24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:0005:3612:3016:0719:1520:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. نزار إبراهيم: المغرب جنة الحفريات بالعالم .. و"كم كم" أخطر مكان (5.00)

  2. "ديوان المائدة" ـ 6 ـ .. بين أعشاب "رأس الحانوت" و"كليلة ودمنة" (5.00)

  3. رواية "المتشرد" -6- .. اللقاء بين عماد وشروق يؤذنُ بتطورات جديدة (5.00)

  4. قناة تونسية تثير الغضب للسخرية من رموز المملكة (5.00)

  5. عُلماء حفريات يكتشفون في المغرب أول "ديناصور مائي" بالعالم (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | الحكومة تقرر إدخال تعديلات على مشروع قانون "تكميم المغاربة"

الحكومة تقرر إدخال تعديلات على مشروع قانون "تكميم المغاربة"

الحكومة تقرر إدخال تعديلات على مشروع قانون "تكميم المغاربة"
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 ماي 2020 - 14:30

كشف مصدر حكومي لهسبريس أن الحكومة قررت إدخال تعديلات وصفها بـ"المهمة" على مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه من طرفها في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي، والذي خلف غضبا عارما وسط المغاربة، إلى درجة إطلاق وصف "قانون تكميم أفواه المغاربة" عليه.

ورغم أن مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس لم يتداول في موضوع مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا في المغرب، إلا أن المصدر الحكومي الذي تحدث لهسبريس أكد أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، سيتجه إلى تأجيل إحالة مشروع القانون على المصادقة البرلمانية، رغم إعلان ذلك من قبل وزير العدل محمد بنعبد القادر في وقت سابق.

وكان البلاغ الصادر عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي يوم 19 مارس أشار إلى أن المجلس تدارس وصادق، فعلا، على مشروع القانون رقم 22.20، الذي قدمه وزير العدل؛ لكنه استدرك بأن المصادقة تمت "مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه (مشروع القانون) بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض".

وجوابا عن سؤال لهسبريس حول طبيعة التعديلات التي يمكن أن تدخلها الحكومة على المشروع، أكد المصدر الحكومي أنه سيتم تضييق الحالات التي يمكن من خلالها تقرير المتابعة ضد النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن "الحالات التي ستكون محل متابعة مرتبطة أساسا بإثبات سوء النية".

وكان وزير العدل محمد بنعبد القادر قال في هذا الشأن: "يتعذر علي الإدلاء بتصريحات حول تفاعلات وملابسات بهذا الخصوص، وذلك لاعتبار وحيد يندرج ضمن أخلاقي السياسية وفهمي لمعنى المسؤولية"، مؤكدا أنه لا يتهرب من المواجهة ومناقشة المشروع، وموردا في تصريحه: "مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية سأكون رهن إشارة الإعلام الوطني من خلال ندوة صحافية للتواصل وتنوير الرأي العام".

وتنص المادة الـ14 من مشروع القانون المذكور على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

العقوبة نفسها ستطال أيضا، حسب ما جاء في المادة الـ15 من نص المشروع، من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها؛ بينما يعاقَب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (79)

