المغرب يسجل 166 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة

هسبريس من الرباط

أفادت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 166 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 5219 حالات.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل جاءت نتائجها سلبية، قد بلغ 44351 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد وإلى حدود الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء.

وأورد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في اللقاء الصحفي اليومي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 181 حالة.

اليوبي قال أيضا إنه تم تسجيل 185 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 1838 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية