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الخوف من البؤر الصناعية يدفع الحكومة إلى إغلاق 21 مقاولة

الخوف من البؤر الصناعية يدفع الحكومة إلى إغلاق 21 مقاولة
هسبريس - محمد بلقاسم
الثلاثاء 05 ماي 2020 - 15:55

دفع الخوف من انتشار البؤر الصناعية لفيروس كورونا حكومة سعد الدين العثماني إلى إغلاق المقاولات التي لا توفر لأجرائها الشروط الصحية للقيام بعملهم بعد تسجيل العديد من البؤر التي أدت إلى تفشي الفيروس في عدد من مدن المملكة.

ويطالب فاعلون حقوقيون ونقابيون السلطات الحكومية بالتدخل السريع لإغلاق الشركات التي لا علاقة لأنشطتها بالمعيش اليومي للمغاربة، والتي لن يؤثر تعليق عملها على الوضعية في البلاد، تفاديا لانتشار الوباء وسط الآلاف من العاملات والعاملين وكذا أسرهم.

محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، كشف، ضمن جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين حول التدابير المتخذة للتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة كوفيد 19، اليوم الثلاثاء، أنه تم إصدار قرارات بإغلاق 21 مقاولة، موضحا أنها تشغل 17 ألفا و283 مستخدما منذ 15 أبريل إلى الأسبوع الأخير.

وأوضح المسؤول الحكومي، أمام أعضاء مجلس المستشارين، أن هذه الوحدات الصناعية تقع في كل من مدن طنجة والعرائش وسلا والقنيطرة والدار البيضاء، مرجعا ذلك القرار إلى عدم احترام المقاولات المعنية للتدابير الاحترازية وظروف العمل الآمنة لمستخدميها.

وقد جرى إحداث لجان إقليمية على مستوى العمالات والأقاليم، بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، لمراقبة مدى احترام المقاولات التي ما زالت تواصل عملها أو تلك التي استأنفت نشاطها للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لهذا الوباء.

واعتمدت هذه اللجان، التي تضم فضلا عن ممثلي وزارة الداخلية ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر وممثلي المصالح الأمنية، في عملها على أهم التدابير المتضمنة في المسطرة المعدة بين الوزارة ووزارة الصناعة والتجارة، حيث كشفت المعطيات الرسمية أنه قد بلغ عدد المؤسسات التي نظمت لها زيارات ميدانية من لدن اللجان المشتركة وكذا من لدن أعوان تفتيش الشغل ما مجموعه 10 آلاف و759 مؤسسة منذ بداية الأزمة إلى نهاية الأسبوع الأخير.