1 - التكميم والكمامة الجمعة 01 ماي 2020 - 14:41
بعدما عجزت الحكومة في توفير الكمامات للمغاربة ارتآى نظرها تكميمنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
233
2 - مغربي قح الجمعة 01 ماي 2020 - 14:42
كن غير قطعوا علينا هاد انترنت ويتهناو بمرة ،هاكدا تاواحد ما يكتب شي حاجة .الناس تايزيدو القدام وهادو بزز تايرجعونا للوراء .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
66
3 - محمد بن مبارك الجمعة 01 ماي 2020 - 14:42
واش هذه حكومة صوتنا عليها لتخدمنا ، أم لتخدمنا بالمعنى الآخر ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
103
4 - الوجي وجدة الغالية الجمعة 01 ماي 2020 - 14:42
اعباد الله مبغيناهش من الأساس بغيناه يسحب نهائيا وليس تعديله ما فيه ميتعدل من الديباجة الى آخر مادة كله انتقام من المقاطعة السابقة راه واخا يتعدل بقات فيه العقوبات السالبة للحرية في حق حرية التعبير راه غادي نقاطعوه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
82
5 - ATLAS الجمعة 01 ماي 2020 - 14:43
بهذا القانون سيتم منع تلاوة الآية "إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فإجتنبوه لعلكم تفلحون" لأنها تمس بسمعة اليانصيب الوطني و شركات الخمر لما فيها من ضرر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
140
6 - مرمضن الجمعة 01 ماي 2020 - 14:43
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم .... البلاد في طريق الى نهج دكتاتورية كوريا الشمالية .... الظغط سيولد الانفجار ان طال الزمان او قصر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
84
7 - هشام متسائل الجمعة 01 ماي 2020 - 14:46
قانون كتبته شركة حليب وشركة بنزين وشركة ماء وبنك من البنوك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
82
8 - sami الجمعة 01 ماي 2020 - 14:47
هذا القانون من صنع اصحاب الشركات التى تخشى المقاطعة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
74
9 - ichouali الجمعة 01 ماي 2020 - 14:47
نريد لبلدنا شركات ومؤسسات خاصة تحترم المواطن الزبون و تتفاعل مع متطلباته ورغباته، ولا تتلاعب أو تضغط بلوبياتها على المشرع لكي يخيط لها قوانين تلجمنا كقطعان الغنم، فلسنا أكباش.
نريد مسؤلين وسياسيين لا يخلطون بين مصالح شركاتهم الخاصة ومصالح الوطن والمواطن.
لسنا في أمريكا التي لديها مقومات قوية وديموقراطية تحصن المولطنين أمام غول الشركات الخاصة.
بلدنا على قد حالو، فلا تطلقوا العنان لتشريعات تجعل الشركات تتصرف في المواطن كأنه بقرة أو خروف في ضيعتها،كفا من الأستهتار يا مشرعون يا برلمانيو الأمة، أزيحوا أو عدلوا على الأقل من مثل قانون 22.20 المشؤم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
10 - khalil الجمعة 01 ماي 2020 - 14:47
ان صدر هاذا القانون وجب عاى المواطنون من استطاع متابعة الشركات التي تصدر اشهارات كاذبة مثال حليب طري وهو مصنوع من حليب مجفف والأمثلة كثيرة. منتوج بيو أو بدون مواد حافضة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
11 - غيور الجمعة 01 ماي 2020 - 14:47
المغرب يتقدم و الحكومة تاخره بقوانينه الزائفة بهذه المعاملة تفتحون باب للدول التي تكن الحسد المغرب من ان تركب على هذه القوانين لترجعه اضح كة في العالم
اتقوا الله يا حكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
12 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الجمعة 01 ماي 2020 - 14:48
مهما كانت التعديلات فالقانون اذا طبق سيكون فيه تلاعب بالمصطلحات المتظمنة له قد يفهمها المشرع بصيغة والمواطن بصيغة أخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
13 - yassine de fes الجمعة 01 ماي 2020 - 14:48
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
14 - N.H الجمعة 01 ماي 2020 - 14:49
لو سكت الشعب المغربي عن هذه القوانين الجائرة التي تنهجها الحكومة المحكومة التي دائما ما تفعل كل ما هو عكس إرادة و خدمة الشعب فما علينا إلا أن نصلي صلاة الجنازة على أنفسنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
15 - القهرة بجميع انواعها الجمعة 01 ماي 2020 - 14:49
المسالة اخطر الان. فمن مرحلة المصادقة على مشروع القانون او عدمها، اصبح بإمكان السياسيون المغاربة ان يخوضوا في مدى صدق نية المواطن المغربي المقهور. "مشيتو بعيد... "
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
16 - hamid الجمعة 01 ماي 2020 - 14:49
يجب رفع دعوى قضائية على الحكومة لانها تتعدى على حقوقي الدستورية وتتحجج بهدا الوباء لتمرير قوانين لن تمرر في الاوقات العادية
