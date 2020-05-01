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"أوكسفام" توصي بالضريبة على الثروة لحماية الفئات الهشّة بالمغرب

"أوكسفام" توصي بالضريبة على الثروة لحماية الفئات الهشّة بالمغرب
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 01 ماي 2020 - 15:30

في خضمّ ازدياد الضغط على الفئات الاجتماعية الهشة، العاملة في القطاع غير المهيكل بالمغرب، جراء استمرار حالة الطوارئ الصحية، قدمت منظمة "أوكسفام" أربع توصيات إلى الحكومة المغربية، لتخفيف التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها الوباء العالمي، حاليا، وضمان توفير الحماية الاجتماعية لها بعد تجاوز أزمة جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

"أوكسفام" استهلت تقريرا بعنوان "القطاع غير المهيكل تحت مجهر كوفيد-19"، أصدرته بمناسبة عيد العمال، الذي يخلده العالم اليوم الجمعة، بالإشارة إلى أن الأزمة الحالية عمّقت، بشكل دراماتيكي، عدم المساواة بين الطبقات الاجتماعية على الصعيد العالمي، مشيرة إلى أن الأزمة الصحية الحالية زجّت، إلى حد الآن بملايين الأشخاص في أتون الفقر.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن سوق الشغل في أغلب البلدان النامية، بما فيها المغرب، مازال قائما بالأساس على القطاع غير المهيكل، الذي لا يوفر للساكنة دخلا كافيا، كما أن اليد العاملة في هذا القطاع لا تتمتع بالحماية الاجتماعية، أو الولوج السهل إلى الرعاية الصحية، مبرزة أن أزمة "كوفيد-19" زادت بحدة معاناة العاملين في القطاع.

وسبق للمندوبية السامية للتخطيط أن أنجزت تقريرا حول تحديات وفرص سوق الشغل بالمغرب، عام 2017، جاء ضمن خلاصاته أنه لا يضمن فرصا كافية للعمل، نظرا لضعف المناصب المحدثة، علاوة على أنها تبقى ضعيفة من حيث الجودة. واعتبرت "أوكسفام" أن معطيات مندوبية التخطيط "مقلقة".

ويمثل الاقتصاد غير المهيكل، وفق نتائج دراسة أنجزها الاتحاد العام لمقاولة المغرب، السنة الفارطة، 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وتتوزع أنشطة هذا القطاع على صناعة النسيج والألبسة بنسبة 54 في المائة، والنقل الطرقي للبضائع بنسبة 32 في المائة، وقطاع البناء بنسبة 31 في المائة، وصناعة المواد الغذائية وصناعة التبغ بنسبة 26 في المائة.

ويشغّل القطاع غير المهيكل، حسب نتائج دراسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، 2.4 ملايين شخص خارج القطاع الفلاحي، وهو ما يمثل نسبة 16.5 في المائة من الساكنة النشيطة في المغرب، والمقدّر عددها بـ12 مليون شخص، وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.

وقالت منظمة "أوكسفام" إن حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا" المستجد، دفعت، عمليا، مجموع العاملات والعمال في القطاع غير المهيكل بالمغرب إلى التوقف التام عن العمل، بشكل مباغت، في مجالات عديدة، مثل السياحة والفلاحة والصناعة التقليدية...وجعلتهم بدون أي مصدر للدخل.

واعتبرت المنظمة ذاتها أن العاملات والعمال في القطاع غير المهيكل يصنّفون ضمن الفئات غير المحمية، لكون هذا القطاع لا يضمن الحماية الاجتماعية للعاملين فيه، إضافة إلى أن العلاقات الشغلية بين أرباب العمل والعمال غير مؤطرة بنصوص قانونية، إذ لا تُبرم بينهم عقود العمل، ولا يحدد الحد الأدنى للأجر، أو ساعات العمل، والعطل...مشيرة إلى أن 93 في المائة من الوحدات النشيطة في القطاع غير المهيكل لم تصرّح بأي عامل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ودعت "أوكسفام"، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، صناع القرار السياسي في المغرب إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الفوارق الاجتماعية القائمة، منبهة إلى أنها قد تنفجر مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد واستمرار العزل الصحي الذي أوقف عجلة حركة الاقتصاد غير المهيكل، ومؤكدة أن التغلب على هذه الأزمة التي ترخي بظلالها على كل بلدان المعمور "يتطلب فقط إجراء سياسيا طموحا للدولة".

