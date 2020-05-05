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الرئيسية | مجتمع | هل يؤشر تأجيل "مشروع 22.20" على قوة مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل يؤشر تأجيل "مشروع 22.20" على قوة مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل يؤشر تأجيل "مشروع 22.20" على قوة مواقع التواصل الاجتماعي؟
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:00

بعد أقل من أسبوع على الضجة التي أثارتها بعض مواد مسوّدة مشروع قانون تقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة، رضخت الحكومة لضغط الرأي العام، بعد سيْل الانتقادات التي تعرضت لها على الشبكات الاجتماعية، وقررت تأجيل عرض هذا المشروع على البرلمان إلى حين إعادة النظر في بنوده المثيرة للجدل.

وانبرى عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى اعتبار تراجع الحكومة عن إحالة مشروع القانون المذكور على البرلمان، بعد عرضه على لجنة تقنية لتطويره ولجنة وزارية لمدارسته واعتماده، بمثابة "انتصار" لهم، وإن كان مطلبهم الذي لا يزال قائما هو سحب هذا المشروع نهائيا.

وذهب بعض المتابعين إلى اعتبار أن نشطاء الشبكات الاجتماعية أصبحوا يشكّلون قوةَ ضغط أضحى صوتها مسموعا لدى صناع القرار، خاصة بعد نجاح حملة المقاطعة التي استهدفت منتجات ثلاث شركات، سنة 2018. فهل أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، فعلا، قوة ضاغطة تحسب لها الدولة حسابا؟

يصعب تقديم جواب حاسم عن هذا السؤال، حسب فؤاد بلمير، أستاذ باحث في علم الاجتماع؛ لكنه ينبّه إلى ضرورة التفريق بين القرارات التي تُتخذ على مستوى الدولة وبين القرارات التي تتخذها الحكومة، مشيرا إلى أن الدولة عندما تتخذ قرارا معينا، "فلن يزحزحها أي ضغط، مهما كانت قوة الجهة الضاغطة".

التحليل الذي قدمه بلمير يجد انعكاسه في اختلاف الطريقة التي تعاطت بها الحكومة مع ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنتين الأخيرتين؛ ففيما أجّلت الحكومة عرض مشروع قانون 22.20 على البرلمان، تحت الضغط، فإنها "تجاهلت" مطلب إلغاء قرار "الساعة الإضافية"، الذي اتُخذ سنة 2018، وراج أنه فُرض على الحكومة "من فوق".

ردود الأفعال الغاضبة التي أعقبت قرار الحكومة اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، باستثناء رمضان، لم تكن أقلّ حدّة من ردود الأفعال التي واجه بها نشطاء الشبكات الاجتماعية مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال مواقع التواصل الاجتماعي؛ لكن الحكومة ظلّت تدافع عن "الساعة الإضافية"، بل إن رئيس الحكومة اعتبرها، في مناسبة حزبية، "من زيادات الخير".

ويفسّر فؤاد بلمير التفاوت في تعاطي الحكومة مع ردود أفعال المواطنين بكون القرارات التي تُتخذ على مستوى أعلى "تتقرّر بناء على دراسات وتقارير واستشارات الخبراء والمختصين، وتخضع لدراسات معمقة، وهذا ما يجعل الدولة تمضي في تطبيقها، لأنها تراعي المصلحة العليا للوطن والمواطنين".

عدم الرضوخ لمطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في بعض القرارات لا يعني أن الدولة لا تستشعر ضغط الرأي العام؛ لكنّ الضغط الذي يؤثر في أصحاب القرار ليس هو الذي يتبلور في الشبكات الاجتماعية، بل هو ضغط وسائل الإعلام الجادة، حسب بلمير، مضيفا: "الإعلام له تأثير قوي، وأقصد هنا الإعلام الجاد ذا المصداقية، وليس الإعلام الذي يبحث عن "اللّايْكات".

