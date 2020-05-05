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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تنفي تخصيص دعم مالي للمدارس الخاصة

الحكومة تنفي تخصيص دعم مالي للمدارس الخاصة

الحكومة تنفي تخصيص دعم مالي للمدارس الخاصة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 ماي 2020 - 21:15

نفت رئاسة الحكومة أن تكون الحكومة قررت تخصيص تعويضات للمدارس الخاصة المتضررة من الحجر الصحي.

وأكد ديوان رئيس الحكومة أن ما جرى تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تحقق أو تأكد، خبر زائف ولا علاقة له بالحقيقة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة سبق أن نفى تخصيص أي دعم للمدارس الخصوصية أمام البرلمان.

وأكد ديوان رئيس الحكومة، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة "لم تخصص أي دعم مباشر لأي مقاولة بالقطاع الخاص، كيف ما كان مجال عملها، بل تدعم المأجورين المتضررين من الجائحة، بعد التحقق والتفتيش، ووفق آلية ومعايير وشروط محددة في المرسوم رقم 2.20.331، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل 2020".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أقديم عبدالصمد الثلاثاء 05 ماي 2020 - 21:27
أنا لا أملك مؤسسة تعليمية و لا أشتغل بأية منها...
أنا مجرد أب همه هو أن يتمدرس جميع أبناء المغاربة و أبنائي معهم و أن يتلقوا تعليما جيدا و في أحسن الظروف في مؤسسات تعليمية عمومية بها أطر جيدة همهما هو تربية و تعليم اﻷجيال و ليس اﻷجرة و العطل المدرسية و الترقي و السوايع اﻹضافية...
لكن في أحسن بلاد في العالم يقال...آش داك تصبر لعافية التعليم الخاص...عافية التعليم العمومي لحر منها..
و لمعرفة من هم أكثر جشعا هل هم أصحاب المدارس الخاصة...؟
أم رجال التعليم العمومي...؟
قمت بطرح هذه المقارنة البسيطة و المأخوذة عن دراسة ميدانية...
ف تصوروا معايا 200 درهم هو متوسط سعر الساعات اﻹضافية لكل مادة علمية لأربعة حصص في الشهر و مدة كل حصة ساعتان للمستوى التاسعة إعدادي... ثلاث مواد علمية تكلف اﻵباء 600 درهم في الشهر دون التطرق للإزعاج و القلق الذي يسببانه للآباء و أولي أمور التلاميذ...
المدارس الخصوصية سعر تمدرس التلميذ بها في المستوى الثالث إعدادي يتراوح بين 900 و 2000 درهم للشهر (يشمل جميع المواد (المواد العلمية بين 3 و 5 ساعات في اﻷسبوع)+ التنقل + البقاء بالمؤسسة فترة الغذاء و اﻷمن...و...و...).
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3
2 - red1 الثلاثاء 05 ماي 2020 - 21:29
ان لم يكن مباشر سيكون بطرق غير مباشرة. لا يوجد دخان بدون نار. اكبر المستثمرين غي التعليم من المطبخ السياسي والفاهم يفهم لا طبقو علينا 22.20
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6
3 - سرباي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 21:31
أنا سرباي و رب أسرة ل 5 أشخاص و لم أتوصل بالدعم لحد الساعة و غارق كريديات واش شهرين هادي داخلين فالثالث و كتقولو للناس غتستافدو من شهور مارس و ابريل وماي و يونيو ما هذا يا وزير المالية عن حزب الحمامة هل طارت أموال الفقراء أم ماذا
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8
4 - nouira الثلاثاء 05 ماي 2020 - 21:37
اي دعم تتكلمون عنه و نحن قد ادينا اشهر ماي و ابريل و ماي .
يجب محاسبتهم و معاقبتهم و ليس تعويضهم لانهم دفعوا اجراءهم للاستفادة من الدعم المخصص للعاملين المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
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5 - القنيطري الثلاثاء 05 ماي 2020 - 21:38
ماهو المشترك بين المدرسة الحرة و المصحات الحرة و المحلبات !!! نجدهم في كّراجات و شقق و فيلات !!! لا يطلب منهم لا مساحة معينة ولا تجهيز ولا ستة حمس !!! إكتري كّاراج وفتح مدرسة حرة و إكتري شقة و فتح مصحة !!! عندما القانون يشترط مثلا مساحة 1000م مربع للمدرسة الحرة ونسبة رسوب 10 أو 15% لا يعقل كلما دفع الآباء المرتب الشهري ينج أبناؤهم ولو هم بدون مستوى في المغرب نرتشي حتى العلم تدفع و إبنك ينجح ولو هو بليد أما المصحة يجب على الدولة أن تشترط مساحة معينة لا لشقق والفيلات والكّراجات مثلا 2000م مربع على الأقل للمصحة أو المدرسة الحرة
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6 - حنضلة الثلاثاء 05 ماي 2020 - 21:39
عين العقل صندوق كورونا للناس المحتاجين.، المدارس الخاصة نعلم جيدا ان اصحابها اكثرهم يعملون فالحكومة والبرلمان.. اوشركاء فيها .
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7 - تاولي الثلاثاء 05 ماي 2020 - 21:40
يتضح يوما بعد يوم ان الاحزاب المنبودة تحاول استرجاع بريقها على حساب العدالة والتنمية.
اهداؤوا فالشعب المغربي ذكي ويعرف اين توجد مصلحته.
يبقى حزب العدالة انظف حزب في تاريخ المغرب.لم يختلس ،لم يسرق...يكافح الفساد حسب استطاعته وهذا هو الاهم.
فقط يجب اخبار رئيس الحكومة ان عائلات لازالت لم تتوصل بأي مساعدة لتجاوز محنة هذا الوباء.
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8 - yass الثلاثاء 05 ماي 2020 - 21:41
و عن اي حكومة نتحدث... حكومة المصالح و الاحزاب.. ام حكومو الشعب... على العموم لم نعد نثق فيهم... الله يلخذ فيهم الحق.. تجار الدين.. كرهت اسم حزبهم.. كرهت اسمائهم.. كرهت حتى وجوههم... كاين الله سبحانو... و عاش الملك.
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