24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:5805:3412:2916:0719:1620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رواية "المتشرد" -8- .. شروق تضع عماد أمام خيار صعب (5.00)

  2. كندا تحظر تجارة الأسلحة بعد أسوأ عملية إطلاق نار (5.00)

  3. طنجة والصويرة في مغرب زمان .. حج وحجر صحي وقرار سلطان (5.00)

  4. قانون 22.20 صورة لحقيقة الحياة السياسية المغربية (5.00)

  5. السعودية: فتح المساجد مرهون بالحماية من كورونا (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | مستجدات "كورونا" .. 168 يتعافون و7 جهات تسجّل إصابات إضافية

مستجدات "كورونا" .. 168 يتعافون و7 جهات تسجّل إصابات إضافية

مستجدات "كورونا" .. 168 يتعافون و7 جهات تسجّل إصابات إضافية
هسبريس من الرباط
الأحد 03 ماي 2020 - 10:30

تجاوز عدد حالات التعافي من كورونا حجم الإصابات الجديدة بالفيروس خلال الساعات الـ18 الماضية، حسب وزارة الصحة، إذ تأكد شفاء 168 شخصا مقابل 151 إصابة حديثة بالجائحة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات المعلن عنها في المملكة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، إلى 4880 حالة مؤكدة منذ بداية تفشي "كوفيد 19" على المستوى الوطني.

تحديث البيانات الرسمية لوزارة الصحة، بين الرابعة من بعد زوال أمس السبت والعاشرة من صباح اليوم الأحد، أبرز أن الإصابات الجديدة قد جرى تأكيدها من خلال فحوصات بـ7 جهات.

ووفقا لذلك؛ تم رصد 58 حالة إصابة حديثة في جهة الدار البيضاء سطات و44 في جهة طنجة تطوان الحسيمة، و30 بجهة فاس مكناس و11 ضمن النفوذ الترابي لجهة مراكش آسفي.

كما جاءت التحاليل إيجابية بخصوص 3 حالات في جهة كلميم وادي نون و3 حالات أخرى بجهة الرباط سلا القنيطرة، إضافة إلى إصابتَين جديدة مؤكدتين في جهة درعة تافيلالت.

المجموع التراكمي للإصابات المعلنة يرتبط بـ1261 حالة في جهة البيضاء و1070 في مراكش آسفي، و701 بجهة طنجة و614 في فاس مكناس، و548 بجهة درعة و332 في جهة الرباط.