ويؤكد بلمير، وهو أيضا رجل قانون، أن الدولة "لديها رؤية بعيدة، وعندما تتخذ قرارا معينا، سواء في القضايا الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها، فإنها تطبقه، حتى ولو قُوبل بمعارضة الرأي العام؛ لأن قراراتها تتخذ خدمة لمصلحة الأمّة، بينما قرارات الحكومة قد تنطوي على مصالح وأهداف وأطماع سياسية، وعندما ترى أن مصالحها ستتأثر يمكن أن تتراجع عن قراراتها، خشية أن يعاقبها المواطنون في الانتخابات".

وقلّل بلمير من تأثير نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على صناع القرار في الدولة، قائلا: "ما يغيب عن وعي هؤلاء النشطاء وعن عامة الناس هو أن الدولة المغربية عمرها ثلاثة عشر قرنا، وهي أقدم دولة في العالم؛ صحيح أنها ما زالت تتطور، وهناك مطالب بتوسيع هامش الديمقراطية، وضمان كرامة المواطنين، لكن هذه دولة تتوفر فيها كل شروط ومواصفات الدولة القوية".

وتابع: "هذا لا ينفي الدور الذي يلعبه الإعلام الجاد في التأثير على صناع القرار، فهو حاضر بقوة ويؤثر في القرارات. أما تأثير مواقع التواصل الاجتماعي فمحدود، لأن الذي يخيف الدولة هو النخبة الإعلامية التي يُنصَت إليها في الخارج، ولديها شبكة علاقات. أما "إعلام بارطاجي" فلن يحرّك شعرة واحدة في الدولة، التي تعرف جيدا كيف تستوعب الضربات وتتأنّى في اتخاذ القرارات ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - ahmed الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:10
اظن ان الحكومة اعطت فرصة ثمينة لمواقع التواصل الاجتماعي قصد تقوية موقعها بعد خيبة مقاومة الساعة الاضافية. الحكومة ابانت عن قدر كبير من الهواية في هذه الواقعة.
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6
2 - ismail الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:10
ا والله متبرد ليهوم حتى يدوزوه بطريقة او بأخرى اوغا بشوية بشوية
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26
3 - mbarek الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:15
les pays forts sont ceux qui prennent en considération l'avis de leur citoyen et mettent leur citoyen au centre de tout ineteret et des enjeux de la vie quotidienne , le gouvernement doit consulter leur citoyen avant tout decision politique
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27
4 - Mourad الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:17
الناس يبحثون عن حلول لجايحة كورونا و هم يريدون زيادة لجام الدواب حشاكم على كمامة 80 فرنك .نطلب من جلالة الملك ان يتدخل لردع من يريد زرع الفتنة في هذا الظرف الدقيق.اما الفيسبوك لن يغير من الاستقواء ديال صاحب المشروع لأنه تم التأخير فقط.
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-12
5 - تايكة غرماد الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:18
الدولة العميقة لا تعترف لا بحكومة ولا برلمان ولا انتخابات ولا حتى بالشعب هذه هي المنظومة المطبقة في هذا البلد مع الاسف في غياب دولة المؤسسات والحق والقانون والديمقراطية واستقلال القضاء .
البلد يعيش تحت الرأي الواحد عبر منظومة قارة ولا تتزحزح لها طقوسها وقواعدها وثقافتها اَي ما يسمى المخزن
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32
6 - %%%% الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:18
cette loi doit etre retirer et non pas reporté pour plus tard .la caste politique au maroc n a pas de gout ni de couleur c un caméléon ni gauche ni centre ni droite ni islam ni justice c c un melange de opportunistes qui ont surfer sur la vague de la politique pour arriver a leur fin le pouvoir absolu et inpuniter pour eux et leur famille et se régénérer comme les mauvaises herbes .
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12
7 - مواطن؟ الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:18
لقد تبين للحكومة وعي الشعب المغربي وإفطانه للأمور وععدم تفريطه في حق من حقوقه ولذا سيبدأ أفراد الحكومة بتفكير ألف خطوة قبل وضع مسودة مشروع قانون في أي مجال وخصوصا مجال الحريات (مئة تخميمة وتخميمة ولا ضربة بمقص)