واقترحت المنظمة تدابير عاجلة موزعة على أربعة محاور أساسية، أولها وضع خطة وطنية للنهوض بقطاع الصحة وتدخل طارئ لتمكين الفئات الهشة من الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية، وسنّ تدابير جبائية عادلة وعاجلة، بدءا بفرض ضريبة تضامن على الثروة، معتبرة أن هذا الإجراء سيمكن العاملين في القطاع غير المهيكل من الحماية الاجتماعية الشاملة.

الإجراء الثالث الذي أوصت به "أوكسفام"، لـ"معالجة الفوارق الاجتماعية ومحاربة الظلم"، يتعلق بحماية قطاع التشغيل، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال خطة تستهدف في المقام الأول الشباب والنساء، عبر الحوافز، وهيكلة النشاط الاقتصادي، والمرونة الإدارية، والتأجيل الضريبي، والتدريب على المهارات، والإرشاد والتوجيه..

وفي وقت تعمل الدولة على تمكين المستقلين وأصحاب المهن الحرة من الحماية الاجتماعية، دعت "أوكسفام" إلى العناية بالقطاع غير المهيكل، من خلال إطلاق خطة لهيكلة النشاط الاقتصادي عبر "التأكيد بوضوح أكبر على مجموعة من المزايا، كالضمان الاجتماعي، وحقوق التقاعد عن طريق تغيير الوظائف، وتبسيط الضرائب، والحصول على القروض...".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - %%%% الجمعة 01 ماي 2020 - 15:47
voila une recommandation d oxfam international allez y preparez le texte le lundi 3 mai et adoptez le 5 mai et le 6 mai a la sgg et en suite vers le journal officiel le 7 mai . c faisable non ou bien parceque les riches de se pays vous ont mit une bavette.
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26
2 - المختار السوسي الجمعة 01 ماي 2020 - 15:54
قبل ان يسحب يوم او يومين من جيوب المحتاجين يجب على جميع من له مال زاءد ان ينفقه في الخير، عندما يبقى المال الضروري فقط في ايدي الجميع، آنذاك، الجميع يتطوع بيوم اضافي، ادام الله المحسنين المحتاجين
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11
3 - كريم الجمعة 01 ماي 2020 - 16:03
المؤسسة التشريعية أصبحت مقاولة تشريعية
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28
4 - ولد حميدو الجمعة 01 ماي 2020 - 16:11
اقتراحكم ليس في محله لان الضريبة على الثروة ستؤديها الطبقة المتوسطة اما الاثرياء فاغلبيتهم اموالهم بالخارج
ثانيا ضريبة الثروة التي تفرض في دول متقدمة اقتبسوها من فريضة الزكاة
لو كان كل المغاربة يخرجون الزكاة فسيتم جمع اكثر من الضراءب فمن عنده مليار سيخرج عنها 25 مليون سنتيم كل سنة و 100 مليون بمليونين و نصف و لكن لو كانت تحت تصرف صندوق الزكاة و المكلفون بها نزهاء
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33
5 - سليم الجمعة 01 ماي 2020 - 16:11
مستحيل ان يفرض الرأسماليين الذين يسيرون دواليب السلطة التشريعية قوانين ضدهم بالعكس انتظروا قوانين اكثر اجحافا في حق الطبقة الكادحة المسحوق والفقراء
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19
6 - موظف الجمعة 01 ماي 2020 - 16:12
الاب استاذ السلم 11 اقتطاع 450 درهم×3
الام ممرضة السلم 10 اقتطاع 250 درهم ×3
البنت معلمة متعاقدة السلم 10 اقتطاع 200×3

