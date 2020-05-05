نسبة التعافي تصل 35 % .. وجهة الرباط تتصدر الحالات الجديدة

هسبرس من الرباط

سجل المغرب، خلال الـ24 ساعة الماضية، 185 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 1838 حالة.

وأفاد محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في اللقاء الصحافي اليومي، الثلاثاء، بأن نسبة التعافي من مجموع المصابين ارتفعت لتصل إلى 35.2 في المائة، بينما نسبة الوفيات مستقرة في 3.5 في المائة.

وأضاف مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض أن من بين 166 حالة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية تم اكتشاف 136 إصابة ضمن عملية تتبع المخالطين، أي بنسبة 82 في المائة، علما أن مجموع المخالطين ما زالوا تحت المراقبة هو 9310 أشخاص.

وأورد اليوبي، في تصريحه، استمرار تقلص الحالات التي يتم التكفل بها وهي في وضعية حرجة، إذ باتت لا تمثل سوى 3 في المائة، بينما 84 في المائة من مجموع المصابين حالتهم بسيطة أو بدون أعراض نهائية.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق معطيات وزارة الصحة، أعلى معدلات الإصابة بـ 78 حالة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 56 إصابة جديدة، ثم مراكش آسفي 15 إصابة.

وظهرت 10 إصابات في جهة طنجة تطوان الحسيمة، وثلاث إصابات في كل من جهتي فاس مكناس ودرعة تافيلالت.