24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:58
|05:34
|12:29
|16:07
|19:16
|20:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رهان تفوق ثقافة "النحن" المجتمعية
- ثلاثية القهر في سوس
- مستفادات تربوية من وباء "فيروس كورونا"
- إرساء "المجلس الوطني للّغات والثقافة"
- خبير يحذر من تزايد جرائم النصب الإلكتروني في زمن أزمة كورونا
طنجة والصويرة في مغرب زمان .. حج وحجر صحي وقرار سلطان (5.00)
انخفاض الاستثمارات الإشهارية بـ36% في رمضان 2020 بالمغرب (5.00)
وفاة سفير الأغنية الأمازيغية الفنان "إيدير" عن عمر يناهز 71 سنة (5.00)
لشكر يلاقي العثماني لمناقشة أزمة "قانون تكميم التواصل الاجتماعي" (5.00)
- وزارة العدل تتراجع عن مشروع القانون 22.20 وتعد بمقاربة تشاركية - (194)
- هذه القصة الكاملة لدهس فرنسي قطيع أغنام في إقليم ابن سليمان - (150)
- وفاة سفير الأغنية الأمازيغية الفنان "إيدير" عن عمر يناهز 71 سنة - (139)
- خبير تربوي يقترح إلغاء امتحانات "الابتدائي" وتأجيل "الباكالوريا" - (119)
- حزب رئيس الحكومة يتبرأ من "القانون 22.20" - (115)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جمعية محامين: لم نقدّم مقترحات للتقاضي عن بعد
نفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن تكون قد قدمت ملاحظات ومقترحات بخصوص مقترح قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية تقدمت به وزارة العدل.
وأكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب محمد وودرا، أن هذه الأخيرة لم تقدم أي مقترحات بخصوص مقترح القانون المذكور، موردا أنه جرى خلط بنسْب المسودة، التي جاءت بها وزارة محمد بنعبد القادر، عن طريق الخطأ إلى جمعية هيئات المحامين.
وكانت وزارة العدل قد أحالت مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية، في إطار المقاربة التشاركية، على الجمعية المذكورة للاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه في أقرب الآجال الممكنة، نظرا لطابع الاستعجال والراهنية التي يكتسيها هذا الموضوع، والحاجة إلى إخراج هذا النص القانوني في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد.