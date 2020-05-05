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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية الوطنية تنفي إعلان "سنة بيضاء"

وزارة التربية الوطنية تنفي إعلان "سنة بيضاء"

وزارة التربية الوطنية تنفي إعلان "سنة بيضاء"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 ماي 2020 - 12:36

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن تكون قد أعلنت عن "سنة دراسية بيضاء" خلال الموسم الجاري 2019-2020.

وأكدت وزارة التربية أنه "على إثر تداول بعض الأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعي لبلاغ مفبرك، يزعم من خلاله مروجوه الاعلان عن سنة بيضاء بالنسبة لكافة المستويات مع استثناء البعض منها، فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا ما جاء في هذا البلاغ من مغالطات ومعطيات مجانبة للصواب".

وجددت وزارة التربية الوطنية التأكيد، في بيان حقيقة توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن أي مستجد يهم الامتحانات، أو مختلف العمليات المتعلقة بإنهاء الموسم الدراسي الحالي، سيعلن عنه في الوقت المناسب عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أكدت، من جهة أخرى، أنها تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الأشخاص الذين يعمدون إلى ترويج هذه الأخبار الزائفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - مجهول الثلاثاء 05 ماي 2020 - 12:44
و لكن راه مشكل كبيير فاش كيبقا مستقبل الإمتحانات الإشهادية مجهول.كيبقا ضغط كبير على تلامذة البكالوريا
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118
2 - من سعد شي وحدبن الثلاثاء 05 ماي 2020 - 12:45
اعتقد ان النيتفيذ الأول من اللغط والضبابية في قرارات الوزير بعض مؤسسات التعليم الخصوصي
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13
3 - هشام الثلاثاء 05 ماي 2020 - 12:46
اصلا احنى رافضين لفكرة السنة البيضاء جملة و تفصيلا .. تقريبا 75٪100 ديال المقرر التلاميذ اصلا قراوه يدوزا الوليدات الامتحانات ديال الاستحقاق
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-50
4 - عادل الثلاثاء 05 ماي 2020 - 12:48
كل هذه الإشاعات التي تسود الجسد التربوي سببها الأول والوحيد ضبابية وزارة أمزازي وعدم قدرتها على اتخاذ قرارات سيادية،...وربما تنتظر تعليمات من جهات م أخرى...
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56
5 - تلميذ الثلاثاء 05 ماي 2020 - 12:50
حنايا مقلناش سنة بيضاء حنا قلنا للامتحانات يتلغاو راه معندهاش مانراجعوا كيقولوا تفرجوا فرابعة من نيتكم . Telmed tice ماشي هو هداك الجودة ناقصة بزززاف واحد بحالي علوم اقتصادية مغادي يلقى والو باش يراجع.............. وباقي بزاف ميتقال
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75
6 - Hassan temara الثلاثاء 05 ماي 2020 - 12:54
أقول للذين يشوشون على الرأي العام من خلال بلاغات كاذبة كفاكم حموضة لقد تطاولتم على وزارة ذات سيادة على اتخاذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب. أنتم تزرعون الفتنة من خلال اكاذيبكم. وتزعزعون استقرار الأسر مع أبنائهم وتنسفون الجهود التي بذلتها الدولة وتبذلها منذ بداية الوباء.. هؤلاء المشوشون الاغبياء وجبت معاقبتهم على أفعالهم. والضرب على أيديهم
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-2
7 - محمد الثلاثاء 05 ماي 2020 - 12:56
السلام عليكم ورحمة الله أنا أب لطفلين أطالب بسنة بيضاء
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-28
8 - وجهة نظر الثلاثاء 05 ماي 2020 - 12:56
في ظل عدم تكافئ الفرص التي تمس بالخصوص الطبقة الصغيرة من العمر اقترح على الوزارة الوصية ان تعلن عن نجاح التلاميذ من الاول الى الأولى تانوي و الآخرون يجتازون الامتحان
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-25
9 - معاذ الثلاثاء 05 ماي 2020 - 12:58
السبب ديال الاشاعات هي وزارة التربية والتعليم لانها لم تحدد مصير الدراسة و عملية التعليم عن بعد طريقة غير ناجحة
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33
10 - تلميذ الثلاثاء 05 ماي 2020 - 13:00
كنطلب من وزارة انها ترجع غير التلاميذ لعندهوم جهوي او وطني
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-13
11 - خديجة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 13:02
شكرا لكم جزيلا على هذا الخبر المفرح.
