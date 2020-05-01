مؤشر سرعة انتقال فيروس كورونا بالمغرب يقترب من نسبة 1 بالمائة

هسبريس من الرباط

كشف محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أن مؤشرا إيجابيا سجلته المنظومة الصحية الوطنية يتعلق بتقلص مؤشر سرعة انتشار فيروس كورونا وسط الساكنة.

وأوضح اليوبي، اليوم الجمعة، أن مؤشر سرعة انتقال المرض بالمغرب يقترب من نسبة 1 في المائة، مشيرا إلى أن هذا المؤشر يوجد اليوم بين 1.04 و1.07 في المائة.

ودعا المسؤول بوزارة الصحة إلى المزيد من الحيطة والحذر والالتزام بقواعد الوقاية الصحية، إلى حين التحكم والقضاء على فيروس كورونا.

وتعتمد الحكومة على مؤشر فيروس كورونا "R0" للحسم في رفع الحجر الصحي بعد 20 ماي الجاري، إذ أكد وزير الصحة أن تمديد الحجر الصحي أو رفعه يعتمد على استقرار مؤشر (R0) لأسبوعين، وعدد المصابين، وعدد الحالات الإيجابية المخبرية بعد توسيع الكشف على المصابين المحتمَلين.

وكان هذا المؤشر في بداية شهر مارس في حدود 2 في المائة بالمغرب، وبعدها وصل إلى 1,70 ثم 1,40، والآن ما بين 1.04 و1.07؛ بينما تنتظر وزارة الصحة أن ينخفض هذا المؤشر إلى 0.5 لإعطاء الضوء الأخضر إلى الحكومة من أجل إعلان رفع حالة الطوارئ الصحية.

من جهة ثانية، أورد اليوبي أن من بين 146 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، 108 منها جرى اكتشافها عن طريق تتبع المخالطين، أي بنسبة 74 في المائة من الحالات الجديدة.

وأضاف مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض أن الحالات الجديدة، وأغلبها من المخالطين، يتم اكتشافها دون أن تظهر عليها أي أعراض مرضية مرتبطة بـ"كوفيد 19".

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 171 حالة إلى حدود الرابعة زوالا، فيما تم تسجيل 99 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1083 حالة.