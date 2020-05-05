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الرئيسية | مجتمع | "الباطرونا" ترفض تبخيس الحكومة للتعليم الخاص وتهمة التحايل

"الباطرونا" ترفض تبخيس الحكومة للتعليم الخاص وتهمة التحايل

"الباطرونا" ترفض تبخيس الحكومة للتعليم الخاص وتهمة التحايل
هسبريس- محمد بلقاسم
الثلاثاء 05 ماي 2020 - 23:55

بعدما فضح محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، ممارسات مدارس خاصة قال إنها صرحت بصعوبات واجهتها في أداء أجور العاملين لديها مع أن مسؤوليها استخلصوا واجبات شهر مارس وقاموا رغم ذلك بتسريح الآلاف من الأساتذة والإداريين، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية منح المؤسسات التي صرحت بفقدان أجرائها عملهم تعويضات خلال شهر أبريل.

وفي هذا الشهر، بلغ عدد المصرح بتوقفهم مؤقتا عن العمل ما يزيد عن 900 ألف أجير، ينتمون إلى ما يزيد عن 134 ألف مقاولة، مقابل 808 آلاف و199 أجيرا توقفوا عن العمل مؤقتا خلال مارس، من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي إن أجيرا من أصل ثلاثة أجراء توقف عن العمل.

واستفادت المؤسسات الخاصة من تعويضات هذا الشهر، بعدما أخضعتها لجنة اليقظة للمراقبة تنزيلا لما تضمنه مرسوم التعويضات الذي حدد المقاولات المتضررة بمسطرة خاصة في تلك التي فقدت بين 25 و50 في المائة من رقم معاملاتها.

وضمن جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين حول التدابير المتخذة للتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة "كوفيد-19"، اليوم الثلاثاء، وجه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على لسان رئيس فريقه عبد الإله حفظي، انتقادات إلى الحكومة، وخاصة الوزير أمكراز بسبب اتهاماته لقطاع التعليم الخاص.

وقال حفظي مخاطبا الوزير أمكراز: "المقاولات المغربية ظلت شامخة وصامدة ولكنها لم تسلم من الانتقادات الحكومية"، مضيفا: "تغاضيتم عن وجهها المشرق ووجهتم إليها الاتهامات التي تخدش صورتها أمام الرأي العام".

واستنكر حفظي ما اعتبره "تبخيس (وزير الشغل) قطاعات بأكملها، ووجهتم اتهامات إلى المقاولين بالتحايل من أجل تحقيق ربح غير مشروع"، موردا أن "هذا كلام مردود عليه ومرفوض، ويجب أن تسحبوه وتعتذروا للمغاربة وللأجراء".

وأورد رئيس فريق "الباطرونا" بالغرفة الثانية أن "المقاول يغامر من أجل خلق الثروة وفرص الشغل، ويخاطر ويرهن جميع ممتلكاته من أجل وطنه ومقاولته"، مضيفا أن "جميع مقاولات القطاع المنظم مسؤولة وملتزمة ومواطنة وسوف تستمر في القيام بأدوارها".

الوزير أمكراز ردّ بأنه لن يسحب ما قاله في اللجنة، ونفى أن يكون ما عبر عنه يمس المقاولات، وقال إن "جزءا كبيرا من المقاولات يشتغل بروح وطنية عالية، وهذا لا يمكن إنكاره".

وأضاف وزير الشغل أن هناك ممارسات أخرى يجب الانتباه إليها والتحذير منها، موردا أن "المدارس الخاصة تحدثت عن شهر مارس، ونبهتُ إلى إمكانية وقوع أخطاء في التصريحات، وهو ما وقع لمؤسسات أخرى، خصوصا وأن البعض اعتقد أن التصريحات يمكن أن تشمل المرحلة كلها".

وفي هذا الصدد، جدد أمكراز تأكيد تسجيل بعض الحالات التي تم اتخاذ قرار بشأنها مؤخرا، مشيرا إلى أنه لا يستهدف أي قطاع أو مقاولة، سواء إنتاجية أو خدماتية.

