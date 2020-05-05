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كُتّاب وآراء
الحكومة تنفي تخصيص دعم مالي للمدارس الخاصة
نفت رئاسة الحكومة أن تكون الحكومة قررت تخصيص تعويضات للمدارس الخاصة المتضررة من الحجر الصحي.
وأكد ديوان رئيس الحكومة أن ما جرى تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تحقق أو تأكد، خبر زائف ولا علاقة له بالحقيقة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة سبق أن نفى تخصيص أي دعم للمدارس الخصوصية أمام البرلمان.
وأكد ديوان رئيس الحكومة، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة "لم تخصص أي دعم مباشر لأي مقاولة بالقطاع الخاص، كيف ما كان مجال عملها، بل تدعم المأجورين المتضررين من الجائحة، بعد التحقق والتفتيش، ووفق آلية ومعايير وشروط محددة في المرسوم رقم 2.20.331، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل 2020".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
أنا مجرد أب همه هو أن يتمدرس جميع أبناء المغاربة و أبنائي معهم و أن يتلقوا تعليما جيدا و في أحسن الظروف في مؤسسات تعليمية عمومية بها أطر جيدة همهما هو تربية و تعليم اﻷجيال و ليس اﻷجرة و العطل المدرسية و الترقي و السوايع اﻹضافية...
لكن في أحسن بلاد في العالم يقال...آش داك تصبر لعافية التعليم الخاص...عافية التعليم العمومي لحر منها..
و لمعرفة من هم أكثر جشعا هل هم أصحاب المدارس الخاصة...؟
أم رجال التعليم العمومي...؟
قمت بطرح هذه المقارنة البسيطة و المأخوذة عن دراسة ميدانية...
ف تصوروا معايا 200 درهم هو متوسط سعر الساعات اﻹضافية لكل مادة علمية لأربعة حصص في الشهر و مدة كل حصة ساعتان للمستوى التاسعة إعدادي... ثلاث مواد علمية تكلف اﻵباء 600 درهم في الشهر دون التطرق للإزعاج و القلق الذي يسببانه للآباء و أولي أمور التلاميذ...
المدارس الخصوصية سعر تمدرس التلميذ بها في المستوى الثالث إعدادي يتراوح بين 900 و 2000 درهم للشهر (يشمل جميع المواد (المواد العلمية بين 3 و 5 ساعات في اﻷسبوع)+ التنقل + البقاء بالمؤسسة فترة الغذاء و اﻷمن...و...و...).
يجب محاسبتهم و معاقبتهم و ليس تعويضهم لانهم دفعوا اجراءهم للاستفادة من الدعم المخصص للعاملين المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
اهداؤوا فالشعب المغربي ذكي ويعرف اين توجد مصلحته.
يبقى حزب العدالة انظف حزب في تاريخ المغرب.لم يختلس ،لم يسرق...يكافح الفساد حسب استطاعته وهذا هو الاهم.
فقط يجب اخبار رئيس الحكومة ان عائلات لازالت لم تتوصل بأي مساعدة لتجاوز محنة هذا الوباء.