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المغرب يسجل 146 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 146 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 ماي 2020 - 16:15

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 146 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4569 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 32437 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة الرابعة من زوال اليوم.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 171 حالة إلى حدود الرابعة زوالا، فيما تم تسجيل 99 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1083 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - واقعي الجمعة 01 ماي 2020 - 16:23
ليس لنا ما نقوله سوى، اللهم الطف بنا
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94
2 - Sabrina الجمعة 01 ماي 2020 - 16:25
انخفاض سرعة انتقال المرض مؤشر مهم وكما قال لبروفسور راوول شهر ماي هو نهاية هاد الجائزة.
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29
3 - كمال الجمعة 01 ماي 2020 - 16:25
لا ندري الى من سنعزو هذا التفاوت وعدم الاستقرار، فما ان نقل الحمد لله في نقصان عدد المصابين حتى ترتفع من جديد، هل لازالت البؤر تصيب الناس بالعدوى ام تكثيف التحاليل المخبرية ام جهل من لا يعقل؟
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33
4 - فهد الجمعة 01 ماي 2020 - 16:26
الله هما لطفك وعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين
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43
5 - محمد گيري الجمعة 01 ماي 2020 - 16:26
الحمد لله على كل حال مابقى لينا والو
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27
6 - Jaouad الجمعة 01 ماي 2020 - 16:26
وابزاف عيينا من هدشي يلا بقينا تابعينكم غنبقاو ديما فالحجر وولادنا بعاد علينا.اللي مقتلو المرض غيموت بالفقصة.
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-48
7 - امال الجمعة 01 ماي 2020 - 16:27
أظن أن وزارة الصحة لا تقوم بتحاليل مخبرية مكثفة لكي لا يكون هناك ضغط كبير على المستشفيات و كذلك على الأطقم الطبية
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34
8 - Ingénieur الجمعة 01 ماي 2020 - 16:28
نسبة حالات الشفاء في تحسن كيير...اللهم بلغنا على الأقل العشر الأواخر في المساجد و العيد مع عائلاتنا إن شاء الله... مع دخول رمضان بدأت حالات الشفاء في ازدياد و قل عدد الإصابات والحمد لله...رمضان كله فوائد في الدنيا والآخرة.. حتى أن الحجر الصحي بالليل سيساهم في القضاء على الفيروس لأن معضم المغاربة يخرجون في رمضان بعد الإفطار وأغلب الناس لا يخرجون بالنهار إلا لقضاء الضروريات مما يعني أن رمضان سيكون حجر صحي بأمتياز...
من ناحية أخرى سترتفع درجة الحرارة في نهاية الأسبوع إلى أكثر من °35 مما سيؤدي إلى إرباك و إضعاف كورونا و تنقية الجو منه...
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15
9 - سعيد الجمعة 01 ماي 2020 - 16:28
اللهم ألطف بنا وارحمنا برحمتك كلما زاد عدد الإصابات زاد قلقنا ولكن متفائل لأن حالات الشفاء في ارتفاع وهذا هو الأهم ومزيدا من الحيطة والحذر حتى نخرج بأقل الخسائر الممكنة
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18
10 - محمد الجمعة 01 ماي 2020 - 16:29
بنسبة لتدبدب شئ وارد في علم الاوبئة وناتج عن الحالات المخالطة و هناك ما يناهز 8000 مخالط أي لبد من طلوع ونزول مؤشر زد على دالك فيئة المستهطرة بالوضع الصورة لم تضح حاليا بنسبة للوضع لكن ما يبشر بالخير و هو نسبة الوفيات التي إنخفضت و هي نقطة مهمة أما نسبة المتعافون فيوم على يوم سيتزايد شئ فشئ
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20
11 - بقا فدارك الجمعة 01 ماي 2020 - 16:30
ليس هناك اي تحسن ملموس فمزيدا من الحذر والعمل بالمنظومة الاحترازية والله المستعان.
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12
12 - كريم الجمعة 01 ماي 2020 - 16:30
كيبان لي كرونا باقي مطول معانا
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20
13 - المصطفى الجمعة 01 ماي 2020 - 16:32
اللهم ارفع عنا هذا الوباء بما شيئت وكيف شيئت انك على ما تشاء قدير يا رحيم ارحمنا فإننا عبادك لا قوة لنا ولا حيلة الا بك
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14 - صعيب الحال الجمعة 01 ماي 2020 - 16:37
وتا راه خاص بنادم ازير ولا نرجو للإنتكاسة. الى كانت الدول الغربية جاتها الصدمة في الأول راه حنا ممكن تجينا في الأخير ولكن شفت حتى إعلاميا ولا التراخي في الدعوة إلى الالتزام والحديث كله عن رفع الحجر ...
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0
15 - karim الجمعة 01 ماي 2020 - 16:39
J’ai l’impression qu’on va dépasser la France ,Espagne et L’Italie Des cas coronavirus
Les découvertes des personnes malades dépassent 10 fois ceux ou celles qui sont guéris
Encore nous n’avons pas les moyens pour les guérir une fois nous atteindrons les 10 milles malades
Si jamais on arrive au mois de septembre et le coronavirus circule toujours alors vous imaginez bien que l’aurons toujours en 2021
Les causes de tous ça ce sont les citoyens qui la tête dure comme Fer et ne comprennent toujours pas qu’est ce un virus et comment ils se transmet
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16 - كوفيد الجمعة 01 ماي 2020 - 16:39
واش ما كاين حتى شي خبير في الفيروسات في المغرب باش يعطينا تحليلات. شفت غير المحللين الاجانب هما لي محيحين في النيت. فالايام العادية كانو محيحين غير العلماء ديال الزيطي . والآن شفت غير الفايد بوحدو محيح. وهذا عالم التغدية . حنا بغينا عالم فالفيريات. فين هي الجامعات شفتها حتى هي ناعسة . واش خاصنا حتى تعطينا واحد الجامعة في سنغافورة معلومات عن نهاية الفيروس في المغرب. وبااااااز
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17 - عبد المنعم الجمعة 01 ماي 2020 - 16:39
هذه الارتجالية المتكررة لتنبعث عن سوء تدبير و سوء تقرير واخبار .باول امس 0 حالة في عدة جهات ،واليوم تعود الجهات المعروفة باعلان حالات جديدة !!اذن عن أي سيطرة وحسن تدبير تتحدث الدولة هاته؟؟؟
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18 - جواد الجمعة 01 ماي 2020 - 16:39
العدد الإجمالي للحالات لا يتغير. أليس من المنطقي أن يتم نقصان حالات الوفاة وحالات الشفاء. مثلا عددالحالات هو 4569 يجب نقصان الوفيات 171 وعدد حالات الشفاء 1053
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19 - ناصح امين الجمعة 01 ماي 2020 - 16:40
بعض الدول تقوم بأكثر من 40000 اختبار فاليوم لمحاصرة الفيروس و حنا خدامين بالعرض البطئ فقط 2000 اختبار فاليوم
الا بقينا على هذ الحال لا قدر الله سنبقى في الحجر الصحي إلى يوم يبعثون
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20 - Momo الجمعة 01 ماي 2020 - 16:42
الحمد لله على كل حال،اليوم اكثر من 2500 تحليلة و هذا شيء جيد و كما قال السيد اليوبي هناك مؤشر ايجابي لان معيار R0 بدأ ينزل الى 1 و يستفاد من هذا ان الشخص يمكن ان يصيب شخص واحد فقط،وهذا المؤشر له علاقة بتناقص عدد الحالات الايجابية من مجموع عدد التحاليل.
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21 - Askour الجمعة 01 ماي 2020 - 16:42
الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكن لنهتدي لولا ان هدانا الله
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22 - ديدا الجمعة 01 ماي 2020 - 16:42
مزال هاد الضيف غيبقا عند المغاربة شهور و شهور حتى يلقاو الدوا ولا الفاكسان المغاربة85 فالمية ناس اميين معارفين لا حجر ولا قجر مساكن بغاو غالدقيق و بطاطا .
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23 - Oujdi from germany الجمعة 01 ماي 2020 - 16:44
مازال جماعة يفكرو كان فالعيد مع العائلة و ناس تفكر في العشر الأواخر و ناس تفكر فعاءلتها. كي واحد يكون في حرب تفكر دافع على روحك أو تمشي تخدم؟؟؟
بدلو شوي عقلية و ما عليكم إلا بالصبر.
الحجر باش يطول 4 جمعات.
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24 - السلام الجمعة 01 ماي 2020 - 16:44
خيراً إن شاء الله تعال
واعلموا أنا هذا الوباء من الله ولن يرفعه عنا الا الله
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25 - متتبع من المغرب الجمعة 01 ماي 2020 - 16:44
الحمد الله هذا مؤشر خير لجميع المغاربة بفضل المجهودات التي قام بها جميع المواطنين بما فيهم الأطر والدكاترة والأطباء والممرضين الذين كانوا ولازالوا في الخطوط الأمامية لانقاد المرضى وكذلك رجال الأمن الذين سهروا على تطبيق الشروط الوقائية وجل المغاربة الذين التزموا بالحجر الصحي فشكرا لكم جميعا يجب الاستمرار في البقاء بالمنازل حتي نقضي جميعا على هذا الوباء الفتاك
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26 - سعد الجمعة 01 ماي 2020 - 16:45
نجني ثمار جنون الاستهلاك و الشراء و الازدحام في الايام التي سبقت رمضان. شعب في قلب الحجر و الأزمة لا يستطيع التضحية بالشباكية و السفوف. هنيئا لنا بشهر اخر من التمديد للحجر.
