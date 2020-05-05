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الرئيسية | مجتمع | حسابات فلكية: عيد الفطر السعيد يحل بالمغرب يوم الأحد 24 ماي

حسابات فلكية: عيد الفطر السعيد يحل بالمغرب يوم الأحد 24 ماي

حسابات فلكية: عيد الفطر السعيد يحل بالمغرب يوم الأحد 24 ماي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:00

خلصت حسابات المعدل الفلكي عبد العزيز خربوش الإفراني إلى أن فاتح شهر شوال وعيد الفطر السعيد سيحل بالمغرب يوم الأحد 24 ماي الجاري، في انتظار الإعلان الرسمي لمراقبة الهلال عبر المناطق المغربية، باعتبار أن المعتمد في المملكة هو رؤيته بالعين المجردة.

وأورد خربوش، في حسابات فلكية مفصلة توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "حساب الأزياج لرؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجرية مساء يوم السبت 29 رمضان، الموافق 23 ماي، يفضي إلى إمكانية الرؤية مساء هذا اليوم شرقا، وواضحة بالجنوب الغربي".

ووفق بعض تفاصيل هذه الحسابات الفلكية، "سيحصل اجتماع الشمس والقمر أو الاقتران بإذن الله يوم الجمعة 22 ماي 2020 تمام الساعة الـ7 و40 دقيقة مساء؛ وهو اجتماع ولحظة عالمية، وكلما كانت المدة ما بين الاجتماع والزمن المقوم له كثيرة كثرت فرصة الرؤية".

وتطرق خربوش إلى ضوابط أخرى؛ منها أن "غروب الشمس بالرباط هو: 7و31 والفرق بين الساعتين 24 والزمن المقوم له 7و07، ومدة مكث الهـلال بعد غروب الشمس في الرباط مثلا سيتجاوز المطلوب، وهو في حدود 13 درجة، وسيمكث 53 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي الداخلة 55 دقيقة، مما يسمح برؤية الهلال بالعين المجردة".

ولفت المصدر ذاته إلى أنه في الدول التي صامت شهر رمضان يوم الجمعة، مثل السعودية وغيرها من البلدان الإسلامية، سيغرب الهلال قبل الشمس لمن كانت شرقا، أما من في الغرب كالأمريكيتين، فلن يتأخر الهلال كثيرا وستتم تلك الدول العدة ثلاثين يوما.

