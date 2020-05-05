جمعية مهنية تطالب بتوظيف مزيد من القابلات

هسبريس - أمال كنين

قالت الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب إنهن يسهرن اليوم على إنقاذ حياة النساء والفتيات والأطفال حديثي الولادة، في ظل الظروف الصعبة للغاية التي يمر منها العالم ويعيشها المغرب، بعد ظهور جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وحالة الطوارئ والحجر الصحي، والأخطار المحدقة بالمرأة الحامل.

الجمعية، وبمناسبة اليوم العالمي للقابلات الذي حدده المنتظم الدولي في الخامس من ماي من كل سنة، طالبت الحكومة ووزارة الصحة بتوظيف المزيد من القابلات "لمعالجة النقص المقلق والحاد في هذه المهنة المهمة في المجتمع، والذي يضر بجودة الخدمات الصحية".

وطالبت الجمعية ذاتها بضرورة توفير ظروف عمل جيدة ورواتب وتعويضات لائقة، وتطوير سياسات لدعم تكوين القابلات في أحسن ظروف التطور التعليمي والتدريب وملائمتها مع العلوم الطبية والتكنولوجية الحديثة.

وتقول الهيئة ذاتها ضمن بلاغ لها إن القابلات في المغرب مازلن "يواجهن نقصا حادا في المعدات الطبية وقيودا متعددة لضمان ولادة صحية وفي ظروف آمنة، ورعاية صحية كاملة للأم والطفل"، وتؤكد أن أعدادا مهمة من النساء مازلن "يلدن في المنازل دون مساعدة من القابلات بسبب ضعف البنية التحتية وقلة القابلات، خاصة في البوادي، ما يؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات في صفوف الأمهات أثناء الوضع وبعده، وفي صفوف الأطفال حديثي الولادة ودون سن الخامسة".

ويوضح المصدر ذاته أن "القابلة تمثل الأساس لحمل صحي وولادة آمنة، إذ تساعد على تفادي ومنع ثلثي الوفيات في صفوف الأمهات الحوامل وثلث الوفيات في صفوف الأطفال حديثي الولادة".

وتقول الجمعية: "القابلات يلعبن دورا أساسيا في التقليص من وفيات الأمهات الحوامل، ودورهن حاسم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة..إنهن يقدمن أفضل ما لديهن لخدمة النساء الحوامل والمرأة بشكل عام في احترام تام لحقوق الإنسان وحقوق وكرامة المرأة، لذلك اختارت المنظمة العالمية للصحة كشعار لليوم العالمي للصحة لهذه السنة 2020: 'دعم إطار التمريض والقبالة'".

وسبق أن سلطت منظمة الصحة العالمية الضوء على الدور الحاسم الأهمية الذي تؤديه الممرضات والقابلات في تقديم الرعاية الصحية بجميع أنحاء العالم، داعية إلى تعزيز قدرات القوى العاملة في مجالي التمريض والقبالة.