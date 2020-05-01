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الرئيسية | مجتمع | موخاريق ينادي في "عيد العمال" بالتوزيع العادل للخيرات والثروات

موخاريق ينادي في "عيد العمال" بالتوزيع العادل للخيرات والثروات

موخاريق ينادي في "عيد العمال" بالتوزيع العادل للخيرات والثروات
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 01 ماي 2020 - 23:55

قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن تطورات الأزمة الحالية الناجمة عن جائحة كورونا وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة بيّنت ضرورة إعادة النظر في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي نهجها المغرب، والتي ظلت رهينة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، باعتماد سياسة التقشف في تدبير القطاعات الحيوية.

وأكد موخاريق، في كلمة بمناسبة تخليد اليوم العالمي للعمال، الذي يصادف فاتح ماي، إن جائحة "كورونا" أبرزت أن على الحكومة مراجعةَ مقارباتها والإشكالات الهيكلية التي جعلت المغرب متأخرا على مستوى المؤشرات التنموية، واعتبار الصحة والتعليم وباقي القطاعات الاجتماعية أولوية وطنية.

كما دعا الأمين العام لأكبر مركزية نقابية في المغرب الحكومة إلى وضع تصورات اقتصادية جديدة، تضمن استقلال اقتصاد المملكة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإخراج عامة المواطنين من الفقر، وتحقيق المساواة والكرامة وتوزيع العادل للخيرات والثروات.

وذهب موخاريق، في كلمته التي بُثت على موقع "فيسبوك"، إلى القول إن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة تعرضت "لهجوم ممنهج"، داعيا إلى ضمان حقوق عموم المأجورين واحترام الحريات النقابية، كما طالب الدولة بأن تحترم مسؤوليتها في ضمان احترام قوانين الشغل وتطبيق واحترام معايير العمل الدولي.

وإلى جانب الحكومة، وجه الفاعل النقابي ذاته رسالة إلى أرباب العمل، دعاهم فيها إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والوطنية بالحفاظ على سلامة وصحة المأجورين من وباء كورونا، وعدم استغلال هذا الظرف الاستثنائي للتسريح الجماعي والفردي للعمال.

وخصص موخاريق حيزا من الكلمة التي وجهها إلى مناضلي مركزيته النقابية للحديث عن مرحلة ما بعد جائحة كورونا، خاصة في الشق المتعلق بالاقتصاد الوطني، واسترجاع المأجورين لمناصب عملهم، حيث طالب الحكومة بإشراك الحركة النقابية في كل الهيئات والقرارات التي تهم الاقتصاد وعالم الشغل كممثل للقوى العاملة.

من جهة ثانية، نوه موخاريق بالسياسة الاستبقاية التي نهجها المغرب لمواجهة جائحة فيروس كورونا والتخفيف من وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، موجها التحية إلى الأطقم الصحية الساهرة في القطاع العمومي وشبه العمومي والسلطات والقوات العمومية والأجراء، على ما يبذلونه من جهة كل من موقعه.

في هذا الإطار، دعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل السلطات العمومية إلى تشديد المراقبة والتدخل الناجع لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية صحة وسلامة المأجورين.

