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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 100 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ18 ساعة الماضية
أكدت وزارة الصحة رصد 100 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 5153 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 42684 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته فقد تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، ليصل إجمالي الوفيات إلى 180.
وتم التيقن أيضا من 146 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 1799 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
تغيرت نظرتي للحياة كثيرا ...
فهذه الجائحة التي يعيشها العالم covid19...وكأن لابد لكل هذا ان يحصل لي كي اعرف قيمة الحياة والنعام التي نمتلكها...وأن الحياة لا تنتظر احد والعمر جد قصير ...هناك اشياء جميلة تستحق ان نعيشها واشخاص يحبوننا بصدق...الماضي لا يمكننا اصلاحه ولكن بإمكاننا اصلاح الحاضر ...والتفائل بالمستقبل
لنحب انفسنا كي نحب الحياة ونعيشها بكل تفاصيلها
احبكم فالله
1. Le nombre exact de tests effectués par 24h
2. L'âge des personnes décédées
3. Le nombre de contaminés par ville et pas par région
Merci
واش مبغيتوش تجلسوا في ديوركم؟
راكم غادين تغرقوا وتغرقوما معاكم.
كيبان لي حتى رجال السلطة والاعوان مبقاوش مزيرين على الناس باش يدخلو لديورهم .. هذا ماجعل التسيب والفوضى يفتحان بابهما على مصرعيه
فعلينا أن نصبر ونلتزم البيوت حتى يقول الله عز وجل
أركضو بأرجلكم فإنكم آمنون