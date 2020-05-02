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الرئيسية | مجتمع | "حصيلة كورونا" ترتفع بـ160 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة

"حصيلة كورونا" ترتفع بـ160 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة

"حصيلة كورونا" ترتفع بـ160 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 02 ماي 2020 - 16:05

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 160 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4729 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل جاءت نتائجها سلبيقة، قد بلغ 34638 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد وإلى حدود الساعة الرابعة من بعد زوال اليوم السبت.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالتَي وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 173 حالة .

كما عرفت الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس الجمعة والساعة نفسها اليوم تسجيل 173 حالة شفاء تامّ، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1256 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - زواقي كتفائل السبت 02 ماي 2020 - 16:16
لنكن متفائلين، فالفرج قريب إن شاء الله ما علينا إلا المزيد من الصبر... والدعاء عند كل صلاة...
«اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها».
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173
2 - مومو السبت 02 ماي 2020 - 16:16
استعدو لتمديد فترة الحجر الصحي الى 20 يوليوز
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-175
3 - المراكشي السبت 02 ماي 2020 - 16:17
الحمد لله على كل حال، الهم اشف مرضانا وارحم موتانا، شكر خاص للطاقم الطبي.
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102
4 - امال السبت 02 ماي 2020 - 16:17
أظن أن وزارة الصحة لا تقوم بتحاليل مخبرية مكثفة لكي لا يكون هناك ضغط كبير على المستشفيات و كذلك على الأطقم الطبية.
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51
5 - أطلسي السبت 02 ماي 2020 - 16:19
اللهم لطفك يارب المرجو تسريع وتيرة التحاليل 2000 وحدة في اليوم لا تكفي.وإلا بقينا حتى 2021.
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48
6 - فهد السبت 02 ماي 2020 - 16:19
يارب سترك وعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين
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39
7 - مكة السبت 02 ماي 2020 - 16:20
اصبرو وصابرو ان فرج الله قريب ان شاء الله
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42
8 - Ingénieur السبت 02 ماي 2020 - 16:20
حالات الشفاء مقارنة بالوفيات بدأت تعد من أحسن الدول...لكن حالات الإصابة لا تبشر بالخير و إيقاف الحجر الصحي في 20 ماي أصبح في خطر كبير إن لم يكن مستحيلا صراحة، لأنه يجب أن تنعدم الإصابات التي يسجلها كورونا في شباك الاسود لمدة 14 يوما...
أما الكمامات فأصبحت توضع في العنق عوض تغطية الفم والأنف خصوصا الخضارة و الحوانت أمام مرأى من الشرطة في بعض الأحيان...الكمامة أصبحت مثل الجيلي الأصفر الذي يجب حمله في السيارة، المهم هو أن عنده كمامة و صافي..
نتمنى أن تكبح درجة الحرارة كورونا في نهاية الأسبوع و تربك مخططاته التوسعية و تعقيمه من الجو...
اللهم بلغنا العيد على الأقل مع عائلاتنا إن شاء الله...
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129
9 - OUSSAMA السبت 02 ماي 2020 - 16:20
باقي 18 يوم عن موعد رفع التدريجي لحالة الطوارئ الصحية فهل سننجح في الوصول إلى ذلك الهدف
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20
10 - اعصيم سمير السبت 02 ماي 2020 - 16:20
اللهم الطف بنا وارحمنا انت ارحم الراحمين.المرجو من كافة المواطنين والمواطنات الالتزام بالحجر الصحي.حتى نخرج سالمين ان شاء الله.فهذا الفيروس حله الوحيد هو المكوث في منازلنا .ان شاء الله نقضيو عليه .
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19
11 - كازاوي rays السبت 02 ماي 2020 - 16:22
قولوا لينا المفيد راه ملينا من هذه الأنباء،كيفاش تيتصابوا الناس،؟واش مخالطين لحالة مصابة؟ أو عائلات فقط؟ أو مصانع ومحلات تجارية؟أولا بسبب خارقي الحجر؟
راه بغينا نعرفوا واش تتصاب رغم إتخاذ الشخص لكامل الإحتياطات؟
اللهم إرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لطفك يارب.
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54
12 - يونس السبت 02 ماي 2020 - 16:24
سوف تنخفض الاصابات بإذن الله مع اقتراب فصل الصيف لان الفيروس لايقدر على الحرارة. والصحة والسلام للجميع وتقبل الله صيامكم بمزيد من الأجر والتواب.
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-6
13 - عالق في نيوزيلاند. السبت 02 ماي 2020 - 16:24
أنا عالق في ولينغتون عاصمة نيوزيلاندا منذ 50 يوما وقربت نسطي بغيت نكون مع الواليدين في رمضان. جيت برحلة عمل 5 دالايام وقبل يوم واحد من رحلة العودة حبسوا كلشي في المغرب وسدوا الحدود. كنتمنا نكون دابا على الاقل في العيد مع الواليدين والاهل. 

