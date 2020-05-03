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كُتّاب وآراء
مستجدات "كورونا" .. 168 يتعافون و7 جهات تسجّل إصابات إضافية
تجاوز عدد حالات التعافي من كورونا حجم الإصابات الجديدة بالفيروس خلال الساعات الـ18 الماضية، حسب وزارة الصحة، إذ تأكد شفاء 168 شخصا مقابل 151 إصابة حديثة بالجائحة.
وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات المعلن عنها في المملكة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، إلى 4880 حالة مؤكدة منذ بداية تفشي "كوفيد 19" على المستوى الوطني.
تحديث البيانات الرسمية لوزارة الصحة، بين الرابعة من بعد زوال أمس السبت والعاشرة من صباح اليوم الأحد، أبرز أن الإصابات الجديدة قد جرى تأكيدها من خلال فحوصات بـ7 جهات.
ووفقا لذلك؛ تم رصد 58 حالة إصابة حديثة في جهة الدار البيضاء سطات و44 في جهة طنجة تطوان الحسيمة، و30 بجهة فاس مكناس و11 ضمن النفوذ الترابي لجهة مراكش آسفي.
كما جاءت التحاليل إيجابية بخصوص 3 حالات في جهة كلميم وادي نون و3 حالات أخرى بجهة الرباط سلا القنيطرة، إضافة إلى إصابتَين جديدة مؤكدتين في جهة درعة تافيلالت.
المجموع التراكمي للإصابات المعلنة يرتبط بـ1261 حالة في جهة البيضاء و1070 في مراكش آسفي، و701 بجهة طنجة و614 في فاس مكناس، و548 بجهة درعة و332 في جهة الرباط.
ووصلت الحصيلة إلى 175 حالة في جهة الشرق و83 ببني ملال خنيفرة، و51 في سوس ماسة و39 بجهة كلميم وادي نون، و4 في العيون الساقية الحمراء و2 بالداخلة وادي الذهب.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
أما الكمامات فأصبحت توضع في العنق عوض تغطية الفم والأنف خصوصا الخضارة و الحوانت أمام مرأى من الشرطة في بعض الأحيان...الكمامة أصبحت مثل الجيلي الأصفر الذي يجب حمله في السيارة، المهم هو أن عنده كمامة و صافي..
نتمنى أن تكبح درجة الحرارة كورونا في نهاية الأسبوع و تربك مخططاته التوسعية و تعقيمه من الجو...
اللهم بلغنا العيد على الأقل مع عائلاتنا إن شاء الله...
المجموع التراكمي = مجموع حالات الاصابة - المتعافون - المتوفون