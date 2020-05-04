24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:56
|05:33
|12:29
|16:07
|19:17
|20:41
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رئيس الاتحاد السعودي "ينشر غسيل" داكوستا
- رهان تفوق ثقافة "النحن" المجتمعية
- مبادرة تمدّ مغاربة العالم بلوائح محامين متطوعين
- "غيوم الريف" .. عندما عايش الجندي "الحاج ألِمان" الأمير الخطابي
- تشريعٌ في زمن الكورونا وبين أحضان المال
لشكر يلاقي العثماني لمناقشة أزمة "قانون تكميم التواصل الاجتماعي" (5.00)
"ديوان المائدة" ـ9ـ .. وجبة "باولو" الشهيرة تبهج العين وتغري المعدة (5.00)
- وزارة العدل تتراجع عن مشروع القانون 22.20 وتعد بمقاربة تشاركية - (210)
- هذه القصة الكاملة لدهس فرنسي قطيع أغنام في إقليم ابن سليمان - (182)
- خبير تربوي يقترح إلغاء امتحانات "الابتدائي" وتأجيل "الباكالوريا" - (138)
- موجة انتقادات تلاحق السلسلة التلفزية "سوحليفة" - (124)
- حزب رئيس الحكومة يتبرأ من "القانون 22.20" - (121)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
طلبة يدعون إلى مجانية أنترنيت "التعليم عن بعد"
طالب ممثلو الطلبة بعدد من الجامعات المغربية، خلال لقاء افتراضيّ نظمته تنسيقية القطاع الطلابي الاتحادي بكلية العلوم الرباط، بإتاحة صبيب الأنترنيت مجانا لجميع الطلبة، لإنجاح مشروع التعليم عن بُعد، وتحقيق مبدأ تكافؤ فرص التعليم بين الطلبة.
وقال فادي وكيلي عسرواي، ممثل الطلبة بجامعة عبد المالك السعدي، في تصريح لهسبريس، إن "اللقاء الافتراضي بين ممثلي الطلبة بمختلف الجامعات المغربية، خُصّص للتداول في عدد من القضايا التي تعرفها الساحة الطلابية خلال فترة الحجر الصحي، وعلى رأسها التعليم عن بُعد".
وأوضح فادي أن اللقاء عرف شبه إجماع على كون عملية التعليم عن بُعد "لم تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، رغم أنها أنقذت الموسم الدراسي من الدخول في سنة بيضاء، ورغم المجهودات المبذولة من طرف الوزارة الوصية، ومختلف الجامعات"، مثمنا في الوقت ذاته مجهودات الوزارة والطاقم الإداري والبيداغوجي في تدبير إجراءات هذه الجائحة على مستوى الجامعة المغربية.
وأعرب المتحدث ذاته عن قلقه من التفاوتات في عملية تلقي الدروس بين الطلبة، "خاصة في الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، نظرا للوضع الاجتماعي والمشكل الجغرافي للقاطنين بالقرى" وفق تعبيره، مضيفا أنهم "يشكلون مجموعة كبيرة، مما لا يُمَكّنهم من الولوج إلى تلك الدروس بشكل متكافئ مع بقية الطلبة".
وطالب ممثل الطلبة بجامعة عبد المالك السعدي شركة الاتصالات بـ"التنسيق مع الوزارة الوصية، لتمكين الطلبة من صبيب الأنترنيت، أو خلق آلية أخرى لولوج جميع الطلبة إلى دروسهم"، مشددا على أن ممثلي الطلبة بمختلف الجامعات المغربية اعتبروا في لقاء اليوم أن "أفضل دعم يمكن أن تقدمه هذه الشركات في الوضعية الراهنة هو تمكين الطلبة من صبيب الأنترنيت بشكل مجاني".