24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:0005:3612:3016:0719:1520:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. نزار إبراهيم: المغرب جنة الحفريات بالعالم .. و"كم كم" أخطر مكان (5.00)

  2. رواية "المتشرد" -6- .. اللقاء بين عماد وشروق يؤذنُ بتطورات جديدة (5.00)

  3. عُلماء حفريات يكتشفون في المغرب أول "ديناصور مائي" بالعالم (5.00)

  4. "فيتش" تتوقع سعي المغرب إلى خط وقاية جديد مع "النقد الدولي" (5.00)

  5. بلافريج: "العملة الصعبة" كافية بالمغرب .. والدين يهدد السيادة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | مؤشر سرعة انتقال فيروس كورونا بالمغرب يقترب من نسبة 1 بالمائة

مؤشر سرعة انتقال فيروس كورونا بالمغرب يقترب من نسبة 1 بالمائة

مؤشر سرعة انتقال فيروس كورونا بالمغرب يقترب من نسبة 1 بالمائة
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 ماي 2020 - 17:00

كشف محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أن مؤشرا إيجابيا سجلته المنظومة الصحية الوطنية يتعلق بتقلص مؤشر سرعة انتشار فيروس كورونا وسط الساكنة.

وأوضح اليوبي، اليوم الجمعة، أن مؤشر سرعة انتقال المرض بالمغرب يقترب من نسبة 1 في المائة، مشيرا إلى أن هذا المؤشر يوجد اليوم بين 1.04 و1.07 في المائة.

ودعا المسؤول بوزارة الصحة إلى المزيد من الحيطة والحذر والالتزام بقواعد الوقاية الصحية، إلى حين التحكم والقضاء على فيروس كورونا.

وتعتمد الحكومة على مؤشر فيروس كورونا "R0" للحسم في رفع الحجر الصحي بعد 20 ماي الجاري، إذ أكد وزير الصحة أن تمديد الحجر الصحي أو رفعه يعتمد على استقرار مؤشر (R0) لأسبوعين، وعدد المصابين، وعدد الحالات الإيجابية المخبرية بعد توسيع الكشف على المصابين المحتمَلين.

وكان هذا المؤشر في بداية شهر مارس في حدود 2 في المائة بالمغرب، وبعدها وصل إلى 1,70 ثم 1,40، والآن ما بين 1.04 و1.07؛ بينما تنتظر وزارة الصحة أن ينخفض هذا المؤشر إلى 0.5 لإعطاء الضوء الأخضر إلى الحكومة من أجل إعلان رفع حالة الطوارئ الصحية.

من جهة ثانية، أورد اليوبي أن من بين 146 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، 108 منها جرى اكتشافها عن طريق تتبع المخالطين، أي بنسبة 74 في المائة من الحالات الجديدة.

وأضاف مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض أن الحالات الجديدة، وأغلبها من المخالطين، يتم اكتشافها دون أن تظهر عليها أي أعراض مرضية مرتبطة بـ"كوفيد 19".