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9
8 - زكري الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:20
يجب علينا المواصلة هذه مجرد البداية و الطريق طويلة لننتصر في النهاية و الغاء قرار غلق الافواه و المواطن المغربي لا يستسلام في سلب حرية التعبير و افراغ ماهو موجود في اعماق قلبه و .#انتصار
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11
9 - mhamad الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:21
هد ليس ب قنون بل قيد من قيودهم الكل حر يقاطع ما يريد ويواصل ما يريد ويعلق بما يريد الى السب والقدف والشتم والتهمة اما الانسان يقول الحقيقة كيفما كانت وعن اي شخص كيما كان ولو من داخل بيته الحرية فى الراي للجميع بلحق ان لا تكون خارج النص او الموضوع
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6
10 - مبارم الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:23
لو كان اغلبية الشعب يتمتع بمستوى تربوي وتوعوي عال لتغيرت امور كثيرة في البلاد ولكن حظ هولاء السياسيين انهم يسييرون شعبا غالبيته لا يعرف حقه وذالك بسبب نتاج سياستهم منذ عقود
ولمواقع التواصل الاجتماعي قوة يخاف منها كل الحكومات في العالم وخصوصا التي لا تستجيب لمتطلبات مواطنيها
وهناك مثال اخر لقوة هذه المواقع هو اعتذار ذاك الاعلامي السعودي للمغاربة عن ماصدر منه في حق المغاربة والمغرب
المغاربة لو اتحدوا فل تقهرهم اي قوة في العالم
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14
11 - les campagnes à revaloriser الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:25
le gouvernement remet à plus tard cette sinistre loi que veut imposer les capitalistes voraces,n"est un pas une victoire,c"est uniquement un début de faire comprendre aux partis politiques qui dédaignent les libertés,peuvent avoir des surprises:leur rejet par les marocains,ils n"auront plus de sympathisants pour pouvoir marchander des postes avec le makhzen,
le voilà ce capitalisme sauvage,ruiné par un simple virus,tout est bloqué,pas de ventes,pas d"achats,pas de travail,alors que faire:le retour à la nature pour produire des richesses :produits agricoles pour nourrir les marocains,l"eau à préserver,le tourisme en campagnes ,donc les préparer à cette activité pour attirer des citadins à aller vivre en campagnes à la retraite et ainsi permettre aux gens des campagnes de vivre sans être attiré par le faux luxe des villes
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5
12 - azul hassan الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:26
جرأة الحكام على التفكير في مثل هذه القوانين، مؤشر على ضعف الجماهير الشعبية
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10
13 - حداوي مغربي مغربي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:28
سيمررونه كما مرروا المادة 9 من قانون مالية 2020 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة و الجماعات والتي وقتها أثارت ضجة و مع ذلك وقعت تفاهمات بين التماسيح و العفاريت و انتهى الأمر.....لنا الله
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7
14 - sadik الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:36
المحكومة لاعدالة ولا تنمية الرادخة والطائعة للمخزن مستعدة ان تفعل اي شيء لتمرير قرارات الاستبداد فقط كي يرضى عليها المخزن....
ولاكن بعدا كرونا هناك نضام عالمي جديد سينهي الراس مالية المتوحشة ويقلم بشكل كبير من اضافر المستبدين اوتغير شكل الانضمة الاستبدادية في العالم خصوصا افريقيا والشرق الاوسط... كرونا هي من زعزعة عروش الطغاط والمستبدين واللدين لا يتشاورون ويحبون الحكم الشمولي.. لاكن انتهى الامر.
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8
15 - متى نتطور الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:38
