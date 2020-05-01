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كُتّاب وآراء
الدِّيَانَاتُ السَّمَاوِيَّةُ مَرْجِعِيَّةٌ ثَابِتَةٌ فِي حَيَاةِ الإِنْسَانِ.. وَلِلْعَوْدَةِ شُرُوطٌ
الحكومة تقرر إدخال تعديلات على مشروع قانون "تكميم المغاربة"
كشف مصدر حكومي لهسبريس أن الحكومة قررت إدخال تعديلات وصفها بـ"المهمة" على مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه من طرفها في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي، والذي خلف غضبا عارما وسط المغاربة، إلى درجة إطلاق وصف "قانون تكميم أفواه المغاربة" عليه.
ورغم أن مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس لم يتداول في موضوع مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا في المغرب، إلا أن المصدر الحكومي الذي تحدث لهسبريس أكد أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، سيتجه إلى تأجيل إحالة مشروع القانون على المصادقة البرلمانية، رغم إعلان ذلك من قبل وزير العدل محمد بنعبد القادر في وقت سابق.
وكان البلاغ الصادر عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي يوم 19 مارس أشار إلى أن المجلس تدارس وصادق، فعلا، على مشروع القانون رقم 22.20، الذي قدمه وزير العدل؛ لكنه استدرك بأن المصادقة تمت "مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه (مشروع القانون) بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض".
وجوابا عن سؤال لهسبريس حول طبيعة التعديلات التي يمكن أن تدخلها الحكومة على المشروع، أكد المصدر الحكومي أنه سيتم تضييق الحالات التي يمكن من خلالها تقرير المتابعة ضد النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن "الحالات التي ستكون محل متابعة مرتبطة أساسا بإثبات سوء النية".
وكان وزير العدل محمد بنعبد القادر قال في هذا الشأن: "يتعذر علي الإدلاء بتصريحات حول تفاعلات وملابسات بهذا الخصوص، وذلك لاعتبار وحيد يندرج ضمن أخلاقي السياسية وفهمي لمعنى المسؤولية"، مؤكدا أنه لا يتهرب من المواجهة ومناقشة المشروع، وموردا في تصريحه: "مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية سأكون رهن إشارة الإعلام الوطني من خلال ندوة صحافية للتواصل وتنوير الرأي العام".
وتنص المادة الـ14 من مشروع القانون المذكور على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
العقوبة نفسها ستطال أيضا، حسب ما جاء في المادة الـ15 من نص المشروع، من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها؛ بينما يعاقَب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (79)
نريد مسؤلين وسياسيين لا يخلطون بين مصالح شركاتهم الخاصة ومصالح الوطن والمواطن.
لسنا في أمريكا التي لديها مقومات قوية وديموقراطية تحصن المولطنين أمام غول الشركات الخاصة.
بلدنا على قد حالو، فلا تطلقوا العنان لتشريعات تجعل الشركات تتصرف في المواطن كأنه بقرة أو خروف في ضيعتها،كفا من الأستهتار يا مشرعون يا برلمانيو الأمة، أزيحوا أو عدلوا على الأقل من مثل قانون 22.20 المشؤم.
اتقوا الله يا حكومة
انا لم اقبل بهدا الحزب ان يسير حياتي من هدا المنبر حزب العدالة والتنمية حزب فاشل بكل المقاييس
اما القانون المنتجات فالدول المتقدمة تعمل على المنصات الرقمية اي ديجتال لكي تعرف مد قدرة كل شركة على التنافسية و جودتها
لك الله يا وطني احببناك و لكن وليت علينا من يجعلنا نكرهك يوما بعد يوم
Je vois déjà l'esclavage revenir plus fort et plus puissant
فرض قرار بشكل مباشر عندو مضاعفات وخيمة... نعطو مثال لي كولشي ايكون قراه و لا شافو فشي بوسط فهاد الفرتيال من قبل... لكن نعاودو ندكروا بيه فان الذكرى تنفع المومنين...
متلا الى عندك ولد صغير و انت باغيه ينعس مع 22h فجيت مع 22h و قلت ليه سير تنعس هنا ايحس بانه تفرض عليه ينعس فداك الوقت... و غالبا غتلقا معاه مشاكل...و لكن الى جيتي مع 20h عطيتو الاختيار بين انه ينعس مع 21h ولا 22h كحد اقصى هنا يبان ليه بحالا عطيتيه اختيار و هو فكلتا الحالتين غينعس مع 22h...و كدا نفس البلان فشلا مسائل هادشي كيطبق فالسياسة اكتر و فترويض الراي العام بشكل اخص...
كاينا واحد الطريقة اخرى تستعمل فترويض الراي العام كنسميها انا طريقة اللصوص و لي مبنية على الطريقة باش كيسرقو اللصوص و لي ممكن نلخصوها فكون اللص لبغا يسرق من جيبك لي على ليمن فهوا كيضربك على ليسر بقوة فنفس الوقت فاش نتا تركيزك مشا الضربة على الليسر هو ضرب ليك الجيب ههههه" القانون لي على بالك"
الماسونية التي تسير بكم إلى الهاوية وإلى الجحيم دينيا واقتصاديا واجتماعيا واخلاقيا؟ ولكن يمهل ولا يهمل.
والغريب في الأمر أن الحكومة تريد تمرير قانون غير استعجالي كتكمبم الأفواه كي لا تصطدم بالشارع ، وتنسى قوانين أخرى تم تداولها مند 2016 متل قانون مكافحة الاتراء الغير المشروع . ادا صادقتم عن هدا القانون كيف ما كانت بنوده سوف تشعلون فتيل الشارع ضدكم جميعا. ومن مصلحة بعض الأحزاب اشعالها . رغبة في تكريس الدل والقهر للمواطنين .
شوفو اش خاص المغاربة في هد الحالة وبالاخص الأرامل وأبناء الشهداء الذين لاحول ولا قوة الا بالله لهم ره كينين الأرامل والمتقاعدين العسكريين لي فحالة ماسة الله اهدي ماخلق
بعد العديد من التنازلات و السكوت على إنتهاكات المخزن اليوم جاء الدور على الجميع
كايبين العقلية ديال الناس اللي صاغوه و كيفاش كيشوفو في المواطن...
المواطن بالنسبة لهم مجرد مستهلك في ضيعتهم الكبيرة، لم يصل حتى إلى درجة زبون (فالزبون له شأنه) و لن يصل يوما إلى درجة مواطن، مستهلك دايرين فيه خير فلا يحق له أن يحتج، مستهلك لا حقوق له و كل الحقوق التي يتمتع بها ليست إلا كرما منهم و عليه أن يشكرهم عليها.....
سواء صودق على هذا القانون أو لم يصادق، في صيغته الحالية أو في صيغة أخرى مغايرة.....أنا كمواطن أشعر بإلإهانة لوجود شخص فكر يوما أن تلك الصيغة يمكن أن تكون قانونا.....
وجود دعوات المقاطعة والتحذير من بعض المنتوجات ماهو الا دليل على غياب مؤسسات تسعى تحمي المستهلك...
كان من الاولى العمل حتى لا يجد الفايسبوكين ما يفضحون ويدعون لمقاطعته... لكن للأسف منتخبوا الشعب يجلدون منتخبيهم... يا للعار...
مشات لكم المصداقية و الهيبة كحكومة عجزتو على توفير كمامات و عجزتو على إعطاء الشعب شوية من حقو و بغيتو تسدو قمنا ههههه
ال pjd وو الإتحاد الإشتراكي أيامهم معدودة و اللي زاد مرحبا
و الإنتخابات فالطريق و غاتعرفونا نحن الشعب علاش قاد
Trop tard
المطلوب: سحب مشروع القانون جملة و تفصيلا و ليس تعديله.
الشعب يعرف ألاعيبكم:
تسربون مشروع قانون بمواد تعرفون انها لن تعجب احدا و هدفكم ليس ترير تلك المواد و انما اقل منها.
هكذا كالتفاوض، ترفعون السقف لتحصلوا على ما تريدون.
التعديل؟
لا نريد تعديلا، نريد سحب القانون و لا تكون انتهازيين تستغلون الكوارث و الجوائح لتحقيق اغراضكم.
حرية الرأي و التعبير مقدسة الا في كوريا الشمالية.
إثبات سوء النية لن تتعجب اذا كان بضغوطات مثل العصى ،او ما شابه .عندها ستكون جريمة أخرى مضافة الى جريمة تكميم الأفواه.
١.ضعف خطير لدى الطاقم الإداري للحكومة في تحديد الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بتضخيم السلوكيات الشعبوية في محاولة لتحويل الأنظار عن فشل الإدارة الحكومية في تطوير الاقتصاد الوطني و التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي أضحت الآن مخصوصة.
٢. محاولة الإدارة الحكومية استباق الحركات الاجتماعية الاحتجاجية التي قد تصدر عن مواقع التواصل الاجتماعي كنتيجة حتمية لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و ركود شبه تام لأي دينامية تنموية شعبية فعالة تعيد النسيج الاقتصادي و الاجتماعي حيوية الشعبوية تعيد توزيع الثروة و تضعها في صلب المتغيرات المرغوب إنجازها لتفادي الانفجارات الاجتماعية الاحتجاجية.
٣. في هكذا سلوك الإدارة الحكومية تعبير عن خوف و ضعف في إيجاد الأجوبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأزمة الخانقة التي يعيشها المغرب، سياسة قمعية لن يكون من نتائجها إلا المزيد من الاحتقان الجماهيري الذي من شأنه الدفع بالوطن نحو المجهول.
وجب فعلا اعلاء صوتنا کشعب مقهور حتی یصل لجلالة الملک فنحن و بصریح العبارة اصبحنا نداس بالاحذیة و مطبلو منا ان نبتسم و نهلل و نصفق لأصحاب المعالي
كما ان من شأن مثل هذا القانون ان يجعل المواطن لا يفضح شركات وإشهارات كاذبة حتى يقع الفاس في الرأس كما جرى للمواطنين الذين ذهبت أموالهم وشقاء عمرهم في مشاريع " باب دارنا"
لكن يبقى المثير للسخرية ان هناك مخلوقات تعيش وتتمتع على تعاسة الاخرين بتطبيقها ومراقبة احترام ما يسمى القانون ؟؟؟؟؟؟؟
كلام فلسفي يعز على الكل استيعابه .