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 171 حالة إلى حدود الرابعة زوالا، فيما تم تسجيل 99 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1083 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - شخص مر من هنا الجمعة 01 ماي 2020 - 17:10
لم اعد اتحمل هدا الحجر.يااارب الفرج من عندك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
102
2 - رضوان الجمعة 01 ماي 2020 - 17:10
ليس 1 فال 100 . بل كل شخص ينقل العدوى إلى 1,7 شخص . و المؤشر الإيجابي هو أقل من 1
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
107
3 - hamid الجمعة 01 ماي 2020 - 17:14
ا نتباه/ هذا مؤشر وليس نسبة مئوية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
85
4 - rachid الجمعة 01 ماي 2020 - 17:15
الأرقام مغاداش تكون مستقرة على الارتفاع او النزول حيت اغلبية التحاليل كتخاد من المخالطين والعدد ديالهم كيبلغ تقريبا 8000 ولمزال مبين فيهم لا اعراض المرض لا والو يعني غادي نبقاو نشوفو كل نهار مثلا 30 حالة ويوم الغد 100 وهده العملية عادية كما أتمنا ان يلتزم الكل بوضع الكمامات واحترام المسافات وعدم الإختلاط اكثر وان شاء الله نقدي على هدا الوباء بفضل الله في القريب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
5 - مواطن غيور. طلوع الشمس الجمعة 01 ماي 2020 - 17:16
السلام عليكم
لقد قرب طلوع شمس جديد على المغرب، نأمل أن يكون مغرب المستقبل و الحريات و السياسات الإجتماعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
6 - hasel الجمعة 01 ماي 2020 - 17:17
مؤشر سرعة إنتقال المرض ليس نسبة مئوية كما في مقالكم. هذا المؤشر يتم به قياس نسبة تفشي المرض وفي المغرب حالياً هذا المؤشر في إنخفاض ووصل إلى 1.04 أي أن كل مائة مريض سينقلون العدوى ل 104 أشخاص آخرين. وعندما يصبح هذا المؤشر أقل من 1 آنذاك يمكن الحديث عن تراجع المرض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
7 - مغربي الجمعة 01 ماي 2020 - 17:18
مامعنى مؤشر سرعة انتقال المرض ؟ وكيف يحتسب ؟ نسال الله الشفاء لجميع المرضى والرحمة لجميع الموتى ، ورفع الحجر الصحي في اقرب الاجال .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
8 - issam الجمعة 01 ماي 2020 - 17:18
مؤشر 1 لا يعني 1%
هذا المؤشر يدل على مدى العدوى. بمعنى أن كل مصاب بالفيروس ينقل العدوى إلى1 شخص آخر. يجب أن نصل إلى معدل أقل من 1لكي يمكن وقف الحجر الصحي
اللهم اكتب لنا السلامة في هذا الشهر الفضيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
9 - مومو الجمعة 01 ماي 2020 - 17:21
الحمد لله على كل حال،لمن يريد ان يفهم ما هو مؤشرR0 فمثلا R1 تعني ان الشخص يمكن ان يعادي شخص واحد فقط و هذا له علاقة بانخفاض نسبة التحليلات الايجابية من عدد مجموع التحليلات،وهذا ما كان اليوم بحيث ارتفعت التحاليل الى اكثر من 2250 تحليلة مع نسبة كثيرة من الحالات السلبية(يعني غير حاملة للفيروس)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
10 - الاحتياط الجمعة 01 ماي 2020 - 17:24
يجب تخفيف حالة الطوارئ تدريجيا بعد 20 ماي ويجب أن يكون كل شخص مسؤول على نفسه باتخاده إجراءات الوقاية والتعايش مع الفيروس أصبح ضرورة راه ميمكنش نحبسو 99% ديال الناس على قبل 1% ديال الحالات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
11 - abdoo abdoo abdoo abdoo الجمعة 01 ماي 2020 - 17:24
أريد ان أعرف لماذا المغرب لم يقم بالتحليلات المخبرية بنسبة عالية كسائر الدول 60 يوم مند بداية الجائحة لم يقم إلا ب 37000 ألف. بعض الدول وصلت إلى مآت الألاف
مثلا قطر عدد سكانها 2 مليون و800 ألف نسمة قامت ب أكثر من 90 ألف تحليلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
12 - خير إن شاء الله الجمعة 01 ماي 2020 - 17:24
