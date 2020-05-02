24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:5905:3512:2916:0719:1620:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ما هي صورة الحكومة البديلة في عيون المغاربة؟ (5.00)

  2. وثائق فرنسية ـ 7 ـ .. "زايد أوحماد" وغرامات تنغير وأسول وامسمرير (5.00)

  3. الأثرياء الكبار وجائحة كورونا .. عدل "الفيروس التاجي" مجرد وهم (5.00)

  4. تطوير كمامة إلكترونية (5.00)

  5. مهاجرون غير شرعيين يعرضون حياة شرطي للخطر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | تسجيل 118 حالة جديدة لكورونا يرفع الإجمالي إلى 4687 بالمغرب

تسجيل 118 حالة جديدة لكورونا يرفع الإجمالي إلى 4687 بالمغرب

تسجيل 118 حالة جديدة لكورونا يرفع الإجمالي إلى 4687 بالمغرب
هسبريس من الرباط
السبت 02 ماي 2020 - 10:05

سجل المغرب 118 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 4687 حالة في المغرب.

وأفادت معطيات وزارة الصحة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للفحوصات، قد بلغ 33415 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا لذات المصدر، فإنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من عصر أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليصل إجمالي الوفيات إلى 172 حالة.

وتم تسجيل 152 حالة شفاء جديدة وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 1235 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - nawal السبت 02 ماي 2020 - 10:14
الحمد.لله و الشكر لله .اللهم ارفع عنا هدا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
2 - لطف السبت 02 ماي 2020 - 10:15
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....بقينا في نفس المقاس 118#000#052 الحمد الله على كل شيء.....اللهم لطفلك يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
3 - Abdou RABAT Far السبت 02 ماي 2020 - 10:15
الله يلطف بينا هادشي اللي نقولو مابقينا فاهمين والو مع هاد الفيروس غدار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
4 - قرصان السبت 02 ماي 2020 - 10:15
حالات الشفاء في ارتفاع و الحمد لله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
5 - العايدي السبت 02 ماي 2020 - 10:15
المهم حين يكون عدد الحالات المتماثلة للشفاء اكثر من الحالات المؤكدة مخبريا يمكن القول الحمد لله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
6 - انور السبت 02 ماي 2020 - 10:15
اللهم رحمنا وغفر لنا ورفع عنا الوباء برحمتك يا أرحم الراحمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
7 - مسمار ججحا السبت 02 ماي 2020 - 10:16
كورونا + مقاطعة جديدة = القضاء على البزنازة فالمغرب و كل من سولت له نفسه احتقار الشعب المغربي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
8 - عمر السبت 02 ماي 2020 - 10:16
المرجو من الداخلية بدل مزيد من المجهود في حت الناس للبقاء في بيوتهم. في مدينة الطنجة وخاصة بالأحياء السكنية فالحركة شبه عادية ولا يوجد أي التزام من طرف المواطنين أو الداخلية للأسف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
9 - حسن الدهمون السبت 02 ماي 2020 - 10:17
الحمدلله .يزداد الحالات الشفاء يوما بعد يوم الهم ارفع عنا هدا الوباء امييين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
10 - مغربي وافتخر السبت 02 ماي 2020 - 10:17
الحمد الله بدأت بوادر النجاح تتحقق المزيد من الصبر ايها الشعب العظيم وبالمناسبة أريد أن أشكر خط دفاعنا الأول من أطباء وممرضين وأطر طبية لكم مني كل الشكر والتقدير & الى كتبغي بلادك بقى في دارك
أخوكم شعيب إبن مدينة الجديدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
11 - مغربي السبت 02 ماي 2020 - 10:19
نناسف لسماعنا خبر اصابة هذا العدد الكبير من المرضى عافاهم الله جميعا ورحم موتى هذا الوباء ولكن والله ايلا كنفرحوا بزاف ملي كنسمعوا الناس تشافاو مشاء الله ونتمناو ان الجميع يتشافاو والبقية يلتزموا بالحجر الصحي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
12 - حد سوالم السبت 02 ماي 2020 - 10:19
هذا الفيروس سيدوم معنا شهورا للاسف..فجل الناس يخترقون الحجر الصحي .البارحة في الزنقة ببلوك بام الناس خارجة فاطرة في الزنقة و كانهم محتفلين و لا وجود لاي سلطة تردعهم للأسف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
