عقم قلبه وطهره ولم يتعلم تعقيم الأرضية فقط..
انا اذا لم تصل النتيجة الى صفر مصاب.فمن الافضل لبلدنا ان يزيد في الحجر الصحي.
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43
3 - الإدريسي الجمعة 01 ماي 2020 - 13:39
دائما يقولون الاسبوعين المقبلين حاسمين مند بداية الوباء..حتى في مارس يقولون هذا الكلام...والدولة نفسها من تركت سجناء ذهبو الى بيوتهم ونقلو العدوى لعاىلاتهم ولمحيطهم وكذالك تركت الشركات واسواق الكبرى يتجمهر فيها البشر حتى اصبحت بؤر للوباء ومع العلم انها اغلقت المحلات الصغرى والمساجد تفاديا للتمجعات ...ولكنها لم تطبق الامر على الجميع لماذا ؟؟؟؟
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62
4 - Jaouad الجمعة 01 ماي 2020 - 13:40
راه تدمرنا ماديا ومعنويا كون درتو خدمتكم من الاول كون راحنا خرجنا من هد الوضعية.كان عليكم فرض حجر صحي كلي لمدة 15 يوم وتكتيف تحاليل اما الان فالتمن يدفعه المواطن البسيط.
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60
5 - مسمار جحا الجمعة 01 ماي 2020 - 13:42
ضيف جديد و تقيل غيسكن معانا فالمغرب،،ياك نهار الاول قولنا ليكم كاين لي عندو مصلحة يدخل فيروس للبلاد إوا اش بالكم دبا ملي كيقولونا تعايشو معاه،، ياك ملي كانت حالة واحدة 1 قولنا إذا شدو الحدود ما غيتزادش العدد هما كذبو على لمغاربة بديك التجيهزات فالمطارات غي صورو بهم فتلفزة و حيدوهم،، عرفتو دبا علاش بغاو يخرجو هاد قانون 20.22 باش لي قال هادشي ماشي معقول يدخل الحبس لي قال كمامة مضرة و هي فعلا مضرة يدخل الحبس.. عندنا أمل فالله يخرجنا سالمين و ينتقم من هاد السفاحين إن ربي على كل شيء قدير.. كولشي يدعوا عليهم فهاد رمضان ربي قريب يجيب دعوة السائل
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14
6 - أحمد الجمعة 01 ماي 2020 - 13:42
التعايش مع الوباء وأخذ الحيطة والحذر هو الحل الممكن
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12
7 - Mohamed الجمعة 01 ماي 2020 - 13:46
نريد معرفة الى متى ستبقى الحدود مغلقة و مع من ستفتح؟
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4
8 - كازاوي rays الجمعة 01 ماي 2020 - 13:46
ناس لي كانوا ملتازمين طيلة هد المدة (شهر ونص) ذنوبهم علامن آوزارة الصحة،بغيت نقول المغاربة ديال بصح،شنو ذنبنا حنى الا نتوما محكمتوش البلاد أو مخليتوش المكاريب يطبقوا الحجر حتى هوما.اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين.
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5
9 - هشام متسائل الجمعة 01 ماي 2020 - 13:47
"وتدرس وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سيناريو خاص بالعودة إلى المؤسسات بالنسبة لجميع المستويات الإشهادية المعنية بالامتحانات نهاية السنة، فيما بقية المستويات يرتقب أن يمتد قرار التمديد بشأنها إلى غاية شتنبر المقبل تفادياً لتعريض صحة الأطفال لخطر الإصابة بالفيروس"

ما هذا الجهل بالمرض !!!
كل الدراسات والإحصائيات تشير إلى أن الأطفال هم الأقل عرضة للإصابة بالمرض.

بلا ما تحلموا الصيف بقى له غير شهرين. غير فكروا في الموسم الدراسي القادم أما الحالي زربات عليه كورونا
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10 - وجدي الجمعة 01 ماي 2020 - 13:48
اتمنى من السلطات تمديد الحجر الصحي إلى غاية يوليوز أو غشت حتى يتم القضاء نهائيا على الفيروس.لا نريد مجازفات ومخاطرات قد نندم عليها أشد الندم فيما بعظ.امكثوا في منازلكم
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-10
11 - حلل وناقش الجمعة 01 ماي 2020 - 13:49
انا لي كيبن لي راه احسن نرفع الحجر تدريجيا في اقرب وقت شهرين ديال الحجر والاصابات بالفيروس هي هي ونتاعيشو مع هذا المصيبة راه حتى الحجر زاد غير المشاكل الصحية والاسرية شحال من واحد ضارب مع اولادو وا شحال من واحد مرض بالركابي وشحال من واحد نتحر اواا بلا من زيدو نضحيو بالاقتصاد ولي اوفا اجلو الله يرحمو وراه ما تكون غير لي كونها الله
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12 - daka الجمعة 01 ماي 2020 - 13:49
الله يرزقنا السلامة. انها حرب مع المجهول. يجب ان لا يستهان مع المرض القوي الذي خلف في امريكا تقريبا سبعين الف قتيل والعدد في تزايد يعني اكثر من وفيات حرب الفيتنام. وفي أوروبا اكثر من 140 الف قتيل وفي العالم 240 الف قتيل. والمصابين تقريبا تلاتة ملايين ونصف. يجب الحذر وإصلاح امورنا مع الله و كفا من المراوغات مع الله والعبد.