لااخفي عليكم سرا أن هناك عبارة أضحكتني كثيرا وهي ان عمر الدولة 13قرنا وهي بذلك اقدم دولة في العالم الا انها كما قال صاحب المقال مازالت في طور التطور في حين نجد دولا ليس لها تاريخ الاانها تطور بوثيرة أسرع بالمقارنة مع المغرب على سبيل المثال دول جنوب شرق اسيا ومؤخرا دول افريقية منها اثيوبيا ورواندا علما بان المغرب كان افضل بكثير من هذه الدول في منتصف السبعينيات
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7
16 - belahcen الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:40
نطالب بسحب الملف وليس دراسته لاحقا. انها مطالب شعب يا برلمانين الامة. ان الظروف التي تدرسون فيها كل القوانين ليس وقتها انه وقت كيف نبداء بعد ااخروج من كورونا وما هي الوساءل والامكانيات التي عندكم لبر الامان اولا. هذه هي البنود الاولى. للدراسة اما الانتخابات فهي كذالك قريبة ما هي وجهة نظركم في مستقبل البلد وكيف سنرفع اقتصادنا ونحرك عجلة الاقتصاد هذه هي الاولاويات في نظر كل غيور عن هذا البلد.
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3
17 - plus encore الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:42
Par contre Une loi urgente doit être sortie qui interdit les politiciens a envoyer leurs enfants aux écoles étrangères et leur interdit de se soigner à l'étranger eux et leurs familles
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4
18 - X men الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:42
يجب على الدولة تمرير القانون إذا كان في المصلحة العليا للبلاد، و عدم الإذعان لنشطاء مواقع التواصل و المدونين، لأن جله غير مثقف و غير واع و ليس له مستوى تعليمي جيد، فقد أغرقوا الانترنت المغربي بالتفاهة و الإنحلال الذي سيؤثر على الأجيال القادمة سلبا. و هذا القانون سيكون بمثابة فرامل لمن لا فرامل له، و إهداء لكل متهور يجلس وراء شاشته النهار كله في الإنتقاد و التحريض، مهددا لقمة عيش العديد من أرباب الأسر الذين يعملون ليل نهار ، أما المواطن العادي الذي يستفيق كل صباح ليشتغل بسواعده و عرق جبينه و بمجهوده الذهني فليس معني به. يجب علينا كشعب أن نكون واقعيين و براغماتيين لنحقق النهظة الإقتصادية لبلادنا و أن أساهم أنا و أنت في العمل الدؤوب، و زرع شيء من الإيجابية في المجتمع و أن نضحي بأنفسنا للأجيال القادمة، أما العيش في الإفتراضي و الإنتقاد السلبي و التفكير الهدام لا البناء فيجب تجاوزه.
بعض القرارات يجب أن تفرض على هذا الشعب فهو كالطفل الصغير لا يعرف مصلحته و بوحاطي بامتياز منذ صغره.
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-5
19 - محمذ الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:52
مشروع القانون يجب سحبه نهائيًا و ليس تأجيله. لا اعرف مادا تريد الحكومة من المغاربة. ؟. و هل تريد السير بالبلاد إلى الأمام او إلى الوراء. هل هده هي حكومة الكفاءات. يجب وضع كل أفراد الحكومة في الحجر الصحي و تعقيم كل الوزارات و قبة البرلمان. ربما اصابهم ما هو اخطر من كرونا.
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5
20 - المغربي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:55
راه على هاك الشئ علاش بغاو إلجمونا حينت صبحات كتتفضحهم بالصوت والصورة
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4
21 - أستاذ فرض عليه الظلم الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:57
غبي من يظن أن الحكومة من تحكم و تقرر !! الحكومة مجرد "بارشوك" . ديما الخايبة من الحكومة !! و معيار قوة الدولة ليس أقدميتها بل قوتها الناعمة في الإنصات و احترام مواطنيها. ما معنى 13 قرن و المرتبة 136 من 139 في التنمية البشرية ؟؟
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3
22 - ناشط الثلاثاء 05 ماي 2020 - 11:58
أظن أن ماوقع ما هو إلا استراتيجية مدروسة لتمرير المشروع و التي تعتمد بالأساس على رفع سقف التغييرات المزمع اتخاذها حتى إذا احتج المواطنون و ثار غضبهم من بعض بنود المشروع تدخلت الحكومة باقتراح تعديله و تنقيحه و هو ما يمتص غضب الشارع لكن بالمقابل يعطي الحكومة تمرير البنود بشكل أقل حدة و الله أعلم
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3
