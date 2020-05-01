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الولاية تنتظر تحاليل أمنيين بدائرة وسط مراكش

الولاية تنتظر تحاليل أمنيين بدائرة وسط مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 01 ماي 2020 - 18:47

بعد تأكيد التحاليل المخبرية المزدوجة إصابة عنصرين بالمنطقة الأمنية سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، تم إخضاع باقي الموظفين لعملية الفحص بغية تحديد إصابتهم من عدمها، وفق إفادة مصادر هسبريس الأمنية.

وأضافت هذه المصادر: "وفي انتظار ظهور نتائج باقي الموظفين، عملت ولاية أمن مراكش على ضمان استمرار عمل هذه المصلحة، التي توجد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، بعد توفير الموارد البشرية اللازمة".

وأفادت المديرية الجهوية للصحة بأن العدد الإجمالي للمخالطين بمراكش، الذين يوجدون تحت المراقبة الطبية، هو 413 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن مراكشي الجمعة 01 ماي 2020 - 22:52
تلتمس من وزارة الداخلية ووزارة الصحة. محاصرة المناطق.التي بها بؤور . مثل سيدي يوسف بن علي وحي دوار إزيكي وأزلي والمناطق الشعبية التي لاتراعي الأخرين. لأن بسبب هاؤلاء الناس المرضى عقليا . وعليكم بإعتقال كل من وجد في الشارع . من الأشخاص الذين يستهزئون منا وشكرا
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