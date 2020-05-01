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آخر رحلة لإجلاء البريطانيين العالقين في المغرب
أعلن طوماس رايلي، سفير المملكة المتحدة بالرباط، أن رحلات الغد السبت، التي تنظمها السفارة البريطانية منذ 16 مارس المنصرم لإجلاء العالقين، تحمل 162 راكبًا من 16 جنسية.
وأكد الدبلوماسي البريطاني، في تغريدة له على صفحته بـ"تويتر"، أن هذه آخر رحلة من المغرب، مشددا على أنه "لن يكون هناك المزيد، تنتهي حالة الطوارئ بالمغرب في 20 ماي، ومجالها الجوي مغلق حتى 31 ماي، لذا لن تكون هناك رحلات تجارية قبل ذلك التاريخ".
وكان السفير قد دعا، في تغريدة له على "تويتر"، المواطنين البريطانيين العالقين بالمغرب إلى أداء ثمن الرحلة إن كانوا يرغبون في العودة نحو بلادهم.