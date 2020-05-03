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الرئيسية | مجتمع | وزارة الطاقة تطمئن المغاربة: احتياطيّ "غاز البوطان" يفوق الحاجة

وزارة الطاقة تطمئن المغاربة: احتياطيّ "غاز البوطان" يفوق الحاجة

وزارة الطاقة تطمئن المغاربة: احتياطيّ "غاز البوطان" يفوق الحاجة
هسبريس من الرباط
الأحد 03 ماي 2020 - 12:00

أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة أن الواردات المبرمجة والمؤكدة من "غاز البوطان" تكفي لتلبية الاحتياجات الوطنية، مع الحفاظ على مخزون احتياطي دائم يتراوح ما بين 34 يوما ابتداء من فاتح ماي الجاري، و31 يوما إلى غاية الفاتح من يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه المستويات تفوق احتياجات استهلاك هذه المادة الحيوية على الصعيد الوطني، التي تناهز 7000 طن يوميا، مسجلة أنه على الرغم من الطلب الاستثنائي، لا سيما منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية وحلول شهر رمضان المبارك، إلا أن السوق الوطنية ما تزال مزودة بشكل منتظم بفضل عمليات الشراء الجديدة التي أكدها الفاعلون في القطاع.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العمليات تمكن من الحفاظ على المخزونات الحالية كما تحسن مستوياتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مسجلا أنه على الرغم من الظرفية الراهنة، تستمر أنشطة الاستقبال والتخزين والتوزيع بالنسبة لفاعلي القطاع، وذلك وفقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، عبر تنفيذ جميع التدابير الوقائية للصحة والسلامة، وكذا التفعيل الفوري لخطة استمرارية الأعمال لضمان تزويد السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية في أحسن الظروف.

وأكدت الوزارة أنها اتخذت منذ بداية هذه الأزمة، وفي إطار مقاربة استباقية لأي تداعيات محتملة، عدة إجراءات للحيلولة دون حدوث اضطرابات في تزويد السوق الوطنية بقنينات الغاز، من قبيل إلزامية بيعها مقابل العدد نفسه من القنينات الفارغة، وبيع قنينة واحدة لكل زبون عند كل مرحلة تزويد.

وأشار البلاغ إلى أن الأمر يتعلق كذلك بالسهر على ضمان توفير وسائل النقل الكافية للحفاظ على سلاسة التزويد بهذه المادة الحيوية، وتمديد ساعات العمل بمراكز التعبئة لتلبية الاحتياجات الوطنية، وتكثيف زيارات لجان المراقبة بهدف رصد التجاوزات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء مرتكبيها، مبرزا أن التطبيق الفوري لهذه الإجراءات على المستوى الجهوي أدى إلى استقرار في الطلب وسلاسة في التزويد بـ"غاز البوطان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - يونس الأحد 03 ماي 2020 - 12:05
الحمد لله كما ينبغي لجمال وجهه و عظيم سلطانه
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13
2 - bouybawn isa الأحد 03 ماي 2020 - 12:15
بسم الله الرحمان الرحيم
في مغربنا الحبيب كل شي متوفر
لكن توجد اللهفة ويوجد الاحتكار
ما يجب هو العمل وليس الاحتكار
الله يرحمنا برفع الوباء في اقرب وقت والله افرج علينا ويرحمنا برحمته الواسعية
آآآآآآمين.
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28
3 - Meryam Rochdi الأحد 03 ماي 2020 - 12:33
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك و ليس جمال وجهه!!!
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10
4 - سعيد ناصري سلا الأحد 03 ماي 2020 - 12:56
الحمد الله لاكن ارتفاع ثمن بعض لمواد لغذاءيه واللحوم والإسماك جعل بعض لمغاربه يستغنو عنها مثلا حليب سنترال 2.50 وثمن اخر 3.20 ام شركات تبعه لجودن فثمن حليبه مرتفع زد عن ذالك لم تحاسبه دوله عل مقترفته حين ستوردت اطنان من غبرة ياكور استعملته مكان الحليب مما جعل آلاف الفلاحه يرمون حليبهم وتسببت في معاناته مند مقاطعه ال اليوم نقطه ثانيه بعض لمهنين ولحرفين ومكتري الماذونيات يعيشون في أزمة ماليه ونفسيه مند الحجر صحي مداخله انقطعت لهم ضغوطات سومه الكراءيه عل الماذونيات ومؤخرات كرا محلات وأنواع ضريبه وجبيات سنويه وديون قرود صغرى وبنكيه وحكومة شفوي خارج تغطيه رغم دور المهم التي كان يحرك من طرف ماذكرناهك في سطور أعلاه بعض للموظفات يريدون استمرار الحجر صحي لان كل شي موفر لهم أجرة متيازات تعويضات وفي نفس الوقت نقصت لهم عدة مصاريف مما يجعلهم يدخرون وفي مصلحتهم الحجر صحي ان يستمر لشعور لان لاضرر عندهم شكرا هيسبريس شكرا الأمن ودرك المغربي القرابه لمدنيه سلطه قوة مساعده ولعسكريه شكرا لكل ممرض او طبيب ساهم في تصدى لجاحه كرونا
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5 - سكيلاتشي الأحد 03 ماي 2020 - 12:58
الحمد لله ليس هناك عندنا مشكلة في الغاز او البوطة مشكلتنا الان هو هدا الوباء
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6 - منجنيق الأحد 03 ماي 2020 - 13:02
اودي فين راها الفلوس باش نشريوها؟البوطا كاينة و فلوسها فين راها؟؟800 درهم لشهر مارس وفين فلوس ابريل و ماي؟؟واش هاذ المسؤولين مكيفكروش فينا ولا شنو؟واش هاذ المسؤولين عايشين معانا فالمغرب ولا فين؟؟راه الناس تسالات ليها ديك 800 درهم فيومين!!!راه ناس مبقالها متصرف !!شنو غيوكلو ولادهوم؟؟يشريو الدوا؟؟العفو يا سيدي ربي العفووووووووووو
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7 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأحد 03 ماي 2020 - 13:04
هناك قنينات غاز لا زالت متداولة في الأسواق يزيد عمرها عن 20 سنة واخرى مضغوطة كأنها كانت في تدريب لاطلاق الرصاص.. لماذا لا يُنظم توزيع قنينات الغاز. قنينات المنازل وحدها وفنينات الفلاحة والدجاج وحدها وفنينات الصناعة وحدها ؟؟
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8 - Naturaliat الأحد 03 ماي 2020 - 13:05
نعلم هذا
الله يهدي المواطنين

خصوصا مع ارتفاع الحرارة يقل استهلاك الغاز. اذن لا داعي لللهفة....
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