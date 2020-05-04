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الرئيسية | مجتمع | 97 إصابة جديدة بكورونا توصل الحصيلة الإجمالية إلى 5000 حالة

97 إصابة جديدة بكورونا توصل الحصيلة الإجمالية إلى 5000 حالة

97 إصابة جديدة بكورونا توصل الحصيلة الإجمالية إلى 5000 حالة
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 ماي 2020 - 10:05

أكدت وزارة الصحة رصد 97 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 5000 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 39076 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته فقد تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الاثنين، ليصل إجمالي الوفيات إلى 177.

وتم التيقن أيضا من 127 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 1565 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - من بلقصيري الاثنين 04 ماي 2020 - 10:17
ان شاء الله سننغلب على الوباء بتظافر جهود الجميع.الله يلطف بنا ويبلغنا آخر رمضان بصفر حالة يارب
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2 - farah الاثنين 04 ماي 2020 - 10:20
مايفرحني والحمد لله هل أن حالات الشفاء في إرتفاع مقارنة مع عدد الاصابات المؤكدة والرحمة والمغفرة لضحايا هذه الجائحة
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3 - رحمة الله واسعة الاثنين 04 ماي 2020 - 10:21
كلنا ثقة في الله ان شاء الله يرفع البلاء عن البلاد وعن المسلمين
نسأل الله العلي القدير ان يرحم الموتى ويشفي المرضى
لا بد من اخذ تدابير جد صارمة ضد الشركات لان جل البؤر تظهر من هذه الاماكن و مصنع الاحذية في البرنوصي ينذر بفاجعة
الله يلطف بنا
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4 - Ingénieur الاثنين 04 ماي 2020 - 10:23
حالات الإصابة في هبوط و نزول غير تابتة.. نتمنى أن تكبح درجة الحرارة كورونا و تربك مخططاته التوسعية و تعقيمه على الأقل من الجو...هناك من يقول أن الحرارة لا تقضي على الفيروس و الدليل هو بعض دول الخليج! التفسير هو الحرارة تقضي على الفيروس و تنقى الجو منه، لكن (و أسطر على لكن): دول الخليج تستعمل المكيفات في جميع الأماكن و العدوى قد تنتقل بفعل المخالطة، مثلا في العمارة إذا عطس مصاب في باب العمارة أو في الشركة أو عطس في الليل فسيعدى الآخرين لأن حرارة العمارة تكون منخفضة نسبيا...وهناك من ناحية أخرى عامل المدة الزمنية التي بقي فيه الفيروس في الحرارة، بأختصار أن الحرارة تقضي على الفيروس وتضعفه في الجو...أما في العمارة و الشركة و البيت فيجب أحترام البروتوكول الصحي مثل الكمامة و غسل اليدين والتباعد 1m لاجتناب العدوى من الأقارب
و هناك من يقول أن كورونا يتحمل درجة حرارة الجسم و هي37..كورونا يعيش في الرئة التي درجة حرارتها منخفضة مقارنة مع باقى الجسم
المهم 20ماي أشبه من المستحيلات... اللهم بلغنا العيد على الأقل مع عائلاتنا إن شاء الله...
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5 - سعيد الاثنين 04 ماي 2020 - 10:23
اللهم ألطف بعبادك مابين الأمس واليوم إنخفاض في حالات الاصابات وهذا شيء إيجابي وارتفاع في حالات الشفاء الالتزام بالحجر الصحي والابتعاد عن الاختلاط يمكننا أن نساهم في الحد من انتشار هذا الوباء
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6 - رضوانلعلالي الاثنين 04 ماي 2020 - 10:23
لي تنشوف اكيد ان المغرب مازال معشش فيه المرض والعيد بالله ادن خلصنا نزيدو نصبرو ممكن يزيدون في الحجر الصحي
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7 - عبدالواحد عبدالواحد الاثنين 04 ماي 2020 - 10:25
جميل عدد الشفاء .وحتى حالات الإصابات نقصت مع المقارنة مع الامس .نتمن
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8 - hope الاثنين 04 ماي 2020 - 10:25
ربما وصلنا لمرحلة استقرار منحنى الإصابات...المرحلة المقبلة حتما ستعرف انخفاضا ملموسا لها يوازيه ارتفاع حالات التعافي...
هل الحرارة تكون سببا في تقهقر الفيروس؟
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