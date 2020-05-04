24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:5605:3312:2916:0719:1720:41
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عكرود تتخوف من قرصنة فيلم "ميوبيا" قبل عرضه (5.00)

  2. صوت الأذان يعيد البهجة إلى مسلمي فرانكفورت (5.00)

  3. خبير تربوي يقترح إلغاء امتحانات "الابتدائي" وتأجيل "الباكالوريا" (5.00)

  4. "ديوان المائدة" ـ9ـ .. وجبة "باولو" الشهيرة تبهج العين وتغري المعدة‎ (5.00)

  5. 81 حالة شفاء دفعة واحدة من "كورونا" بورزازات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 150 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 150 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 150 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 ماي 2020 - 16:15

أفادت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 150 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 5053 حالات.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل جاءت نتائجها سلبية، قد بلغ 40249 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد وإلى حدود الساعة الرابعة من بعد زوال اليوم الاثنين.

وأورد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 179 حالة.

اليوبي قال أيضا إنه تم تسجيل 215 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 1653 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - mom الاثنين 04 ماي 2020 - 16:21
تمديد فترة الحجر الصحي الى 20 دجنبر إنشاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
2 - امل الاثنين 04 ماي 2020 - 16:24
حاولوا أن لا يتسرب اليأس إلى انفسكم ولا تستسلموا اليه لكي لا تكونوا عرظة للإحباط فالله الذي أنزل الداء سينزل الدواء.اكثروا من التدرع الى الله العلي القدير في هذه الأيام المباركة وكذلك التقرب اليه بالذكر والمناجاة والاستغفار حيث قال جل و علا "وما كان الله ليعذبهم و أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون" باذن الله سوف نخرج من حلق الضيق إلى أوسع الطريق .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
3 - lahnine الاثنين 04 ماي 2020 - 16:25
الحمد لله والشکر لله هدا شيء مفرح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
4 - kamal الاثنين 04 ماي 2020 - 16:25
الى متى سيستمر هدا المسلسل الممل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
5 - Redouane 33 الاثنين 04 ماي 2020 - 16:26
سمعت ان بؤرة سجلت بالبيضاء مصنع للأحذية ( واش كطنزو علينا ) نلتزم نحن و يأتي مصنع مستهتر يسجل حالات بالعشرات أو المئات الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا . حسبنا الله و نعم الوكيل من كان سببا في هذا آش خصاك العريان الصباط أمولاي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
6 - متتبعة الاثنين 04 ماي 2020 - 16:26
يارب لطفك.في هد رمضان امتا لقاو زيرو حالة عيينا وليدات صغار عياو تخنقو بغاو يخرجو بغاو يلعبو يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
7 - عروبي الاثنين 04 ماي 2020 - 16:27
الدولة حازمة في تطبيق الحجر الصحي على المواطنين و مرتخية مع المعامل و المصانع و مراكز النداء مما أدى إلى ظهور بؤر صناعية اللتي تجمع المئات من العمال في مكان واحد... هي تا حاجة ما درناها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
8 - كورونا الاثنين 04 ماي 2020 - 16:28
حالات الشفاء في تزايد مستمر نحن في طريق صحيح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
9 - مسمار جحا الاثنين 04 ماي 2020 - 16:28
حذاري ان يرفع الحجر الصحي بالمغرب قبل القضاء على كورونا، يجب التمديد الى يونيو او يوليوز مثل فرنسا و اقتداءا بالصين غير ذلك فتهدمون كل ما تم بناؤه منذ فرض الحجر الصحي بالمغرب، كورونا جاءت لخدمة مصالح التجار و الرأس ماليين هم انفسهم من سيستفيدون من قانون 22.20 لو طبق،، ماذا نفهم من كل هذا ؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
10 - Sabrina الاثنين 04 ماي 2020 - 16:29
امنين كيقوليك اتشافا 120 واحد يعني ان الدوا كيداوي .ادا هدا دليل على انها ماشي جاىحة كما يشاع بل هدا مرض كباقي الأمراض.يجب التعايش معه والرجوع للحياة الطبيعية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
11 - أم مريم الاثنين 04 ماي 2020 - 16:29
اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة وارزق أهلهم الصبر والسلوان. ونسأل الله أن يدفع عنا هذا الوباء والبلاء.. وتعود لحياتنا واحبابنا. توحشت أمي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - محمد الاثنين 04 ماي 2020 - 16:29
أوصيكم ونفسي بكثرة الاستغفار...كما قال أحد السلف:" والله لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر..."
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
13 - OUSSAMA الاثنين 04 ماي 2020 - 16:29
نحن اليوم 4 ماي سجلت 150 حالة جديدة في حين بقيت 16 يوم على موعد رفع حالة الطوارئ لا أعتقد دلك ربما تضطر السلطات التمديد أو على الأقل الرفع الجزىي المشروط اللهم ألطف بنا أمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
14 - حفيظ الاثنين 04 ماي 2020 - 16:29
الحمد لله واخا مازال المرض كايرتفغ ولكن حتى الشفاء في ارتفاع وانخفاض الوفيات أيظا .ان شاء يكون هذا الشهر هو نهاية المرض يا رب."تفائلوا خيرا تجدوه"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
15 - مروان الاثنين 04 ماي 2020 - 16:29
يد واحدة لا تسفق، بين نحن في أوكرانا البارحة، بعض الأوباش كان يلاطمون موج البحر، كيف لنا أن نتقدم للأمام؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
16 - الخطابي الاثنين 04 ماي 2020 - 16:30
المرجو من وزارة الداخلية ،،،تكثيف حرصها على البؤر الوبائية والضرب بيد من حديد على المخالفين للحجر الصحي، ذلك عبرة لمن سولت له نفسه المباغاته بأرواح الغير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
17 - الفاسي الاثنين 04 ماي 2020 - 16:30
البؤر الصناعية تدور بنا في دائرة مغلقة لذالك فالناس أصبحت تشعر بالضجر يا حكومتنا الموقرة تصرفوا سريعا تفاديا للفوضى فالناس لم تعد تتحمل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
18 - amine الاثنين 04 ماي 2020 - 16:31
عن أي حجر تتكلمون ؟ الحجر في الإعلام فقط ، أما الواقع ، فالكل يخرج بكل حرية تامة و خصوصا بالنهار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
19 - العزدقال الاثنين 04 ماي 2020 - 16:32
الحمد لله منذ بداية الشهر الفضيل وحالات الشفاء في تزايد, واليوم هو اليوم الاول الذي تخطت فيه الحالات حاجز ال 200 حالة اللهم لك الحمد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.