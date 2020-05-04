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الرئيسية | مجتمع | "الهولدينغ الملكي" يمنح مليون كمامة لمهنيي الصحة لصد كورونا

"الهولدينغ الملكي" يمنح مليون كمامة لمهنيي الصحة لصد كورونا

"الهولدينغ الملكي" يمنح مليون كمامة لمهنيي الصحة لصد كورونا
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 ماي 2020 - 21:44

أعلنت مؤسسة "المدى" منح مليون كمامة من نوع FFP2 للعاملين في قطاع الصحة المتواجدين في الخطوط الأمامية لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المؤسسة، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أن هذه الكمامات مُوصى بها للاستعمال الطبي وتُمكن من ضمان حماية الأطقم الطبية التي تكون على اتصال مباشر مع المرضى المُصابين.

وسيُجرى منح هذه الكمامات، التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدراهم، ابتداءً من الثلاثاء 5 ماي لوزارة الصحة، لتعمل على توزيعها على حوالي 50 مركزاً استشفائياً يستقبل مرضى كوفيد-19 حسب الاحتياجات الخاصة لكل جهة.

وذكرت المؤسسة، التابعة للهولدينغ الملكي "المدى"، أن هذا العمل دليل على تضامنها مع مهنيي الصحة الذين يضحون يومياً من أجل علاج المرضى المصابين بكوفيد-19.

وعبر هذا التبرع، تُساهم مؤسسة "المدى"، وفق البلاغ الصحافي، في تعزيز ودعم المجهود الجماعي ومسلسل التضامن الوطني لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