الحمد لله، لكن بالرغم من ذلك يجب الحفاظ على الإلتزام بالتعليمات الصحية فيما يخص النظافة و ارتداء الكمامات عند الخروج للضرورة فقط و ترك مسافة قطرية من 2 متر لفوق بينك و بين الناس. فمادام الفيروس موجود و لا لقاح و لا دواء اكتشف ضده يجب الحذر ثم الحذر من أن يرتفع المؤشر من جديد. كما نتمنى أن ترفع الوزارة عدد الفحوصات لأمثر مما هو عليه للسيطرة أكثر على انتشار الفيروس. حفظنا الله و إياكم أجمعين و رفع عنا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
13 - Khalid الجمعة 01 ماي 2020 - 17:27
هذا المؤشر ليس بنسبة مؤية. لا نقول 1 في المئة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
14 - رشيد الجمعة 01 ماي 2020 - 17:28
يارب ارفع عنا هاد الوباء وعن جميع الناس في العالم أجمع مهما كانت جنسياتهم مهما كانت دياناتهم ومعتقداتهم
كلننا من آدم وآدم من تراب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
15 - احمد الجمعة 01 ماي 2020 - 17:28
الجزائر فرضت الحجر الصحي لمدة 20 يوم !!
المغرب فرضت الحجر لمدة شهرين !!!
عدد الاصابات المؤكدة بالجزائر أقل بكثير مما يوجد بالمغرب!!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-45
16 - نيعمات الجمعة 01 ماي 2020 - 17:30
الوحدة التي تكلم عنها الصحفي "1 في المائة" لاتوجد للتعبير على سرعة إنتشار الوباء. كان عليه أن يكتب 100 في المائة هذا إذا أراد أن يستعمل النسبة المئوية. لكن مادام أنه يتكلم عن R0 اللتي تقترب من 1 فعليه أن يترك كلمة "في المائة". هذا خلط بين الوحدات
R0 = 1 = 100%
R0 = 1.07 = 107%
%R0 = 0.5 = 50
وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
17 - ملاحظ الجمعة 01 ماي 2020 - 17:30
شهر رمضان المبارك شجع الناس على الخروج والتسوق وحتى الازدحام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
18 - احمد اوزال الجمعة 01 ماي 2020 - 17:30
اللهم احسن الى كل ساهم من قريب او بعبد في احتواء هذا الوباء
واتقدم باحر التهاني والافتخار الى اسرة الصحة والسلطات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
19 - سعيد الجمعة 01 ماي 2020 - 17:31
هذا المؤشر عندنا في جهة سوس ماسة وجهتي العيون الداخلة يقارب الصفر فلماذا يجب ان نستمر في الحجر الصحي الى ٢٠ ماي. من جهة اخرى هذا المؤشر هو معدل مؤشرات انتشار الفيروس في مختلف اجهات المملكة، وهي غير متساوية من حيث حظور الوباء فالمؤشر هو مثلا أقل من واحد في جهتي الرباط والشرق وبذلك فخطر الأزمة الاقتصادية في هذه الجهات التي ذكرت أصبح أكبر من خطر الوباء نفسه!
يجب ان تضع الدولة ايستراتيجية جهوية للخروج من الحجر (مع الحذر اللازم وتكتيف التحاليل)في هذه المناطق في أقرب وقت، على ان تلحق بها جهات مراكش والدار البيضاء وطنجة في الوقت المناسب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
20 - سعد الجمعة 01 ماي 2020 - 17:36
عندما يصل المؤشر إلى 0,5 فهذا يعني ان كل 100 مريض لن يعادي سوى 50 شخصًا و هذا يعني نهاية الوباء أو على الأقل التحكم فيه في انتظار ايجاد اللقاح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
21 - سعيد الجمعة 01 ماي 2020 - 17:40
أنا لا أعطي أهمية لهذه الحسابات الرياضية المطبقة في علم الأوبئة لأنها غير منطقية وغير قابلة لتطبيق حيث قامت مجموعة من الدول بحسابات و لم تعطي أكلها لأن هناك مجموعة من عوامل تتدخل في تحديد مدى انتشار الفيروس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
22 - simo الجمعة 01 ماي 2020 - 17:45
باقي الناس ما ملتازمينش مثلا الحي في كنسكن انا باقي بنادم يكمي فالسبسي ويدور الجوان مع صحابو ويتخباو فالدروب والمشكل غير النهار الاول فرمضان اكتاشفوا ثلاث حالات فنفس الحي .غير الله يستر وصافي،
وهاد السلوكات راه كاينين فجميع الاحياء الشعبية حسبنا الله ونعم الوكيل فبحال هاد النمادج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
