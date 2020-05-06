24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:5405:3112:2916:0819:1920:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فريق مغربي يضع براءة اختراع 4 حلول رقمية لمواجهة "كوفيد-19" (5.00)

  2. ديوان المائدة ـ11ـ .. أجبان الحمار والبقرة الضاحكة و"الناقة العبوس" (5.00)

  3. لجنة اليقظة الاقتصادية تطالب الأبناك بتوضيحات حول "فوائد كورونا" (5.00)

  4. العفو الدولية: إطلاق سراح معتقلي الرأي مطلب ملحّ (5.00)

  5. حزب النّهج يخرج الاتحاد الاشتراكي من بنية اليسار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المملكة تشهد 163 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ18 ساعة الماضية

المملكة تشهد 163 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ18 ساعة الماضية

المملكة تشهد 163 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ18 ساعة الماضية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:02

أكدت وزارة الصحة رصد 163 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 5382 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 46718 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته فقد تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي الوفيات إلى 182.

وتم التيقن أيضا من 131 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 1969 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - زواقي الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:11
مزيدا من الحيطة والحذر يا إخواني ، وتفادي الخروج من البيت إلى الضرورة، والأخذ بالأسباب الاحترازية واجب علينا جميعا.... وتفائلو خيرا إن شاء الله... واكثرو من الدعاء في هذه الأيام المباركة...
«اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها».
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
152
2 - أمران أحلاهما مر .. الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:11
ونحن على بعد أسبوعين من نهاية التمديد الأول ورغم صعوبة التعايش معه لازال المغرب مستقرا في المرحلة الثانية للإنتشار . وهذا بسبب عدم إلتزام المناطق الشعبية التي أنا أحد ساكنتها ، وكذالك بعض الشركات الخاصة التي أصبحت بؤرا تشكل تحديا أمام انحصار الجائحة . وبالتالي وعلى مرارته لابديل عن تمديد ثاني ولو لخمسة عشر يوما رغم الاكراهات الاقتصادية والمادية . لأن فك الحصار واستقبال العيد بعدها مباشرة سيكون بمتابة الفتيل الذي يشعل شرارة الكارثة التي تجعلنا ندخل باب الانتشار الواسع السريع من أوسع أبوابه . فنحن لاتلتزم في ظل الحجر فكيف لو رفع .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
158
3 - Abdou RABAT Far الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:13
الله يحد الباس و صافي. الحمد لله الأمل الوحيد هو نسبة المتعافين الله يرفع علينا هاد الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
59
4 - dalo Said الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:14
نعيش إرهاق وحرب نفسية يوميا بسبب اعداد المصابين بكورونا بالمغرب . الله يغلبنا على هاد الوباء. الصراحة امتحان حقيقي للبشرية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
72
5 - وسام الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:15
لا حول ولا قوة إلا بالله
كورونا الموت الجوع كلشي التجمع عليك يا بلدي
يا رب السلامة **
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-61
6 - med الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:15
استمرار ارتفاع عدد المصابين يعني ان الحجر الصحي سيستمر ما بعد 20 ماي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
63
7 - مواطنة الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:15
مازالت الإصابات مرتفعة .المزيد من الحدر. نتمنى من العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
8 - achraf الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:16
ليس هناك اي تغير رغم تشديد الحجر صحي لايزال الوضع كما هو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
9 - جلال الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:16
والله كون غيرنا السلوك ديالنا كون ينتهي هدا الوباء في أسبوعين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
59
10 - said الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:16
الحمد لله لازالت الأمور غير واضحة و الإصابات في ارتفاع الالتزام بالحجر الصحي والابتعاد وعدم الاختلاط يمكننا أن نساهم في الحد من انتشار هذا الوباء ونطلب الله عزوجل أن يرفع عنا هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
11 - hicham7 الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:17
لقد أصبح رفع الحظر الصحي يوم 20 شبه مستحيل. الحمد لله على كل حال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
12 - فاعل خير الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:18
نلاحض ان هناك ارتفاع في عدد الاصابات.
يجب على كل الامة ان تنتبه وهذا ليس وقت للتراخي او لخرق احتياطات السلامة والحجر الصحي.
