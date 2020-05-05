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كُتّاب وآراء
وزارة التربية الوطنية تنفي إعلان "سنة بيضاء"
نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن تكون قد أعلنت عن "سنة دراسية بيضاء" خلال الموسم الجاري 2019-2020.
وأكدت وزارة التربية أنه "على إثر تداول بعض الأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعي لبلاغ مفبرك، يزعم من خلاله مروجوه الاعلان عن سنة بيضاء بالنسبة لكافة المستويات مع استثناء البعض منها، فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا ما جاء في هذا البلاغ من مغالطات ومعطيات مجانبة للصواب".
وجددت وزارة التربية الوطنية التأكيد، في بيان حقيقة توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن أي مستجد يهم الامتحانات، أو مختلف العمليات المتعلقة بإنهاء الموسم الدراسي الحالي، سيعلن عنه في الوقت المناسب عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أكدت، من جهة أخرى، أنها تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الأشخاص الذين يعمدون إلى ترويج هذه الأخبار الزائفة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
و ان تجبر الآباء على أداء الواجب الشهري لشهر أبريل و ماي و يونيو مع العلم ان المدرسة زيلدة على هذا ستتكلف بشهر بوليوز و غشت
و عدم أداء الواجب الشهري سيتسبب في كارثة إجتماعية و إقتصادية كبيرة في البلد
تضامنوا مع المدارس التي تسهر على تكوين ابناءكم
فمن لم يتاثر ماديا بهذا الوباء فليؤدي الواجب الشهري
و هذا فيه مصلحة لوطننا قبل كل شيء
و لا تضنوا ان المدرسة باستطاعتها أن تتحمل مصاريف كل هذه الشهور 4 5 6 7 8
فكروا في المدارس الخصوصية و آلاف العاملين فيها قبل الإعلان عن أي شيء
وقد يقول البعض أن هذا القرار سيمنع بعض الأشخاص من الذهاب إلى المدارس العليا (فيولد عدم تكافئ الفرص)اولا كل من يرى من هذه الوجهة أناني لا يفكر بأولوية صحته و صحة والديه تانيا الجامعات العليا و الاجنبية هي الأخرى تعيش تحت ظغط الوباء
وختاما نتمنى ان تقوم الوزارة باعطاء حل يرضي الجميع ولا يعرض حياتنا للخطر #عام إستتنائي=قرارات إستتائية
LA PLUPART DES ENFANTS SCOLARISES AU MAROC SONT AU PRIVEES DONC SI ON LEUR DONNE UNE ANNEE BLANCHE C EST LEUR PARENTS QUI VONT CASQUES BQS
MERCI ET BON RAMADON
و الترقب و الانتظار لن يزيد في طين المدرسة المغربية الا بلة و هشاشة ...
التعليم له خصوصياته و التلاميذ ليسوا صهاريج للشحن متى نريد ان نفرغهم ننجح في ذلك ...
فالقدرات الذهنية و النفسية لدى التلاميذ استنفذت ...فماذا بعد ذاك ؟؟