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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 100 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ18 ساعة الماضية

المغرب يسجل 100 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ18 ساعة الماضية

المغرب يسجل 100 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ18 ساعة الماضية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:00

أكدت وزارة الصحة رصد 100 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 5153 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 42684 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته فقد تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، ليصل إجمالي الوفيات إلى 180.

وتم التيقن أيضا من 146 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 1799 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - srmd الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:12
بغينا نعرفوا كل مدينة شحال فيها ماشي غير الجهة او صافي
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80
2 - هشام فردي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:12
الحمد لله على كل حال اللهم إشفي مرضنا المسلمين يارب
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30
3 - متفائل ع الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:13
إذا أردنا أن نفتك بالوباء فعلينا أن نكون أسرع منه حتى لا نبقى دائما في حالة دفاع،فلنهجم عليه قبل المخالطة بالتركيز على الزيادة في عدد مختبرات الكشف تدريجيا ليصبح عندنا أكثر من 10 ألف إختبار يوميا (لنربح الوقت حتى لا نصبح مثل الغرب حينئذ 100 ألف يوميا تصبح غير مجدية، فلنستبق الوضع)،مساهمة تتبع المخالطين فعالة جدا لكن أتمنى أن يتمكنوا من الإختبارات في نفس اليوم وننتقل للهجوم بإختبار الغير مخالطين خصوصا في المناطق الموبوؤة، هذا مع الإلتزام بالحجر،حينها يمكن ان نتفاءل وتحية خاصة للأشخاص الموجودين في الخطوط الأمامية على تضحيتهم بالغالي و النفيس
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67
4 - وفاء الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:15
نأمل من الله سبحانه وتعالى أن لا نسمع عن وفيات في الفترة القادمة وان لا ترصد إصابات جديدة وأن يشفى المصابون هذا دعائي في أوائل العشر الثانية من الشهر الفضيل اللهم استجب يامجيب الدعوات آمين يارب
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71
5 - Brahim الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:15
التهاون سيؤدي بنا حتما الى الهلاك نقطة الضوء الوحيدة في هاته الايام هي ارتفاع نسبي في عدد حالات الشفاء
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28
6 - chomourr الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:16
واش هاد الناس لي فالمدن الكبرى مزال مبغاو يحشمو وي يشدو رجليهوم فديورهم باش نساليو من هاد الحلمة الخيبة خلاص مرضتونا فعظامنا
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31
7 - يدفي يد الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:17
منذ دخول هذه السنة "الله يخرجنا منها على خير "
تغيرت نظرتي للحياة كثيرا ...
فهذه الجائحة التي يعيشها العالم covid19...وكأن لابد لكل هذا ان يحصل لي كي اعرف قيمة الحياة والنعام التي نمتلكها...وأن الحياة لا تنتظر احد والعمر جد قصير ...هناك اشياء جميلة تستحق ان نعيشها واشخاص يحبوننا بصدق...الماضي لا يمكننا اصلاحه ولكن بإمكاننا اصلاح الحاضر ...والتفائل بالمستقبل
لنحب انفسنا كي نحب الحياة ونعيشها بكل تفاصيلها
احبكم فالله
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67
8 - hicham7 الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:18
و طبعا في الطريق إلى العشرة آلاف إصابة لا قدر الله ..الناس لا تلتزم بالحجر الصحي و يتمنون رفع الحجر الصحي و نهاية الوباء....و لن نتكلم كثيرا عن بعض المجرمين المشرملين يتبادلون الضرب بالسيوف وخلق الرعب ومن بينهم مشرملة. هل هذا حجر صحي؟؟؟؟
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16
9 - جميلة الرباط الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:18
يارب متى ينتهي هذا الكابوس حتى ننعم بشمس الحرية التي لم نكن نقدر قيمتها إلا لما حرمنا ربنا لا ملجأ او ملاذ منك إلا إليك فارحمنا برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين
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54
10 - ولد حميدو الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:19
على هدا الاساس بما ان المصابين ما زالوا اكثر من 100 يوميا فلن يرفع الحجر الصحي بعد 20ماي لان التعافي يلزمه بين اسبوعين و ثلاثة
