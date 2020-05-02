"حصيلة كورونا" ترتفع بـ160 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 160 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4729 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل جاءت نتائجها سلبيقة، قد بلغ 34638 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد وإلى حدود الساعة الرابعة من بعد زوال اليوم السبت.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالتَي وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 173 حالة .

كما عرفت الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس الجمعة والساعة نفسها اليوم تسجيل 173 حالة شفاء تامّ، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1256 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.