انا لم اقبل بهدا الحزب ان يسير حياتي من هدا المنبر حزب العدالة والتنمية حزب فاشل بكل المقاييس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
17 - معلق الجمعة 01 ماي 2020 - 14:49
قولوا للحكومة نحن لا نريد لا تعديلات ولا تنميقات القانون المشؤوم يجب أن يسحب فورا ويرمى في أقرب قمامة وإلا فأذنوا بما هو أكثر من المقاطعة إذا كنا سنسجن لمجرد إنتقاد منتوج معين فمن الأحسن أن نسجن على شيء يستحق. لبسنا كمامة الحجر الصحي لكن لن تستطيعوا تكميم أفواهنا بقوانينكم القروسطية..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
18 - essaid الجمعة 01 ماي 2020 - 14:49
التعديل سيكون باتباب سوء النية ،ان كان الله عز وجل هو الوحيد القادر على علم السرائر فكيف للحكومممممة اتبات ذالك، خلاصة القول القانون فينا فينا غير غادي يزوقوا عليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
19 - med الجمعة 01 ماي 2020 - 14:50
ما هذا تكميم أفواه الشعب إنها نكتة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
20 - human الجمعة 01 ماي 2020 - 14:50
لا نريد "التعديل عل على القانون" نريد سحبه بصفة تامة الشعب لا يوافق على هذا القانون لا بصورة كلية ولا جزئية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
21 - حذف الفصل الجمعة 01 ماي 2020 - 14:50
يقول "سوء النية". هنا مربط الفرس. ماهي المعاير للحكم بسوء النية!!!!! يجب حذف الفصل بصفة نهائية و لا مجال للمراوغة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
22 - abdo الجمعة 01 ماي 2020 - 14:51
باي باي المغرب صراحة اعطيتم اكبر فرصة لاعداء الوطن و كدلك لم تصبح هناك مصادقية للحكومة هل هي من تحكم ام اللوبيات الربحية و سحبت الثقة فان لم تستطيعوا الدفاع عنا اما اتركونا نرحل او استقيلو من الحكومة و خليو الناس لباغا تخدم تخدم ابنتم عن مستوى ردىء فالتسيير الحكومي و ارجو التدخل الملكي و حل البرنمان في اقرب وقت صراحة انا ارى انهم سيؤدون بالمغرب الى الهلاك و الهاوية
اما القانون المنتجات فالدول المتقدمة تعمل على المنصات الرقمية اي ديجتال لكي تعرف مد قدرة كل شركة على التنافسية و جودتها
لك الله يا وطني احببناك و لكن وليت علينا من يجعلنا نكرهك يوما بعد يوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
23 - CITOYEN الجمعة 01 ماي 2020 - 14:51
لا نريد تعديل لهذا القانون بل تغييره بالكامل نحن نفتخر على الشعوب العربية بحرية التعبير و يأتي تأتي شردمة مكونة من أحزاب من ورق فقط تريد هدم ما بنيناه هناك نصوص قانونية نحاكم بها كل من نشر خبر زائف لماذا نطلق العنان لشركات أن تفعل بالمواطن ماتشاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
24 - imado الجمعة 01 ماي 2020 - 14:51
si la loi est en vigueur, on va pas arrêter de critiquer le corruption publique; comme il faisait le poète Jean de le Fontaine; à travers ses fables il s'exprime comme il veut! et ce pour éviter la censure.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
25 - hamid الجمعة 01 ماي 2020 - 14:51
قال "ستكون محل متابعة مرتبطة أساسا بإثبات سوء النية" انكونو واقعيين يعني انت مطالب امام النيابة العامة بان تتبت حسن نيتك بان ثمن لتر من الماء باهض او ان ربح تجار المحروقات غير اخلاقي ياودي باراكا من استحمار الشعب و قومو بواجبكم بما فيه عدم التضييق على احريات و تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك و مجلس المنافسة مع غرامات ثقيلة على الشركات التي تتامر على المستهلك كالاتصالات مثلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
26 - hassan الجمعة 01 ماي 2020 - 14:52
هي غي نخليوهم يبيعوا للشعب حاجة مغشوشة والى لقينا شي منتوج فيه شي مشكل او مغشوش نسكتو عليه ونخليوه يقتل عباد الله.حسبنا الله ونعم الوكيل. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.غي وجدوا العقوبات حتى تلقاو لي عجبكم.جبناء منتوجاتهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
27 - jalila الجمعة 01 ماي 2020 - 14:52
الوزير عبد القادر بمثابة جلاد ضل النبلاء و البرجوازيين و قاطع رقاب الفقراء،قانون ساكسونيا 22.20 لا يمثلني.شكرا هسبريس على تنوير الرأي العام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
28 - مغربي الجمعة 01 ماي 2020 - 14:53
هذا القانون العجيب الذي تم إملاؤه على السيد وزير العدل من طرف الباطرونا التي تود الحفاظ على مصالها و توسيع صلاحيتها داخل المجتمع والزج بكل مغربي انتقذ منتوجا ما في السجون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