وفي اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، الذي خصص لمناقشة مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا، كان أمكراز قد قال: "خلال مارس الماضي، وقع لنا مشكل حقيقي بالنسبة للمدارس الخاصة"، مضيفا أنها صرحت بأكثر من 48 ألف أجير باعتبارهم فقدوا شغلهم مع أن أربابها استخلصوا واجبات مارس من الآباء والأولياء.

وتساءل المسؤول الحكومي أمام نواب الأمة: "هل السلوك الذي قام به مسؤولو هذه المؤسسات وكذلك بعض المصحات والصيدليات معقول؟"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يأخذوا الأموال بدون حق لأن هذا ليس مال سايْبْ".

وبلغ عدد من المقاولات التي صرحت بتضررها من تداعيات جائحة كورونا برسم شهر مارس، عبر البوابة الإلكترونية التي أحدثها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذا الغرض، 131 ألفا و955 مقاولة، من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في الصندوق إلى غاية فبراير 2020، أي بنسبة 61 في المائة، وهو ما يعني أن مقاولتين من أصل 3 مقاولات تقريبا صرحت بتضررها من تداعيات الجائحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - مشاهد الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:09
مهزلة.. اقسم بالله انها لمهزلة..!!؟ من منا لا يعرف جشع مؤسسات التعليم الخاص و اطماعهم اللامتناهية.. قاليك الحكومة تشوه صورة .. امام الرأي العام، هزلت واأسفاه...
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11
2 - سعيد الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:11
نهبوا وعاتو في جيوب المغاربة فسادا وخرابا،سنين طوال وهم ينهبون دونما حسيب أو رقيب،وفي وقت الشدة أداروا صهورهم للوطن، والغريب في الأمر أنهم طالبوا بدون حشمة ولا وازع أخلاقي نصيبهم من صندوق كورونا الذي تم أحداثه لدعم الفئات الهشة للمجتمع ،مع العلم أن أغلب هاته الاوكار الخصوصية استخلصو شهري مارس وابريل من أسر التلاميذ وهذا يعرفه الجميع،أن لم تستحي فافعل ما شئت، أين ثقافة التضامن؟
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13
3 - khalil الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:12
لقد ادينا شهر مارس وشهر أبريل بازرو
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6
4 - حسن الشيمي الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:14
التعليم الخاص بالمغرب فارغ لان اساسه غير وطني اي غير شعبي بل هدفه الربح و سلعنة المعرفة و الدبلومات و هو ايضا فتحة منها يتم تفتيت اللحمة الوطنية و تشتيت الذاكرة بادخال مضامين و لغات لا علاقة لها مطلقا باي هدف تربوي تنموي وطني او مخطط للنهوض بالامة و الشعب و لهذا نجده كله نقل لمضامين و مواد تم تصورها اما لمجتمعات اجنبية لها خصوصيات معينة و لها تاريخ و تستجيب لتلك المجتمعات او تأتي ضمن تصور و مخططات تهدف السيطرة و الهيمنة على العقول لدول ضعيفة و مزيد من اضعافها...و هي مضامين سطحية غير هادفة تلعب على الاشهار و التواصل المخاذع بحيث صار اقتصاد المعرفة و التعليم و التربية دوليا يذر ارباحا على فئات اجنبية او مرتبطة بمصالح و سياسات اجنبية و لا يضمن اي مضمون يهدف الى الرقي بالمجتمعات التي تنقل بسرعة تلك المضامين و تفرضها بعنف رمزي على شعوب و ساكنى اخرى...التعليم ينبغي ان يكون وطني ديموقراطي له اهداف واضحة مثل الدول المستقلة لخدمة مشروع وطني عام هادف الخ - المغاربة يتنافسون و يضحون كثيرا من اجل وضع ابناءهم في المدارس و المعاهد الخاصة الغالية من اجل السراب و الوهام لان الواقع مر و لا يعلى عليه
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8
5 - Amghrabi الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:14
تحية واحترام لكل مكونات الشعب المغربي الأسد. انبه إلى أن المغاربة الأوفياء لملكهم ووطنهم وشخصية المغربي المتميز،انما تضامنوا اغاثة للمتضررين فعليا من هذا الوباء،والذين رسمت البسمة في وجوههم متعرفين معتزين. وليس صرف الإعلانات للمؤسسات.
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6 - Sabrina الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:14
عندك الحق شي وحدين كيسحابليهم غير أجي اودير مشروع فالمغرب عاطيينها غير للناب.ماعرفينش ان هاديك ألمانضة اللي كيشدو افراص اشهر راها من الضرائب اللي كنخلصوها.من دمنا اللي مكنعسو لا الليل لا انهار.دبا هاحنا غارقين اكريديات اعقل اعلينا شي واحد.لكان خللينا غير افلوسنا احدانا اولى هاد الوحلة .
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7 - عيقتوا الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:15
"الباطرونا" التعليم الخاص معفية من الضرائب، وهي الآن تتحايل على الحكومة.

