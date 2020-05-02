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كُتّاب وآراء
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"حصيلة كورونا" ترتفع بـ160 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 160 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4729 حالة.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل جاءت نتائجها سلبيقة، قد بلغ 34638 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد وإلى حدود الساعة الرابعة من بعد زوال اليوم السبت.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالتَي وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 173 حالة .
كما عرفت الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس الجمعة والساعة نفسها اليوم تسجيل 173 حالة شفاء تامّ، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1256 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (49)
«اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها».
أما الكمامات فأصبحت توضع في العنق عوض تغطية الفم والأنف خصوصا الخضارة و الحوانت أمام مرأى من الشرطة في بعض الأحيان...الكمامة أصبحت مثل الجيلي الأصفر الذي يجب حمله في السيارة، المهم هو أن عنده كمامة و صافي..
نتمنى أن تكبح درجة الحرارة كورونا في نهاية الأسبوع و تربك مخططاته التوسعية و تعقيمه من الجو...
اللهم بلغنا العيد على الأقل مع عائلاتنا إن شاء الله...
راه بغينا نعرفوا واش تتصاب رغم إتخاذ الشخص لكامل الإحتياطات؟
اللهم إرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لطفك يارب.
ياك ساكن تما في فندق 5 نجوم واكل شارب والحمد لله وكلشي مدفوع من الشركة ولكن هدي أول مرة غنكون خارج المغرب فرمضان.
وخا مستعد نخلص التمن ديال العودة حتى لو 100 الف باش نعود للدار.
جهة الداربيضاء سطات
جهة طنجة الحسيمة
راه لا يعقل انكم تبقاو متصدرين فعدد المصابين لتازموا شوية و ديرو الاحتياط ديالكم و
ديرو الحجر الصحي للراسكم راه لايعقل جهة متصدرة و بنادم مخايفش و ممسوقش حشومة والله راه ارتفاع عدد الاصابات كيبان على ان شعب باقي متخلف ماشي كلشي
الله يرحمنا
اذن يجب الالتزام بالقواعد التي توصي بها وزارة الصحة من النظافة والسلامة الصحية وكذا الانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
نسألك يارب الفرج والصبر الجميل
نريد ان نعرف هل هذا الحجر يفيد في القضاء على كورونا او التقليل منه ويعطي نتائجه ام لا ؟
لانو ببساطة مع تواضع عدد الفحوصات التي تقوم بها المملكة للمواطنين (المصابين والمخالطين) مقارنة بالمصابين يوميا هذا بنظري المتواضع رقم لا يجب الاستهانة به فما بالك اذا رفعنا من نسبة الفحوصات من ٢٠٠٠ تحليلة الى ١٠٠٠٠ الاف تحليلة باليوم يجب ان يكون هذا هو التحدي الرفع من عدد التحليلات لكشف المصابين بسرعة وحجرهم ومعالجتهم وخصوصا ان وزير الصحة قال ان اغلبية المصابين لا تظهر عليهم اعراض المرض يعني هم حاملون للمرض ويتشرونه فقط وهنا المصيبة.
واخي منهم هو حامل للفيروس لم تظهر عليه ابدا الاعراض والحمد لله لم نصاب بالعدوى اتمنى الشفاء له ولجميع الناس بالعالم.
نحن نريد الخروج من الحجر الصحي حتى تكون لدينا صفر حالة مؤكد من غير الذين هم في الاستشفاء الله يشفيهم من الهلاك ورحمة للشهداء الذين ماتوا بهذا الوباء.
كما اشكر جزيل الشكر للملك محمد السادس ويطول في عمره ثم الجنود في لباس ابيض هم الأطباء المدنيين والعسكريين والممرضين ثم جميع الاشخاص الإداريين في وزارة الصحة والداخلية مثل القوات العسكرية وقوات المساعدة والدرك الملكي ثم قياد واعوان السلطة المحلية ثم المغاربة الذين ضحوا بما عندهم
الله الوطن الملك
Si ce taux passes en bas de 10% alors chapeau car seul un petit nombre de pays y parviennent.
Par contre, le de-confinement devra attendre car le nombre de cas actifs est encore loins de la cible de 1000.
le nombre de cas actifs est de 3,297 = infectes - (morts + gueris ) = 4729 - (173 + 1256 ).