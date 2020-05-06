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الرئيسية | مجتمع | حقوقيون ينتقدون "التدابير الإقصائية" للتعليم عن بعد

حقوقيون ينتقدون "التدابير الإقصائية" للتعليم عن بعد

حقوقيون ينتقدون "التدابير الإقصائية" للتعليم عن بعد
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:24

قالت عشرات الجمعيات الحقوقية والنسائية إن "إقرار عملية التعليم عن بعد دون توفير الوسائل المادية واللوجستيكية اللازمة لتحقيقها وإنجاحها يعتبر إقصاء لعدد كبير من المتعلمين والمتعلمات من الأسر التي لا تتوفر على حواسيب أو لوحات ذكية أو تغطية شبكة الإنترنت، ما يجعل هذه العملية مقتصرة على أبناء وبنات الأسر الميسورة وبعض الأسر ذات الدخل المتوسط؛ بينما يتم حرمان أبناء وبنات الأسر المعوزة والفقيرة، خاصة الأسر التي تترأسها نساء، من حقهم وحقهن في التعلم، الأمر الذي يشكل ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص وتمييزا طبقيا صارخا".

الجمعيات ذاتها، وضمن رسالة موجهة إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أوضحت أن "مجموعة من التدابير التي قامت الوزارة باتخاذها منذ إعلانها توقيف الدراسة حضوريا وتعويضها بالدراسة عن بعد، كإجراء احترازي من أجل مواجهة خطر انتشار وباء كورونا، فيها ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، لما تخلفه من تمييز طبقي وجنسي في صفوف المتعلمين والمتعلمات عامة، والمتواجدين والمتواجدات في وضعية إعاقة من مختلف الأسلاك التعليمية والمهنية خاصة".

الجمعيات العاملة من أجل حقوق النساء والديمقراطية والتنمية أوضحت أيضا ضمن رسالتها أن قرار عملية التعليم عن بعد ضرورة أملتها الظرفية الوبائية في المغرب، إلا أنها ترى أن "التدابير التي واكبت تطبيق هذا القرار لم تستحضر الفوارق الاجتماعية والاقتصادية للمتعلمين والمتعلمات، والتي تجعل من هذه العملية أداة لتكريس اللامساواة والتمييز الطبقي والتمييز الجنسي، بدل أن تكون أداة لضمان استمرارية التعلم كحق أساسي من حقوق الطفل والطفلة".

وتقول الرسالة: "التدابير التي اتخذتها وزارتكم تدابير إقصائية لأنها لم تراع أيضا الفوارق الترابية الكبيرة بين الوسط القروي والوسط الحضري، ما يجعل متعلمي ومتعلمات القرى والمناطق المعزولة أكثر تضررا من عملية التعلم عن بعد، نظرا لصعوبة ولوجهم وولوجهن إلى المعلومة، إذ إن عددا كبيرا من القرى لا تتوفر على ربط بشبكة الكهرباء أو على شبكة الإنترنت، وفي حال توفر هذه الأخيرة فإن صبييها لا يكون بنفس جودته وسرعته بالمدن، وبالتالي لا يمكن للأسر بالمناطق القروية الاطلاع على مستجدات التعليم عن بعد وعلى المنصات المتاحة لضمان هذا التعليم، ولا تتوفر على القنوات التلفزية المتخصصة في ذلك، ما يحرم الكثير من المتعلمين والمتعلمات من التعلم والتحصيل".