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-18
12 - نصيحة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 13:03
على الوزارة قبل أخذ اي قرار ان تفكر في المدارس الخصوصية التي تتوفر على ألاف الأساثذة و العاملين
و ان تجبر الآباء على أداء الواجب الشهري لشهر أبريل و ماي و يونيو مع العلم ان المدرسة زيلدة على هذا ستتكلف بشهر بوليوز و غشت
و عدم أداء الواجب الشهري سيتسبب في كارثة إجتماعية و إقتصادية كبيرة في البلد
تضامنوا مع المدارس التي تسهر على تكوين ابناءكم
فمن لم يتاثر ماديا بهذا الوباء فليؤدي الواجب الشهري
و هذا فيه مصلحة لوطننا قبل كل شيء
و لا تضنوا ان المدرسة باستطاعتها أن تتحمل مصاريف كل هذه الشهور 4 5 6 7 8
فكروا في المدارس الخصوصية و آلاف العاملين فيها قبل الإعلان عن أي شيء
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-20
13 - كمال الثلاثاء 05 ماي 2020 - 13:06
لكن مصلحة التلاميذ هي تكون سنة بيضاء باش مايطلعوش ولادنا خاويين
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-9
14 - Adam الثلاثاء 05 ماي 2020 - 13:08
هنا في ولاية نيويورك تم الإعلان عن عدم الرجوع الى المدارس حتى السنة المقبلة إن شاء الله وستستمر الدراسة عن بعد حفاظاً على سلامة التلاميذ ودويهم.
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26
15 - تعليم عن بعد مامحسوووووبش الثلاثاء 05 ماي 2020 - 13:08
بغيناكم تفهموا أن التعليم عن بعد راه ما فادنا ف والو والله ما بقينا كنفهمو شي حاجة و عدد الساعات ناقصين والاساتذة كيهضرو معانا و ولادهم تيغوتو فالدار ويلعبو وكاينة لي عندها الماكلة كتطيب كتمشي تطل وترجع و زيد و زيد ... كاين حل واحد هو ندوزو الامتحان فالحد لي وقفنا فيه قبل التعليم عن بعد أو يتحسب فقط معدل الدورة الاولى او تعطيونا أجل شهرين على الأقل ديال الدراسة فالاقسام عاد ندوزو الامتحان والسلام عليكم
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6
16 - [email protected] الثلاثاء 05 ماي 2020 - 13:09
من جهتي نضري ان ناخد بعين الاعتبار نقط الدورة الأولى و بالنسبة للامتحان الوطني فلا مفر منه
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3
17 - سعيد الثلاثاء 05 ماي 2020 - 13:12
يجب استغلال عامل الكثرة العددية في صفوف رجال التعليم والاقتطاع من راتبهم بما انهم لا يشتغلون واستغلال الأموال المقتطعة ومنحها للأسر المعوزة وفاقدي الشغل بمناسبة الجائحة.نفترض أن تعدادهم 200 ألف نضربها في 500 درهم ستعطينا 100 مليون درهم اي عشرة ملايير سنتيم في الشهر وهو مبلغ مهم
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-7
18 - Simo الثلاثاء 05 ماي 2020 - 13:13
أصلن حنا مابغيناش سنا بيضاء بنسب ليا انا كا تلميذ متبوع بمتحان إشهادي و هاد les sites لي كتقولونا قراو فيهم رانا ما كنفهموش مزين فهمونا و حسو بنا شوي ديرو راسكم فبلاستنا راه إلي تم إجراء المتحانات راه نسب كبيرة من تلمد غدي يسقطو وغادي يوقع كتضاض فلأقسام و فنقس الوقت نقس فالأقسام لوخرا حنا ما بغينا والو بغينا الإمتحانات تلغة و كل واحد يدوز السنة المقبلة ...........