29 - ملاحظ الجمعة 01 ماي 2020 - 14:55
الحمد لله سينور الرأي العام كما نوره زمن الساعة الاضافية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
30 - Ahmed الجمعة 01 ماي 2020 - 14:55
يعني لما عندوا أي دليل على إدعائاته فل يفكر مليون مرة قبل الكلام أي بمعنى آخر بما أن القضاء غير مستقل في هذه البلاد السعيدة فالمستفيد الأكبر من هذا القانون هو أصحاب النفود "العفاريت" "التماسيح" والائحة طويلة... لن يخرج أي خير من هذا القانون وستندمون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
31 - Mohamed الجمعة 01 ماي 2020 - 14:56
لمادا اختارت الحكومة هدا الوقت بالذات الدي فرضت فيه على المغاربة البقاء في بيوتهم للمصادقة على هدا المشروع ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
32 - Hiba الجمعة 01 ماي 2020 - 14:56
Les exploits du gouvernement contre le peuple marocain. Mais les Marocains s'ils n'agissent pas pour arrêter une telle aberration, vont souffrir toute leur vie . En plus du baise-main, celui d'emprisonner toute personne s'exprimant librement, oserons-nous être fiers d'un tel pays? Oserons-nous être fiers devant les autres nations? Que non, nous n'avons plus de quoi être fiers au cas où passe cette loi digne d'une dictature.
Je vois déjà l'esclavage revenir plus fort et plus puissant
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
33 - بشير الجمعة 01 ماي 2020 - 14:56
يجب سحب هذا المشروع جملة وتفصيلا. لانه وان أدخلت على تعديلات سيبقى قابلا للتاويلات التي تضيق على الحريات وتفرض الغرامات وتدخل الزنزانات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
34 - هشام الجمعة 01 ماي 2020 - 14:56
يجب سحب مشروع القانون و ليس تعديله!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
35 - كمكم او لا تكمكم الجمعة 01 ماي 2020 - 14:57
سواء كممت لم تكمم الحكومة... أنا مقاطع لمنتوجات معينة.... و لي الحق الكامل في مقطاعتها على جشعها و نصبها على المواطنين. إذا أرادت هذه الليوبيات الجشعة ان تعيش بسلام بين المغاربة، فما عليها إلا إعلان الصلح و المعقول و خفض الأسعار بما يناسب جيب المغاربة.... غير ذالك!!! فأقسم بالله أن لن أملأ جيوب الشفارة في هذا المغرب ما دمت على الحياة... و سوف ألتحق بأي مبادرة كيف ما كانت طريقتها سواء رقمية و غير رقمية لضرب جشع هذا اللوبيات ضربا موجعا..... سجل يا تاريخ ان الوزراء الذين أنتخب عليهم المغاربة و تركوا وظائفهم و أسرهم و تجاراتهم و لتحقوا بمقرات التصويت لإنتخاب أحزاب و أشخاص أستوزوا... فلما وصلو إلى الوزارات و الحكومة تحالفوا مع لوبيات الجشع و اخرجوا قوانين ديكتاتورية لطحن الناخبين و حماية الشفارة....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
36 - رحمان علي الجمعة 01 ماي 2020 - 14:58
لقد تبين بكل وضوع ودون مجال للشك ان سلطة التحكم تجعل من مخطط محاربة الوعي هو هدفها الأسمى وان العدو الاول والأخير هو المواطن الواعي لهذا تعمل بكل الوساءل لتدمير الوعي بتدمير الثقافة والتعليم ومحاربة حرية الرأي بهدف اعادة تربية المداويخ كما عبر عن ذلك رموز الكواسر الجدد بتدعيم من سلطة التحكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
37 - مراد الجمعة 01 ماي 2020 - 14:59
للأسف بعد أن أصبحنا نفتخر بالحكومة و بعملها الجبار في مواجهة كورونا، عادت المشاكل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
38 - شرف 58 الجمعة 01 ماي 2020 - 14:59
هذا هو الصواب.لان اغلبية هؤلاء ذوي سوء النية.ولايراعون ما سيتمثل عنه التحريض الى المقاطعة من المشاكل الاجتماعية اللتي ستنتج عن وقف المعامل من الانتاج.بل ان اغلبهم يفعلون ذلك حقدا وحسدا .الصواب اذن عقوبة من كان ذو سوء النية او الادلاء بارقام تترجم مادفعه لذلك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
39 - واهليييييي الجمعة 01 ماي 2020 - 15:00
اصعب انواع الوهم هي تتوهم انك ماشي فطريق انت لي خطارتيها.... و لكن فالواقع هناك اشخاص خطو مسارك بطريقة ذكية...
فرض قرار بشكل مباشر عندو مضاعفات وخيمة... نعطو مثال لي كولشي ايكون قراه و لا شافو فشي بوسط فهاد الفرتيال من قبل... لكن نعاودو ندكروا بيه فان الذكرى تنفع المومنين...
متلا الى عندك ولد صغير و انت باغيه ينعس مع 22h فجيت مع 22h و قلت ليه سير تنعس هنا ايحس بانه تفرض عليه ينعس فداك الوقت... و غالبا غتلقا معاه مشاكل...و لكن الى جيتي مع 20h عطيتو الاختيار بين انه ينعس مع 21h ولا 22h كحد اقصى هنا يبان ليه بحالا عطيتيه اختيار و هو فكلتا الحالتين غينعس مع 22h...و كدا نفس البلان فشلا مسائل هادشي كيطبق فالسياسة اكتر و فترويض الراي العام بشكل اخص...