13 - بنت الشعب السبت 02 ماي 2020 - 10:20
علينا وعليكم التقبل الوضع الراهن يااخوان ان الحجر الصحي قرار صائب لكي نتفادو الوباء ولهادا اريد الناس يتفهمو الوضع ويلزمو البيووووووووووت ولا الحجر الصحي يزيد ويزيييييييد اللهم هدينا ياالله.. و الحمد لله على ارتفاع نسبة الشفاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
14 - البوهالي السبت 02 ماي 2020 - 10:20
قلناها ولن نتاخر بقولها بان رمضان ستزداد فيه حالات الاصابات ولكن عندما تقول هذا الكلام يتهمونك بالتكفير وبشتى انواع السباب . رمضان يا سادة على كل مريض وشيخ كبير السن كيفما كان مرضه ان لا يصوم تماما . هناك مواطنين مصابين بامراض مزمنة او كبيري السن ومع ذلك يصومون مما يجعلهم معرضين للاصابة لان اجسامهم لا تبدي اية مقاومة في حالة ولوج فيروس ما في اجسادهم والنصيحة هي للاناس العاديين والذين يشعرون بحرارة بالجسم او تعب ان يشربوا الماء من حين لاخر . فالمسالة مسالة صحة المواطنين وليس طعن في الدين .لذا يجب ان نكونوا حذرين في الايام القادمة من رمضان ويكفي ان مع بداية رمضان اصبحت اعداد الاصابات ترتفع .فحذاري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-47
15 - محبة لأولادها السبت 02 ماي 2020 - 10:20
صباح الخير على قراء هسبريس الحمد لله بعد عدد حالات الشفاء في تزايد وأتمنى إنعدام الوفيات أما عدد الإصابات حسب علمي فيمكن إرجاعه إلى كثرة الفحوصات و الله أعلم اللهم ارفع عنا الوباء يا رحمان يا رحيم برحمتك نستغيث
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
16 - مروان السبت 02 ماي 2020 - 10:21
فين غادي هادا، فين هو غادي.....؟؟!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-15
17 - ayoub السبت 02 ماي 2020 - 10:21
الحمد لله
الحالات المؤكدة (118+) 4687
الوفيات رحمهم الله 171 (+1)
الشفاء 1235 (+)152
التحاليل (1096+) 33415
نسبه التحاليل الايجابية 10%
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
18 - saido السبت 02 ماي 2020 - 10:21
اللهم الطف بالعباد. اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عن بلدي المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
19 - وداع السبت 02 ماي 2020 - 10:21
دوك لي كيتسناو رفع الحجر الصحي نهار 20 واش نتوما لاباس، راه على الأقل حتى نهار تكون 0 حالة خاصها 14 يوم أخرى ديال الحجر باش تتأكد من حصر الفيروس، واش كظن أننا نهار يترفع الحجر الصحي صافي قطعنا لواد، راه كاين فئة بحال شي كلاب مسعورة خاصها غا إيمتا تخرج تعمر الشوارع ولقهاوي ومعلابالهاش دير احتياط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
20 - حنين السبت 02 ماي 2020 - 10:21
الله يلطف المزيد من الصبر يكون الخير إنشأالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
21 - saufaine السبت 02 ماي 2020 - 10:22
اللهم ألطف بعبادك وارحمهم واشفيهم انك على كل شيء قدير التزموا بيوتكم واستعينوا بذكر الله وهذه هي الطريقة التي يمكن أن نتجنب هذا الوباء ونحمد الله على حالات الشفاء التي في ارتفاع سريع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
22 - عبدالقادر السبت 02 ماي 2020 - 10:22
الحمد الله عدد الشفاء اكثر من عدد المصابين. لهدا يجب علينا التزام حجر الصحي.انبقاوا في دارنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
23 - الحسناوي السبت 02 ماي 2020 - 10:23
ليتني اجد تفسير منطقي لهذه الحالات التي تزداد يوميا...
فرغم كل هذه الاحتياطات والتدابير لم نستطع تقليصها
بشكل ملموس حتي نصل الى بر الامان وتعود الحياة لطبيعتها .....صبرنا نحن وابنائنا بدأ ينفذ...اللهم رحمتك....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
24 - kamal السبت 02 ماي 2020 - 10:23
متى سينتهي هدا الفيلم المرعب بدا الياس يتسلل الينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
25 - عبدالواحد عبدالواحد السبت 02 ماي 2020 - 10:26
من كن شوفو نسبة الشفاء أكثر من نسبة الإصابة كن ستبشرو خير.اللهم ارفع عنا البلاء والوباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
26 - amine mahraz السبت 02 ماي 2020 - 10:26
الله يحفظ جميع المسلمين أيرفع علينا هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
27 - hicham7 السبت 02 ماي 2020 - 10:29
اللهم لك الحمد على كل حال ..نرجو من الناس أن يلتزموا ولا يغفلوا عن الحجر الصحي. هذا الفيروس لا يعرف خطورته قدر المعرفة سوى المصابون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
