24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:5505:3212:2916:0719:1820:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عقوباتُ القانون الجنائي تطوق الفرنسي داهس أغنام "راعي بنسليمان" (5.00)

  2. وثائق فرنسية ـ10ـ .. هكذا أنهت سلطات فرنسا قضية "زايد أوحماد" (5.00)

  3. الفلسفة والخلاص الجماعي (5.00)

  4. نداء عالمي يدعو إلى "الصلاة من أجل الإنسانية" لرفع وباء كورونا (5.00)

  5. تأملات في زمن الحجر .. علاقة السكون بالحركة والصمت بالصوت‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 166 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 166 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 166 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:10

أفادت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 166 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 5219 حالات.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل جاءت نتائجها سلبية، قد بلغ 44351 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد وإلى حدود الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء.

وأورد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في اللقاء الصحفي اليومي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 181 حالة.

اليوبي قال أيضا إنه تم تسجيل 185 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 1838 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - غريب الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:17
اش وقع فالرباط؟ التقسيم حسب المدن عفاكم.بقاو فالدار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
2 - ولد الحاجة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:17
الله نسالك السلامة والعافية واش هاد الشعب مزال مبغاش اعيق حنا دايرين الحجر الصحي وهما ضاربين الدنيا بركلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
3 - امل الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:18
رغم بعض المؤشرات الإيجابية التي تعلن عليها وزارة الصحة و المسؤولون عن الحالة الوباءية ببلادنا. إلا أنه اصبح من الواجب بل و من المفروض علينا نحن كمواطنين إن أردنا أن نعود إلى حياتنا الطبيعية في أقرب الآجال، المضاعفة من جهودنا بالالتزام و الوعي التام و المسؤولية والحرص الجاد والخالي من أي نوع من أنواع التخادل و الأنانية و الاستهتار، باتباع كل التدابير الوقائية، بما فيها التباعد الاجتماعي وغسل اليدين ووضع الكمامات و البقاء في المنازل والخروج إلا للضرورة القصوى، حفاظا على أنفسنا وعلى أسرنا وكل من نحبهم حتى نتمكن من تخطي هذه المرحلة الصعبة والوصول إلى بر الأمان. فمن فضلكم المزيد المزيد المزيد من الحدر و الصرامة و الجدية و الصبر في تطبيق الحجر الصحي ووفقكم الله لما يحب ويرضى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
4 - N.H الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:18
نتمنو أن تكون الأرقام التي تعطونها عن حالات الشفاء صحيحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
5 - مراكش اليوم الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:19
تلتمس من وزارة الداخلية ووزارة الصحة. ان تأخد بعين الاعتبار الأشخاص الذين لم يستفيدو من صندوق جائحة كورونا. والله العظيم الى الناس غادي يموتو بالجوع ان لم يموتو بڤيروس كورونا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
66
6 - حكيم الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:19
اللهم رفع عنا هدا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
7 - mouna الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:20
على هاد شي اللي حنا فيه مااا بان ليا خروج ف 20 ماي.. مشينا تال العيد الكبير. الله يلطف بينا و صافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
8 - RACHID ERRACHIDIA الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:20
الحمد لله على كل حال اللهم إشفي مرضنا المسلمين يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
9 - يونس 34 الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:20
بهد لحساب باين ليا غدي ازيدو شي شهر اخر تع الحجر صحي أما ان نلتزم بالحجر الصحي 100% اما غدي نوصلوها الف مصاب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