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13 - kamal الجمعة 01 ماي 2020 - 13:50
عن اي رفع حجر تتحدثون مادام هناك لا مدارس لا زيارات عاءلية ادن تريدون رفع الحجر فقط على شركاتكم
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2
14 - هلع مبالغ فيه الجمعة 01 ماي 2020 - 13:50
في الحقيقة هذا الرعب غير مبرر و ليس يعتمد على أساس علمي. المؤشر الذي يتكلمون عنه هو تحت العدد 1 منذ أزيد من شهر و ليست هناك مؤشرات على ارتفاعه من جديد نظرا لعدة عوامل منها ارتفاع درجات الحرارة و وعي الناس بالأجراءات الوقائية . لكن الحكومة لا تريد أن تخفف عن المواطن لغرض ما لا نعلمه.
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3
15 - هشام الجمعة 01 ماي 2020 - 13:51
يجب على المسؤولين وضع خطة ما بعد الحجر لأننا و بحمد الله وإلتزام المواطنين تجاوزنا الاسوء أما إدا فكرنا في تمديد تالت فلا أضن أن يلتزم الناس لأننا لم نعد بإمكاننا الصبر لا نفسيا ولا ماديا
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2
16 - بدر الجمعة 01 ماي 2020 - 13:52
أرجو من الدولة التركيز أكثر على القطاع الفلاحي.. فكما نلاحظ اليوم دميع القطاعات انهارت تقريبا الا قطاع الفلاحة.. يجب تحويل المغرب الى أول دولة مصدرة لجميع أنواع المواد الغذائية.
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17 - تعليق الجمعة 01 ماي 2020 - 13:52
انا ضد تمديد الحجر الصحي بعد 20 ماي وضعيتنا المالية في ازمة لم نتلقى اي اعانات رب الاسرة موظفة على قد الحال تم اقتطاع من اجرتها والباقي كلو كريديات انا كنت كنعاون توقفت عن العمل ومتوصلناش باي اعانات ياربي نقدرو نكملو غير رمضان على خير راه القضية صعيبة
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18 - الفاسي الجمعة 01 ماي 2020 - 13:53
إن لم نلتزم بالحجر الصحي مائة بالمائة من طرف الشعب المغربي والدولة المغربية بالأمور ستزيد سوءا يوم بعد يوم . حظر تجول تام للأشخاص والسيارات للمدة المتبقية أي عشرون من ماي وغلق جميع القطاعات الإقتصادية الغير منتجة للمواد الغذائية والطبية ويجب على الحكومة المغربية أن تقوم بتوفير المواد الأساسية للمغاربة بتوزيعها عليهم في بيوتهم لكي لا يخرج أحد للشارع ومافيها باس الحكومة المغربية تصبر حتى هي وتضحي بالقليل إن كانت تريد فعلا من هذا الوباء أن ينتهي في المغرب
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19 - مواطن الجمعة 01 ماي 2020 - 13:53
الإحصائيات التي تقدمها منظمة الصحة بنفسها تقول أن أضرار هذا الفيروس المسمى كورونا أقل بكثير من أضرار و عدد وفيات الزكام الموسمي العآآدي و كل هذه السنين الزكام يأتي و يذهب بشكل عادي و طبيعي ولم نسمع يوما بهذه الإجراأت التي تخرب اقتصاد الدول، إلا إذا كان للمسألة ابعاد أخرى لا علاقة لها بالصحة، فالدول الاسلامية في شرق آسيا لم تمنع المساجد و لم تقفل الحياة برمتها و مع ذلك لم نسمع لديهم تلك الأعداد الهائلة من الإصابات فكيف ذلك؟؟ يبدو أن المسألة لها أبعاد سياسية و إقتصادية على المستوى العالمي و صراع اقتصادي بين الدول الصناعية الكبرى و دول العالم الثالثة تالفة وسطهم مع الاعداد و الارقام و القيل و القال و تزيد تفاقم أوضاعها سوءا الله يلطف
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20 - marocain الجمعة 01 ماي 2020 - 13:53
جل الدول في حيرة من أمرها فالحجر الصحي يقلل من إنتسار العدوى لكنه بالمقابل سيؤدي إلى إنهيار الإقتصاد ومايتبعه من أزمات إجتماعية. لذا أغلب الدول وضعت سيناريوهات لرفع الحجر تدريجيا ومنها من بدات في رفعه. ترى مذا تنتظر حكومتنا
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21 - ملاحظ الجمعة 01 ماي 2020 - 13:53
المرجو من وزارة الصحة أن تزيد من عدد اختبارات الفيروس لان معدل 2000 تحليلة في اليوم غير كافية بالمرة ...وكأننا ندور في حلقة مفرغة ونساير الفيروس ..اذا اردنا التغلب على الفيروس المرجو الإكثار من التحاليل بالنسبة للمخالطين فمثلا لو كنا  نعمل ما يناهز 6000 تحليلة في اليوم لحاصرنا الفيروس وحبسنا انتشاره ..ف 9000 مخالط يمكن أن تجرى لهم التحاليل في يوم أو يومين...بذلك سنكون اقوى من اجل السيطرة غدعلى الفيروس أكثرو من التحاليل لأنه إذا بقينا على هذا الوضع ...فإننا لن ننتهي من هذا السيناريو فما بالك برفع الحجر.. كل يوم الإعداد في ازدياد ونفس عدد التحاليل في اليوم اي 2000 لن نسيطر على الفيروس وحتى 2022 وشوف تشوف ..ومحمد اليوبي غادي يبقى معانا ...أكثروا من التحاليل بحت حناجرنا ..
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22 - عبدو الجمعة 01 ماي 2020 - 13:53
أتنمنى من السلطات إتخاد مزيدا من الحذر حتى لا تعرف بلادنا انتكاسة لا قدر الله وتذهب هذه المجهودات الجبارة كلها سدى ولنا كامل الثقة في قرارتكم
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