البُعد الدولي كان أيضا حاضرا في كلمة موخاريق، حيث أكد "تضامن الاتحاد المغربي للشغل اللا مشروط مع الشعوب القابعة تحت الحصار، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني، الذي زادته هذه الأزمة الصحية معاناة إلى جانب معاناته مع الاحتلال الصهيوني الغاشم"، مؤكدا رفض الاتحاد "لاستهداف القضية الفلسطينية وكل المحاولات الرامية لتصفيتها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - ali السبت 02 ماي 2020 - 00:02
مقلتي والو اسي مخاريق.
الهدرة ديال عشرين عام هادي كتعاود فيها دبا
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30
2 - med naji السبت 02 ماي 2020 - 00:05
إذا ذهبت و رفعت يدك عن هذه النقابة سنجد حلا لتوزيع الثروات... رمضان مبارك سعيد..
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28
3 - محبوس فدارهم السبت 02 ماي 2020 - 00:06
انا كعامل في وحش الخواص في هذا البلد اللذي يسيطر قيه دينصور الخواص و الرئسمالية الجشعة التي بينت ضعفها كمساند للبشرية في الجائحة و كانسان في بلد يفتخر فيه بعض المسيرين انهم منقدون مع العلم انهم من دمر الصحة و التغليم و في دولة تدفن قانون تجريم الاثراء الغير الشرعي و تخرج قانون لتكميم الافواه فعلا ارا ان هاد السي مخاريق و امثاله عششو و طلعو فراس التسيير النقابي فمل لم يبين ايجابياته للتسيير و النضال حيت فقد حق العمال فلماذا هو لازال قائما ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
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15
4 - خاليد السبت 02 ماي 2020 - 00:07
فوقاش غنشوفو هاد الخيرات وتوزيع الثروات هادي30 سنه ونا نسمع بهاد الشفاوي والاسطونه المشروخة فوقاش الله اعلم
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12
5 - ملاحظ السبت 02 ماي 2020 - 00:07
Le pauvre.il a de la peine pour nous
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6
6 - Karim السبت 02 ماي 2020 - 00:11
موخاريق لا يمثلنا نحن العمال هو والنقابيون امثاله و لا نود ان يتحدث باسمنا.
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13
7 - زناسني السبت 02 ماي 2020 - 00:11
السلام عليكم
كي النقابات كي الأحزاب السياسية . كلشي بايع لماتش و كلشي پوري . و هنا أتكلم عن القيادات . كلشي واكل لخبز .
للي راه عاد باقي يتيق فيهم راه فدار غفلون ولا راه كياكل معهم .
و لفاهم يفهم
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14
8 - ولد الدرب السبت 02 ماي 2020 - 00:11
باقي ما هداك الله تمشي بحالك.....النقابات لا تدافع سوى عن مصالحها....و انتم لا تمثلون لا الموظفين و لا العمال...بل تمثلون أنفسكم ......
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11
9 - عمر السبت 02 ماي 2020 - 00:11
تحية للجميع، منذ الإستقلال ونفس الدسكور
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7
10 - ali السبت 02 ماي 2020 - 00:12
نريد حماية ضد أرباب العمل ولا للطرد بحجة كورونا
رفع قيمة التعويضات للمستخدمين في القطاع الخاص حتى يزول الفرق بين القطاعين
إحترام الأقدمية بسن قوانين صارمة
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2
11 - عبد. العزيز السبت 02 ماي 2020 - 00:12
في احصائيات الدعم للدولة لعديمي الدخل تجاوز 4ملايين اسرة وهناك اكثر من هذا العدد وانا منهم والعلمانيين يتبجحون بافكاركم المتطرفة لاقصى اليسار ولا احد تكلم عن معاناتهم وهذا الذي يقول العدل في الثروات وهو يشتري بوتان الغاز والدقيق... ووو المدعم من الدولة مثل مثله وانا لا املك واحد درهم في الشهر في هذه الثناء ولولا تدخل الملك نصره الله وحفضه الذي امر بالدعم اننا في بيوتنا نعيش الجحيم وهذا يتكلم على العدالة اي عدالة يتكلم الم يستحيي من نفسه لا حول ولا قوة الا بالله ونعم بالله اننا نعيش بمصروف الذي نعمل من اجله يوميا اتقوا الله في فقراء هذا البلد الحبيب ولعلمكم انا لا اشحت او اتسول انما اطلب بالحلول العادلة التي امر بها الله اتقوا اتقو الله
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1