ويعد الصندوق فاعلاً ذا بعد إفريقي ويستثمر في الخدمات المالية ومواد البناء والتوزيع والاتصالات والمناجم والطاقة والعقار والسياحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - Mehdi casablanca الاثنين 04 ماي 2020 - 21:58
بادرة جيدة نتمنى كذالك أن تمنح لرجال الأمن و الوقاية المدنية و عمال النظافة و السلطة المحلية
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64
2 - مواطن غيور. الحجر الصحي الاثنين 04 ماي 2020 - 22:00
السلام عليكم
على المغاربة المنادين بتمديد الحجر معرفة العواقب التي سينتجها هدا القرار و هي كالتالي:
- هروب الراسميل الأجنبية و اصحاب الاستثمار.
- ضياع الزبناء و فقدان السوق للدول المنافسة.
- اغلاق العديد من الشركات مما يخلق البطالة.
- تفقير الطبقة الوسطى و تأزيم الفقيرة لقلة المال و المورد.
- قلة موارد الدولة يحتم عليها الاقتراض الخارجي و رهن الاقتصاد و الأجيال القادمة ( فيك فيك).
- مشاكل اجتماعية و قنابل موقوتة لا أحد يعرف مداها.
في المقابل:
- الفيروس في ضعف فلا داعي من الهلع
- الوفيات في انخفاض و الشفاء في ارتفاع
فالله يجازيكم بخير إلا عندكم الفلوس، فراه كاين لي ما عندو باش ايتعشى!
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95
3 - علي السوسي الاثنين 04 ماي 2020 - 22:06
ننتظر المزيد والمزيد من الهوليدينك الملكي لصالح فقراء الشعب والله يجازي من أحسن عملا
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27
4 - ماطن؟ الاثنين 04 ماي 2020 - 22:07
لقد أبلى الملك البلاء الحسن إتجاه أصحاب البدلات البيضاء فشكرا للملك(إن الله لا يضيع أجر المحسنين)
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13
5 - مرباح الاثنين 04 ماي 2020 - 22:09
تحية خالصة للاسرة الملكية و تحية خاصة لعاهل البلاد الملك محمد السادس نصره الله بتضحياته المتكررة تجاه شعبه َ. والله لايوجد قلب احن من قلب امير المؤمنين محمد السادس اتجاه الشعب....... كورونا بينت لنا ان الملك في خطابه يقول شعبي العزيز والله فعلا كلمة لا تقبل الشك نحن عزيزون عليه..
نصر الله ملكنا العزيز و تحية للاطر الطبية التي توجد في المراكز الامامية لمحاربة الفيروس و يستاهلو اكثر
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10
6 - خالد فاي الاثنين 04 ماي 2020 - 22:10
مبادرة جد جد طيبة نرجو ان تعمم على كافة العاملين في الميدان .. من سلطة محلية وأمن وجيش...
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9
7 - said الاثنين 04 ماي 2020 - 22:10
الله انصر المليك ديالنا والشعب المغريبي عمامتا والانسانية جمعاء اميين يا ربي
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4
8 - بشرى الاثنين 04 ماي 2020 - 22:10
تحية اجلال وتقدير وحب واحترام لسيدنا محمد السادس حفظه الله ورعاه ،بادرة طيبة ومتميزة من عاهل البلاد ،حفظك الله تعالى من كل سوء يا ملكنا الحبيب،نحن وراءك جنود مجندون حتى نقضي على هذا الوباء ،جلالة الملك يقود ثورة جديدة وهي ثورة الملك والشعب ضد عدو خفي الا وهو وباء كورونا ،شكرا لكم يا أمير المؤمنين على قراراتك الحكيمة المتبصرة التي فضلت الشعب على الاقتصاد،شعارنا الله الوطن الملك،
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7
9 - سونة الاثنين 04 ماي 2020 - 22:11
بادرة ممتازة و شكرا شكرا سكرا لجنود الخفاء الأطباء و رجال الأمن سيشهد لكم المغرب بتضحياتكم و سيشهد التاريخ على هدا فرفع عنا البلاء يا رب و نصر جلالة الملك و احمي بلظنا و سائر بلاد المسلمين و بلغنا على احياء ليلة القد في المساجد
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-1
10 - Abdellah France الاثنين 04 ماي 2020 - 22:12
الله ينصر سيدنا
دائما في الخط الامامي و باخلاص
اوا هاكا يكونوا القادة
نعمة من عند الله
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3
11 - لحسن الاثنين 04 ماي 2020 - 22:12
الملكية صمام امان المغرب
نصرك الله يا ملكنا البيعة و والولاء لك مني
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-3
12 - mre الاثنين 04 ماي 2020 - 22:21
الله يخلف على الملك أخذ زمام الأزمة من أولها و الناس دالصحة الله يعطيهم الصحة. خاصنا نعاودو قطاع الصحة العمومية بأكمله حتى يتوجه المواطن إلى المستشفى العمومي دون تفكير الذي يؤدي من الإقتطاعات و الذي يؤدي التأمين الخاص و الذي لديه راميد. القطاع العمومي أبان عن قدرته و حرفيته و تضحياته العالية رغم محدودية الإمكانيات الطبية و البشرية. فرصة لا تعوض للنهوض بالقطاع بتمويل عمومي و تأمينات عمومية و خاصة.
أما الفنادق التي تسمي نفسها مصحات فلم نسمع عنها إلا طمعها في صندوق كورونا لأنها بكل بساطة "مفيديهاش"، تجاوزتها الأزمة و أصبحت كأنها غير موجودة. حادگين غير فالعمليات القيصرية بدون سبب و ب5 ملايين. فاتهم القطار الذي لم يركبوه يوما. لقد أخدوا من تأميني الأوروبي مرة 18 مليون سنتيم في 3 أيام في الدار البيضاء بسبب وعكة صحية بسيطة عرفت فيما بعد أن مصاريفها لا تتعدى 200 درهم في مستشفى عمومي. قراصنة محترفون.
الفنادق السياحية تجاوبت و كانت في مستوى الأزمة و كأنها مستشفيات في فنادق مصنفة، و هي كذلك. الله يفرج و يلطف.
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-6
13 - من البادية الاثنين 04 ماي 2020 - 22:24
حفظ الله ملكنا الغالي وشعبنا الوفي ، وكل من يخدم الوطن بصدق وأمانة،للمواطنين ،تحيا واحترام لكل الأطر الخفية كل من الأطباء العظماء والممرضين الغاليين والأمن وكل من ساهم بنيته وتقته للمواطن البسيط.
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-5
14 - زكري ولد الشعب الاثنين 04 ماي 2020 - 22:30
مبادرة طيبة نحن فاخرون بملك الشعب و الاسرة الملكية جزاكم الله كل الخير وحفظكم و رعاكم و اتمنا ان تكون مبادرات اخرى من كل المغاربة من طنجة الى لكويرة لدعم الكل و ننتصر على هذا الوباء بادن الله .*بشعار الله الوطن الملك..*
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-5
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