23 - مغربية الجمعة 01 ماي 2020 - 17:58
اظن أنه يجب احتساب مؤشر انتقال العدوى حسب المدن إذ هكذا سنجد مدنا كل شخص فيها يعدي أكثر من شخصين أو أكثر و مدن أخرى كل شخص يعدي شخصا واحدا أو أقل و بهده الطريقة فقط سنعرف حقيقة الحالة الوقائية لكل مدينة و جهة و ما هي تداعيات رفع الحجر الصحي المبكر عليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - صحراویة مغربیة الجمعة 01 ماي 2020 - 18:13
ل یمکن الحدیث عن رفع تدریجي لحالة الطوارٸ لاننا و ببساطة لم نحترمها فی اوج شدتها فکیف نحترمها إذاخفت شدتها کما لا یمکن التحدث عن الالتزام بالتباعد الاجتماعی فی ظل تخفیفها لاننا شعب مستهتر یا عباد الله 4500 شخص تم القبض علیهم امس بسبب انتهاک قانون الطوارٸ تعرض اکثر من رجل امن للعنف بسبب هذا الانتهاک قايد کسر انفه و آخر ضرب علی رأسه
ارجو ان تکون وزارتي الداخلیة و الصحة علی علم بطبیعة الشعب المغربی قبل ان تعطیه حریة التصرف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - Hakim الجمعة 01 ماي 2020 - 18:14
بما ان حوالي 85% من البشر يصاب بفيروس ولا يشعر بأية أعراض وينقلون العدوى فلا يمكن حساب نسبة العدوى بدقة. المغرب فيه حوالي 4500مصاب يشعر بالالم. اضرب هذا العدد في 8 لتحصل على مجموع تقديري لعدد المصابين. يعني حوالي 35000
حفظ الله الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - محسن الجمعة 01 ماي 2020 - 18:14
راه واخا يقولو زيرو إصابة و هادشي لي بغيتا نيت خاص الحكومة مترفعش حالة الطوارئ إلا بعد أسبوعين للتأكد أنه لا توجد إصابة إطلاقا بعدها يمكن رفع حالة الطوارئ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
27 - كريم الجمعة 01 ماي 2020 - 18:15
لا يوجد فقط فيروس كورونا بل هناك فيروسات اخرى لم يتم القضاء عليها و هو موجود بيننا مثل السل و هو معدي ايضا و لكن مؤشر انتقاله هو اقل من 1٪ لهذا فان كورونا سيصبح مثله مثل الامراض الاخرى المعدية و سنتعايش معه مثل السل و لكن بشرط ان يكون هذا المؤشر ضعيف اذا لا داعي للخوف فهذه النقطة التي تطرق اليها المقال مهمة لفهم مدى خطورة المرض من طرف الراي العام و ليستوعب ان العالم لا يمكن ان ينتظر 0 حالة لكي يتم رفع الحجر الصحي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - amaghrabi الجمعة 01 ماي 2020 - 18:17
المانيا وما ادراك ما المانيا وشعبها المطيع والذي من طبعه غير اجتماعي وألمانيا لها بنية تحتية في الصحة والتعليم ووو قوية جدا ومع ذلك الرئيسة مركل لا تريد المغامرة وانما ترخف على الحجر الصحي بحذر وخطوات موزونة مع المتابعة والمراقبة والإسراع الى الحجر الصحي مرة أخرى اذا رأو الوضع يسوء,وعلى كل فالحالة العادية كما نراها هنا في المانيا لا تعود في بصفة نهائية في هذه السنة,واعتقد ان الذي يفصل في الحجر الصحي هو ظهور التلقيح وهو الوسيلة الوحيدة التي تقضي على الوباء وتعود الأحوال الى ما كانت عليه وفي العالم باسره,واتمنى ان يظهرهذا اللقاح في اقرب وقت ليخلصنا من هذا السجن الذي لا يطاق وخاصة في مغربنا لأننا اجتماعيين أولا وثانيا لان كثير من المواطنين غير مبالين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
29 - كريم الجمعة 01 ماي 2020 - 18:23
المعلق الذي قال أن الجزائر طبقت الحجر الصحي لمدة أقل من المغرب ومع ذلك عدد المصابين أقل من المغرب، أغفل الإشارة إلى أن عدد الوفيات بالجزائر أكثر من3أو4 مرات من المغرب دون الحديث عن عدد الاختبارات في كلا البلدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - إبراهيم الجمعة 01 ماي 2020 - 18:31
يا رب يصل هذا المؤشر إلى 0 وتعود الحياة إلى طبيعتها ولن يتأتى ذلك إلا بالتزام بقواعد الحجر الصحي .
وخاصة التمسك بحبل الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 30 | عرض: 1 - 30

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.