مجموع الاقتطاع لأسرة واحدة 900 درهم×3
2700 درهم
الله ياخذ فيك الحق أيتها المحكومة
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8
7 - متتبع الجمعة 01 ماي 2020 - 16:12
الضريبة على الثروة غير مؤسسة لا أخلاقيا ولا شرعيا لان تلك الثروة قبل تأسيسها خضعت للضريبة وبالتالي لا يمكن فرض الضريبة مرتين
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14
8 - الواقعي الجمعة 01 ماي 2020 - 16:14
بلا منظمة بلا والو.اي شخص عادي و لديه فكر اقتصادي بسيط و دراية بسيطة بمجريات الأحداث اليوم لو سألته عن اول إجراء يجب ان تقوم به الدولة لتفادي كارثة اجتماعية على المدى الطويل راه هو الضريبة التصاعدية على الثروة على غرار الدول الغربية .خلينا من المغاربة لي فالخارج كيشكو من الضرائب لانهم كيشوفو المغرب جنة ضريبية .راه ايلا ما طبقناها غير مغسلة ايدينا على لبلاد.و لكن كيف كتلاحظو ان صحاب الشكارة ولاو كيشرعو القوانين و اخرها قانون تكميم الأفواه .يعني هم من يتحكم في تشريع القونين فلا ننتظر منهم أن يشرعو لنا قانونا يفرض عليهم الضرائب التصاعدية على الثروة.و تبقى دار لقمان على حالها ان لم نقل على اسوء من حالها
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16
9 - أيوب المغربي الجمعة 01 ماي 2020 - 16:15
من أين للمحكومة الشجاعة لفرض هذه الضريبة...
هذه الحكومة تم نصبها وتعيينها أصلا للدفاع عن الطبقات الميسورة ولصوص المال العام والمتهربين من الضرائب ومهربي الذهب والعملة...حكومة لا تمت للشعب بصلة بل تعتبره خزانا تلجأ إليه كلما تضررت مصالح الطبقة التي تمثلها
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16
10 - sun shine state الجمعة 01 ماي 2020 - 16:17
a quoi sert l,argents du phosphate,de la peche,et des mines d or, ,,
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10
11 - youssef الجمعة 01 ماي 2020 - 16:25
انا كمواطن مغربي اعمل 10 ساعات في اليوم و يتم اقتطاع 38% من الضريبة على الدخل شهريا دون اي مقابل مع اني لا زلت اعيل اسرتي الكبيرة و الصغيرة في كل شيئ...في المقابل ارى ان الوضعية لا زالت على حالها في مدينتي:طرق مهترئة لمدة سنوات على مراى و مسمع عامل الاقليم و القائد و الشيخ و المقدم لان رئيس الجماعة دون المستوى..اطرح السؤال التالي :هل دور الولات والعمال..هو مراقبة المنتخبين من اجل اصلاح المغرب؟ ام ان دورهم هو مراقبة و تكميم الافواه المعارضة للمخزن باستعمال الصناديق السوداء؟ام جس نبض لدرجة وعي المجتمع بحقوقه؟ ام تلميع صورة المخزن و تضخيم انجازاته؟ اريد جوابا مقنعا!!!
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13
12 - sCary الجمعة 01 ماي 2020 - 16:25
واش بغيتوا الباطرونا التقلق،ولا صحاب الشركات الكبار،راهما صناع القرار. اجيو نشوفوا نزيدوا نقجوا الطبقه الكادحة شوية،ونمحيو الطبقة المتوسطة .و هاد القوانين كاااملة حطها حدا قانون الاستثراء الغير مشروع ،دابا ندرسوها،دابا ندرسوها
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12
13 - مغربي حر الجمعة 01 ماي 2020 - 16:26
بل ما يجب على الأغنياء تجاه الفقراء هو إخراج الزكاة وإعطائها لمستحقيها وهذا من أفضل وأعظم سبل القضاء على الفقر والهشاشة
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11
14 - الإسلام هو الحل الجمعة 01 ماي 2020 - 16:29
هذا المقترح المتضمن لفرض الضريبة على الثروة هو بصيغة أخرى نظام الزكاة في الإسلام حيث تفرض الزكاة على الثروة سواء في الأموال أو الأنعام أو العروض فيخصم جزء من هذه الثروات و يوزع على الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"
لقد جاء الإسلام بالحلول المناسبة لكل مشاكل البشرية و لكن جحود البشر و تكبرهم و طغيانهم هو ما أوصلهم إلى ما هم عليه اليوم