وتسرد الرسالة أيضا ما أسمته "غياب التدابير الضامنة لتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ما يجعل أيضا عملية التعلم عن بعد عملية تمييزية تكرس اللامساواة بين الجنسين، إذ لا تأخذ بعين الاعتبار التفاوت في مستوى الوعي لدى الأسر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - وجهة نظر الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:33
بعض مؤسسات التعليم الخصوصي تجيد فقط أداء الواجبات الشهرية عن بعد
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16
2 - محسن الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:41
تدبير الوزير أمزازي للقطاع عرف العديد من التخبط، بالفعل هناك مجهودات لكن، ضعيفة مقارنة مع ما ينتظره التلميذ والطالب، وربما التصريح الذي ساهم في إضعاف تركيز مجهود التلاميذ والطلبة هو عندما صرح الوزير بأن لا وجود للفروض والامتحانات عن بعد، وإن كان جل الأستاذة واعون تماما بأن الوضعية الراهنة لا تسمح لتأزيم المتعلمين وبالتالي السلاسة في التعاطي مع النقاط لتحفيز التلميذ والطالب من جهة ولحدثهم على بذل المزيد من الجهد من جهة أخرى، لكن الوزير أمزازي غرد خارج السرب.
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1
3 - باااااااعْ الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:50
-لقد استنسخ الساسة المغاربة فكرة التعليم عن بعد من دول متقدمة تحترم مواطنيها، وأرادوا تطبيقها على التعليم المغربي الغارق في التخلف والانحطاط، والقاطن في غرفة العناية المركزة في حالة احتضار.
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9
4 - مريم الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:55
و ماذا عن الأسر التي لم يتأتى لا الأب و لا الأم مواكبة دراسة أبنائهم عن بعد، كون القطاعات التي يعملون بها لم تتوقف، خاصة التلاميذ بالسلك الأولي و الابتدائي؟ وجب إيجاد صيغ و حلول بديلة ، ولادنا ضاعو فقرايتهم ناهيك عن مخاطر التنقل الاضطراري خارج المنزل و زيد و زيد
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4
5 - تنغير مسمرير الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:58
التعلبم عن بعد استراتيجية فاشلة سواء في العالم القروي او الحضري لان اادراسة عن بعد تحتاج الى ادوات فكيف لتلميد لايفرق بين الحاسوب والتلفاز وانعدام الانترنيت ضعفها وكدا الحالة المادية للمواطنين وحد خاصو الخضرة وفرينا وكيتسنى الرميد يعطيوه 1200درهم وهوما ب8 دالنفوس يشري طابليت من لحمارة لطيارة
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6
6 - عبد الحكيم الأربعاء 06 ماي 2020 - 11:02
إن الظرفية الراهنة التي تمر منها بلدان العالم يجب أن تعطي لنا درسا في مستوى كل بلد من حيث ميادين عدة أهمها التعليم والصحة. لذا فأي قرار فهو نابع من مدى قدرة كل بلد على تدبير المرحلة. وللأسف بلدنا الحبيب لازال بعيدا خصوصا في التعليم، إذ لايمكن أن نتحدث عن بعد إن لم نتوفر على شروطه وكل الإسقاطات مصيرها الفشل...
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2
7 - معترف الأربعاء 06 ماي 2020 - 11:03
التعليم عن بعد يهم دميع المستويات حتى الروض ومحاربة الأمية
لكن تنص لمادة 2 من المرسوم رقم 2.13.165 الصادر في 19 فبراير 2014 على "اأنه لا تقبل معادلة الشهادات الأجنبية المحضرة والمسلمة داخل المغرب أو المحضرة والمسلمة عن بعد أو عن طريق المراسلة". "
كيف يمكن تطوير هذا القطاع بدون إعتراف؟
هل هناك من سيستثمر أمواله في قطاع منتوجه لن يجد مشتري؟
واضح أن هناك لوبيات لا تريد للتعليم عن بعد أن يتطور من بينها لوبيات مذابع المقررات المدرسية ولوبيات عقارية في قطاع الكراء وووو.
الحل هو الإعتراف بالتعليم عن بعد وشواهده كي نطور المنظومة بأكملها ونحفز الجميع على الإستثمار في الوسائل المادية واللوجستيكية (الدولة - الجامعات - المؤسسات التعليمية - المستثمرون - الأسر - الطلبة - التلاميد...)
وتجربة تونس التي تعترف بالتعليم عن بعد خير نموذج لنا. أين هم وأين نحن
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