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3
19 - تلميذة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 13:13
من وجهتي نظري يجب أن تاخد الوزارة بنتائج الدورة الأولى اما بالنسبة للامتحان الوطني فلا مفر منه
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1
20 - مغربي من أصول فرنسية الثلاثاء 05 ماي 2020 - 13:13
أنا كتلميذ باك كيبانلي الغاء البروفي احسن حل ستقولون انه حل للكسالى أنا أقول حل يحترم النفسية الحالية و أنا شخصيا حمد الله جايب 19 ف ريجيونال و 18ف بروميي سوميستر يعني ليست بنقطة كسول و إجراء الامتحان فيه عدم مساواة كبير لأن تلاميذ البعثات الفرنسية و الإسبانية ماهايدوزوش و بالآخر يجيو يتزاحمو معانا ف لي كونكور و هادوك لي كيقولو امتحان ف جويلية أو اوت فلا دراية لهم بطريقة سيرورة الامتحان ايلا كان امتحان وسط الصيف ايمتا يخرجوا النقط ايمتا يديرو راطراباج ايمتا يخرجو نقط الراطراباج ايمتا يدازو لي كونكور ايمتا العطلة لي نرتاحو من هلا الأزمة الجسدية و النفسية شخصيا أرى الغاء الامتحان احسن حل
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3
21 - تلميذ واعي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 13:14
من وجهة نظري أرى أن تلغى جميع الإمتحانات فيجب أن تراعي الوزارة لحالتنا النفسية الصعبة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فهذا الإبهام على مصيرنا الدراسي شيؤتر سلبا بحيت ستكتر الإختراقات والأخبار المفبركة على مواقع التواصل وستولد حيرة للتلاميذ ذون الغفلة عن تأتيرها في إنخفظ ملحوظ للمعدلات التي كانة أصلا في تراجع
وقد يقول البعض أن هذا القرار سيمنع بعض الأشخاص من الذهاب إلى المدارس العليا (فيولد عدم تكافئ الفرص)اولا كل من يرى من هذه الوجهة أناني لا يفكر بأولوية صحته و صحة والديه تانيا الجامعات العليا و الاجنبية هي الأخرى تعيش تحت ظغط الوباء
وختاما نتمنى ان تقوم الوزارة باعطاء حل يرضي الجميع ولا يعرض حياتنا للخطر #عام إستتنائي=قرارات إستتائية
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4
22 - نوال الثلاثاء 05 ماي 2020 - 13:15
تال ايمتا غايبقا هاد القرار الذي سيعلن عنه في الوقت المحدد وقتاش هاد الوقت المحدد غايوصل انا تلميذة في سلك الثانية بكالوريا شعبة العلوم الرياضية والضغط قاصح بحكم اننا ماقادرينش نعرفوا وقتاش غايتم اجتياز الامتحان الوطني بالرغم من انه تمت عدة اقتراحات الا انها لازالت تبقا معلقة بين الاحتمالات وجنا بغينا نعرفوا وقتاش غاندوزوا ماشي نبقاو ديما كنتسناو هاد التاريخ المناسب راه بغينا نعرفوا واش غايبقا الامتحان فوقتو باش نضاعفوا مجهوداتنا ولا غايتاجل باش تعطا لينا فرصة خرى نزيدوا نبذلوا مجهات اكثر ولكن نتوما مخليينا معلقين نافيين السنة البيضاء ونافيين انجاح جميع المستويات بحكم اننا نحن ف سنوات اشهادية يعني ملزوم علينا ندوزوا امتحان اشهادي لي غايبين لينا تكافؤ الفرص و فنفس الوقت مزال ماوصلذ الوقت لي غاتعلن فيه الوزارة على الوقت المضبوط لاجراء الامتحانات واش ناويين تا لليلة قبل مايتسالا الحجر الصحي وتقولولينا بعد غدا عندكم الامتحان الوطني ولا بعد اسبوع سيتم اجراء جميع الامتحانات ؟ راه الا كنتوا لقيتوا حل نسبي لي يرضي الجميع اعلنوا عنه حيت بغينا نرتاحوا نفسيا باش نعرفوا نقراو ونتهيئوا مزيان
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3
23 - المتمعن الثلاثاء 05 ماي 2020 - 13:18
مند بداية الحجر و التعلم عن بعد و نحن نسمع الوزارة تنفي و التلاميذ يريدون النجاح ولا سنة بيضاء الدول الاخرى بدات تفتح المدارس و نحن مزلنا ننتظر القرار هل بيضاء ام سوداء
