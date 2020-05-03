بيانات الصحّة: عدد المتعافين من جائحة كورونا يصل إلى 1438 حالة

هسبريس من الرباط

أعلن محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، اليوم الأحد، أن جهتي "العيون ـ الساقية الحمراء" و"الداخلة ـ وادي الذهب" باتتا خاليتين تماماً من فيروس كورونا بعد شفاء الحالات المصابة بهما.

وأضاف اليوبي، في التصريح الصحافي اليومي، أن جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب "لم تعد بهما أية حالة متكفل بها؛ بعد شفاء الجميع وبحمد الله".

وارتفعت نسبة الشفاء بالمغرب لنصل إلى 29.3 في المائة، علما أن الـ24 ساعة الماضية سجلت رقما قياسيا جديدا على مستوى حالات الشفاء بتعافي 182 حالة شفاء تامّ، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تعافت إلى ما يعادل 1438 حالة.

مدينة ورزازات سجلت لوحدها، وفق المعطيات التي قدمها اليوبي، 81 حالة شفاء؛ بينما تتوزع باقي حالات الشفاء على باقي جهات المملكة.

وأورد اليوبي أن عدد المخالطين بلغ، منذ بداية "كوفيد 19" بالمملكة، 27150 مخالطاً؛ منهم 8338 ما زالوا قيد التتبع الصحي، بينما مكنت عملية تتبع المخالطين من اكتشاف 3229 حالة مؤكدة من بين 4903 حالات مسجلة بالمغرب.

ومكنت عملية تتبع المخالطين، خلال الـ24 ساعة الماضية، من اكتشاف 141 حالة من بين 174 المسجلة اليوم، أي بنسبة 81 في المائة.

وبالنسبة إلى حصيلة الإصابات بين الساعة العاشرة صباحاً والرابعة من مساء اليوم، فقد سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 10 إصابات جديدة ليبلغ مجموع الإصابات بها 342، وسجلت جهة فاس مكناس 5 إصابات خلال الفترة المشار إليها بمجموع إصابات بلغ 619.

كما سجلت جهة الدار البيضاء بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة من مساء اليوم أربع إصابات وبمجموع حالات بلغ 1265، وسجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 3 إصابات ومجموع إصابات بلغ 704، كما سجلت بني ملال خنيفرة حالة واحدة بمجموع إصابات بلغ 84.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 174 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4903 حالات.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل جاءت نتائجها سلبية، قد بلغ 37209 حالات منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد وإلى حدود الساعة الرابعة من بعد زوال اليوم الأحد.