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27 - عبدالله الجمعة 01 ماي 2020 - 16:45
السلام
حين تم تسجيل 69 حالة قبل يومين استبشرنا خيرا وبدأنا نحس بالتفاؤل لكن ها هي الأرقام بدأت في التصاعد، فاللهم يارب ليس لنا غيرك ندعوه لكي يرفع عنا هذا الوباء، فلا تردنا يارب خائبين.
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28 - عادل الجمعة 01 ماي 2020 - 16:45
يعزو هاذ التفاوت في الحصيلة اليومية الى أنه بعد توسيع نطاق التحاليل اليومية تم التركيز أكثر على المخالطين للحالات المؤكدة و الامور تسير الى الاحسن بإذن الله
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29 - وديعة الجمعة 01 ماي 2020 - 16:46
مسمار كورونا سيطول مقامه في كل دول العالم مادام التاجيج الارضي للارض في اوجه .....؟.

اعتبروه كمسمار جحا وتعايشوا معه ....المحصلة البقاء للاقوى مناعيا.....عودوا للطبيعة لتامنوا.

سلام عليكم جميعا....
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30 - سميرة الجمعة 01 ماي 2020 - 16:47
نسبة التحاليل مابين 10 و4 مرتفعة.1190 تحليلة اعطت 40 مصاب.اللهم عجل برفع هذا الوباء عنا وعن جميع البشرية
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31 - المغربي الجمعة 01 ماي 2020 - 16:50
بغينا التفاصيل فين كيلقاو هاد الحالات والمصدر ديالها ...
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32 - وقفة تأمل الجمعة 01 ماي 2020 - 16:50
من خلال تحليل معطيات حصيلة اليوم، وبالنظر إلى كون ما يفوق 90% من عدد الإصابات التي تم إكتشافها خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية كان عن طريق إجراء إختبارات على مخالطين. هنا أريد أن أتوقف لحظة لأطرح سؤالا يحيرني. هل عند إصابة شخص يتم جمع كل المخالطين بدون استثناء؟. أطرح هذا السؤال وأنا على علم اليقين أن هذا الأمر من الصعوبة بمكان في ظل إستحالة تذكر الشخص المصاب كل تحركاته وكل من خالط خلال الخمسة عشر يوما الماضية وخاصة الناس الأجانب (محلات البقالة، محلات بيع الخضر، محلات الجزارة، أصدقاء عمل... )هذا إذا إعتبرنا أن هاد الشخص ملتزم تماما بالقواعد الصحية ولا يخرج إلا لشراء المواد الأساسية للمعيشة. خلاصة القول نحن نحارب عدوا خفيا أرهق منظومات الصحية في دول كان يحسب لها ألف حساب وسبيلنا لربح هذه المعركة يستلزم تظافر جهود الكل كل من موقعه. ونحن من موقعنا مطالبون بأقصى درجات الحيطة والحذر. كفانا الله وإياكم شر هذا الوباء إنه سميع مجيب. قولو آمين فنحن في شهر فضيل وفي يوم عظيم عساها تكون ساعة إجابة.
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33 - انما الصادقات الجمعة 01 ماي 2020 - 16:51
وما ادراك Sabrina وما أدراه،نرجوا الله تعالى ان يمن علينا بذلك عاجلا غير آجل، ويعفو عنا ويرحمنا ولا يكلنا لانفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك،سبحانه من علم الانسان ما لم يعلم،ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله،وصحبه وأمته، فاللهم ارفع عنا الوباء والبلاء انك على كل شيئ قدير، ورحم الله موتانا وشفى مرضانا ويهدينا سبل السلام لا إله الا هو.
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34 - adel الجمعة 01 ماي 2020 - 16:53
كقاطن بمدينة سلا (تابريكت) ألتزم بالحجر ولا أخرج إلا للضرورة بمعدل مرة في 10 أيام، لكن للأسف في المرة الأخيرة لاحظت تراخي كبير ولامبالاة الساكنة وكأن ورقة الخروج لامعنى لها.
بائعو الخضر والفواكه وبعد انتهائهم من البيع بالأسواق يجوبون الأزقة وما يرافق ذلك من صراخ وضجيج..
للأسف لا التزام على العموم
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35 - omar الجمعة 01 ماي 2020 - 16:54
أنا شبه متيقن أننا في مرحلة التذبذب بعد اسبوع الأرقام ستكون دون 50 إِنْ شَاءَ اللَّهُ
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36 - غير داوي الجمعة 01 ماي 2020 - 16:54
المغرب يخرج من نفق كورونا إلا لمّا يسجل صفر حالة لمدة تمتد إلى أسبوعين. فهل هذا وارد ؟ و حالة الإلتزام بالتدابير الوقائية كما هي عليه يوميا !!!
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37 - khribga الجمعة 01 ماي 2020 - 16:58
un pas en avant - - bientot en va depasser l'inde et afrique du sud
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