كاينا واحد الطريقة اخرى تستعمل فترويض الراي العام كنسميها انا طريقة اللصوص و لي مبنية على الطريقة باش كيسرقو اللصوص و لي ممكن نلخصوها فكون اللص لبغا يسرق من جيبك لي على ليمن فهوا كيضربك على ليسر بقوة فنفس الوقت فاش نتا تركيزك مشا الضربة على الليسر هو ضرب ليك الجيب ههههه" القانون لي على بالك"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
40 - مواطن مفقوص الجمعة 01 ماي 2020 - 15:01
أتساءل كيف سيتم اثبات سوء النية ! واش غا دخلو لراس بنادم؟. ثم بالمثل فإن المواطن أيضا من حقه ان يتساءل حول سوء نية الحكومة من هذا القانون !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
41 - حداوي مغربي مغربي الجمعة 01 ماي 2020 - 15:02
جاءحة كورونا كانت سببا في بداية زرع الثقة بين المواطن و الحكومة إلا أن مشروع قانون التكميم ضرب كل شيء في الصفر.....المطلوب هو سحب هذا مشروع قانون الذي يذكرنا بسنوات الرصاص و العمل على تمتين الاواصر الوطنية للرقي بوطننا الحبيب إلى الأفضل يعيش فيه الجميع مطمئنا على واجباته و حقوقه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
42 - الكمامة الجمعة 01 ماي 2020 - 15:02
اودي اش نقول ليكم الله ياخد فيكم الحق هدشي لي كين عندكم تجو تبكو نهار 2021 صوتنا لموصلة الاصلاح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
43 - المكناسي الجمعة 01 ماي 2020 - 15:03
إن تم تفعيل هذا القانون بالمغرب فاعلموا أن هذا سيكون سبب انفجار لربيع عربي قادم بالبلاد. فلتعلم الحكومة المحكومة انها تمهد لانفجار لا تعلم عواقبه على الجميع. وللأسف الشديد ما لا تعلمه هذه المحكومة انه ليس لها القدرة المادية لتبعات هذا التصرف الطائش، فليس لها سجون تتكفل بالشعب المغربي قاطبة. وخير دليل هو أنها لم تتحمل حتى تكاليف 4000 مصاب بكوفيد 19 لولا الائتلاف والالتحام الشعبي بكافة أطيافه بعد "السعاية والتسول" ان صح التعبير الذي اتجهت إليه المحكومة لضخ ما ضخته في صندوقها من اموال. بالله عليكم ألم يكن وباء كورونا درسا لكم للمصالحة مع أنفسكم ومع الشعب عوض اتباع
الماسونية التي تسير بكم إلى الهاوية وإلى الجحيم دينيا واقتصاديا واجتماعيا واخلاقيا؟ ولكن يمهل ولا يهمل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
44 - مهتم الجمعة 01 ماي 2020 - 15:03
يجب طرح هذا القانون على استفتاء شعبي لأننا لا نثق في الحكومة والبرلمان الأنهما دائما يختارون الظروف الصعبة التي يكون فيها المغاربة منشغلون اما بالكوارث او الجفاف او الرياضة او الجائحات لتمرير القوانين التي تحد من حرية الشعب المغربي في جميع المجالات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
45 - assadki الجمعة 01 ماي 2020 - 15:03
les marocains sont des êtres humains, ils ont des droits comme tous . allez vous faire foutre avec cette loi 22.20
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
46 - hassan الجمعة 01 ماي 2020 - 15:04
ليس هناك افضل من الوضوح والشفافية لكسب ثقة الشعب واتقاء احتجاجاته .لماذا لا تقبلون انتقادات المواطنين لكم وسماع شكواهم والعمل على اصلاح ما يضرهم وبذلك سيحترمكم الجميع ويدافعون عنكم بشراسة لانهم يثقون فيكم وليسوا خاءفين من عقوباتكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
47 - ugd الجمعة 01 ماي 2020 - 15:04
للتوضيح يجب على الحكومة ان نتحمل المسوولية في حالة ما اقرته عليها اخد العبرة من الدول مثل لبنان ووووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - bouthirit الجمعة 01 ماي 2020 - 15:04
لا لا لا لا والف الا على اي قانون ليس استعجالي. الآن الوضعية الآن تفرض الرزانة واجتناب اي قانون يمكن أن يشتت الشمل الوطني والتحامه.
والغريب في الأمر أن الحكومة تريد تمرير قانون غير استعجالي كتكمبم الأفواه كي لا تصطدم بالشارع ، وتنسى قوانين أخرى تم تداولها مند 2016 متل قانون مكافحة الاتراء الغير المشروع . ادا صادقتم عن هدا القانون كيف ما كانت بنوده سوف تشعلون فتيل الشارع ضدكم جميعا. ومن مصلحة بعض الأحزاب اشعالها . رغبة في تكريس الدل والقهر للمواطنين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
49 - ريان ارفود الجمعة 01 ماي 2020 - 15:04
من كوفيد 19 الى كوفيد 20.22 لا ثم لا للمرسوم المشؤوم . لقد طفح الكيل ... انتهى الكلام .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
50 - الشعب المحكور الجمعة 01 ماي 2020 - 15:07
