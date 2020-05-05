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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 166 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة
أفادت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 166 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 5219 حالات.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل جاءت نتائجها سلبية، قد بلغ 44351 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد وإلى حدود الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء.
وأورد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في اللقاء الصحفي اليومي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 181 حالة.
اليوبي قال أيضا إنه تم تسجيل 185 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 1838 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
أوصيكم بقواعد النظافة أ خوتي
قالرجاء كل الرجاء من ساكنة جهة الرباط سلا القنيطرة ان تقطعوا أرجلكم من الأزقة والشوارع بدون فائدة كما نرجو من السلطات العمومية عدم التراخي وإعادة النظر في الكثير من التراخيص والتصاريح لاسيما وأن الإصابات اصبحت ترتفع في هذه الجهة اكثر واكثر
كما يرجى العمل على استمرار لتلك الحملات التوعوية بمكبرات صوتية كما كان في الشهر الأول حيث ان العديد من المواطنين لم يعودوا يهتمون بهذا الوباء حتى ان بعضهم اصبح يستغني عن الكمامات وغسل الأيادي والتعقيم في حين لوحظ الإزدحام في الأسواق وعلى الدكاكين مع اقتراب النصف من رمضان ومما لاشك فيه كل هذا التساهل قد يؤدي بالمغرب إلى إعادته إلى نقطة الصفر بعد هذه الجهود التي بذلت طوال الشهرين
كنتمنى البوليس تفيقو معانا حدانا واحد قاعة الاعاب والدخان بالدارجة البيار كايبقا حال النهار والليل والشباب أفواج أفواج كايدخلو عندو. وكأس ستعملو المخدرات.
المكان : سلا حي الصفاء القرية قطاع 3 قرب اعدادية امام مالك
اتصلنا بالبوليس ولا جدوى ولا جدوى
اوالو ماتايسد تال 4 الصباح.
عفاكم عاونونا.
أتمنى من أعماق قلبي أن يتوصل الامريكان الى لقاح قبل نهاية هذه السنة المشؤومة ..
وأهلا بالديسلايكات ..