احترمو يا ناس لاجل اطفالكم و يا اطفال لاجل ابائكم و اجدادكم و اقربائكم.
والله يعطينا موتة مستورة يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
13 - Abdou الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:18
على وزارة الصحة ان ترفع من عدد التحاليل اليومية من اجل محاصرة الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
14 - Adil hifi الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:19
بعد استقرار عدد الإصابات بجهة الرباط لعدة أيام بمعدل إصابات جد صغير، تفاجئنا بالإرتفاع مجددا!!!
ماذا وقع؟؟؟؟؟؟
حبذا لو تشاركنا مرز و سبب البؤر الجديدة.
اللهم أبعد عنا هذا الداء و ارحمنا يا أرحم الراحمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
15 - sala الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:19
يجب التزام بالحجر بالا حياء الشعبية وغلق المعامل الغير الضرورية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
16 - وفاء الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:19
ياربي تلطف بنا اضن أن ارتفاع حالات اليوم راجع للتكنة العسكرية الموجودة بجهة الرباط سلا القنيطرة بؤرة جديدة تنضم إلى القائمة للأسف بعد ما تراجعت جهة الرباط لأسابيع اللهم ارفع عنا البلاء يارب الله يرحم جميع المتوفين والله يشافي المتعافبن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
17 - De rabat الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:20
Les cas ne cessent d’augmenter et surtout dans la région de rabat qui s’est calmée pendant plusieurs jours, mais il est vrai que certaines personnes sont confinées chez eux et d’autres se baladent jusqu’à 19h, comme si le virus ne sort que le soir, du coup, c’est tout à fait normal que le gouvernement prolonge le confinement pour notre intérêt parce qu’on s’est pas tous engagé pour faire sortir notre pays de cette pandémie et surtout de la crise
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
18 - رباط وسلا الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:22
لاحظت أن الرباط و سلا حصلت على حصة الاسد من الاصابات خلال هده الفترة 84 إصابة وهو أمر لا يثير العجب لان بعض أحياء مدينة سلا لا تحترم بثاتا الحجر الصحي أينما وليت وجهك تشاهد تجمعات بدون جدوى زيادة على دلك السكان لا يحترمون أدنى شروط السلامة الشيء الدي أدى إلى إنتشار الوباء بشي سريع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
19 - متتبعة الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:22
84 إصابة جديدة جهة الرباط سلا القنيطرة. لماذا هذا الإرتفاع المفاجئ للاصابات نرجو التوضيح وإعطاء عدد الإصابات لكل مدينة. التزموا بيوتكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
20 - سكينة الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:23
مدينة سلا المدينة وبعد الاحياء لم يلتزمون بالحجر الصحي الخياطة والباعة الملابس كدالك البعض منهم لم يلتزمون بالحجر الصحي بدعوة أنهم لم يتوصل بنقود صندوق المخصص للجاءحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
21 - معلق الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:25
خير مثال ما قامت به الأردن لقد طبقت الحضر بكل معنى الكلمة وها هي الآن تجني ثمار ذللك بعدم تسجيل أي حالة جديدة للفيروس خلال شهر كامل المغرب كان سباق في إجراء الحضر ولكنه كان منها وما يبدوا اننا مازلنا في أول المشواى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
22 - مروان الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:25
لست متشائم، لكن لا يمكن إلا توقع زيادة الحالات، فمن كان لا يخرج قبل رمضان، أصبح يخرج لمعاينة الأجواء الرمضانية، إذن مرحبا بالمشاكل.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
23 - حميد المغربي الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:26
اضن ان بلدنا الحبيب لا زال لم يسيطر بعد على الوباء وعليه فإننا أمام حجر تان لا محال بسبب تهور بعض الشركات ومعم فئة من الشعب لانه لو التزم الجميع لكنا في بر الامان اللهم اهدي الجميع وارفع عنا الوباء ياااا رب لاننا تعبنا من سماع كلمة حجر صحي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
24 - anas MehdaoUi الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:27
إذا أردنا الخروح من أزمة كهاذه علينا اليقين بالله و العمل مجتمعين فربنا ما اراد بعباده شيئا إلا و كان يعلم خيرا لهم فالحمد لله على كل شيء و عدد حالات الشفاء في طريقها الى القضاء على حالات الاصابات بإذن الله فالتزمو و اتركوا الباقي على رب العباد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
25 - rachid الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:27
"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا" .
أكثروا من قول هذا الدعاء في هذه الأيام المباركة وأبشروا خيرا إن شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
26 - amal الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:28
Tanger, un exemple de non respect du confinement
Bir achifa, Bni makada, Idrissiya, Ouama, Boukhalef,Dar muiguina, Souk Barra, Haouma chouk, etc