صياد نعام يلكاها يلكاها، إتقوا الله في هذا الشعب يا حكومة و يا نبلاء روما، يمكرون و مكر الله اعظم، يأتيكم يوم لا تنفع فيه لا شفاعة و لا خلة...... الله الوطن الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
51 - محمد الجمعة 01 ماي 2020 - 15:07
بسم الله الرحمن الرحيم قلت مايدار كتجبد المشاكل.
شوفو اش خاص المغاربة في هد الحالة وبالاخص الأرامل وأبناء الشهداء الذين لاحول ولا قوة الا بالله لهم ره كينين الأرامل والمتقاعدين العسكريين لي فحالة ماسة الله اهدي ماخلق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - رشيد بشار الجمعة 01 ماي 2020 - 15:07
سيتتم المتابعة في حالة سوء النية ما هدا الكلام تضنون أنكم تحكمون شعبا بليدا وسوء النية يخضع للاجتهاد وكل واحد غادي ايشوف او لا يجتاهد فهدا الأمر حسب خلفياته و قناعاته كما أن المسؤول ينضر إلى المواطن بسوء النية حتى ولو لم يفعل شيئاً يعني ماذا ستخسرون لو أسقطتم هاد المشروع دفعة واحدة وانتهى الأمر. ام ان الضغوط أقوى...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
53 - ياسر الجمعة 01 ماي 2020 - 15:07
وضحتو لينا و بينتو لينا ان فكرت المقاطعة نجحت عبر الانترنيت شكرا جزيلا . اذن فاصل و نواصل ههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
54 - مهاجر الجمعة 01 ماي 2020 - 15:08
نريد حكومة تلعب ورقة مفتوحة مع الشعب، وليس من وراء السطار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
55 - ولد لبلاد الجمعة 01 ماي 2020 - 15:08
هده هي انجازات الحكومة التي كان المغاربة ينتضر منها ان تحارب الفساد و مساعدت الفقراء فأصبحت تحمي لوبيات الاقتصاد، فهنيئا لكم يا حكومة العدالة بهده الانجازات ، و اقول لكم ان الانتخابات القادمة سوف ترون اكبر عزوف انتخابي في تاريخ ، و بهدا تأكد لنا بأن لا يوجد حزب سياسي او شخص يمكن ان يحارب الفساد. و ريع..... يجب على الجميع ان يتأكد بأن ليس هناك حزب يمكن ان يحقق احلام الشعب لأن هناك حمات اللوبيات و المفسدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
56 - مغربي الجمعة 01 ماي 2020 - 15:08
إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض
بعد العديد من التنازلات و السكوت على إنتهاكات المخزن اليوم جاء الدور على الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
57 - تقدمي أو رجعي الجمعة 01 ماي 2020 - 15:09
القانون يستحق الإلغاء وليس التعديل وصاحبه يستحق الإقالة لأنه أخل بالتعهدات التي على أساسها تم انتخابه واستوزاره، الأصل أن يكون ما يقدمه هذا الوزير من قوانين لصالح الشعب المستضعف الذي يعبر فقط عن رأيه ورفضه للظلم، وليس في صالح الشركات واللوبيات التي تمتص دماء الشعب، الوزير يعتبر نفسه تقدميا ولكن هذا القانون الذي قدمه رجعي يعيدنا إلى الوراء ويضرب في الصميم هذا الالتفاف حول مؤسسات الدولة الذي تحقق بسبب جائحة كورونا، حتى أن الناس أنفسهم بدأوا يواجهون الأخبار الزائفة على مواقع التوصل استشعارا منهم للمسؤولية وأن في هذا خدمة للوطن وهذا ماينبغي أن يركز عليه القانون وليس تكميم الأفواه وقبله قانون الساعة الإضافية اللاديموقراطي الذي جاء به نفس الوزير ضدا على إرادة الشعب وخدمة للشركات واللوبيات، والعدل يقتضي الاقتصاص من الظالم وليس من المظلوم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
58 - عاشق الكمامة الجمعة 01 ماي 2020 - 15:09
لحزب الاتحاد الاشتراكي دين على من دافع عنه في الدخول الى الحكومة ولو في الاشواط الاضافية.ونحن على ابواب انتخابات 2021 اذن كان من اللازم رد الجميل لاصحابه قبل نهاية المباراة.حزب الاتحاد الاشتراكي يدعو ويضع قانون لتكيم الافواه ؟؟؟!!سبحان مبدل الاحوال.كيف نطلب من المواطنين الثقة في الأحزاب والنقابات.؟؟الاشتراكي لم يعد اشتراكيا والشيوعي اصبح سورياليا والاسلامي وصوليا.في المغرب مهما حاولت الفهم والله ماتفهم وزززززة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
59 - يوسف الجمعة 01 ماي 2020 - 15:09
مشروع القانون 22.20، سواء بنسخته القديمة أو المعدلة أو اللي غادي تعاود تعدل....
كايبين العقلية ديال الناس اللي صاغوه و كيفاش كيشوفو في المواطن...
المواطن بالنسبة لهم مجرد مستهلك في ضيعتهم الكبيرة، لم يصل حتى إلى درجة زبون (فالزبون له شأنه) و لن يصل يوما إلى درجة مواطن، مستهلك دايرين فيه خير فلا يحق له أن يحتج، مستهلك لا حقوق له و كل الحقوق التي يتمتع بها ليست إلا كرما منهم و عليه أن يشكرهم عليها.....
سواء صودق على هذا القانون أو لم يصادق، في صيغته الحالية أو في صيغة أخرى مغايرة.....أنا كمواطن أشعر بإلإهانة لوجود شخص فكر يوما أن تلك الصيغة يمكن أن تكون قانونا.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