الباطرونا والحكومة عيقوا.
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8 - Ahmed الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:16
اللدي فهمته هو ان بعض المدارس الخاصة صرحت بانها متضررة من جاءحة كوفيد و استفاد مستخدموها من لاعانة الاستثناءية لصندق الضمان الاجتماعي وفي نفس الوقت استخلصت المدارس الخاصة الواجبات من الاولياء ومع ذالك يطالبون بالاستفادة من صندوق كوفيد و هناك من يدافع عنهم ..
اذا كان ما فهمته هو ما في المقال اعلاه فاسمحولي اقول لكم حكومتنا وبرلماننا عبارة عن عصابة ...
ادا اسندت الامور الى غيرها فانتضر الساعة .
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5
9 - خليلوفيتش الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:17
عند مثال مغربي ( شكون شكرك العروس جاوبتهم مي و خالتي و جارتي حزارتي ) من يدافع عن من و ضد من؟؟؟؟
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4
10 - سعيد الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:18
كيف يعقل أن مؤسسة تستخلص واجب النقل والغداء بدون وجه حق في هاته الازمة
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11 - طارق حتى لأولاد علي الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:19
المهم اذا تلقت المدارس الخاصة دعما من الحكومة. فسنعتبرها نحن الآباء وأولياء أمور التلاميذ أداء من الدولة بدلا عنا وبذلك لن نعطي فلسا واحدا لهذه المدارس عن الشهور التي ظل فيها ابناؤنا في منازلهم.
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12 - العاطي الله الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:20
هذا هو المأمول فيكم تهمشوا الفقراء و ناس القرى و تعوضوا أصحاب المدارس الخاصة الذي يزيد مدخلهم الشهري اكثر 30الف درهم على الاقل... امر عجيب الضريبة و القانون يفرض فقط على المواطن و الموظف البسيط، يا ريت تعطيونا مثالا للوطنية وتتنازلو على معاشاتكم و تعويضاتكم السمينة.... الله غالب
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13 - مواطن الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:20
وعلاش حتا لصقتو لينا ألف درهم دال شهر مارس وقلتوا غير كريدي وحرمتونا من تعويضات شهر ابريل بحجة ان المصانع لي مخدمين اكثر من 500 اجير ما كيستافدوش من الدعم واش احنا محسوبين على المغرب او على على المصنع كنتوا تخليونا نستافدوا غير من موقع تضامن. والله حتى حشومة وعيب وعار راحنا غارقين وزدتوا كملتوا علينا اللهم ان هذا منكر
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14 - ali الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:23
الحل بسيط.اغلاق المدارس الخاصة والحاق تلاميذه بالعام .55 في القسم ,التعاقد...;و وضع برنامج لتاميم باقي القطاعات الاخرى الصحة,المحروقات,صناعة الدواء,النظافة,الفلاحة.......الخ.اولي كلشي موظف والاجر مضمون.
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15 - العرايشي الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:24
ماهو واضح لكل من له علاقة من قريب اوبعيد بهذه المؤسسات التعليمية الخاصوصية ان ما قاله امكراز هو الصواب او القليل منه وأن ما قاله السيد حفضي ضاهره حق وباطنه يراد به باطلا او من باب انصر أخاك ظالما او مظلوما والسلام
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16 - حسن بنلحسن الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:25
