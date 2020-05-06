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كُتّاب وآراء
المملكة تشهد 163 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ18 ساعة الماضية
أكدت وزارة الصحة رصد 163 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 5382 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 46718 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته فقد تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي الوفيات إلى 182.
وتم التيقن أيضا من 131 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 1969 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
«اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها».
كورونا الموت الجوع كلشي التجمع عليك يا بلدي
يا رب السلامة **
يجب على كل الامة ان تنتبه وهذا ليس وقت للتراخي او لخرق احتياطات السلامة والحجر الصحي.
احترمو يا ناس لاجل اطفالكم و يا اطفال لاجل ابائكم و اجدادكم و اقربائكم.
والله يعطينا موتة مستورة يا رب
ماذا وقع؟؟؟؟؟؟
حبذا لو تشاركنا مرز و سبب البؤر الجديدة.
اللهم أبعد عنا هذا الداء و ارحمنا يا أرحم الراحمين.
أكثروا من قول هذا الدعاء في هذه الأيام المباركة وأبشروا خيرا إن شاء الله
Bir achifa, Bni makada, Idrissiya, Ouama, Boukhalef,Dar muiguina, Souk Barra, Haouma chouk, etc
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شبكة اليقضة المدنية بطنجة
. إن آلله لطيف بعباده.
لابد أن هناك خلل في تطبيق الإحراءات المتخذة
إذا لم يكن هناك إحترازات جد صارمة من لدن لجنة اليقظة فإن الأمر سيزداد سوءا
فالمرجوا من المواطنين أن يتخذوا جميع الإحتياطات داخل البيوت وخارجها
نسأل الله تعالى أن بلطف بنا وأن يرفع عنا الوباء والبلاء وأن ينزل علينا الشفاء والدواء يارب العالمين