وزير الشغل والإدماج المهني أعلن أنه جرى إحداث لجنة يقظة على المستوى المركزي قصد مراقبة أماكن العمل والوقوف بحزم على مدى احترام الإجراءات الاحترازية وشروط الصحة والسلامة مع رفع تقارير يومية؛ وذلك بجعلها في حالة انعقاد مستمر مع تعبئة شاملة لمختلف مصالح الوزارة، مبرزا أنه تم تشكيل لجان يقظة جهوية وإقليمية بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الخارجية للقطاعات المعنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - عاد فقتو الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:07
عاد فقتو و عقتو هادشي خاصوا يدار من زمان
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15
2 - مغترب الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:22
أغلقوا المساجد بحكم الاكتظاظ ولو يغلو المعامل و المصانع خوفا من رؤوس الأموال هذه نتيجة دعم الاستثمار الخارجي عوض دعم أبناء الوطن للحفاظ على العملة و توفير أكبر عدد من فرص العمل المحلية ( الأجدر غلق جميع الأنشطة المهنية لمدة شهر وفرض حالة قصوى للطوارئ ) لحصر الوباء و القضاء عليه نهائيا أما بهذا الشكل فسيبقى معنا طوال العام و زيادة
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16
3 - مروان المكرم الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:28
شهر ونصف من الحجر الصحي المفروض على عامة الناس " يا الله بان ليهم مشكل لوزينات المفتوحة و مشكل المياه العادمة لي كتشرشر.. " ... هذا هو الاستباق وإلا فلا. هذا بحال قصة لكمامة : داز شهر عاد شافوا أهمية لكمامة... وفات أسبوع عاد بدات الكمامة تخرج للسوق ... وهذا بحال مشروع قانون التكميم : خزنوه على الشعب من 19 مارس عاد بان بأن خدام الدولة ناويين على الحجر المعقول على عقول و أرواح و أنفاس الشعب المغربي و بالشرع بالقانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون،، إيه نعم سي........ قوانين بعد قوانين كلها ضد الحرية والمنفعة الشعبية ............. أما المسايل لي كتدوز بلا قانون وخارج القانون وفي غفلة من القانون وبتأويلات القانون ... هذيك هي القانون الدائم ....
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7
4 - مواطنة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:36
اي رب عمل في مصنع يشتغل فيه عدد من العاملين هو المسؤول الاول والاخير على عماله وصحتهم وصحة اقربائهم وكل من سيتعامل مع عماله خارج العمل .ولاداعي لاعادة الكلام مرات عديدة اصبح اليوم الصغير والكبير والفاهم والغير العاقل الكل فهم الوضع العام لهذا الوباء ،فاذن يمكن ان نعتبر رب العمل الذي يشتغل بدون اخد الاحتياط الاكثر من اللازم فهو مثل ذلك المصنع في ووهان وهو شريك معهم ويتم مابدئه الصين ،والله ولي الابرباء الذين لايد لهم فيما وقع للناس جمعاء ،واولائك اولبائهم الشيطان يعدهم الازدهار والمال والغنى في الوحل ..
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5 - Tazi الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:36
كيف يعقل ان نطلب من الصانع البسيط ان يعلق محله و نترك المصانع المكتضة بالعمال
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4
6 - رمضان مبارك كريم الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:37
مصانع والمعامل الكبلاج في القنيطرة والطنجة مازلت مفتوحة لم يتكلم تتحدثون فقط عن المقاولات الصغرى فقط
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5
7 - يوسف الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:43
در للرماد في العيون التستر والتغطية على عدم كفاءة وفشل السيد وزير التشغيل في القيام بالإجراءات الضرورية و المستعجلة لحماية اليد العاملة في المعامل وفي نفس الوقت ضمان استمرارية العمل والإنتاج ..
ظهور بؤر على مستوى بعض المعامل بسبب التقصير وسوء التسيير والتقدير للوزارة تسبب في الكثير من المتاعب للدولة والمواطن والاطقم الطبية والامنية ..وكاد يعصف بالمجهودات الجبارة للمغرب في هذا المجال ..
هذا الرجل ليس في المكان المناسب فعليه ان يرحل .بل ويحاسب
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8 - حكمة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:46
قرار صائب رغم ماله من تداعيات اقتصادية واجتماعية ولأن صحة المواطنين على المحك ونريد أن نخرج من الحجر الصحي في أقرب وقت ممكن وبأقل الخسائر
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9 - سحيتا الباندي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:49
السلام عليكم يجب نقص التجمعات الخيريات السجون الشركات والثكنات .السبب الحقيقي فارتفاع واغلبية المصابين من السجون والشركات والثكانات . اوا واش بغيتو نساليو لحريرة ولا نفوتو لعيد لكبير . الخيار بين ايديكم .
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10 - jawad الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:52
قرار جد جد جد.... متأخر . اتسائل ما دور معامل صناعة الاحدية في هذه الازمة الخانقة !؟؟؟ لماذا لم تغلق مع المساجد و الحامامات...
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11 - miss الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:54
انا بغيتزغير نعرف علاش هذ الحكومة كتحكر غير على المقاهي والمطاعم ومخليا شركات ومكاتب التوثيق لي فيهم الناس كتار وزيد وزيد
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12 - ADAM الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:57
آعباد عباد الله بإغلاق الحكومة للمساجد وإبقائها على بعض المعامل التي أكدت احترامها وعملها بالاحتياطات، هو عين العقل، أولا بأن المساجد تعد بؤرا محتملة بشكل كبير وأن الصلاة في المساجد لا يوفر لك سبيل العيش ولكن ربما تصاب بالمرض، بينما المعامل مع أخد الاحتياطات اللازمة تخفض من البطالة وسبل العيش وتخفض العبء على الدولة شيئا ما.
هذا رأبي، وكما قال أحدهم إنني مستعد لقدحكم وسبكم في حقي، ولا لوم عليكم.
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