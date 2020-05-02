كورونا في المغرب .. نسبة التعافي من الفيروس تناهز 26,6 بالمائة

هسبريس - أمال كنين (كاريكاتير: مبارك بوعلي)

أعلن مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل العدد الإجمالي 173 حالة منذ بداية انتشار الوباء، موضحا أن نسبة الفتك مستقرة في حدود 3.7 بالمائة، فيما المعدل العالمي يبلغ سبعة بالمائة؛ بينما تصل النسبة المئوية للتعافي إلى 26.6 بالمائة.

وقال اليوبي إن مجموع الحالات التي تم التكفل بها في أقسام الإنعاش خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 78 حالة؛ وهذا راجع إلى تناقص كمّ الحالات المتكفل بها وهي في وضعية صحية حرجة، مفيدا بأن نسبتها لا تتعدى ثلاثة في المائة، فيما كانت في وقت سابق أكبر من ذلك؛ بينما ما نسبته 92 بالمائة من المتكفل بهم لهم أعراض بسيطة.

وتتوزع الإصابات الجديدة التي تم اكتشافها ما بين الساعة العاشرة من صباح اليوم وحتى الرابعة مساء على كل من جهة الدار البيضاء سطات، التي سجلت بها 29 حالة جديدة، ثم جهة مراكش آسفي، التي سجلت بها سبع حالات جديدة، فخمس حالات جديدة بجهة فاس مكناس، وحالة واحدة بجهة الرباط سلا القنيطرة.

بينما ذكر اليوبي، في التصريح الصحفي نفسه، أن 82 بالمائة من الحالات المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية هي ضمن التتبع الصحي للمخالطين، الذي طال منذ بداية تفشي الفيروس 25884 مخالطا بالبلاد.

ومازالت جهة الدار البيضاء تتصدر قائمة الإصابات المعلن عنها بما مجموعه 1203، متبوعة بمراكش آسفي التي سجلت بها 1059 حالة، فطنجة تطوان الحسيمة بما مجموعه 657 حالة، تليها فاس مكناس بـ584، حالة فدرعة تافيلالت بـ546 حالة.

الرباط سلا القنيطرة سجلت بها 329 حالة منذ بروز الجائحة في المملكة، أما الجهة الشرقية فيها 175 حالة و83 بجهة بني ملال الخنيفرة، و51 حالة بسوس ماسة، ثم 36 حالة بكلميم واد نون، وأربع حالات بالعيون الساقية الحمراء، ثم حالتين بالداخلة وادي الذهب.