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كُتّاب وآراء
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تسجيل 118 حالة جديدة لكورونا يرفع الإجمالي إلى 4687 بالمغرب
سجل المغرب 118 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 4687 حالة في المغرب.
وأفادت معطيات وزارة الصحة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للفحوصات، قد بلغ 33415 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا لذات المصدر، فإنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من عصر أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليصل إجمالي الوفيات إلى 172 حالة.
وتم تسجيل 152 حالة شفاء جديدة وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 1235 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
أخوكم شعيب إبن مدينة الجديدة
الحالات المؤكدة (118+) 4687
الوفيات رحمهم الله 171 (+1)
الشفاء 1235 (+)152
التحاليل (1096+) 33415
نسبه التحاليل الايجابية 10%
فرغم كل هذه الاحتياطات والتدابير لم نستطع تقليصها
بشكل ملموس حتي نصل الى بر الامان وتعود الحياة لطبيعتها .....صبرنا نحن وابنائنا بدأ ينفذ...اللهم رحمتك....
الباخرة لم ترسوا بعد!