12 - طارق حتى لأولاد علي السبت 02 ماي 2020 - 00:14
و الله لن يكون هناك توزيع عادل للثروات و أمثالكم على رأس نفايات عمالية...
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4
13 - الحر بالغمزة و .. السبت 02 ماي 2020 - 00:15
رغم توالي الصدمات لايزال المسؤولون الكبار يقبعون في سبات عميق ! ماذا ينتظرون ياترى بعدما بحت أصوات الشعب بالإحتجاجات ؟! الثور لي غيضرب هاد البلاد بااااقي راجع للور!
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3
14 - عريز السبت 02 ماي 2020 - 00:16
طبقً ما تصرح به على نفسك وأعط المثال واش كائن شئ واح في هذا السن وباقي متشبث بالأمانة العامة !!!!!
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2
15 - Abdou السبت 02 ماي 2020 - 00:17
خلال السبعينيات كانت النقابات تقف في حلق الحكومات وكان حضورها في المشهد أقوى من كل شيء وكانت هناك اعتقالات وصخب مستمر لنضالتها المشروعة.
أما الان فقد اصبحت النقابات كاءنات ناعمة تقتصر باصدار النداءات والبلاغات من وقت لاخر وكفى.
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4
16 - skimo السبت 02 ماي 2020 - 00:18
و أنا أنادي سي موخاريق لترك المجال للشباب و لوجوه جديدة للدفاع على حقوق الشغيلة ملي مزال كنقرا ف الثانوي و سي مخاريق فبلاصتو...باراكا
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4
17 - مغترب السبت 02 ماي 2020 - 00:20
كورونا علمتنا أنا أهم قطاعان هم الصحة أولا و التعليم ثانيا لذا يجب رد الإعتبار لهما فهما لا يقبلان الخوصصة و فرض التعاقد الذي يؤثر على جودتهما فالجائحة بينت أنا لنا خيرة الأطباء و الأساتذة اللذين أبانو عن معدنهم النفيس و إختراعات المغاربة و بصمتهم في كل بقاع العالم خير دليل لذا فميزانية البحث العلمي يجب أن تكون أكبر من ميزانية المهرجانات و الشيخات و الجري وراء جلدة منفوخة ( الوعي هو المستقبل ) ولا ندري ماذا يخبئ لنا المستقبل علينا الإنطلاق للسرعة القصوى بعد كورونا و عدم هدر الزمن من جديد و القطع مع الفساد و كل المفسدين و السارقين و مهربي المال العام
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18 - مواطن السبت 02 ماي 2020 - 00:22
شعارات مستهلكة يجب تغيير الوجوه القديمة بأخرى شابه لها رؤى جديده
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3
19 - كيهرس الحجر في الجبل السبت 02 ماي 2020 - 00:24
في القرن الماضي قرأت في جريدة. كان تشد واحد في الحبس أظن مدة سنة أو سنتين ومني خرج من الحبس وهبوا له 70 هكتار أظن في غير المغرب. سألوه كيف تم ذلك. قال نتيجة أنه كان مناضلا.
هكذا النضال وإلا فلا
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0
20 - فزازي السبت 02 ماي 2020 - 00:25
ها العار الى مدير العدالة غير فالنقابة وخلي ناس اخرين اتقلدوا المسؤولية واش غير أنت اللي كاين راه العدالة فتدبير المرفق والتناوب على المسؤولية هو اللي خصوا اكون
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0
21 - الثومة البشير السبت 02 ماي 2020 - 00:26
هاد السيد براسوا خاصوا يعمل بقانون التوزيع العادل للتروة....لي عندوا عندوا
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22 - rachid السبت 02 ماي 2020 - 00:31
بعيدا عن عيد العمال واش هاد السيد مكيتبدلش مع الديمقراطية فالللاد
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23 - ريفي قح السبت 02 ماي 2020 - 00:32
هاد الوجه قديم وحتى هو ما قدم والو لهاد الوطن الجريح
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24 - عبد الحق السبت 02 ماي 2020 - 00:37
لو كنت مناضل حقيقي لذهبت من زمان الى منزلك واترك المناضلين الشرفاء خاصة الشباب
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25 - شعر الكورونا السبت 02 ماي 2020 - 00:41
الشعب يتألم فكيف لا يتكلم
كورونا تتقذم والافواه تكمم
قانون يرسم وقوانين تهشم
تعبير يهدم وحريات تهاجم
عقول تسمم في الحمق تجسم
فطوبى لمن رمم وجعل الفرحة في النفوس ترسم
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