10 - شفيق الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:21
وعباد الله فين هو الحجر الصحي سباب الارتفاع في العدوة المعامل بدون مراقبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
11 - مروان الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:22
نشيد بكفاءة الأطر الطبية نظرا لمعدلات ااشفاء، نتمنى فقط أن ينضب صبيب الحالات الجديدة حتى يتمكن النظام الصحي من تحمل عبء الجائحة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
12 - علاء الدين م الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:22
عفاكم المزيد من مختبرات الكشف للقضاء على الوباء،لأننا نريد ان نهجم عليه في قواعده ونقوم بإختبار المخالطين والغير مخالطين خصوصا في المناطق الموبوؤة،و نقوم بإختبار للشخص المكلف بالتقضية في كل دار ، المهم نكون أسرع منه الفتك به (هذا في إستطاعتنا فقط علينا بالأمل في الله سبحانه مع العمل لأن نجاح العمل في الأمل يتفاعلان )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
13 - بقا فدارك الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:23
لا زلنا نشهد مزيد من الاصابات اظن اننا لم نتجاوز بعد مرحلة الذروة لكن ما هو جيد ان عدد المتعافين في ارتفاع فمزيدا من الحيطة والحذر الى ان يرفع الله عز وجل عنا هذا الوباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
14 - Jaouad الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:23
الشيء الاجابي هو من بين 4368 تحليلة كاين 168 يعني ارتفاع التحاليل شيء إجابي بالاضافة الى ارتفاع حالات التعافي وانخفاض الوفيات نتمناو هد شي يزول دغيا ونهار 20 يترفع تلحجر باش نشوفو ولادنا هدي 50 يوم مشفتهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
15 - عبد الصمد أبو ريان الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:24
الحمد لله على كل حال، نلاحظ أن نسبة عدد الحالات المسجلة بالمقارن عدد التحاليل المخبرية في انخفاض مستمر، بعد أن تم اليوم تجاوز 4000 تحليلة، اللهم ارفع عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
16 - مواطنة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:24
انا اطالب ان يتم منع التجول نهائيا لمدة اسبوعين او اكثر لاننا ملتزمون و بعضنا ليس كذلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
17 - مجرد ملاحظة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:25
جهة الدار البيضاء حالات الشفاء بها شبه منعدمة ؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
18 - مواطن الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:25
اتمنى من الله ان تزول هذه الغمة ويرفع عنا البلاء لابد للانسان ان يكون متفائل قدر الامكان والله المستعان فرمضان اوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
19 - عثمان الضاو الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:26
ما يدعونا إلى التساؤل كيف في ظرف 18 ساعة يتم اكتشاف 100 حالة و في ظرف 6 ساعات 66 حالة أعطوني جواب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
20 - كشكش الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:26
أنا كنت مريض بكورونا مع العلم أنني أسكن في حي راقي وهو كوزا نوسطرا بمدينة تامسنا لكن شائت الأقدار أن أمرض لأنني لم أكن أغسل يدي بالصابون ولا أرتدي الكمكامة.
أوصيكم بقواعد النظافة أ خوتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
21 - افناوي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:27
نطلب من الشعب المغربي كافة المشي في خطى ساكنة سيدي افني من حيث انضباطهم و احترامهم لقرار السلطات حول برنامج الحجر الصحي. مع تمنياتي من الله تعالى أن يسحب عنا هذه الجائزة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
22 - الرقم الصحيح الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:27
إذن عدد الحالات المؤكدة للمصابين في طور العلاج هو 3200، بعد استثناء المتعافين والمتوفين رحمة الله عليهم.هذا هو الرقم الصحيح ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
23 - محمد الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:28
حلات الشفاء في ازدياد الحمد لله.وجب المزيد من حيطة والحذر.اليوم 4000 تحليلة تقريبا اليوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
24 - rbatia الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:28
