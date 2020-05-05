وزارة التربية الوطنية تنفي إعلان "سنة بيضاء"

هسبريس من الرباط

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن تكون قد أعلنت عن "سنة دراسية بيضاء" خلال الموسم الجاري 2019-2020.

وأكدت وزارة التربية أنه "على إثر تداول بعض الأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعي لبلاغ مفبرك، يزعم من خلاله مروجوه الاعلان عن سنة بيضاء بالنسبة لكافة المستويات مع استثناء البعض منها، فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا ما جاء في هذا البلاغ من مغالطات ومعطيات مجانبة للصواب".

وجددت وزارة التربية الوطنية التأكيد، في بيان حقيقة توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن أي مستجد يهم الامتحانات، أو مختلف العمليات المتعلقة بإنهاء الموسم الدراسي الحالي، سيعلن عنه في الوقت المناسب عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أكدت، من جهة أخرى، أنها تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الأشخاص الذين يعمدون إلى ترويج هذه الأخبار الزائفة.