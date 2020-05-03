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الفحوصات تكشف 151 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" في 18 ساعة

الفحوصات تكشف 151 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" في 18 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 03 ماي 2020 - 10:05

كشفت وزارة الصحة 151 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 4880 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للفحوصات، قد بلغ 36081 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته فقد تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الأحد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 174.

وتم تسجيل 168 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 1424 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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