الحل هو الإسلام بلا نقاش
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10
15 - مغربي فرنسي الجمعة 01 ماي 2020 - 16:34
الضريبة على الدخل هو الحل على غرار الدول الغربية لأنها أساس التضامن و العدالة الاجتماعية. أحد المعلقين أعلاه قال بأن هذه الضريبة مقتبسة من فريضة الزكاة في الإسلام، فأنا أؤدي الزكاة (الحمد لله ) و الضريبة على الدخل و مساعدة عائلتي في المغرب (مصروف 5 أشخاص شهريا) . أضف إلى ذلك la taxe d'habitation et les taxes foncières . الحمد لله على كل حال.
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16 - مواطن هش. تطوان. الجمعة 01 ماي 2020 - 16:35
من يحمي من هل هم عاقلون ليحموا المواطن الهش.. بلى إنهم غافون. والله عنده الحساب والعقاب.
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17 - الحمد لله الجمعة 01 ماي 2020 - 16:36
كنت أريد أن أقوم بمشروع في المغرب ، بكل ما جمعناه ، الا ان الأحداث المتوالية فتحت عيني ،الحمد لله الحمد لله الحمد لله ،
الحمد لله الذي نجانا من باب دارنا حيث كنا سنشتري هناك ،الحمد لله على عقار اخر كنت ساشتريه في المغرب ولم أفعل
الان سأشتري شقة و اكتريها في فرنسا،والحمد لله على كل حال
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18 - مواطن الجمعة 01 ماي 2020 - 16:38
هذه الضريبة على الثروة لقد كانت في البرنامج الحكومي لرئيس الحكومة السابق عبدالاله بنكيران، ولماذا لم تطبق؟؟؟؟؟ اليوم جاء الوقت لتطبيقها واسرعوا في مشروع القانون وتقديمه للمصادقة، كما تمت القوانين السابقة.
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19 - مقلق من الدولة الجمعة 01 ماي 2020 - 16:38
خودو فلوس التقاعد ديال الوزراء و البرلمانيين اللي عندهم عمل آخر أو أملاك أو مشاريع و بعدو منا حنا الدراوش
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20 - من الرباط الجمعة 01 ماي 2020 - 16:40
كل توجهات الدولة تصب في فرض المزبد من الضرائب ماشي مشكل نديرو وقفة و نشوفو شحال من ضريبة زدتو و اشنو تزاد على الدرويش؟؟!!! الى كل المسؤولين بغيتو لفلوس نوضو تخدمو ماشي 38٪ من الراتب و عند اول كبوة عطيتونا 2000دهم. قديتو بينا بعدا و ليتو طامعين فالقطاع الغير المهيكل بانت ليكم فيه شي300 او 400 درهم كل شهر لصندوق. الله ياخد الحق فيكم قهرتونا. و الله اللي خلق الكون فرض الزكاة 2.5٪ و انتم من المرسى و انتم تحلبون 20٪ على كل حبة دخلات و اللي صورتيه ارا ارا ارا......
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21 - قارء الجمعة 01 ماي 2020 - 16:41
زعما صحاب القطاع المهيكل طفروه ليهم بعد اللخبطة في الاستفادة الشهر الأول أي مارس جاءة الدولة بقرارات جديدة وهذا ما جعل بعد المقاولاة غير قادرة علا الاستفادة من هذا الدعم لاجراءها رغم توقفهم عن العمل فما دخل الاجير في رقم معاملات الشركة،
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22 - مغترب الجمعة 01 ماي 2020 - 16:42
الحكومة و الجمعيات و النقابات و الأحزاب السياسية.... تخدم مصالحها فقط لذلك فهي لا تهمنا و لم نعد نريدها بيننا و من تم نرجو من الملك التذخل بفرض ضريبة على الثروة و الإرث الكبير ( تصاعدية) و كبار الفلاحين و مساهمة الشركات الكبرى في صندوق الزكاة و تشجيع الصناعة المحلية ( نأكل مما نزرع و ننتج فقط ) الإستيراد يهم فقط المواد الطاقية و التي سنستغني عنا مستقبلا لتحل محلها الطاقات النظيفة
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23 - المغربي الجمعة 01 ماي 2020 - 16:44
الله ياخد الحق واش جميع طرق النهب وشفرة بغيتو تجربوها فلمغاربا. غادي اطبقوها غير علا الطبقة المتوسطة باش إستافدو منها العفاريت وتماسيح
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