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كُتّاب وآراء
نسبة التعافي تصل 35 % .. وجهة الرباط تتصدر الحالات الجديدة
سجل المغرب، خلال الـ24 ساعة الماضية، 185 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 1838 حالة.
وأفاد محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في اللقاء الصحافي اليومي، الثلاثاء، بأن نسبة التعافي من مجموع المصابين ارتفعت لتصل إلى 35.2 في المائة، بينما نسبة الوفيات مستقرة في 3.5 في المائة.
وأضاف مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض أن من بين 166 حالة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية تم اكتشاف 136 إصابة ضمن عملية تتبع المخالطين، أي بنسبة 82 في المائة، علما أن مجموع المخالطين ما زالوا تحت المراقبة هو 9310 أشخاص.
وأورد اليوبي، في تصريحه، استمرار تقلص الحالات التي يتم التكفل بها وهي في وضعية حرجة، إذ باتت لا تمثل سوى 3 في المائة، بينما 84 في المائة من مجموع المصابين حالتهم بسيطة أو بدون أعراض نهائية.
وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق معطيات وزارة الصحة، أعلى معدلات الإصابة بـ 78 حالة.
وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 56 إصابة جديدة، ثم مراكش آسفي 15 إصابة.
وظهرت 10 إصابات في جهة طنجة تطوان الحسيمة، وثلاث إصابات في كل من جهتي فاس مكناس ودرعة تافيلالت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
الحمد لله الوباء في تلاشي فصبر جميل.
رجاء حار، في انتظار انفراج غمة المغاربة العالقين في الخارج أدعو إخوتي المغاربة و جمعياتهم و الدين لهم إقامات بالخارج للتواصل مع القنصليات المغرية بالخارج أو مع جمعيات المساجد للتقصي و التكفل بالعالقين من إخوتهم في تلكم البلاد.
نفس الأمر بالنسبة للمغاربة المهاجرين و العالقين ببلادنا،فالله أوصى بالصدقة في سبيل الله و ابن السبيل، و هؤلاء بعتبرون من أبناء السبيل، كما أنهم من دوي القربى لنا و " الأقربون أولى بالمعروف".
قضية أخرى، لقلة السيولة من العملة الصعبة في بلدنا يضطرها للإقتراض بشروط صعبة من البنوك الدولية، نريد من مغاربة الخارج أن يهبوا و يتضامنوا مع بلدهم و إخوتهم في هاته الظروف بتحويل أموالهم و إيداعها في البنوك المغربية
هذه الطريقة تجعل السيطرة على الوضع صعبة و سيتم الاعلان كل يوم عن حالات خلال مدة طويلة جدا.
لما لا تجروا الفحوصات لكل المخالطين و تعرفوا المصاب من الصحيح و المريض يداوى و الصحيح يذهب الى حال سبيله؟