Page

شبكة اليقضة المدنية بطنجة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
27 - كلميمة الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:30
لا بد من طوق بؤر هدا الوباء،الخبر المفرح هده الايام هو ارتفاع نسبة المتعافين،ان شاء الله سننتصر،لكن تمديد مدة الحجر الصحي ضرورة مفروضة،نسأل الله ان يرفع عنا هدا البلاء و يعيننا على الخير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
28 - حمزة محب الوطن الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:30
المنحني في المغرب لا يعرف الهبوط معدل 100 حالة يوميا لا يبشر بالخير إقترب رمضان من بلوغ النصف دون. نتيجة و هناك من يريد الخروج من الحجر و لو علي حساب الصحة العامة يجب تمديد الحجر ل 20. غشت مع انتهاء الصيف و إلغاء موسم الإصطياف.يجب علي المغاربة التضحية فباتتهاظء الصيف ستبدأ بوادر انتهاء الأزمة و ستبقي أربع شهور علي دخول العام الجديد وًبوادر ظهور اللقاح أو القضاء علي الفايروس.يا مغاربة ما هي إلا شهور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
29 - alibadrou الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:31
من الرباط...بعدما كانت مدينة الرباط تعرف حالة او حالتين.....يوميا..ها قد جاء. دورنا حسب تحاليل مخبرية هههههه.. اللهم اني لا اسالك رد القضاء وانما أسألك اللطف فيه.... والسلام..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
30 - متسائل الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:34
عدد الحالات في جهة الرباط في إرتفاع صاروخي 78 بالأمس و 84 اليوم . أرجوا معرفة الأسباب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
31 - Reda الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:35
شهرين من الحجر ما ستفدنا منها بوالو ، بنادم كيلعب كوره ف زنقه ، كلشي خارج بدون كمامه امام مرأى الدرك الملكي ، لا حياة لمن تنادي ، التعايش مع الوباء هو الحل. مغاديش يبقى الحجر مدى الحياة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
32 - كورونا واش من كورونا ؟ الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:36
على هذا الحساب بقينا هنا والحجر الصحي في الصيف والحر الشديد ما اصعبه سنمر من ايام عصيبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - Omar Tánger الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:36
اللهم انا نسألك العفو والعافية واللطف فيما جرت به المقادير. اللهم ارفع الوباء عن المغرب و احفظ اهل هذا البلد بما حفظت به الذكر الحكيم. امين يارب العالمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
34 - المحلل الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:36
وا باراكا متبقاو تركزو على حالات الشفاء و تستعرضو فيهم بحال الى مانعرف اشدرتو ليهم. راه اصلا %95 كايتشافاو راسهم (دوليبران لسخانة الى دعاة الضرورة) و %5 فقط لي حالات خطيرة تستدعي العناية المركزة. و ركزو على حاملي الفايروس اللي من غير اعراض هما المصيبة االي كاتنشر في المرض في صمت. و هادو كتلقاهم بواسطة التحاليل العشوائية. من غير هاد الشي راكم غير كاضيعو فالوقت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
35 - يوسف الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:37
الفيروس لن يحاصر لا في 15 او شهر او شهرين الامر واضح جدا نظرا لسلوكات الناس وخصوصا الاحياء الشعبية, بدون رفع عدد التحاليل الى 10000 على الاقل لن نستطيع ان نحاصر المرض, اذا دون ان نبني امالا على ضعف نحن فيه,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
36 - abdou الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:37
كلام السي الوردي صحيح لا زانا نسجل ارقاما مهولۃ وهذا بسبب السلطات التي أصبحت تتهاون في تطبيق الحجر الصحي وخصوصا المدن الكبری والاحياے الشعبيۃ منها فاصبحت الكمامۃ توضع علی العنق عوض الانف والفم امام السلطات عا الله يستر سنعود الی الصفر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
37 - مسمرير تنغير تعدادات الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:38
