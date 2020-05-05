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الرئيسية | مجتمع | نسبة التعافي تصل 35 % .. وجهة الرباط تتصدر الحالات الجديدة

نسبة التعافي تصل 35 % .. وجهة الرباط تتصدر الحالات الجديدة

نسبة التعافي تصل 35 % .. وجهة الرباط تتصدر الحالات الجديدة
هسبرس من الرباط
الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:35

سجل المغرب، خلال الـ24 ساعة الماضية، 185 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 1838 حالة.

وأفاد محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في اللقاء الصحافي اليومي، الثلاثاء، بأن نسبة التعافي من مجموع المصابين ارتفعت لتصل إلى 35.2 في المائة، بينما نسبة الوفيات مستقرة في 3.5 في المائة.

وأضاف مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض أن من بين 166 حالة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية تم اكتشاف 136 إصابة ضمن عملية تتبع المخالطين، أي بنسبة 82 في المائة، علما أن مجموع المخالطين ما زالوا تحت المراقبة هو 9310 أشخاص.

وأورد اليوبي، في تصريحه، استمرار تقلص الحالات التي يتم التكفل بها وهي في وضعية حرجة، إذ باتت لا تمثل سوى 3 في المائة، بينما 84 في المائة من مجموع المصابين حالتهم بسيطة أو بدون أعراض نهائية.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق معطيات وزارة الصحة، أعلى معدلات الإصابة بـ 78 حالة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 56 إصابة جديدة، ثم مراكش آسفي 15 إصابة.

وظهرت 10 إصابات في جهة طنجة تطوان الحسيمة، وثلاث إصابات في كل من جهتي فاس مكناس ودرعة تافيلالت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ben الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:45
أمر عجيب الرباط بدون حالاة مدة اسبوع وفي رمشت عين 78 حالة غريب وعجيب
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16
2 - طارق الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:46
نقوم ب 2000 تحليلة يوميا نسبة كبيرة منها للمخالطين و مع ذلك عدد المخالطين الذين يتم تتبعهم يزداد يوما بعد يوم ؟!!!!!! حلل و ناقش !!!!!!!! اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا واحفظ واصلح أحياءنا
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-2
3 - مواطن غيور. نداء عاجل الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:47
السلام عليكم
الحمد لله الوباء في تلاشي فصبر جميل.
رجاء حار، في انتظار انفراج غمة المغاربة العالقين في الخارج أدعو إخوتي المغاربة و جمعياتهم و الدين لهم إقامات بالخارج للتواصل مع القنصليات المغرية بالخارج أو مع جمعيات المساجد للتقصي و التكفل بالعالقين من إخوتهم في تلكم البلاد.
نفس الأمر بالنسبة للمغاربة المهاجرين و العالقين ببلادنا،فالله أوصى بالصدقة في سبيل الله و ابن السبيل، و هؤلاء بعتبرون من أبناء السبيل، كما أنهم من دوي القربى لنا و " الأقربون أولى بالمعروف".
قضية أخرى، لقلة السيولة من العملة الصعبة في بلدنا يضطرها للإقتراض بشروط صعبة من البنوك الدولية، نريد من مغاربة الخارج أن يهبوا و يتضامنوا مع بلدهم و إخوتهم في هاته الظروف بتحويل أموالهم و إيداعها في البنوك المغربية
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5
4 - hassan الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:50
166 حالة منها 136 حالة للمخالطين المراقبين ،يعني هناك 30 حالة التي فقط لم تكن مراقبة ،الحطر و الالتزام و التباعد اجراءات فعلا تظهر نتائجها ،فمزيدا من الحزم و الالتزام ،الفجر قريبا ان شاء الله .
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5
5 - تري الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:54
ما هي أسباب الإرتفاع المفاجئ لعدد المصابين بجهة الرباط سلا زمور زعير؟
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3
6 - ملاحظ عابر سبيل الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:56
9310 أشخاص رهن الملاحظة و الحجر باعتبارهم مخالطين و المسؤولون ينتظرون ظهور الأعراض عليهم ليجروا لهم التحاليل..
هذه الطريقة تجعل السيطرة على الوضع صعبة و سيتم الاعلان كل يوم عن حالات خلال مدة طويلة جدا.
لما لا تجروا الفحوصات لكل المخالطين و تعرفوا المصاب من الصحيح و المريض يداوى و الصحيح يذهب الى حال سبيله؟
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7 - مع الاسف الثلاثاء 05 ماي 2020 - 16:59
من بين المدن الكبرى التي حاصرت الفيروس وبقوة هي مكناس والرباط وهذا بشهادة الجميع بعد أن كانت مكناس تتصدر الرتب الأولى في بداية الجائحة أصبحت اليوم لا تسجل اي حالة بل وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 95 من أصل 115 حالة مؤكدة مات منها 14 أي لم يتبقى سوى 6 حالات تحت الرعاية الصحية ، مع الأسف الرباط ارتكبت خطأ فادح بعد الاستقرار النسبي الذي عرفته اليوم الرباط تسجل عدد خيالي فأين الخلل إذن ؟ هل بسبب تهاون البعض مع حلول شهر رمضان وامتلاء الاسوق ام ان هناك شيء اخر ؟
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8 - Ibrahim الثلاثاء 05 ماي 2020 - 17:00
السؤال، ما سبب الارتفاع المفاجئ بجهة الرباط، هل هو ناتج عن بؤر؟ إن كان كذلك: هل هي بؤر صناعية (المدينة) أو تجارية أو عائلية، لأنها قفزة غير مسبوقة سنأل الله السلامة.. أيضا لكل من يجول و يتسكع نهارا و ليلا بين الأزقة للتخفي من الشرطة، لا تخف من الشرطة بل من الله الذي سيسألك لماذا لم تساعد الشرطة و أسرتك و بلدك بكبح هذا الوباء. كلنا مسؤول فالله يجازيكم بخير الزموا بيوتكم ما تبقى من هذا الوقت، و نسأل الله السلامة و النجاة من كل سوء
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