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كُتّاب وآراء
تطورات "كوفيد 19" بالمغرب .. حالات جديدة تنتشر على 6 جهات
كشفت عملية الرصد الوبائي لفيروس كورونا، التي تشرف عليها وزارة الصحة، أن الإصابات الجديدة بالجائحة خلال الساعات القليلة الماضية تركزت، على الخصوص، بين جهة الرباط وجهة الدار البيضاء.
وبلغ مجموع الإصابات الجديدة 163 حالة على المستوى الوطني، لتعادل الحصيلة التراكمية 5382 حالة مؤكدة. وقد شهدت جهة الرباط سلا القنيطرة 84 من الحالات الحديثة خلال الـ18 ساعة الماضية، مقابل 43 بجهة الدار البيضاء سطات.
نتائج الفحوصات جاءت إيجابية أيضا بخصوص 20 حالة في جهة فاس مكناس، و12 بجهة مراكش آسفي، زيادة على حالتين في جهة بني ملال خنيفرة، ومثلهما على مستوى جهة كلميم وادي نون.
عدد الحالات المعلن عنها منذ بداية تفشي "كوفيد 19" في المغرب وصل إلى 1405 بجهة البيضاء، و1103 بجهة مراكش، و740 بطنجة تطوان الحسيمة، و685 بفاس مكناس، و551 بجهة درعة، و537 بالرباط سلا القنيطرة.
وبجهة الشرق سجلت 175 حالة مؤكدة منذ بداية انتشار الجائحة بالمملكة، و87 بجهة بني ملال خنيفرة، و52 بجهة سوس ماسة، و41 ضمن النفوذ الترابي لجهة كلميم، إضافة إلى 4 حالات بالعيون الساقية الحمراء وحالتين بجهة الداخلة.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
بالنسبة للحالات فقد تراجعت نسبيا خاصة وأنه اصبح عندنا عدة مختبرات
وضع المغرب ولله الحمد مريح مقارنة مع دول أوروبية وامريكا
هنا صدق كلام العثماني المغرب احسن من فرنسا
فعلا مشكل الفقر مطروح ولكن ليس لدرجة المجاعة
على الدولة أن تزيد من تدخلها ولكن خاص الناس تتفهم الظروف وتقنع شويا
راه كولشي طاح ليه المستوى المعيشي فالعالم كلو