60 - غيور الجمعة 01 ماي 2020 - 15:09
مؤسف جدا ان يخدم المنتخبون أصحاب الأموال على حساب المواطنين...
وجود دعوات المقاطعة والتحذير من بعض المنتوجات ماهو الا دليل على غياب مؤسسات تسعى تحمي المستهلك...
كان من الاولى العمل حتى لا يجد الفايسبوكين ما يفضحون ويدعون لمقاطعته... لكن للأسف منتخبوا الشعب يجلدون منتخبيهم... يا للعار...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
61 - bensaid الجمعة 01 ماي 2020 - 15:10
حربة التعبير أغلى بكثير من بعض أنواع المنتوجات و الخدمات و أصحابها. و خيرها أكبر من شرها. إدا لمادا هدا التعقيد ?. نحن مع الأحزاب التي تصوت ضد هدا القانون الكمامة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
62 - med chrif الجمعة 01 ماي 2020 - 15:10
حيدوه صادقوا عليه ويل ويل حنا أصلا ساكتين من شحال هادي
مشات لكم المصداقية و الهيبة كحكومة عجزتو على توفير كمامات و عجزتو على إعطاء الشعب شوية من حقو و بغيتو تسدو قمنا ههههه
ال pjd وو الإتحاد الإشتراكي أيامهم معدودة و اللي زاد مرحبا
و الإنتخابات فالطريق و غاتعرفونا نحن الشعب علاش قاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
63 - امازيغ الجمعة 01 ماي 2020 - 15:10
رعاية مصالحهم ولكن الشعب لن يقبل لهم هده المهزلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
64 - Meryem الجمعة 01 ماي 2020 - 15:10
هل سيخترعون جهاز للكَشف عن سوء النية ؟؟؟ كَفاكم إستحمار الشعب !!! هذه فقط حيلة خبيثة لتمرير القانون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
65 - علالي الجمعة 01 ماي 2020 - 15:10
هذا القانون الذي جاء به حزب الاتحاد الاشتراكي يضرب عرض الحائط ما ناضل من اجله بن جلون بوعبيد اليوسفي وبن بركة واخرون لا نريد تعديلا للقانون بل رفضه جملة وتفصيلا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
66 - ملاحظ عابر سبيل الجمعة 01 ماي 2020 - 15:13
قال: "مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية سأكون رهن إشارة الإعلام الوطني من خلال ندوة صحافية للتواصل وتنوير الرأي العام".
Trop tard
المطلوب: سحب مشروع القانون جملة و تفصيلا و ليس تعديله.
الشعب يعرف ألاعيبكم:
تسربون مشروع قانون بمواد تعرفون انها لن تعجب احدا و هدفكم ليس ترير تلك المواد و انما اقل منها.
هكذا كالتفاوض، ترفعون السقف لتحصلوا على ما تريدون.
التعديل؟
لا نريد تعديلا، نريد سحب القانون و لا تكون انتهازيين تستغلون الكوارث و الجوائح لتحقيق اغراضكم.
حرية الرأي و التعبير مقدسة الا في كوريا الشمالية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
67 - مواطن غيور الجمعة 01 ماي 2020 - 15:13
بهذه السرعة يتم اصدار القوانين والمصادقة عليها حينما يتعلق الامر بالمواطن، فأين اذن هو قانون تسقيف المحروقات الذي ظل يراوح مكانه، وأبن هو قانون اصلاح انظمة التقاعد الشمولية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
68 - %%%% الجمعة 01 ماي 2020 - 15:14
le projet de loi doit simplement etre retirer et non pas modifier .il ne doit pas passer devant les parlementaires parcque se sont nos elus et pas les votres et en suite atterrir dans la sgg pour y etre enterré.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
69 - الفلاحي الجمعة 01 ماي 2020 - 15:15
المغاربة يرفضون تمرير قانون تكميم أفواههم. والحكومة تريد إطلاق العنان للشركات الرأسمالية في نهب جيوب المواطنين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
70 - مصطفى الورياشي الجمعة 01 ماي 2020 - 15:16
الشعب الذي يتنازل عن جزء من الحرية من أجل أن يحصل على نزر قليل من الأمن والأمان فعلم أن الطبقة الحاكمة ستسرق أمنه وتسلب منه حريته.باختصار الشعب الذي يتهاون في المطالبة بحقوقه وحريته كاملة من دون مساومة لا بد أن هذا الشعب لا يستحق الحرية ولا الأمن .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
71 - غيور الجمعة 01 ماي 2020 - 15:16
الباطرونا اصبحت المحتضن الرسمي للحكومة، و برصة القوانين في مزاد اقطاعي اعضائها ... ولماذا الانتخابات اذا ماداموا لايتدارسون احتياجات المواطنين؟ راعوا ابناء وطنكم بالحكمة و الموعظة الحسنة لا بتكميم افواههم و الزج بهم في غياهب السجون يا حكومة العار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
72 - Rachid nederland الجمعة 01 ماي 2020 - 15:17
هدفهم متابعة كل من يعبر عن رأيه وإبداعه السجن مكان المجرمين الذين تم العفو عنهم،منهم من قطع يد امراة ومنهم من قتل.