وذهب خربوش إلى أن "أغلب الدول الإسلامية ستتوحد في عيد الفطر لهذه السنة، إلا المتوغلة شرقا"، مردفا أنه "قد يُرى هلال شهر شوال، وبالتالي يوم عيد الفطر، في الشرق قبل الغرب، وسيظهر في الغرب أكبر من الشرق" وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - simo الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:11
شحال فيكم ديال الحسابات الخاوية.....خلي رمضان يدوز بخير قبل ماتهدرو على العيد
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30
2 - مغربي و افتخر الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:11
العيد الحقيقي في هاد الظروف هو نقضيو على هاد الوباء و يتم رفع الحجر إن شاء الله و تعمر المساجد و تفتح المدارس و نسلموا على بعضنا البعض باليد و الوجه دون خوف.......
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86
3 - [email protected] الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:15
سنتين متتاليين ونحن ناكل اول يوم رمضان فأين حساباتكم
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-64
4 - marwan الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:17
الله وحده يعلم الغيب المؤمنين كيتسناوه بفارغ الصبر والمنافقين كيحسبولو شحال صام شحال باقي ويخرج رمضان.....
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-46
5 - souad الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:17
اللهم أهله علينا باليمن والبركات ،اللهم اجعله قدم السعد على الأمة الاسلامية قاطبة وان يكون ان شاء الله إيذانا بزوال هذه المِحنة التي نعيشها وان يحل والوباء قد اضمحل وأصبح ذكرى نرجو نسيانها .اللهم ياكريم وَيَا جواد اجعله طاردا للوباء وللأيام العصيبة التي نعيشها وما ذلك على الله بعزيز
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27
6 - Yucef الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:19
إن شاء الله، عيد الأضحى في المنازل.
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-43
7 - الأسد المكلوم الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:19
شكرا سيدي خربوش على هذه المعلومات القيمه
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14
8 - الجنوب المغربي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:22
يالله دازت 10 أيام الأولى من الشهر الفضيل و كديرو حساب العيد،حنا مسخيناش ببركة رمضان،و اللي عندو صحتو راه عيد هداك
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16
9 - [email protected] الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:27
عيد الفطر بادن الله جاي جاي بغينا نعرفوا ايمتى جاي عيد رفع الحجر هدا هو الأهم
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28
10 - rachid الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:33
بالنسبة ليوم العيد سيأتي سواء كان يوم 24او25 ما يهم هو ان يزيل الله سبحانه علينا هدا الوباء وان ترجع الايام كما كانت وأن تستغل شهر رمضان بالدعاء والاستغفار
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16
11 - فتاة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:36
يدوز هاد شي بسلام ، يرفع عنا هاد الوباء بإذن الله عاد نفكرو فالعيد .العيد ديالنا هو مين يتحايد هاد لوباء بإذن الله. .....إن شاء الله يرفع فأقرب وقت افلعيد نتسالمو انخرجو انديرو طقوس العيد
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-2
12 - [email protected] الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:38
و الاأولى أنكم اتكلموا على ليلة القدر ألي هي أفضل ليلة بإجماع المسلمين.
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0
13 - ماندي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:38
سبحان الله اخر ناس تيصوموا و أول ناس يتكلمو على عيد الفطر هم المغاربة.. اتقوا الله في دينكم. لو علمتم خير رمضان لتمنيتم ان يكون العام كله رمضان.
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0
14 - samir الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:41
نريد من المسؤولين المغاربة ان يلغو العيد الاضحى هذه السنة, سنة 2020 سنة حزينة يجب الغاء العيد الكبير مدة سنتين متتابعتين
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1
15 - moha الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:41
azul fllawn uzzum nun n lhna d tdussi
كل عام وانتم تنقص يوم من رمضان هادشي بزاف وشتو القمرة نهار فاش باغو اعلنو رمضان ما مشى حتى فات المغرب بزاف ونفس الشيء العام الفايت
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1
16 - جميلة اكرام الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:47
صافي صمتو وستغفرتو وصليتو التراويح فذيوركم صافي غذا العيد استغفرو الله وطلبوا الله عز وجل يرفع علينا الغضب ذيالو ويرفع علينا هاذ المرض ونتشافاو قبل مايوصل العيد باش يكون عنذنا جوج ذيال الاعياذ عيد الفطر وعيد الشفاء من هاذا المرض أن شاء الله
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1
17 - عيد الأضحى الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:57
لم يجبنا أين سنقضي عيد الأضحى في البحر أو في الحجر
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3
18 - youssef الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:58
قال الله تعالى : و الشمس و القمر بحسبان.
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3
19 - ابن مقاوم الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:08
سبحان الله كينين شي ناس كا يتكلموا فكولشي ،عندهم التخصوص فكولشي انا راني داوي على المعلقين ماشي الفلكي هذاك متخصص الميدان ديالو هذاك
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20 - مغربي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:08
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرفع عنا هذا البلاء وعلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القريب العاجل يا رب العالمين. البلاء لا تلعنوه ولا تسبوه فهو مخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى،فعليا بالدعاء لكي يرفع عنا الله سبحانه وتعالى هاد البلاء.
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2
21 - [email protected] الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:10
موعد الصيام ءو الفطر متوقف على رؤية الهلال، صوموا لرؤيته وءفطروا لرؤيته
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2
22 - عبدالله الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:11
السيد يقوم بعمله ،جزاه الله خيرا ،وأنتم تعلقون بتعليقات فارغة.
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-1
23 - الحقيقة مؤلمة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:13
يعتقد خبراء امريكيين أن كرونا سيستمر الى نهاية سنة 2025 لان في هده السنة يكون قد بلغ دروته
وسيتم رفع الحجر الصحي لأسباب اقتصادية في شهر يوليوز 2020
أعتقد أن رمضان خمس سنوات القادمة ستكون كالأن
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24 - مباركة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:21
ناس بغاو رمضان أو نتوما بغيت ظغيا أيدوز رمضان باز والله حتى باز
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0
25 - العكاري الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:22
أول شوال الأحد 24 ماي معترف به من جميع الدول الإسلامية كما كان متوقعا 1 رمضان الجمعة 24 أبريل
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26 - تلميذة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 18:30
بغيت غير نعرف الرجل عالم في للفلك متخصص فهاد شي وشي معلقين كيدخلول فخدمة. .. لا حول ولا قوة الا بالله
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