حسابات فلكية: عيد الفطر السعيد يحل بالمغرب يوم الأحد 24 ماي

هسبريس من الرباط

خلصت حسابات المعدل الفلكي عبد العزيز خربوش الإفراني إلى أن فاتح شهر شوال وعيد الفطر السعيد سيحل بالمغرب يوم الأحد 24 ماي الجاري، في انتظار الإعلان الرسمي لمراقبة الهلال عبر المناطق المغربية، باعتبار أن المعتمد في المملكة هو رؤيته بالعين المجردة.

وأورد خربوش، في حسابات فلكية مفصلة توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "حساب الأزياج لرؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجرية مساء يوم السبت 29 رمضان، الموافق 23 ماي، يفضي إلى إمكانية الرؤية مساء هذا اليوم شرقا، وواضحة بالجنوب الغربي".

ووفق بعض تفاصيل هذه الحسابات الفلكية، "سيحصل اجتماع الشمس والقمر أو الاقتران بإذن الله يوم الجمعة 22 ماي 2020 تمام الساعة الـ7 و40 دقيقة مساء؛ وهو اجتماع ولحظة عالمية، وكلما كانت المدة ما بين الاجتماع والزمن المقوم له كثيرة كثرت فرصة الرؤية".

وتطرق خربوش إلى ضوابط أخرى؛ منها أن "غروب الشمس بالرباط هو: 7و31 والفرق بين الساعتين 24 والزمن المقوم له 7و07، ومدة مكث الهـلال بعد غروب الشمس في الرباط مثلا سيتجاوز المطلوب، وهو في حدود 13 درجة، وسيمكث 53 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي الداخلة 55 دقيقة، مما يسمح برؤية الهلال بالعين المجردة".

ولفت المصدر ذاته إلى أنه في الدول التي صامت شهر رمضان يوم الجمعة، مثل السعودية وغيرها من البلدان الإسلامية، سيغرب الهلال قبل الشمس لمن كانت شرقا، أما من في الغرب كالأمريكيتين، فلن يتأخر الهلال كثيرا وستتم تلك الدول العدة ثلاثين يوما.

وذهب خربوش إلى أن "أغلب الدول الإسلامية ستتوحد في عيد الفطر لهذه السنة، إلا المتوغلة شرقا"، مردفا أنه "قد يُرى هلال شهر شوال، وبالتالي يوم عيد الفطر، في الشرق قبل الغرب، وسيظهر في الغرب أكبر من الشرق" وفق تعبيره.