الحكومة تنفي تخصيص دعم مالي للمدارس الخاصة

هسبريس من الرباط

نفت رئاسة الحكومة أن تكون الحكومة قررت تخصيص تعويضات للمدارس الخاصة المتضررة من الحجر الصحي.

وأكد ديوان رئيس الحكومة أن ما جرى تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تحقق أو تأكد، خبر زائف ولا علاقة له بالحقيقة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة سبق أن نفى تخصيص أي دعم للمدارس الخصوصية أمام البرلمان.

وأكد ديوان رئيس الحكومة، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة "لم تخصص أي دعم مباشر لأي مقاولة بالقطاع الخاص، كيف ما كان مجال عملها، بل تدعم المأجورين المتضررين من الجائحة، بعد التحقق والتفتيش، ووفق آلية ومعايير وشروط محددة في المرسوم رقم 2.20.331، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل 2020".