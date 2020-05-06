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الرئيسية | مجتمع | تطورات "كوفيد 19" بالمغرب .. حالات جديدة تنتشر على 6 جهات

تطورات "كوفيد 19" بالمغرب .. حالات جديدة تنتشر على 6 جهات

تطورات "كوفيد 19" بالمغرب .. حالات جديدة تنتشر على 6 جهات
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:25

كشفت عملية الرصد الوبائي لفيروس كورونا، التي تشرف عليها وزارة الصحة، أن الإصابات الجديدة بالجائحة خلال الساعات القليلة الماضية تركزت، على الخصوص، بين جهة الرباط وجهة الدار البيضاء.

وبلغ مجموع الإصابات الجديدة 163 حالة على المستوى الوطني، لتعادل الحصيلة التراكمية 5382 حالة مؤكدة. وقد شهدت جهة الرباط سلا القنيطرة 84 من الحالات الحديثة خلال الـ18 ساعة الماضية، مقابل 43 بجهة الدار البيضاء سطات.

نتائج الفحوصات جاءت إيجابية أيضا بخصوص 20 حالة في جهة فاس مكناس، و12 بجهة مراكش آسفي، زيادة على حالتين في جهة بني ملال خنيفرة، ومثلهما على مستوى جهة كلميم وادي نون.

عدد الحالات المعلن عنها منذ بداية تفشي "كوفيد 19" في المغرب وصل إلى 1405 بجهة البيضاء، و1103 بجهة مراكش، و740 بطنجة تطوان الحسيمة، و685 بفاس مكناس، و551 بجهة درعة، و537 بالرباط سلا القنيطرة.

