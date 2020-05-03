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الرئيسية | مجتمع | فحوصات "كورونا" ترصد 174 إصابة خلال 24 ساعة في المملكة

فحوصات "كورونا" ترصد 174 إصابة خلال 24 ساعة في المملكة

فحوصات "كورونا" ترصد 174 إصابة خلال 24 ساعة في المملكة
هسبريس من الرباط
الأحد 03 ماي 2020 - 16:05

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 174 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4903 حالات.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل جاءت نتائجها سلبية، قد بلغ 37209 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد وإلى حدود الساعة الرابعة من بعد زوال اليوم الأحد.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالة وفاة إضافية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 174 حالة .

كما عرفت الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس السبت والساعة نفسها اليوم تسجيل 182 حالة شفاء تامّ، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تعافت إلى ما يعادل 1438 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ولد فضالة الأحد 03 ماي 2020 - 16:13
الله يحد الباس ، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
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2 - فاطمة الزهراء الأحد 03 ماي 2020 - 16:14
ولله عز وجل في أمره شؤون، قدر الله وما شاء فعل. إنا لله و إنا إليه راجعون .
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3 - امل الأحد 03 ماي 2020 - 16:14
الحمد لله الآن بدأت تلوح في الأفق بوادر و مؤشرات إيجابية على أن الوباء سيبدأ بالتلاشي عن كافة أرجاء بلدنا الحبيب، وذلك استنادا للمعطيات و الإحصائيات اليومية التي تمدنا بها وزارة الصحة، ولكن حبذا لو قامت هذه الأخيرة بالتكثيف و الرفع من عدد التحليلات حتى يتسنى لنا محاصرته بشكل أسرع و في وقت وجيز وبالتالي يرفع الحجر الصحي في اقرب الآجال.يارب يارب يارب
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