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10
11 - bob الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:20
خاص غير عدد الڜفاء من الفيروس ان يفوق عدد الاصابات اليومية يعني دوك لي تايخرجو من المستشفى إكونو كثر من لي تايدخلو .. هكذا سوف نقترب من صفر حالة في البلد
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9
12 - Azedine الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:20
On voudrait bien savoir
1. Le nombre exact de tests effectués par 24h
2. L'âge des personnes décédées
3. Le nombre de contaminés par ville et pas par région
Merci
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1
13 - مليكة مكليدي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:20
لننتهز فرصة رمضان المعظم لتطبيق الحجر الصحي بصرامة ذاتية (بلا حاجة لاي سلطة كما في اليابان مثلا) و سوف نخرج بسرعة ان شاء الله من الحجر الصحي الذي لا يطاق اصلا- ان شاء الله الفرج مع نهاية شهر رمضان و مع اشتداد الحرارة التي تحد من انتشار الفيروس اللعين- ان "مع العسر يسرا" -
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7
14 - مهاجر الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:22
الى 7
احبك الله الذي احببتنا فيه
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8
15 - اللهم ارفع عنا هذا البلاء الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:23
مولانا نسعاو رضاك على بابك واقفين ...لا من يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين ...رحمتك يااارب ....يااااارب تجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا وتقصيرنا وارفع عنا هذا البلاء انك على كل شيء قدير...يارب فرج همومنا إنك رحيم بالعباد ...وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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7
16 - samir الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:25
على ما يبدو أن الامور بدأت تتحسن نوعا ما مصباح الأمل آت إنشاء الله إن مع العسر يسرا اللهم ارفع عنا هذه الجاءحة في هذا الشهر المبارك
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6
17 - من بلقصيري الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:25
املنا كبير في الله سبحانه وتعالى...وتفاءلنا في الخروج من هده الجاءحة بتظافر جهود جنود الخفاء.من اطباء ممرضين والمتدخلين من سلطات مدنية وعسكرية والمجتمع المدني .اللهم وفقنا فيما يرضاه الله وتبثنا على السؤال.
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4
18 - يحي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:26
من محاسن الحجر الصحي زيادة على الحد من إنتشار الفيروس التقليل من المنكرات من عري وتبرج وخمر وأمور أخرى كثيرة لجمها الكوفيد.هده السنة لن نشهد مهرجانات ماجنة ولا شواطئ ملئى بالفجور
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8
19 - الخميسات الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:26
هدشي محير. اللهم ارحمنا يارب و لا تحرمنا من فرحة عيد الفطر مع الاحباب و الأصدقاء. آمين.
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6
20 - وسام الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:27
واش كل المدن اللي مافيها حتى حالة هادي كثر من 20 يوم يستناو حتى تنتهي كورونا من الجهات الأخرى عاد نخرجوا هادشي لا يعقل **
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2
21 - خالد الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:27
حاليا حاجة لكتبشر بالخير هي ارتفاع حلات شفاء
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6
22 - اناقة سلاويين الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:27
أبالله عليكم يالمغاربة واش مبغيتوش تحشمو ؟
واش مبغيتوش تجلسوا في ديوركم؟
راكم غادين تغرقوا وتغرقوما معاكم.
كيبان لي حتى رجال السلطة والاعوان مبقاوش مزيرين على الناس باش يدخلو لديورهم .. هذا ماجعل التسيب والفوضى يفتحان بابهما على مصرعيه
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2
23 - سميرة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:28
يلاحظ ان عدد التحاليل في تزايد مستمر 2435 تحليلة في مدة 18 ساعة وهذا مؤشر ايجابي.وكذلك نسبة الشفاء.اللهم ارحمنا برحمتك في هذا الشهر الفضيل
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6
24 - مواطنة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:28
المزيد من الحدر فالخطر مازال موجود .100 إصابة جديدة و 52 إصابة فقط في جهة الرباط سلا القنيطرة في ظرف 18 ساعة ليست بالسهلة. اللهم اننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء ونتمنى الشفاء لجميع المصابين.
