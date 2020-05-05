24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:5505:3212:2916:0719:1820:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حزب بألف قناع (5.00)

  2. عقوباتُ القانون الجنائي تطوق الفرنسي داهس أغنام "راعي بنسليمان" (5.00)

  3. وثائق فرنسية ـ10ـ .. هكذا أنهت سلطات فرنسا قضية "زايد أوحماد" (5.00)

  4. ست جهات بالمغرب تخلو من إصابات "كورونا" في ظرف يوم واحد (5.00)

  5. قلبي اطمأن: سن التقاعد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | عدد الأشخاص الحاملين فيروس كورونا ينزل إلى 3174 في المغرب

عدد الأشخاص الحاملين فيروس كورونا ينزل إلى 3174 في المغرب

عدد الأشخاص الحاملين فيروس كورونا ينزل إلى 3174 في المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:30

كشف الرصد الوبائي لفيروس كورونا الذي تقوم به وزارة الصحة، بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، تجاوز حالات التعافي عدد الإصابات الجديدة بـ"كوفيد 19".

وذكرت الوزارة أن المؤكد شفاؤهم من الجائحة خلال الـ18 ساعة الماضية يصل إلى 146، بينما الإصابات الجديدة تعادل 100 حالة خلال المدة نفسها، بينما الحصيلة التراكمية لمن طالتهم العدوى بلغت 5153 حالة.

عدد الوفيات بسبب كورونا يعادل 180 حالة في المغرب، مقابل 1799 حالة شفاء من الفيروس، ما يجعل عدد الحالات النشطة محصورا في 3174 شخصا منذ بداية تفشي المرض بالمملكة.

الإصابات المسجلة خلال الساعات 18 الماضية عرفتها 7 جهات في البلاد؛ ويتعلق الأمر بـ52 حالة في جهة الرباط سلا القنيطرة و20 في الدار البيضاء سطات، و14 بمراكش آسفي و10 في جهة طنجة تطوان الحسيمة.

كما تم رصد حالتين جديدتين على مستوى جهة فاس مكناس وواحدة في جهة درعة تافيلالت، زيادة على إصابة أخرى مؤكدة ضمن النفوذ الترابي لجهة سوس ماسة.

ووصل مجموع الحالات التي تم إعلان إصابتها بكورونا إلى 1326 في جهة الدار البيضاء سطات و1090 بجهة مراكش آسفي، و740 في جهة طنجة و664 في جهة فاس مكناس.

كما بلغ الكمّ ذاته إلى 549 إصابة مؤكدة في جهة درعة تافيلالت و427 في جهة الرباط، و175 في جهة الشرق و85 ببني ملال خنيفرة، و52 في سوس ماسة و39 بجهة كلميم، و4 في جهة العيون و2 بالداخلة وادي الذهب.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - رباطي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:36
52حالة جهة الرباط واقيلا الرباط غتلعب عصبة الأبطال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-36
2 - عز الدين أفريكانو الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:38
نطالب الحكومة بحظر التجول نهائيا وكليا لمدة أسبوعين على الأقل . .. ماشي معقول حنا ملتازمين وصابرين وغيرنا ممسوقش وكيساهم فإنتشار المرض... لي حصل الغرامة الحبس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
57
3 - ملاحظ الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:39
حتى اسبشرنا خيرا في جهة الرباط سلا؟ ماذا وقع فيها؟ اما جهة الدارالبيضاء سطات وطنجة تطوان وفاس مكناس ومراكش أسفي وجب التدخل لكبح الامور،قبل فوات الأوان ولو تطلب الأمر الاغلاق العام لمدة 20 يوما كما فعلت الأردن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
4 - سعيد الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:44
هذا مؤشر إيجابي لما انخفض عددالحاملين للوباء وارتفاع في نسبة الشفاء هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وبفضل جميع الأطر الطيبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
5 - خديجة المنتصر الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:45
لا بد من الوعي الذاتي و التنظيم الذاتي و تحكيم الضمير و الوازع العقلي و الديني بعدم نشر او المساهمة في نشر الوباء و يمكن استغلال شهر رمضان في مسألة الحجر الذاتي و الالتزام بالتباعد و عدم الاختلاط و غسل اليدين و وضع الكمامات بطريقة صحيحة و اعلام السلطات الصحية المختصة حين ملاحظة الاعراض من ارتفاع حرارة و ضيق التنفس و عسر التنفس و الرعدة و التشنجات و الارهاق الخ و ندعو الله رفع البلاء و ابعاده عنا جميعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
6 - استاذ زمان الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:46
خبر يفرح وكم نحن محتاجون الى اخبار سارة ربنا ارزقنا السلامة وحسن الخاتمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - حميد الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:46
الحمد لله على كل حال اللهم اجعلها بشرى خير شيئ يفرح رغم الضرفية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - Observateur الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:46
حان الأوان لرفع الحجر الصحي في الشرق وبني ملال خنيفرة وكلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب وسوس ماسة ودرعة تافيلالت وفاس مكناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - وفاء الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:48
رقم صادم ومفاجىء بالنسبة لجهة الرباط المرجو تحديد العدد لكل مدينة من مدن الجهة ياربي السلامة اللهم ألطف يارب واحفظ الجميع آمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
10 - سكوري بولماني الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:48
الشئ الغير المفهوم لمادا تضل بعض الجهات في حالة استقرار لاسبوع ثم تفاجئنا بعدد مهول الرباط سلا نموذجا، من صفر حالة الى 52 اليوم؟؟؟
هدا يدل على ان الوضعية الوبائية تظل غير واضحة المعالم وغير متحكم في تطورها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
11 - مغربي من الريف الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:49
لماذا بعض الجهات تعطي تفاصيل الحالات حسب المدن كما تقوم به فاس طنجة إلا مندوبية الرباط لا يهمها الأمر أن تعطي التفاصيل ليعرف المواطنون تفاصيل الحالة البواءية ومن حقها .اذن المرجو إعطاء التفاصيل يوميا لانه من حقوق المواطن أن يعرف المعلومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
12 - ETAMINE الثلاثاء 05 ماي 2020 - 10:50
Est ce que c'est normal qu'on bloque un pays pour 3174 patients et 180 décès en 2 mois de confinement ? ce n'est même pas le nombre de morts d'accidents de la route en 2 semaines !! Si l'UE ou l'USA ont bloqué leur pays, c'est parce que à ce jour ils ont plus deux millions d'infectés par ce virus. Chacun doit prendre sa responsabilité et laisser les gens vivent tout simplement.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.