ياك ساكن تما في فندق 5 نجوم واكل شارب والحمد لله وكلشي مدفوع من الشركة ولكن هدي أول مرة غنكون خارج المغرب فرمضان.

وخا مستعد نخلص التمن ديال العودة حتى لو 100 الف باش نعود للدار.
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-49
14 - عزوز السبت 02 ماي 2020 - 16:25
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب أرفع عنا هدا البلاء وارحم موتانا وشفي باقي المرضي انت الشـــــــــــــــــافي يـــــــــارب
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35
15 - حسن السبت 02 ماي 2020 - 16:25
ما بقينا فاهمين والو من هاد شي .واش غادين تطلقونا ولا مازال حتى العام الجاي
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-31
16 - vive la vie السبت 02 ماي 2020 - 16:26
هادشي ماتايبشرش على اننا غانخرجو نهار 20 ا زادتها وزارة التربية و التعليم خدامين تايعاونونا ندوزو الامتحان فاحسن الظروف داك الوزير خاصو يتحاسب على هاد القرارات ديال ( ....) الا ماتلقوش الناس نهار 20 غاتنوض كارثة لانه الناس غايحماقو ولا اتسوطاو ا مبارك العواشر
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-43
17 - Kenitra السبت 02 ماي 2020 - 16:27
جهة مراكش اسفي
جهة الداربيضاء سطات
جهة طنجة الحسيمة
راه لا يعقل انكم تبقاو متصدرين فعدد المصابين لتازموا شوية و ديرو الاحتياط ديالكم و
ديرو الحجر الصحي للراسكم راه لايعقل جهة متصدرة و بنادم مخايفش و ممسوقش حشومة والله راه ارتفاع عدد الاصابات كيبان على ان شعب باقي متخلف ماشي كلشي
الله يرحمنا
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23
18 - Jaouad السبت 02 ماي 2020 - 16:27
ما دام زادت فالحجر فرنسا بالاضافة لهد الارقام يعني الدولة غتمدد الحجر.هد العي غنعيد بعيد على ولادي وهذي 49 يوم مشتهم.حسبي الله ونعم الوكيل.
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22
19 - سعيد السبت 02 ماي 2020 - 16:29
الحمدلله هذا الحجر الصحي أعطى أكله مزيد من الصبر لم يبقى كثير
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7
20 - Abdou السبت 02 ماي 2020 - 16:29
مقاومة الوباء تتعلق بعدد التحاليل المنجزة. يجب الرفع من وثيرة التحاليل
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15
21 - monadile السبت 02 ماي 2020 - 16:30
برافو كل اسبوع 1000 اصابة هادشي باقي طويل
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4
22 - bouybawn isa السبت 02 ماي 2020 - 16:30
نظرا لنقص الوعي باهمية التباعد الاجتماعي ووضع الاحتياطات اللازمة على الخصوص وضع القناع والقبعة والنظارات فان لن نساهم في القضاء على الوباء.
اذن يجب الالتزام بالقواعد التي توصي بها وزارة الصحة من النظافة والسلامة الصحية وكذا الانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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8
23 - شخص مر من هنا السبت 02 ماي 2020 - 16:31
اسبانيا ماتو فيها الآلاف اوطلقات الناس ايديرو الرياضة وابظاو ايرجعو للحيات الطبيعية واحنا اللي الاسلام كيقول الحجر هوا ربعين يوم صافي مزال سادين اعلينا .اشكتتسناو نبداو ننتاحرو عاد تتحركو.
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-37
24 - عمر السبت 02 ماي 2020 - 16:31
اللهم الطف بعبادك
نسألك يارب الفرج والصبر الجميل
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12
25 - abdallah marrakech السبت 02 ماي 2020 - 16:31
الحمد لله. نرفع اكفنا الى الله عز وجل بأن يرفع عنا هذا الوباء وان يلهمنا الصبر ونسأله تعالى أن يعافي مرضانا ويرحم امواتنا. الصبر مفتاح الخير .وارجو من المغاربة ان يتحدوا في الوقوف مع المعوزين لاقتناء المواد الغداءية وكذالك الأدوية وشكرا
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11
26 - ابو يحيى السبت 02 ماي 2020 - 16:34
اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء عاجلا غير اجل امين
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11
27 - من الرباط السبت 02 ماي 2020 - 16:34
بدأت الإصابات في المغرب تقترب من 5000 بينما الحكومة تدرس إمكانيات رفع الحجر الصيحي معتمدة على مؤشرات وإحصائيات واهية بينما الإصابات لا تزال مرتفعة كون هذا الفيروس الفتاك لا يعترف ولا يتبع أي مؤشرات وليس عنده سوى طريقة الغدر لكل من سولت له نفسه الإستهانة به فبالله عليكم كيف يمكن ان تفكر الحكومة في رفع أي حجر صيحي في ظل هذه الإصابات المرتفعة في بلادنا.
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1
28 - mariwari السبت 02 ماي 2020 - 16:36
الحمد الله عدد التحليلات كيرتفع اليوم 2361 تحليلة هاد مؤشر ايجابي
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9
29 - معلق السبت 02 ماي 2020 - 16:38
دابا حنا راه خاص المسؤولين لكبار يعطيو لمسؤولين ديال الصحة باش يوميا ينفخو فالارقام علاش باش يجيو حتا لاخر ويقولو نزيدو فالحجر الصحي حيث المصابين في ارتفاع. وعلاش هد شي كامل حيث فرنسا زادت مددت الحجر الصحي
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-13
30 - Momo السبت 02 ماي 2020 - 16:42
انا شخصيا اعتبرها ايجابية.لماذ؟لان عدد التحاليل اليوم اكثر من 2400 تحليلة و النسبة الاكبر من المصابين الجدد من المخالطين ضف على ذلك تجاوز نسبة الشفاء لعدد حالات الاصابات الجديدة،و كذلك تراجع الحالات الخطيرة بنسبة كبيرة و هذه كلها مؤشرات ايجابية.