قرار الحجر الصحي وحده لا يكفي. أعتقد أنه حان الوقت لاتخاذ قرارت أكثر صرامة. أنا لا أقصد في المغرب بأكمله بل في المناطق الموبوءة التي تفشى فيها الفيروس. أولا محاصرتها. ثانيا منع الدخول و الخروج منها. ثالثا تزويدها بالمؤونة الضرورية لسكانها و ذلك باستعمال مداخيل صندوق كورونا. نحن خاسرين خاسرين اللهم تجي الضربة في صندوق كورونا و ما تجيش في صحتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
25 - hassan الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:29
je pense que c est pas le moment pour enlever l etat d urgence on doit attendre encore
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
26 - amine الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:30
ماكرهتش هادو لي كاتصابو في فترة الحجر الصحي يعطيوهم غرامة٠راه هادشي بزاف مرضنا بالأعصاب مع هاد الناس ٠شيء أكثر من الجهل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
27 - medoujda الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:34
مادام بنادم مكلخ افراسو لعجينة مابغاش اطبق الحجر الصحي ويلتازم بقانون الطوارئ مزال نشوفوا الزيادة في الاصابات وانا رأيي هو اعطاء الأمر للقوات الامنية و السلطات باستعمال القوة ضد خارقي الطوارئ وكذلك امداد حالة الطوارئ الى اجل غير مسمى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
28 - مواطنة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:36
من فضلكم تفاصيل على ارتفاع عدد الاصابات في جهة الرباط سلا القنيطرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
29 - مغربي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:36
باقي الجهات راه نسبة تفشي الوباء اصبحت محدودة باستثناء جهة الرباط و جهة الدار البيضاء و فاس مكناس و مراكش..ناس تاع هاذ الجهات خاصهم اجمعو راسهم و اتعاونو معانا باش هاذ الوباء باذن الله تعالى امشي في اقرب وقت حتى تعود الحياة لى طبيعتها...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
30 - من الرباط الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:36
كما سبق وتم التحذير منه فالتراخي في الحجر الصيحي بالنظرا لكثرة التصاريح الممنوحة في العاصمة الإدارية وجهتها من طرف الوزارات والإدارات للكثير من الموظفين وبعد تقريبا 20 يوما هاهي جهة الرباط سلا القنيطرة تسجل اعلى النسب من حيث الإصابات وهكذا يتفشى الفيروس اللعين فكل تساهل في الحجر الصيحي فسيتبعه نسبة مهمة من الإصابات بعد كل 15 او 20 يوما
قالرجاء كل الرجاء من ساكنة جهة الرباط سلا القنيطرة ان تقطعوا أرجلكم من الأزقة والشوارع بدون فائدة كما نرجو من السلطات العمومية عدم التراخي وإعادة النظر في الكثير من التراخيص والتصاريح لاسيما وأن الإصابات اصبحت ترتفع في هذه الجهة اكثر واكثر
كما يرجى العمل على استمرار لتلك الحملات التوعوية بمكبرات صوتية كما كان في الشهر الأول حيث ان العديد من المواطنين لم يعودوا يهتمون بهذا الوباء حتى ان بعضهم اصبح يستغني عن الكمامات وغسل الأيادي والتعقيم في حين لوحظ الإزدحام في الأسواق وعلى الدكاكين مع اقتراب النصف من رمضان ومما لاشك فيه كل هذا التساهل قد يؤدي بالمغرب إلى إعادته إلى نقطة الصفر بعد هذه الجهود التي بذلت طوال الشهرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
31 - غير داوي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:36
على حْساب هاد التصاعد في أعداد المصابين يْعني هناك استهتار بالتدابير الوقائية. إذا بقينا هاكدا كورونا مخيما معنا ما عنادها فكاك. الخوت زيرو صمطا. آ المسؤولين إلتفتو شويا البؤر هي السَّبب في زيادة المصابين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - المصطفى الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:37
نحمد الله ونشكره حالة الشفاء اكثر من حالة المصابين وهذا مؤشر إيجابي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
33 - حسن تامسنا الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:40
أمس خمس حالات بتامسنا اليوم خرجت لكي أقتني بعد أشياء التي تخص المعيش اليومي مفاجأة هي ان سيدة قايدة وشاف ديال مخازنينة واحدي موظفين تابعين للجماعة داخل سيارة كيضحكو ممسوقينش والغريب تجموعات بجنب سيارة صراحة تصدمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
34 - hamid الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:43
ما كاينش الحجر كلشي خارج ولا احترام لتعليمات السلامة الصحية.