هل رئيس الباطرونا يستطيع ان ينكر ان اغلب المقاولات استغلت الجائحة للإنتقام من الأجراء المغضوب عليهم وهل يستطيع ان ينكر ان مؤسسات التعليم مقاولات لايمكن ان تتأثر خلال توقف شهر واحد.
وهل الوزير يستطيع ان ينكر ان الدولة تكيل بمكاييل فهي تسمح للمقاولات بعدم اداء رواتب الاجراء لأن الجائحة تبرر عدم اشتغالهم و لا تضعط لوقف رواتب البرلمانيين وبعض الموظفين لعدم اشتغالهم.
كيف للوزير ان يهظم فكرة صدقة 2000 درهم لإطار بشركة يتقاضى 20.000 درهم.
قد تبرر الجائحة الكثير من الأشياء لكنها لا يمكن ان تبرر الانتقام والاستغلال.
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17 - nawaf الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:27
شخصيا انا سددت شهر مارس للمدرسة الخصوصية رغم ان الدراسة تقفت يو السبت 14 مارس.
تستخلوا رسوم التلاميد لشهر مارس فلازم يسددوا روات الموضفين لشهر مارس وبعدها يحلها الحلال.
من أمن العقاب.ساء الأدب.
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18 - مواطن الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:27
موقف التآزر في هذه الظروف الصعبة سيكون له أثر ايجابي وصورة طيبة في المجتمع خصوصاً يتعلق الامر بمجال حيوي وجد مهم. فالمرجو تطبيق المرونة المطلوبة مع المواطنين الذين لا يمكنهم الاداء.
للعلم ان مجال التعليم الخصوصي أدر اموالا جد جد طائلة على اصحابها لسنوات عدة. وللامانة الاساتذة
وفروا كل الدعم عن طريق التعليم عن بعد وهذا جد مشرف.
شكرا
هسبريس.
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19 - ايت الحسين ادار الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:30
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قراء متتبعي صفحات هيسبريس قبل شهر اتصلات بي مدرسه خصوصيه عن أداء شهر تمدرس رغم الحجر صحي وهم يدركوو اني أصبحت بطالي من 16مارس لي ديون بنك 4انواع ضريبه تؤدي قبل نهاية مارس او تزاد دعيره قرض وكاله صغرى سايقين 2 بدون عمل ليس لن الحق في لستفاده من رميد او دعم دوله لاني لي ملك نقشر الحيط وناكلو الحاله ثانيه شركة تأمين تصلابي باش نجي نخد بوليصت تأمين لان نهايته غدا حوالي 55يوم وحن وقفين مفهمتش علاش مقالوش نحبسو تأمين حت تفوت جاحه كرونا ان كانت روح لمواطن واش هد ناس همهم هو إفراغ جيوب لمغاربه راه ال كان حوالي 2مليون لمغاربه مستفدبن من أجور متيازات تعويضات صناديق سودا دعم من دوله راه حوالي 12مليون خدامين بعرق جبينهَم يؤدو ضراءيب جبيات ضريبه دخل وتامين ولهم. ديون. يمتصون نوعا ما من لبطاله مند 16مارس أقفلت جميع الأبواب في وجهم ليس لهم معيل رغم سيارة وسكن ان عندي 2كرديات عندي سومه كراءيه ماضي عقد تحت ضغط قسم الاقتصادي وتحت ضغط ابنت مالك المادونيه حلاوة وزياده في سومه لكراىه من 1300در ال2000در و استريت سياره جديده بدون استفاده من دعم رغم ان لعقد ساري صلاحيه 6سنوات.
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20 - عبدو الأربعاء 06 ماي 2020 - 00:30
هذه الجائحة أوضحت لنا بجلاء مدى قوة لوبي التعليم الخاص، لقد أصبحوا حديث القاصي و الداني عن الجشع الكبير و اللاوطنية التي أبانوا عنها في هذا الظرف الإستثنائي، يحيكون الدسائس في جميع الإتجاهات الإستفادة من كعكة صندوق كورونا المخصص في الأصل لإعانة الفئات الهشة، في الوقت الذي يعدون فيه من كبار الرأسماليين و أصحاب الملايين في البلاد. ألا يكفيكم أنكم تمصون دماء إخوانك المغاربة المغلوبين؟ فعلا إن لم تستحي فاصنع ما شئت.
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