23 - hassan الثلاثاء 05 ماي 2020 - 12:00
Est ce vraiment la priorité du moment, la loi sur les réseaux sociaux est secondaire au vue de la situation actuelle nationale et internationale. Monsieur Le premier Ministre Sortir le Maroc de ce fléau du coronavirus avec le minimum de dégâts est largement prioritaire sans oublier qu'on a une situation très difficile à gérer qui est l’après corona. Relancer économie du paye , au vue des faibles ressources du tourisme, d’une sécheresse, et d'un été compromis sur le plan des revenus de de la diaspora marocaine à l’étranger. C'est là que le gouvernent doit donner tous ses efforts et non dans des futilités.
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1
24 - المشكل ليس في ... الثلاثاء 05 ماي 2020 - 12:04
...وساءل التواصل الجماعي، وإنما في القطيع من الاتباع .
من المعلوم ان مقاطعة بعض الشركات في المغرب سنة 2018, كانت لتصفية حسابات سياسية، وكان اتباعها من الحزب المنافس لحزب رواد الاعمال(التماسيح والعفاريت ) ، كما يعني احياء ما جاءت به الماركسية من خلق الصراع بين الطبقات بين المزاليط والاغنياء.
الخطير في الأمر أن هذه الوسائل قد تكون محترقة من مخابرات اجنبية يكون هدفها تدمير الاقتصاد الوطني.
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1
25 - bernoussi الثلاثاء 05 ماي 2020 - 12:10
Dans l'intérêt de qui ce projet de loi a été préparé?
quel ministre et quel parti derrière en a pris la responsabilité?
de quel parti est le chef du gourvernement ?
Voici le tryptique des réponses à ces question
Al AHRAR
USFP
PJD
une coalition diabolique contre la liberté des citoyens.
Pour répondre à l'auteur de l'article qui nous affirme que le Maroc est un pays fort, je lui aurais bien suggéré de remplacer le mot "fort" par "autoritaire" pour ne pas dire plus. La force d'un pays vient de l'adhésion de ses citoyens au système politique qu'il le régit et non du nombre de lois restreignant leurs libertés ...
Merci HesPress de publier
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0
26 - مواطن الثلاثاء 05 ماي 2020 - 12:13
عاش الملك لولاه لكنا في خبر كان
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0
27 - كريم الثلاثاء 05 ماي 2020 - 12:15
لنكن منطقيين ليس لدينا مجتمع مدني بالمعنى العالمي والدي يستطيع وقف شطط الدولة في إطار من الندية..نعود الى الجدل القائم حول القانون 20 22 هناك اعتبارات أخرى غابت عن المحللين من بينها الموقع الجغرافي للمغرب على مرمى حجر من أوروبا.. وهده الاخيرة تنظر الى كل وازنة في دول الجنوب من منظار أمني.. وترى أن الديمقراطية في هده الدول ولو شكلية قد تكون صمام أمان في مواجهة الأوضاع الأمنية التي قد تؤدي أوروبا ثمنها غاليا..لدالك تجد الدولة تسارع الى تأثيث بيتها الداخلي بما يرضي الدول الاوربية للظهور بمظهر المنفرد الأمين لتوجيهات..من هده الزاوية فقط يمكن تفسير تجميد هدا القانون إلى الج مدينة..
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1
28 - حمزة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 12:23
أظن أن الحكومة لها نظرة مستقبلية عميقة فيما تريد الخوض فيه، ربما ليس بذكاء، ولكن يمكن أن يغش المواطن المغربي، تذكرو كلامي (بعض الشركات في أزمة ما بعد الجائحة، يطالبون بدعم هذا القانون لكي لا تتم مقاطعتهم عند زيادتهم للمواد الغدائية، لأنهم يريدون سد أصوات النشطاء على الفايسبوك لكي لا يتكلمون عن غباء الأسعار )

عاش الملك و نتمنى ان ترجع الحالة الى حالها العادي و الطبيعي.
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2
29 - youness الثلاثاء 05 ماي 2020 - 12:25
عمر الدولة المغربية اكتر من 13 قرن .ان عمري لم ارى دولة تقزم تاريخها متل ما يفعل المغرب فدولة في المغرب كانت قبل الاسلام علاش متحسبوش موريتانيا الطنجية وش مشي قامت في ارض مغربية
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