كنتمنى البوليس تفيقو معانا حدانا واحد قاعة الاعاب والدخان بالدارجة البيار كايبقا حال النهار والليل والشباب أفواج أفواج كايدخلو عندو. وكأس ستعملو المخدرات.

المكان : سلا حي الصفاء القرية قطاع 3 قرب اعدادية امام مالك
اتصلنا بالبوليس ولا جدوى ولا جدوى
اوالو ماتايسد تال 4 الصباح.

عفاكم عاونونا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
35 - ايوب الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:44
الحمدلله على كل حال نلاحظ من خلال هده المعطيات المتداولة في عدد المتعافين إيجابية بل يجب علينا المزيد من الحيطة و الحذر لكي يزول هذا الوباء بإذن لله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - رجاء الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:44
بغيت نفهم ليكشفاو قد العدد حالات المصابة يوميا هادشي راه خصو ينقص كلشي خارج را حشومة عليهم فين غادين زايدين فيه وجلسو في ديوركم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - bentoumert الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:46
الوحيد الذي يعجبني بخصوص هذه الازمة المبالغ فيها حتى الثمالة والتي تكاد تصيبنا بالجنون هو دونالد ترامب .. فهو الرئيس الوحيد عبر العالم الذي يعطينا جرعة من الأمل التي نحن في أمس الحاجة .. اما باقي زعماء العالم فتصريحاتهم كلها كارثية .. بل إن بعضهم بالغ فيها حتى يكمم افواه المعارضة التي تشتد داخليا ..
أتمنى من أعماق قلبي أن يتوصل الامريكان الى لقاح قبل نهاية هذه السنة المشؤومة ..
وأهلا بالديسلايكات ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - مواطن الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:47
عادي جدا هذه الارقام لان الحجر الصحي فقط في التلفاز عندمز اخرج تجد الكل يتجول بدون ورقة بالكمامة او بدونها رىالناس في مجامع يتحدون في ما بينهم حميع المحلات فتحت الى المقاهي والمطاعم مزلت غير مستوعب ها رأيت اليوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - مواطن الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:47
يجب أن تقرأ الأرقام بشكل صحيح.فعندما كانوا يقومون ب2000 تحليلة كانت الأرقام في حدود 140 حالة.اليوم أجريت أكثر من 4000تحليلة و العدد يقارب 160حالة . هذا في حد ذاته شيء إيجابي.كما أن حالات السفاء في تزايد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - ملاحظ الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:47
لماذا وزارة الصحة لا تنقص أرقام الحالات التي تقول انها تعافت بل دائما ويوميا تزيد أرقام الحالات الجديدة على الأرقام القديمة فأين هي أرقام المتعافين وهذه مجرد ملاحظة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
41 - am am الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:50
لا يزال الناس لا يفهمون أن الوباء سيبقى مثل 2-5 سنوات ولا يفهمون بشكل أفضل أن إزالة هذا الفيروس أفضل لك ولبلدك لتكون واحدة من أفضل الدول في العالم في الاعوام المقبله هذا سباق ضد الزمن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
42 - بولمان الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:51
الحجر الصحي لن يرفع في 20ماي الله اكون في عون المسكين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - فثحية الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:52
من مدينة طنجة لا التزام ولا مسؤولية مت طرف المواطنين الشارع مليء بالبشر لا لبس للكمامة كما ينبغي وعدم المبالاة وكان الاحوال عادية لا وباء ولا حجر الدولة قامت وتقوم بمجهودات شاقة من اجلنا والاطر الطبية تضحي من اجل سلامتنا والامن ساهر على راحتنا واين نحن من المسؤولبة للاسف الشعب لا مبالي اللهم اهدينا ونور طريقنا يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - سميرة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:53
انا ارى النتائج في تحسن لان اليوم اكبر عدد سجل من التحاليل 4000 تحليلة اعطت 166 إصابة.نتمنى من العلي القدير أن يشملنا برحمته وعفوه في هذا الشهر المبارك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - Hassan الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:54
لم يتم تحديث خريطة توزيع الحالات ، حسب المقاطعة والمنطقة وفقًا للحالات الجديدة التي تم الإبلاغ عنها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 45 | عرض: 1 - 45

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.