طلبة يدعون إلى مجانية أنترنيت "التعليم عن بعد"

جمال سماحي من تطوان

طالب ممثلو الطلبة بعدد من الجامعات المغربية، خلال لقاء افتراضيّ نظمته تنسيقية القطاع الطلابي الاتحادي بكلية العلوم الرباط، بإتاحة صبيب الأنترنيت مجانا لجميع الطلبة، لإنجاح مشروع التعليم عن بُعد، وتحقيق مبدأ تكافؤ فرص التعليم بين الطلبة.

وقال فادي وكيلي عسرواي، ممثل الطلبة بجامعة عبد المالك السعدي، في تصريح لهسبريس، إن "اللقاء الافتراضي بين ممثلي الطلبة بمختلف الجامعات المغربية، خُصّص للتداول في عدد من القضايا التي تعرفها الساحة الطلابية خلال فترة الحجر الصحي، وعلى رأسها التعليم عن بُعد".

وأوضح فادي أن اللقاء عرف شبه إجماع على كون عملية التعليم عن بُعد "لم تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، رغم أنها أنقذت الموسم الدراسي من الدخول في سنة بيضاء، ورغم المجهودات المبذولة من طرف الوزارة الوصية، ومختلف الجامعات"، مثمنا في الوقت ذاته مجهودات الوزارة والطاقم الإداري والبيداغوجي في تدبير إجراءات هذه الجائحة على مستوى الجامعة المغربية.

وأعرب المتحدث ذاته عن قلقه من التفاوتات في عملية تلقي الدروس بين الطلبة، "خاصة في الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، نظرا للوضع الاجتماعي والمشكل الجغرافي للقاطنين بالقرى" وفق تعبيره، مضيفا أنهم "يشكلون مجموعة كبيرة، مما لا يُمَكّنهم من الولوج إلى تلك الدروس بشكل متكافئ مع بقية الطلبة".

وطالب ممثل الطلبة بجامعة عبد المالك السعدي شركة الاتصالات بـ"التنسيق مع الوزارة الوصية، لتمكين الطلبة من صبيب الأنترنيت، أو خلق آلية أخرى لولوج جميع الطلبة إلى دروسهم"، مشددا على أن ممثلي الطلبة بمختلف الجامعات المغربية اعتبروا في لقاء اليوم أن "أفضل دعم يمكن أن تقدمه هذه الشركات في الوضعية الراهنة هو تمكين الطلبة من صبيب الأنترنيت بشكل مجاني".