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5
31 - اغوليد السبت 02 ماي 2020 - 16:43
اللهم ابعد عنا هذا الوباء ،واشفي مرضى المسلمين،وابعد عن بلدنا البلاء،وانزل الدواء.
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2
32 - مواطن حر السبت 02 ماي 2020 - 16:46
نهيب بجميع المغاربة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وانبقوا في الدار ولانخرج الا للضرورة القصوى لا نتخالط حتى نتمكن من هزم هذه الجاءحة الامر بايدينا نحن المغاربة
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3
33 - الصويري السبت 02 ماي 2020 - 16:47
اللهم ارفع عنا الوباء وقنا شر الداء. انا بعدا عييت ما نحلل هاد الشي والله ما فهمت حتا وزا
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1
34 - سي القانون السبت 02 ماي 2020 - 16:48
هناك مناطق يجب رفع الحجر الصحي لأنها لم تشهد حالات منذ 14 يوم . يجب الرفع الجزئي من أجل عجلة الاقتصاد. عمش احسن من اعمى
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1
35 - هشام من اسفي السبت 02 ماي 2020 - 16:48
الحجر مجاب حتا نتيجة غير السمية وصافي، الأردن دارت الحجر متأخره و هاهي دبا بدات تدريجيا تتنقص من تدابير الحجر، علاش؟ محيت الناس عندهم واعيا معندهمش الجهل! ... حنايا بنادم خارج ممسوقش، بحال واحد السيد شفتو البارح دايز، هو داير الكمامة و ولادو 2 مدايرينهاش، معارفش المرض غادي يجيه من عند ولادو، كيسحاب ليه المناعة غدي تقدي على المرض قبل ميدخو الدار XD
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4
36 - مواطنة 1 السبت 02 ماي 2020 - 16:48
الناس خرجت كلها تدور مع راسها في الحي ومزاحمين عند الباعة المتجولين الذين اصطفوا في الشارع !!!!
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5
37 - Inana السبت 02 ماي 2020 - 16:49
الى حد الان تقريبا ٧٠ بالمئة من الشعب ملتزم بالحجر
نريد ان نعرف هل هذا الحجر يفيد في القضاء على كورونا او التقليل منه ويعطي نتائجه ام لا ؟
لانو ببساطة مع تواضع عدد الفحوصات التي تقوم بها المملكة للمواطنين (المصابين والمخالطين) مقارنة بالمصابين يوميا هذا بنظري المتواضع رقم لا يجب الاستهانة به فما بالك اذا رفعنا من نسبة الفحوصات من ٢٠٠٠ تحليلة الى ١٠٠٠٠ الاف تحليلة باليوم يجب ان يكون هذا هو التحدي الرفع من عدد التحليلات لكشف المصابين بسرعة وحجرهم ومعالجتهم وخصوصا ان وزير الصحة قال ان اغلبية المصابين لا تظهر عليهم اعراض المرض يعني هم حاملون للمرض ويتشرونه فقط وهنا المصيبة.
واخي منهم هو حامل للفيروس لم تظهر عليه ابدا الاعراض والحمد لله لم نصاب بالعدوى اتمنى الشفاء له ولجميع الناس بالعالم.
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2
38 - RainStorm السبت 02 ماي 2020 - 16:51
إلى ذاك الشخص الذي مر من هنا، الأفضل لو أنك مررت من هناك، فأنت تخلط العادي بالبادي ولا تدري ما تقول....
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3
39 - الشرقي السبت 02 ماي 2020 - 16:52
الحمد لله ان في إقليم اسفي هناك واحدة حيث انها التقطت هذا الوباء الخبيث الله يهجينا وينجي جميع الانسان من مدينة مراكش وان الساكنة ملتزمة مطلقا في ديارهم.
نحن نريد الخروج من الحجر الصحي حتى تكون لدينا صفر حالة مؤكد من غير الذين هم في الاستشفاء الله يشفيهم من الهلاك ورحمة للشهداء الذين ماتوا بهذا الوباء.
كما اشكر جزيل الشكر للملك محمد السادس ويطول في عمره ثم الجنود في لباس ابيض هم الأطباء المدنيين والعسكريين والممرضين ثم جميع الاشخاص الإداريين في وزارة الصحة والداخلية مثل القوات العسكرية وقوات المساعدة والدرك الملكي ثم قياد واعوان السلطة المحلية ثم المغاربة الذين ضحوا بما عندهم
الله الوطن الملك
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0
40 - المنصوري السبت 02 ماي 2020 - 16:55
امام ما يتراءى للعيان في الشوارع و الأسواق وسوء التنظيم و الانضباط من طرف سواء المثقف او الجاهل و عدم اخذ الاحتياطات اللازمة فإنه من البديهي ان نصل الى هذه الأعداد المرتفعة و كأننا ننفخ على كورونا ليزداد لهيبها القاتل
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3
41 - عبدالواحد عبدالواحد السبت 02 ماي 2020 - 16:55
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. أتمنى من كل اعماق قلبي ان يزيل عنا هذا الهم والغم قبل ال20من هذا الشهر.
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1
42 - حنان السبت 02 ماي 2020 - 16:56
ربي كبيير وانشاء الله قريب يفرجها علينا شوية ديال التفائل كلشي غادي يفوت بإذن الله ❤️
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6
43 - الله يرحمنا من سيئ الاسقام السبت 02 ماي 2020 - 17:07
صراحة فواقع الشارع ينبئوالعياد بالله اننا سوف نجدد حالة الطوارئ فبعض الناس لا يعون ماذا يفعلون فالحالة تؤثر يوما بعد يوم على كل نواحي الحياة فمزيدا من المسؤولية ومزيدا من الوعي بخطورة الوضع وال السلطة مزيدا من الصرامة مع المتهورين والمستهزئين بواقع الحال
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0
44 - alphabest السبت 02 ماي 2020 - 17:07
Le taux de mortalité est maintenant de 12% = morts/(morts + gueris), c'est un excellent taux rien de moins !
Si ce taux passes en bas de 10% alors chapeau car seul un petit nombre de pays y parviennent.

