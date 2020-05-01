قطاع التعليم العالي يدين اختراق موقعه الإلكتروني‎

هسبريس من الرباط

أدانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التعليم العالي والبحث العلمي- عملية الاختراق، التي تعرض لها الموقع الإلكتروني للقطاع سالف الذكر اليوم الجمعة.

وأورد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ له، توصلت به هسبريس، أنه بتاريخ فاتح ماي 2020 تعرض الموقع الإلكتروني للقطاع لعملية اختراق. وعلى إثر ذلك، قامت المصالح التقنية المختصة التابعة للوزارة بإعادة تشغيل الموقع الإلكتروني من جديد، بعد أن تأكد لها أن جميع المعطيات الموضوعة فيه سليمة.

واستنكرت الوزارة "هذه التصرفات اللامسؤولة والتي من شأنها حرمان المواطنين من المعطيات والمعلومات الخاصة بالقطاع"، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ الإجراءات الإضافية اللازمة لتعزيز حماية المعطيات والمعلومات المتوفرة بالموقع الإلكتروني.

وخلص البلاغ إلى أن الوزارة تنسق مع السلطات العمومية المختصة في إجراء تحقيق في الموضوع، في أفق متابعة الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل الإجرامي.