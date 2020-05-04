"الهولدينغ الملكي" يمنح مليون كمامة لمهنيي الصحة لصد كورونا

هسبريس من الرباط

أعلنت مؤسسة "المدى" منح مليون كمامة من نوع FFP2 للعاملين في قطاع الصحة المتواجدين في الخطوط الأمامية لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المؤسسة، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أن هذه الكمامات مُوصى بها للاستعمال الطبي وتُمكن من ضمان حماية الأطقم الطبية التي تكون على اتصال مباشر مع المرضى المُصابين.

وسيُجرى منح هذه الكمامات، التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدراهم، ابتداءً من الثلاثاء 5 ماي لوزارة الصحة، لتعمل على توزيعها على حوالي 50 مركزاً استشفائياً يستقبل مرضى كوفيد-19 حسب الاحتياجات الخاصة لكل جهة.

وذكرت المؤسسة، التابعة للهولدينغ الملكي "المدى"، أن هذا العمل دليل على تضامنها مع مهنيي الصحة الذين يضحون يومياً من أجل علاج المرضى المصابين بكوفيد-19.

وعبر هذا التبرع، تُساهم مؤسسة "المدى"، وفق البلاغ الصحافي، في تعزيز ودعم المجهود الجماعي ومسلسل التضامن الوطني لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

ويعد الصندوق فاعلاً ذا بعد إفريقي ويستثمر في الخدمات المالية ومواد البناء والتوزيع والاتصالات والمناجم والطاقة والعقار والسياحة.