عدد الأشخاص الحاملين فيروس كورونا ينزل إلى 3174 في المغرب

هسبريس من الرباط

كشف الرصد الوبائي لفيروس كورونا الذي تقوم به وزارة الصحة، بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، تجاوز حالات التعافي عدد الإصابات الجديدة بـ"كوفيد 19".

وذكرت الوزارة أن المؤكد شفاؤهم من الجائحة خلال الـ18 ساعة الماضية يصل إلى 146، بينما الإصابات الجديدة تعادل 100 حالة خلال المدة نفسها، بينما الحصيلة التراكمية لمن طالتهم العدوى بلغت 5153 حالة.

عدد الوفيات بسبب كورونا يعادل 180 حالة في المغرب، مقابل 1799 حالة شفاء من الفيروس، ما يجعل عدد الحالات النشطة محصورا في 3174 شخصا منذ بداية تفشي المرض بالمملكة.

الإصابات المسجلة خلال الساعات 18 الماضية عرفتها 7 جهات في البلاد؛ ويتعلق الأمر بـ52 حالة في جهة الرباط سلا القنيطرة و20 في الدار البيضاء سطات، و14 بمراكش آسفي و10 في جهة طنجة تطوان الحسيمة.

كما تم رصد حالتين جديدتين على مستوى جهة فاس مكناس وواحدة في جهة درعة تافيلالت، زيادة على إصابة أخرى مؤكدة ضمن النفوذ الترابي لجهة سوس ماسة.

ووصل مجموع الحالات التي تم إعلان إصابتها بكورونا إلى 1326 في جهة الدار البيضاء سطات و1090 بجهة مراكش آسفي، و740 في جهة طنجة و664 في جهة فاس مكناس.

كما بلغ الكمّ ذاته إلى 549 إصابة مؤكدة في جهة درعة تافيلالت و427 في جهة الرباط، و175 في جهة الشرق و85 ببني ملال خنيفرة، و52 في سوس ماسة و39 بجهة كلميم، و4 في جهة العيون و2 بالداخلة وادي الذهب.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.