Par contre, le de-confinement devra attendre car le nombre de cas actifs est encore loins de la cible de 1000.
le nombre de cas actifs est de 3,297 = infectes - (morts + gueris ) = 4729 - (173 + 1256 ).
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0
45 - احمد المغربي السبت 02 ماي 2020 - 17:08
160 حالة جديدة في 24 ساعة !! اعتقد ان الطريق مازال طويل و تاريخ 20 ماي لا اظنه تاريخ رفع حالة الحجر الصحي و ما عليكم سوى الصبر.
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1
46 - لهويشري عبدالصادق السبت 02 ماي 2020 - 17:10
وجب النظر إلى صغار الفلاحين فهم يعانون في صمت و لا يقدرون على تسويق منتوجاتهم المعيشية كخروف أو عجل أو غلة نظرا لغلق الأسواق و عدم قدرتهم على ولوج الأسواق الكبرى، فإنهم يعتمدون عليها لجني بعض المال لشراء ما يلزمهم من احتياجات. و اخص بالذكر دوواير اقليم سيدي بنور فصغار الفلاحين في حالة يرثى لها و هناك من لم يتوصل بتعويض راميد
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1
47 - الفاسي السبت 02 ماي 2020 - 17:17
معظم المعلقين يحاولون التخفيف عن أنفسهم والتفاؤل والحقيقة أن الحجر الصحي سيطول ويطول وإن بقينا نسير هكذا في عدد التحاليل اليومية وخرق حالة الطوارئ الصحية وفتح المعامل أبوابها سنظل في الحجر الصحي لقيام الساعة
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0
48 - مغربي السبت 02 ماي 2020 - 17:19
حالات الشفاء ترتفع وهذا يدل على مدى نجاعة الكلوروكين المستخدم من طرف الوزارة الوصية ,نأمل ان تزيد وثيرة الشفاء وان يقترب مؤشر R0 الى الصفر كي ترفع حالة الطوارئ في 20 ماي إنشاء الله.
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-1
49 - Hamid السبت 02 ماي 2020 - 17:19
راه مكاين لا حجر لا والو، جرب طل من الشرجم ستجد الحياة عادية، سيارات تسير في كل مكان، اناس غاديين جاين، كولشي خارج
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