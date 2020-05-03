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بيانات الصحّة: عدد المتعافين من جائحة كورونا يصل إلى 1438 حالة

بيانات الصحّة: عدد المتعافين من جائحة كورونا يصل إلى 1438 حالة
هسبريس من الرباط
الأحد 03 ماي 2020 - 17:00

أعلن محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، اليوم الأحد، أن جهتي "العيون ـ الساقية الحمراء" و"الداخلة ـ وادي الذهب" باتتا خاليتين تماماً من فيروس كورونا بعد شفاء الحالات المصابة بهما.

وأضاف اليوبي، في التصريح الصحافي اليومي، أن جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب "لم تعد بهما أية حالة متكفل بها؛ بعد شفاء الجميع وبحمد الله".

وارتفعت نسبة الشفاء بالمغرب لنصل إلى 29.3 في المائة، علما أن الـ24 ساعة الماضية سجلت رقما قياسيا جديدا على مستوى حالات الشفاء بتعافي 182 حالة شفاء تامّ، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تعافت إلى ما يعادل 1438 حالة.

مدينة ورزازات سجلت لوحدها، وفق المعطيات التي قدمها اليوبي، 81 حالة شفاء؛ بينما تتوزع باقي حالات الشفاء على باقي جهات المملكة.

وأورد اليوبي أن عدد المخالطين بلغ، منذ بداية "كوفيد 19" بالمملكة، 27150 مخالطاً؛ منهم 8338 ما زالوا قيد التتبع الصحي، بينما مكنت عملية تتبع المخالطين من اكتشاف 3229 حالة مؤكدة من بين 4903 حالات مسجلة بالمغرب.

ومكنت عملية تتبع المخالطين، خلال الـ24 ساعة الماضية، من اكتشاف 141 حالة من بين 174 المسجلة اليوم، أي بنسبة 81 في المائة.

وبالنسبة إلى حصيلة الإصابات بين الساعة العاشرة صباحاً والرابعة من مساء اليوم، فقد سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 10 إصابات جديدة ليبلغ مجموع الإصابات بها 342، وسجلت جهة فاس مكناس 5 إصابات خلال الفترة المشار إليها بمجموع إصابات بلغ 619.

كما سجلت جهة الدار البيضاء بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة من مساء اليوم أربع إصابات وبمجموع حالات بلغ 1265، وسجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 3 إصابات ومجموع إصابات بلغ 704، كما سجلت بني ملال خنيفرة حالة واحدة بمجموع إصابات بلغ 84.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 174 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4903 حالات.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل جاءت نتائجها سلبية، قد بلغ 37209 حالات منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد وإلى حدود الساعة الرابعة من بعد زوال اليوم الأحد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - عماد الأحد 03 ماي 2020 - 17:04
الحمدلله على كل حال اللهم ارفع علينا هاذا الوباء ياااا رب
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29
2 - سلا-الرباط الأحد 03 ماي 2020 - 17:06
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، اللهم شاف جميع المرضى وابعد علينا هذا الوباء .
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23
3 - عالق في نيوزيلاند.! الأحد 03 ماي 2020 - 17:08
عالق في ولينغتون عاصمة نيوزيلاندا منذ 50 يوما وقربت نسطي بغيت نكون مع الواليدين في رمضان. جيت برحلة عمل 5 دالايام وقبل يوم واحد من رحلة العودة حبسوا كلشي في المغرب وسدوا الحدود. كنتمنا دابا على الاقل نكون في العيد مع الواليدين والاهل. 

ياك ساكن تما في فندق 5 نجوم واكل شارب والحمد لله وكلشي مدفوع من الشركة ولكن هدي أول مرة غنكون خارج المغرب فرمضان.

وخا مستعد نخلص التمن ديال العودة حتى لو غادي يكون 100 الف باش نعود للدار.
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6
4 - مغريي الأحد 03 ماي 2020 - 17:09
للآسف الشديد...المغاربة سيخلفون الموعد..لا حياة لمن تنادي..عراك بالسيوف وتجمعات بالعشرات..إنتهاك يومي للحظر..ما هذه العقول يا ربي!؟
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12
5 - ابو نزار الأحد 03 ماي 2020 - 17:12
خليك فدارك تحمي ولادك و بلادك يحيا الغيورين على البلاد ماضون نحو الامام
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10
6 - Foufou الأحد 03 ماي 2020 - 17:15
نتمنى من الله ان تصفر الاصابات ويتعافى 4903.
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3
7 - امل الأحد 03 ماي 2020 - 17:15
حاولوا أن لا يتسرب اليأس إلى انفسكم ولا تستسلموا اليه لكي لا تكونوا عرظة للإحباط فالله الذي أنزل الداء سينزل الدواء.اكثروا من التدرع الى الله العلي القدير في هذه الأيام المباركة وكذلك التقرب اليه بالذكر والمناجاة والاستغفار حيث قال جل و علا "وما كان الله ليعذبهم و أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون" باذن الله سوف نخرج من حلق الضيق إلى أوسع الطريق .
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5
8 - زينب الأحد 03 ماي 2020 - 17:16
شي واحد يوضح ليا عافكم ،دبا واش داك عدد المعافون ،خارج عدد المصابون لتيصرحو بيهم ،اولا تيحسبو مجموع المصابون من يوم اول اصابة،وحتى المعافون، والله يشفي الجميع،ويرفع عنا البلاء
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9 - Reda الأحد 03 ماي 2020 - 17:23
بنادم كيلعب كوره فزنقه ، صي دومااااج
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10 - الريفي الأحد 03 ماي 2020 - 17:25
الحمد لله على كل حال ، بوادر الفرج بدات تلوح في الافق . و الله لولا الاجراءات الصارمة التي اتخذها الملك محمد السادس حفظه الله في الوقت المناسب لكنا نرى الان الوفيات بالالاف و ليس بالمءات .و لا قدر الله لولا هذه الاجراءات لكانت اعداد المصابين بنسب خيالية و رهيبة. لكن مع الاسف لو كان كل المواطنين يلتزمون بالحجر الصحي بحذافيره لكانت اعداد المصابين لا تتجاةوز بضع حالات في اليوم و كنا سوف نتجنب مرحلة ثالثة من الحجر الصحي بعد 20 ماي . الله ادحر هذا الوباء الى غير رجعة و اجعل هذا البلد امنا رخاءا مطمءنا و ساءر بلاد المسلمين، ااااميين. و شكرا
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11 - الصمدي الأحد 03 ماي 2020 - 17:34
بيانات الصحّة: عدد المتعافين من جائحة كورونا يصل إلى 1438 حالة
ان وزارة الصحة و المسؤولين يهللون لعدد المتعافين ....
و هم بذلك يزيدون الطين بلة و يشجعون الناس على خرق الحجر الصحي ..
و هذا ما نلاحظه في المقابل بارتفاع عدد المصابين كل يوم ......
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