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كُتّاب وآراء
97 إصابة جديدة بكورونا توصل الحصيلة الإجمالية إلى 5000 حالة
أكدت وزارة الصحة رصد 97 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 5000 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 39076 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته فقد تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الاثنين، ليصل إجمالي الوفيات إلى 177.
وتم التيقن أيضا من 127 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 1565 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
نسأل الله العلي القدير ان يرحم الموتى ويشفي المرضى
لا بد من اخذ تدابير جد صارمة ضد الشركات لان جل البؤر تظهر من هذه الاماكن و مصنع الاحذية في البرنوصي ينذر بفاجعة
الله يلطف بنا
و هناك من يقول أن كورونا يتحمل درجة حرارة الجسم و هي37..كورونا يعيش في الرئة التي درجة حرارتها منخفضة مقارنة مع باقى الجسم
المهم 20ماي أشبه من المستحيلات... اللهم بلغنا العيد على الأقل مع عائلاتنا إن شاء الله...
هل الحرارة تكون سببا في تقهقر الفيروس؟