164حالة امس ونفس العدد اليوم يعني المغرب خاصو يزيد يطول الحجرالصحي ويجب تشديد المراقبة عرفتو الى المغرب حبد الحجر الصحي ف24 غنرجعو حتى لصفر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
38 - عبد الهادي الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:38
اللهم رب السماوات السبع و رب العرش العظيم أرفع عنا هذآ الوباء وأبعد عنا الأمراض والاسقام..اعتقد ان كثرة الدعاء في هذه الأيام المباركة سيأتي الفرج لا محالة.
. إن آلله لطيف بعباده.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
39 - أنقلوب الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:39
في الوقت الذي ننتظر فيه التحسن والتدني على مستوى الإصابات نرى العكس هو الذي حصل نسأل الله السلامة
لابد أن هناك خلل في تطبيق الإحراءات المتخذة
إذا لم يكن هناك إحترازات جد صارمة من لدن لجنة اليقظة فإن الأمر سيزداد سوءا
فالمرجوا من المواطنين أن يتخذوا جميع الإحتياطات داخل البيوت وخارجها
نسأل الله تعالى أن بلطف بنا وأن يرفع عنا الوباء والبلاء وأن ينزل علينا الشفاء والدواء يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
40 - فضولي الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:41
لا غرابة في ذلك لانه كلما زادت نسبة التحليلات كلما زاد العدد .في بداية الوباء كان عدد التحليلات ضعيف جدا نظرا ,ربما , لتقشف الدولة على حساب صحة العبيد , في شراء معدات الكشف . وسنرى نتاءج هذا الاستهتار بصحتنا يوما بعد يوم . الحمد لله ان الوباء لم يستثن احدا بل ساوى بين العبيد و<الاسياد >.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - مصطغى الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:42
الله يلطف بالعباد ويجمع الشمل بعد الفراق .ويبعد علينا الهلاك. والله لتدمع القلوب عندما تقرا ان شابا قتل شابا قبل المغرب. في المغرب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
42 - الفيلالي الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:42
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وانر لنا الطريق لايجاد دواء لهاد الداء فإن الأمة قد عجزت أمام هدا الفيروس ولم تبقى الا قوتك فلا حول لنا ولا قوة الا بك نحن عبادك ابناء عبادك ناصييتنا بيد ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك اللهم انا نسالك باسمك العظيم الدي لا يرد بعده دعاء ان تسعد الأمة وتزيل عنها الداء والوباء لطفك يا رب واخر دعوانا الحمد لله رب العلمين وصلى الله على محمد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
43 - عبد المجيد الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:43
اطر وزارة الصحة يتعاملون باحترافية مع الوباء سمحو في اسرهم خوفا عليهم في حين المعامل و التكنات العسكرية يختلطون ببعضهم و في المساء يروحون لمنازلهم فتكون النتيجة عدوى باعداد كبيرة , يجب تشديد المراقبة بالمعامل والتكنات و الإدارات للحد من هذه البؤر التي تبعد عنا الخروج من الحجر الصحي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
44 - مصطفى الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:55
للاسف العديد من الناس لا يستعملون الكمامات بشكل صحيح و يضعونها تحت افواههم لاظهارها للبوليس خوفا من المخالفة ، خاصة في شهر رمضان حيت لاحضنا ازدحاما في الأسواق ،نتمنا ألا يرتفع عدد الاصابات بعد منتصف شهر رمضان . حفضنا الله جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
45 - بدرالدين الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:59
على الدولة التركيز على محاصرة كوفيد19 بدل تداعياته على الاقتصاد.. المزيد من الحزم و الصرامة و تجويد مقتنيات الاجهزة الطبية..خاصة المستعملة في رصد الفيروس..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - تطواني الأربعاء 06 ماي 2020 - 11:03
إن لم يتم إغلاق المعامل فلا حديث عن كبح الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 46 | عرض: 1 - 46

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.