28 - ساكنة الرباط السبت 02 ماي 2020 - 10:29
118 حالة ف نصف يوم لاحول ولا قوة إلا بالله هذا راجع للجهل خاصة فالأحياء الشعبية ممسوقاش بمرة واش كاين شي فيروس... مهم غير نساو رفع الحجر الصحي ف 20 ماي !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
29 - سعيد السبت 02 ماي 2020 - 10:29
فرج قريب إنشاء الله نتمنى أن تنخفض هذه النسبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
30 - تقني السبت 02 ماي 2020 - 10:31
اولا يجب الاعتراف والامتنان للاطر الصحية التي تبذل مجهودا كبيرا ثانيا الملاحظ انه من خلال المعطيات التي تسجل يوميا هناك ارتفاع وانخفاض في عدد المصابين بحيث ندور في حلقة داءرية نستنثج من ذلك بان الفيروس يسبقنا ونحن نلاحقه وبالتالي اذا اردنا السيطرة عليه يجب ان نسبقه نحن بان نقوم بتحاليل استباقية ولا نقتصر عاى على المخالطين فقط مثلا يجب القيام بالتحاليل للاشخاص الذين يزاولون الانشطة الحيوية في الشركات والمعامل ولو لم تسجل اي حالة في هذه الاماكن وان لا ننتذر ظهور البؤر ونبدأ بملاحقة المخالطين الوقاية خير من العلاج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
31 - ريفي مغربي حر السبت 02 ماي 2020 - 10:31
المشكل كاين في بعض المواطنين ماكيحترموش الحجر الصحي زائد الفلوس كيلعب دور كبير و خطير كادور لفلوس عندي لهادا لهاداك،بالعكس فأوروبا كيتخلصو غير بلاكارط دلبانك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
32 - الحريزي السبت 02 ماي 2020 - 10:31
نقطة الضوء التي تثلج الصدر هي إرتفاع حالات التعافي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
33 - تراخي ملحوظ في الحجر السبت 02 ماي 2020 - 10:31
و كأن المغاربة سبقوا الفرح بليلة...
الباخرة لم ترسوا بعد!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
34 - حقيقة السبت 02 ماي 2020 - 10:32
الحمد لله على سياسة الحجر. كنت أظن أن شهر رمضان سيكون مصيبة على جميع الدول الإسلامية نظرا للعادات والتجمعات الانسانية المرتبطة. والإيمان المطلق المبني على نظرية القدر شره وخيره الخ من الاعتقتدات. هنا في الرباط وسلا لا أحد يخرج بعد الافطار على الأقل في حيي. المصيبة هي لو ظغط لوبي الحزب المعلوم وفتحت المساجد في العشر أو في ااقدر أو العيد حذاري سيكون هناك massacre من طرف الفيروس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
35 - Med zeus السبت 02 ماي 2020 - 10:32
اذا استمرت المؤشرات على نفس النمط...فلنقرء السلام على شيء اسمه الحرية لأشهر!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
36 - عبد المنعم السبت 02 ماي 2020 - 10:33
كفى من الحجر الصحي هناك آلاف من العائلات تعاني الأمرين ولا أحد حس بهم 1000 درهم التي قدمتها الدولة لهم لم تكفيهم في سداد ثمن الكراء حتى!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - abdo السبت 02 ماي 2020 - 10:34
لم نجد ما نقوله سوى الدعاء للخالق أن يرفع عنا هذا الوباء في هذا الشهر المبارك،واللهم إشفي مرضانا وإرحم موتانا ياأرحم الراحمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
38 - innu السبت 02 ماي 2020 - 10:35
هاد الشي مطول معانا بزاف، الناس دارت اللي في جهدها و لكن مع الاسف الفيروس صعيب كينتشر، الله يلطف و صافي، الاقتصاد مشا فيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
39 - منير السبت 02 ماي 2020 - 10:36
اظن أن الأمر لا زال طويلا و لا زال هناك تمديدا للحجر لهذا على الدولة أن تفكر الآن في طريقة لتخفيف الحجر جزئيا بشكل حذر عن القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية و أن تترك الناس يخرجون لممارسة الرياضة بشكل منظم لانه ستكون هناك مشاكل صحية أكثر من خطر كورونا و كذا مشاكل اجتماعية و ربما كثرة العنف المنزلي و حالات الطلاق لا قدر الله لأن الناس صراحة قد ملوا من الجلوس ثم إن الصيف جاء و الحرارة شديدة في البيوت خصوصا الشقق بلا مكيف و الناس اعتادت السفر ...لمن املنا في الله سبحانه أن يذوب هذا الفيروس مع ارتفاع الحرارة غير ذلك فاضن أن الأمر صعب....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
40 - مغربية السبت 02 ماي 2020 - 10:36
هدا التزايد في الحالات هو نتيجة اللاوعي الدي أبداه بعض المغاربة من خروج وازدحام في اول رمضان في الأسواق وكأن الوضع عادي.يجب تقنين التسوق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 40 | عرض: 1 - 40

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.