إثبات سوء النية لن تتعجب اذا كان بضغوطات مثل العصى ،او ما شابه .عندها ستكون جريمة أخرى مضافة الى جريمة تكميم الأفواه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
73 - منير السقالي الجمعة 01 ماي 2020 - 15:18
الحل بسيط : قطعوا علينا الأنترنيت و دفنونا، عيشوا غير نتوما.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
74 - hassan الجمعة 01 ماي 2020 - 15:20
لابد من ترجمة مشروع القانون هذا المكمم للأفواه الدكتاتوري المنافي للقانون الدولي.هذا القانون الكوري الشمالي.للإنجليزية.وبعته لمحكمة العدل الدولية للنظر فيه.وكل المنظمات غير حكومية ذات المصداقية.لكي لا يتشذق مسؤولوا المغرب في المحافل الدولية.بالإحترام المزعوم لحقوق الإنسان.والإنفتاح وحرية الرأي.لقيتوا المغاربة ماداروش ثورة.صابرين.مغلبين الأمن والسلم على كرامتهم في العيش الكريم.نضتوا تستغلوا ظرفية كورونا.من أجل هذا العمل الخبيث.حشموا وحمدوا الله واكلين الغلة كلها وساكتين ليكم.ولا ربما ستكون هاته هي النقطة التي تفيظ الكأس.خصنا كلنا حنا المغاربة ولاد الشعب.ماكندويش على المستفيدين من الريع والفساد.نوقعوا عريضة رفضا للقرار.ونبعثها للخارج.لأنه للأسف.ما من شخص في الداخل معنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
75 - ابراهيم يزناسن الجمعة 01 ماي 2020 - 15:20
ما هي الدلالات السياسية للإسراع بتمرير قانون الحد من الحريات الفردية والجماعية ؟
١.ضعف خطير لدى الطاقم الإداري للحكومة في تحديد الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بتضخيم السلوكيات الشعبوية في محاولة لتحويل الأنظار عن فشل الإدارة الحكومية في تطوير الاقتصاد الوطني و التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي أضحت الآن مخصوصة.
٢. محاولة الإدارة الحكومية استباق الحركات الاجتماعية الاحتجاجية التي قد تصدر عن مواقع التواصل الاجتماعي كنتيجة حتمية لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و ركود شبه تام لأي دينامية تنموية شعبية فعالة تعيد النسيج الاقتصادي و الاجتماعي حيوية الشعبوية تعيد توزيع الثروة و تضعها في صلب المتغيرات المرغوب إنجازها لتفادي الانفجارات الاجتماعية الاحتجاجية.
٣. في هكذا سلوك الإدارة الحكومية تعبير عن خوف و ضعف في إيجاد الأجوبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأزمة الخانقة التي يعيشها المغرب، سياسة قمعية لن يكون من نتائجها إلا المزيد من الاحتقان الجماهيري الذي من شأنه الدفع بالوطن نحو المجهول.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
76 - صحراویة مغربیة الجمعة 01 ماي 2020 - 15:21
و کیف بالضبط تنوون إثبات سوء النبیة و لمن ستکون هذه النوایا تضمر سوء ؟؟ کلنا نضمر سوء النوایا لشرکات تنهب اموالنا و نضمر سوء النوایا لانظم تحاول إخراسنا
وجب فعلا اعلاء صوتنا کشعب مقهور حتی یصل لجلالة الملک فنحن و بصریح العبارة اصبحنا نداس بالاحذیة و مطبلو منا ان نبتسم و نهلل و نصفق لأصحاب المعالي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
77 - عقا الجمعة 01 ماي 2020 - 15:22
هذا القانون الإنتكاسة يجب أن يلغى وكفى . دعوا المكتسبات التى جنيناها في زمن الجائة تتوطد . اللحمة عادت والوعي الجمعي ارتفع منسوبه والوطنية مافتئت تنتعش فرجاء لا تفسدوا كل هذا بقانون ينسف الثقة بيننا وبين الدولة والسلطات . كونوا في مستوى المسؤولية وانتظارات الشعب منكم . حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
78 - abdo الجمعة 01 ماي 2020 - 15:23
بمثل هذا القانون يزيد طغيان الشركات التي لا تنظر الى المواطن على أساس انه زبون بل ترى جيبه ولا تهمها صحته ولا مآله
كما ان من شأن مثل هذا القانون ان يجعل المواطن لا يفضح شركات وإشهارات كاذبة حتى يقع الفاس في الرأس كما جرى للمواطنين الذين ذهبت أموالهم وشقاء عمرهم في مشاريع " باب دارنا"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
79 - الفيافي الجمعة 01 ماي 2020 - 15:23
القانون الوضعي ماهو سوى مجموعة أخطاء البشر وتعاستهم وفقرهم وامانيهم وشطحاتهم وكل حركاتهم وسكانتهم يمكن ان ينظر اليها على أنها تهديد للاخر وتدون في كراس وتشفع بامضاء وتصويت مخلوقات تظن في نفسها انها مخولة من قبل الجميع ومسؤولة وترفق بالجزاءات من حبس وسجن وغرامات وغيرها من اوجه العقاب .

لكن يبقى المثير للسخرية ان هناك مخلوقات تعيش وتتمتع على تعاسة الاخرين بتطبيقها ومراقبة احترام ما يسمى القانون ؟؟؟؟؟؟؟
كلام فلسفي يعز على الكل استيعابه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 79 | عرض: 1 - 79

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.