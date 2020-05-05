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كُتّاب وآراء
الصيادلة يودعون "شهيد المهنة" بالنشيد الوطني
أوقف الصيادلة في مختلف مناطق المغرب عملهم داخل الصيدليات لدقائق، عشية اليوم الثلاثاء، ووقفوا لتوديع زميلهم عبد الإله المسفيوي، الذي وافتْه المنيّة بمدينة بني ملال، يوم 29 أبريل الماضي، بعد إصابته بفيروس "كورونا".
واختار صيادلة المغرب توديع زميلهم الراحل بخلفية ذات بُعد وطني، إذ حملوا الأعلام الوطنية إلى جانب صور الراحل، وعليها عبارة "الصيدلي فداء للوطن"، ورددوا النشيد الوطني داخل صيدلياتهم.
الصيدلاني عبد الرزاق الحريم قال إن المبادرة التي قام بها صيادلة المغرب "تجسّد تعبيرا عن تضامنهم مع عائلة المسفيوي"، وزاد: "هي أيضا تعبير عن أننا مستعدون للتضحية في سبيل الوطن والمواطنين، وأننا في خدمة الصحة العمومية".
وأضاف المتحدث ذاته: "هذه المبادرة تجعلنا نتشبث أكثر بعملنا، وبالمهمة النبيلة التي يؤديها الصيدلاني"، متمنيا أن تزول جائحة كورونا عما قريب وتعود الحياة إلى وتيرتها العادية.