ووصلت الحصيلة إلى 175 حالة في جهة الشرق و83 ببني ملال خنيفرة، و51 في سوس ماسة و39 بجهة كلميم وادي نون، و4 في العيون الساقية الحمراء و2 بالداخلة وادي الذهب.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - سيف الدين الأحد 03 ماي 2020 - 10:41
الله يشوف من حالنا و يحفظ بلادنا و يرفع علينا هاد البلاء و الوباء في مشارق الأرض و مغاربها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
2 - Ingénieur الأحد 03 ماي 2020 - 10:42
حالات الشفاء مقارنة بالوفيات بدأت تعد من أحسن الدول...لكن حالات الإصابة لا تبشر بالخير و إيقاف الحجر الصحي في 20 ماي أصبح في خطر كبير إن لم يكن مستحيلا صراحة، لأنه يجب أن تنعدم الإصابات التي يسجلها كورونا في شباك الاسود لمدة 14 يوما...
أما الكمامات فأصبحت توضع في العنق عوض تغطية الفم والأنف خصوصا الخضارة و الحوانت أمام مرأى من الشرطة في بعض الأحيان...الكمامة أصبحت مثل الجيلي الأصفر الذي يجب حمله في السيارة، المهم هو أن عنده كمامة و صافي..
نتمنى أن تكبح درجة الحرارة كورونا في نهاية الأسبوع و تربك مخططاته التوسعية و تعقيمه من الجو...
اللهم بلغنا العيد على الأقل مع عائلاتنا إن شاء الله...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
59
3 - أمراض مزمنة في زمن كورونا الأحد 03 ماي 2020 - 10:43
قلة العقل ومادير ياالناس ديال مراكش واش بغيتو السلطات يزيدونا شهر اخر. الله يرحم لكم الوالدين. متخرجو الا لضرورة قصوى. راه حنا مرضنا جسمانيا ونفسانيا بهذا الحجر المستمر .حسبنا الله. ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
4 - سعيد الأحد 03 ماي 2020 - 10:51
اللهم ارفع عنا هذا الوباء والطف بنا يارحيم التفاؤل والأمل سنجتاز هذه المحنة والحمدلله أن حالات الشفاء في ارتفاع وهذا يبشر بالخير مع بعض القلق من ناحية عدد الإصابات الالتزام بالحجر الصحي والابتعاد عن الاختلاط هذا هو السبيل لحصر هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
5 - Abdou الأحد 03 ماي 2020 - 10:55
تحية عالية للأطر الطبية .التي تعيش حربا حقيقية مع عدو خفي لا يعرف الشفقة و الرحمة و تحية غالية للاجهزة الامنية بمختلف تشكيلاتها .و مزيدا من اليقضة و االامتثال للتعليمات و النصائح الطبية حتى نجتاز هذه المرحلة العصيبة و نعبر الى شاطئ الامان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
6 - موحا الأحد 03 ماي 2020 - 10:56
الله يارفع عناهاذالواباء ٠وعلى جميع العلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
7 - Abdellah الأحد 03 ماي 2020 - 10:56
كل فرد يتهاون في اتخاد التدابير الاحترازية فهو مسؤول عن انتشار الفيروس و ما يترتب عليه من تمديد حالة الطواري فحالات التعافي و نسبة الوفيات مؤشر على مجهودات الاطر الصحية و لكن ارتفاع الاصابات يرجع الى ضمير السكان خاصة سكان الدار البيضاء فالللهم احفظ الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
8 - rachiiiid الأحد 03 ماي 2020 - 11:02
الحمدلله على كل حال اللهم ألطف بنا يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
9 - جهات ثلاث!؟ الأحد 03 ماي 2020 - 11:03
يجب تطويق الجهات التي تكثر فيها الحالات بكل حزم وصرامة مع مراقبة الشركات والمعامل والمتاجر ومداخل المدن وعلى الحدود لتقليص هذه الحالات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
10 - tofik الأحد 03 ماي 2020 - 11:04
ا للهم احفظ البلاد والعباد. بالنسبة لعبارة " ا لمجموع التراكمي" فهي ليست في محلها.
المجموع التراكمي = مجموع حالات الاصابة - المتعافون - المتوفون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
11 - الأحد 03 ماي 2020 - 11:08
شن علي هجوم عنيف من قرا هسبريس عندما قلت مند الحالة الاولي ان الفيروس انتشر علي نطاق واسع. ونظرا لتعامل وزراة الصحة لو كاتا التحاليل مند الاول كثيرى ومعممة وفرض حجر صحي قوي وغلق جميع المصانع ولو لاسبوعين. وغلاق البلاد بالكامل يوم السبت والاحد. لكانت الاضرار اخف كيف اخبرك بان كوريا جارة الصين سجلت الالف ولكن بسرعة جنونية تحكمت به. والاردن بفضل الحجر الصارم اليوم لم تعود تسجل الا اصابة واحدة. ضيعنا شهر. بالمجان والصابات لازلت هي هي اظن بان حلات الشفاء الكثيرة تثلج الصدر ولله الامر من قبل ومن بعد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
12 - مواطن مغربي الأحد 03 ماي 2020 - 11:10
الكل كان يظن ان شهر رمضان المبارك سيكون بداية انخفاض حالات الإصابة بهذا الوباء، لكن التهاسل الملحوظ لسلطات خلال هذه الفترة وحالات الشفاء التي شجعت المواطنين على الخروج وعدم الالتزام بالحجر سيهدم كل شيء وينعود من الصفر وننسف كل المكتسبات التي حققها المغرب في مواجهة هذا الوباء، أظن أن عدم الصرامة في تطبيق الحجر كانت السبب، لماذا لم ينزل الجيش منذ الأسبوع الأول ونحن نعرف محدودية الإمكانيات البشرية لشرطة والقوات المساعدة، عدم الثقة كان سبب في تضيع فرصة القضاء على هذه الجائحة، الله ابعد علينا هد الوباء وحفظ كل المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
13 - رماش حسن الأحد 03 ماي 2020 - 11:13
كاين شي بشار خاصو القرطاس.الدنيا مقلوبة وهو ممسوقش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
14 - كوفيديستان الأحد 03 ماي 2020 - 11:20
يبدو ان بؤر جديدة تنمو في الخفاء، وكابوس كورونا سيطول وليس له نهاية سوى ان يأذن له الله بالرحيل؟ والحل هو التعايش معه مع الاحتياطات الازمة، أما مسألة الحرارة فدول الخليج لديها حرارة مفرطة والفيروس ينتشر فيها بشكل سريع، لذلك للأسف الناس ستقهر بسبب الفقر والحاجة والبطالة وستخرج للاسترزاق ولن يكون هناك حجر، فالضغط يولد الافجار، فالدولة ليس لديها امكانيات الاستمرار في الحجر، ما عدا امكانية القمع، وهذا سيخلق انفجار او ثورة جياع ... فاللهم لطفك ورحمتك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
15 - Meryem الأحد 03 ماي 2020 - 11:20
لم نعد نعرف هل الوضع مستقر أم في تزايد ، اللهم ألطف بعبادك الضعفاء يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - رضى الأحد 03 ماي 2020 - 11:20
هاهي درجات الحرارة ار نفعت فا رتفع معها عدد الإصابات! لقد فشلنا في حصر الفيروس فكفى تطبيقا وتهليلا وادعوا ربكم ان يرفع عنا هذا البلاء! ذاك هو المخرج الوحيد!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - فؤاد الأحد 03 ماي 2020 - 11:22
واش أعباد الله الناس دايرة الحجر الصحي وناس ٱخرين ممسوقينش إيوا أسيدي راه بحال إلى كنكبو الما في الرملة غير نلتازمو كاملين ولا نخرجو كاملين وديك الساعة مول المناعة هو اللي ينجا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - حقيقة الأحد 03 ماي 2020 - 11:27
ما اتعجب له هو جهة الرباط. للإشارة هي جهة من الأكثر سكانا تضم مدنا جد جد مزدحمة ومستودعات صناعية عديدة أيضا خاصة منطقة الغرب. الملايين بمناطق شعبية بسلا خاصة والقنيطرة. وسوق الاربعاء وسيدي سليمان وسيدي قاسم والخميسات وتيفلت وتمارة سيدي يحيى الغرب والعلال التازي.. برافو هاته الجهة وهي كمثال لباقي المغرب إللى حد الآن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.