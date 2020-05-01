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كُتّاب وآراء
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المغرب يسجل 146 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 146 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4569 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 32437 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة الرابعة من زوال اليوم.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 171 حالة إلى حدود الرابعة زوالا، فيما تم تسجيل 99 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1083 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
من ناحية أخرى سترتفع درجة الحرارة في نهاية الأسبوع إلى أكثر من °35 مما سيؤدي إلى إرباك و إضعاف كورونا و تنقية الجو منه...
Les découvertes des personnes malades dépassent 10 fois ceux ou celles qui sont guéris
Encore nous n’avons pas les moyens pour les guérir une fois nous atteindrons les 10 milles malades
Si jamais on arrive au mois de septembre et le coronavirus circule toujours alors vous imaginez bien que l’aurons toujours en 2021
Les causes de tous ça ce sont les citoyens qui la tête dure comme Fer et ne comprennent toujours pas qu’est ce un virus et comment ils se transmet
الا بقينا على هذ الحال لا قدر الله سنبقى في الحجر الصحي إلى يوم يبعثون
بدلو شوي عقلية و ما عليكم إلا بالصبر.
الحجر باش يطول 4 جمعات.
واعلموا أنا هذا الوباء من الله ولن يرفعه عنا الا الله
حين تم تسجيل 69 حالة قبل يومين استبشرنا خيرا وبدأنا نحس بالتفاؤل لكن ها هي الأرقام بدأت في التصاعد، فاللهم يارب ليس لنا غيرك ندعوه لكي يرفع عنا هذا الوباء، فلا تردنا يارب خائبين.
اعتبروه كمسمار جحا وتعايشوا معه ....المحصلة البقاء للاقوى مناعيا.....عودوا للطبيعة لتامنوا.
سلام عليكم جميعا....
بائعو الخضر والفواكه وبعد انتهائهم من البيع بالأسواق يجوبون الأزقة وما يرافق ذلك من صراخ وضجيج..
للأسف لا التزام على العموم