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كُتّاب وآراء
"الهولدينغ الملكي" يمنح مليون كمامة لمهنيي الصحة لصد كورونا
أعلنت مؤسسة "المدى" منح مليون كمامة من نوع FFP2 للعاملين في قطاع الصحة المتواجدين في الخطوط الأمامية لمحاربة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت المؤسسة، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أن هذه الكمامات مُوصى بها للاستعمال الطبي وتُمكن من ضمان حماية الأطقم الطبية التي تكون على اتصال مباشر مع المرضى المُصابين.
وسيُجرى منح هذه الكمامات، التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدراهم، ابتداءً من الثلاثاء 5 ماي لوزارة الصحة، لتعمل على توزيعها على حوالي 50 مركزاً استشفائياً يستقبل مرضى كوفيد-19 حسب الاحتياجات الخاصة لكل جهة.
وذكرت المؤسسة، التابعة للهولدينغ الملكي "المدى"، أن هذا العمل دليل على تضامنها مع مهنيي الصحة الذين يضحون يومياً من أجل علاج المرضى المصابين بكوفيد-19.
وعبر هذا التبرع، تُساهم مؤسسة "المدى"، وفق البلاغ الصحافي، في تعزيز ودعم المجهود الجماعي ومسلسل التضامن الوطني لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
ويعد الصندوق فاعلاً ذا بعد إفريقي ويستثمر في الخدمات المالية ومواد البناء والتوزيع والاتصالات والمناجم والطاقة والعقار والسياحة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
على المغاربة المنادين بتمديد الحجر معرفة العواقب التي سينتجها هدا القرار و هي كالتالي:
- هروب الراسميل الأجنبية و اصحاب الاستثمار.
- ضياع الزبناء و فقدان السوق للدول المنافسة.
- اغلاق العديد من الشركات مما يخلق البطالة.
- تفقير الطبقة الوسطى و تأزيم الفقيرة لقلة المال و المورد.
- قلة موارد الدولة يحتم عليها الاقتراض الخارجي و رهن الاقتصاد و الأجيال القادمة ( فيك فيك).
- مشاكل اجتماعية و قنابل موقوتة لا أحد يعرف مداها.
في المقابل:
- الفيروس في ضعف فلا داعي من الهلع
- الوفيات في انخفاض و الشفاء في ارتفاع
فالله يجازيكم بخير إلا عندكم الفلوس، فراه كاين لي ما عندو باش ايتعشى!
نصر الله ملكنا العزيز و تحية للاطر الطبية التي توجد في المراكز الامامية لمحاربة الفيروس و يستاهلو اكثر
دائما في الخط الامامي و باخلاص
اوا هاكا يكونوا القادة
نعمة من عند الله
نصرك الله يا ملكنا البيعة و والولاء لك مني
أما الفنادق التي تسمي نفسها مصحات فلم نسمع عنها إلا طمعها في صندوق كورونا لأنها بكل بساطة "مفيديهاش"، تجاوزتها الأزمة و أصبحت كأنها غير موجودة. حادگين غير فالعمليات القيصرية بدون سبب و ب5 ملايين. فاتهم القطار الذي لم يركبوه يوما. لقد أخدوا من تأميني الأوروبي مرة 18 مليون سنتيم في 3 أيام في الدار البيضاء بسبب وعكة صحية بسيطة عرفت فيما بعد أن مصاريفها لا تتعدى 200 درهم في مستشفى عمومي. قراصنة محترفون.
الفنادق السياحية تجاوبت و كانت في مستوى الأزمة و كأنها مستشفيات في فنادق مصنفة، و هي كذلك. الله يفرج و يلطف.