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6
25 - جميلة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:30
أصبحنا نستيقظ كل صباح على اكثر من مائة حالة لا ندري اين الخلل افينا نحن من لم نر الشمس منذ ان نودي بالحجر و نكتفي باليسير حتى يرفع عنا الله هذه الغمة ام في الاخرين ممن لا يريدوا ان يلتزموا بالحجر ام في المتاجر الكبرى او في المصانع و والله لحد الان لم اجد الجواب المنطقي من فهم الخلل يفهمني وشكرا
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5
26 - mouad الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:30
الحل هو تمديد الحجر الصحي لأن إذا رفعناه ستحدت كارتة و أرقام كبيرة
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-4
27 - حنان الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:36
لنرفع ايدينا ونطلب ونستغفر ان يرفع هذا الوباء لانو هذا غضب الله كيف لفيروس لا نراه ان يهز العالم سبحانك يالله انها عضمت الخالق يارب ارحمنا برحمتك وعفو عنا وغفر لنا يا غفور يا رحيم
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1
28 - timmouzgha الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:37
الحمد لله اصبحت حالات الشفاء في ارتفاع،والقادم سيكون افظل ان شاء الله،المهم ان نلتزم الحجر الصحي و ينتهي امر هدا الفيروس اللعين،و شكرا هسبريس على المجهودات القيمة من اجل ايصال المعلومة في وقتها بكل مصداقية.
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4
29 - محمد الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:38
ملاحضة ان معدل بدأ ينخفض في جل الجهات عكس جهة الرباط سلا قنيطرة بدأ في الارتفاع( 50.%حالات اليوم) يجب الإلتزام بجدية بالحجر. يا ربي ترفع عنا الوباء يا ربي.
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1
30 - أنقلوب الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:41
ما زالت القضية صعبة لا بد من فرض الحجر الصحي على المناطق الأكثر مرضا ومنع الناس من الخروج منها والخول إليها وإقامة الحواجز الأمنية المشددة حتى لا يتسلل الناس إلى الجهات الخالية من الفيروس فإن العبرة ليست حالات التعافي إن ارتفعت أوفي حالة الوفاة إذا انخفضت وإن كنا نفرح للمتشافين ونفرح أيضا لعدم تسجيل أية حالة وفاة ولكن عدم تسجيل أية حالة إصابة في مجموع تراب المملكة هو الذي نطمح إليه وهو الإنحصار التام للوباء
فعلينا أن نصبر ونلتزم البيوت حتى يقول الله عز وجل
أركضو بأرجلكم فإنكم آمنون
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0
31 - كزاوي مقيم بتطوان الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:42
أسي srmd صاحب التعليق 1 الله يجازيك بخير أشنو غادي تستافد إلى عرفتي كل مدينة شحال فيها من حالة؟ بالعكس غادا تنوض غير الفوضى و المشاكيل و تمارة للبوليس حيت غادي يولي الحريك من مدينة لمدينة. حيت حنا شعب ماشي ديال الإحصاءيات الدقيقة
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6
32 - لا بدٌ من الصرامة!! الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:57
لا حظت بأن هناك بعض التراخي في للتزام بقواعد الصحة المعتمدة : التجمعات في كل مكان،غالبا بدون كمامات، أصحاب المتاجر رغم أنهم معرضون للإصابة لا يستعملون الكمامة ولايُلزمون زبناءهم باحترام مسافة الامان، ولا بارتداء الكمامة، انتبهوا اصحاب المتاجر قد يكونون سببا في خلق بؤر خطيرة، على السلطات المعنية أن تراقب هذا الجانب ولهم منا كل التقدير والاحترام على مجهوداتهم الجبارة التي يبذلونها، وعلى الزبناء أن يبتعدوا عن كل تاجر لا يحترم القواعد الضرورية، الكمامة،مسافة الامان ، اقترح ان تكون حملة خاصة لمراقبة أصحاب المتاجر !!!!
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