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1
24 - ABOUGHASSANE الثلاثاء 05 ماي 2020 - 13:24
BONJOUR
LA PLUPART DES ENFANTS SCOLARISES AU MAROC SONT AU PRIVEES DONC SI ON LEUR DONNE UNE ANNEE BLANCHE C EST LEUR PARENTS QUI VONT CASQUES BQS
MERCI ET BON RAMADON
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0
25 - تلميد تانية باك تعليم عمومي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 13:24
السلام عليكم. انا مع ضرورة الامتحانات الجهوية و الوطنية بالنسبة لتلاميد الباكالوريا حتى و ان كانت ستبرمج في اواخر شهر يوليوز او شهر شتنبر. اما فكرة الاخد فقط بنقط امتحانات القسم فستكون كارثة بالنسبة لتلاميد التعليم العمومي (الاساتدة كيحطو النقط لي جبتي الى ما نقص ليك شى حاجة في حالة غياب او...) الكل يعلم ان هدا سيكون في صالح تلاميد التعليم الخصوصي لي اخر نقطة في الامتحانات د القسم كتكون هي 15 (كايديرو امتحانات كتيرة و كيختارو هادوك لي جاب فيهم التلميد احسن نقطة) و مع الغاء اختبارات الانتقاء و الاخد فقط بالنقطة في بعض المدارس العليا ك ENCG ENSAM ENSA سوف نصطدم بعدم تكافؤ الفرص و الفقير او بالاحرى ابناء التعليم العمومي غادي ياكلو العصا....
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-1
26 - الجلولي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 13:24
انا لا اعرف لماذا لاتملك الوزارة الشجاعة الكافية و تأخذ قرارا حاسما و تاريخيا موارزاة مع تفشي الجائحة ....
و الترقب و الانتظار لن يزيد في طين المدرسة المغربية الا بلة و هشاشة ...
التعليم له خصوصياته و التلاميذ ليسوا صهاريج للشحن متى نريد ان نفرغهم ننجح في ذلك ...
فالقدرات الذهنية و النفسية لدى التلاميذ استنفذت ...فماذا بعد ذاك ؟؟
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1
27 - simohamed الثلاثاء 05 ماي 2020 - 13:28
ا لحل باين وهو ان تقوم الاكاديميات من خلال المعطيات المتوفرة لديها بتقييم كل تلميد من خلال تحصيله الدراسي خلال تلت سنوات الخيرة مع اضافة فترة ماقبل الحجر الصحي. هته الفكرة معتمدة لدى كندا وفلندا التي تتفوق على العالم في نظامها التعليمي.
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2
28 - آباء زمن كورونا الثلاثاء 05 ماي 2020 - 13:28
الالة الوزارة حنا عارفين مكايناش سنة بيضاء ولكن ريحي بالنا وبال وليداتنا راه كنعانيو الامرييين .
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1
29 - ghizlane الثلاثاء 05 ماي 2020 - 13:30
شهرين غياب عن د اسة لا يكمن بتاتا تعويضه وحتى مقترح الدراسة عن بعد فهو أمر لم ينجح بتاتا خصوصا طبقة الفقيرة لا تستطيع توفير الأنترنيت كل يوم وهذا أمر يجب على الورزارة الحسم فيه في أقرب وقت لان تلميذ وتلميدات يعيشون ظغط نفسي وهم لا يعلمون مصيرهم لحد ساعة
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1
30 - تلميذ متضرر الثلاثاء 05 ماي 2020 - 13:41
وزارة التربية والتعليم لقاي لينا حل نجحينا 100%راحنا صايمين أو الخلعة ديال هاذ الوباء راه حرنا معاكم
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31 - Nomade الثلاثاء 05 ماي 2020 - 13:43
لا جدوى من "بيانات حقيقة ". الإشاعات ستزداد أكثر بسبب سكوت الوزارة. ومن الطبيعي أن تروج سيناريوهات مختلفة ومتضاربة، لأن التلاميذ والطلبة وأولياءهم سئموا انتظار قرار قد لا يأتي في " الوقت المناسب " كما يزعمون. أظن أنه من الضروري أن يظهر السيد الوزير عاجلا، وأن يطمئن الناس ويضع حدا للقيل والقال.
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