وبجهة الشرق سجلت 175 حالة مؤكدة منذ بداية انتشار الجائحة بالمملكة، و87 بجهة بني ملال خنيفرة، و52 بجهة سوس ماسة، و41 ضمن النفوذ الترابي لجهة كلميم، إضافة إلى 4 حالات بالعيون الساقية الحمراء وحالتين بجهة الداخلة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - مراد الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:35
خطأ فادح انك تخلي جنود يرجعو لديورهم بدون أن يظلوا 14 يوم بالحجر الصحي لضمان عدم اصابتهم بالفيروس... فكها دبا مع "سلا" اكثر مدينة كنت خايف منها لكثافة الساكنة هاهي هاهو الفيروس بدا ينتشر بسرعة...
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87
2 - صامدون الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:39
صامدون إلى أجل غير مسمى لاجتياز هده المحنة
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31
3 - حميد الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:39
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى الله المشتكى حسبنا الله ونعم الوكيل
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27
4 - سعيد الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:41
نلاحظ أن هذا الوباء يتمركز في الجهات التي بها مدن كبرى وكل مرة يرتفع العدد في جهة ونرجو من الله العالي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء ومزيدا من الحيطة والحذر
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34
5 - rachid الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:42
ماذا حصل في الرباط وسلا سترك ورحمتك ياارحم الراحمين
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33
6 - كورونا الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:43
جهة الرباط سلا القنيطرة ارتفعتت ارتفاع صاروخي
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30
7 - Najib الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:44
اليوم الحالة الوباىية مستقرة لان رغم عدد الاصابات داءم الارتفاع وجب الانتباه الى عدد التحاليل المخبرية الذي تجاوز ل 4000 تحليل يومي و نسبة 80% من المصابين هم من المخالطين
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17
8 - mimoun الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:45
l augmentation soudainement a rabat me semblent bizarre et curiuex
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8
9 - الرباطي الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:45
السلام عليكم سبب الزيادات في اامغرب اغلبية التجمعات التي لا تطبق الحجر الصحي السجون والثكنات العسكرية والشركات. اما طبقو الحجر الصحي او كل واحد يتحمل مسؤوليته بالحجر مع عاءلته .او معاقبة جزرية كل مسؤول لا نه خاءن لم يتحمل مسؤلية الناس ولم يطبق الحجر الصحي والسلام .كفانا تسامحا .انتهى زمن السيبة .
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36
10 - Amine الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:45
لماذا ارتفعت الحالات في الرباط؟
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22
11 - سكيلاتشي الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:46
لم ينزل معدل الاصابات تحت 100 هدا يعني ان الامور ما زالت معقدة علينا الاحتياط اكثر واكثر السوال المطروج بهذه النتاءج هل يرفع الحجر الصحي بهذا التعداد من الاصابات ؟؟
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18
12 - السلامة يا ربي الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:47
يا رب السلامة ماذا حدث بين عشية وضحاها أصبحت جهة الرباط تسجل أعداد مخيفة...نريد تفصيلا أكثر ، كل مدينة على حدة و بالأحيى تفاصيل عن كل أحياء المدن بالتفصيل... لأخذ الحيطة أكثر
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35
13 - houssin الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:48
قبل اسبوع اعتقدنا ان الرباط سيطرت على الفيروس لكن للاسف....هذا تحذير قوي على عدم رفع الحجر مبكرا والانتظار على الاقل ١٤ يوم صفر حالة...يجب ايضا تشديد نقاط مراقبة بين المدن
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30
14 - Abderrahmane الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:50
ليفكوا الحصار تدريجيا عن الجهات التي لم يعد فيها أي اصابة جديدة تذكر و شكراا
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10
15 - مواطن الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:51
كل يوم زيادة في المصابين أكثر هذا من إنجاز الحكومة الموقرة التي فرضت الحجز المنزلي على 39 مليون مواطن و تركت مليون يشتغلون في المصانع و كل البؤر الجديدة هي من المصانع و الشركات على هذا الحال سينتهي الحجر بعد سنة يا له من إنجاز للحكومة تساعد اللوبيات على صحة و سلامة المواطن
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32
16 - اليوسفي الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:52
يجب الدخول للمرحلة الثالثة في الدار البيضاءوسلا الرباط لان الوباء في المدن المكتظ ة والخطيرة بالزدحام والازقة الضيقة والكثافة السكانية والسبب التجمعات التي لم تطبق الحجر الصحي الشركات .السجون والثكنات العسكرية .هم سبب المشاكل لعدم تطبيق الحجر الصحي .
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18
17 - يونس الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:54
معندناش مع الحلقة الأخيرة كنجيو حتى الآخر ونزبلوها كونا الحمدلله رابحين حتى الدقيقة 90 وتسجل علينا الأهداف. ............ اللهم رفع عنا البلاء ياارحم الرحيم ياجبار
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20
18 - طارق الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:55
واش اعباد الله حنا كنتسناو الجهات لي فيها الفيروس تنخفض فيها عدد الاصابات صدقنا فالعكس أن سلا والرباط كانت الوضعية الوبائية مستقرة دابا ارتفعت ارتفاعا صاروخيا وهذا يعني أنه ليس هناك جدية في التعاطي مع هذا الوباء وكاين تهاون كبير ولخبطة وارتجالية .
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24
19 - فتحية الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:56
الله يلطف بالعباد رحمتك يارب العالمين ليس لنا سواك بك نستغيت وحدك القادر على كل شيء اخرجنا من هدا المصاب لا فاقدين ولا مفقودين املناا فيك لا يخيب مستغفرين تائيبين وببابك واقفين نادمين مستعطفين فى رحمتك وجودك طامعين اللهم لك الحمد كما ينيغي لجلال وجهك العضيم
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19
20 - رماش حسن الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:56
الناس كتصحاب قطعو الواد ونشفو رجليها. مازلنا في مرحلة خطيرة.هاد الفيروس مفيهش التقة.والاصابات في تصاعد.الله يرحم الوالدين الحيطة والحذر.منديروش شي حاجة لترجع علينا بالندامة.
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7
21 - زعيتر الأربعاء 06 ماي 2020 - 10:57
على كل حال هناك تباشير الخير من حيث تزايد حالات الشفاء وخلو عدة اقاليم من الوباء
بالنسبة للحالات فقد تراجعت نسبيا خاصة وأنه اصبح عندنا عدة مختبرات
وضع المغرب ولله الحمد مريح مقارنة مع دول أوروبية وامريكا
هنا صدق كلام العثماني المغرب احسن من فرنسا
فعلا مشكل الفقر مطروح ولكن ليس لدرجة المجاعة
على الدولة أن تزيد من تدخلها ولكن خاص الناس تتفهم الظروف وتقنع شويا
راه كولشي طاح ليه المستوى المعيشي فالعالم كلو
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-1
22 - smia الأربعاء 06 ماي 2020 - 11:02
حنا من مدينة سلا حنى مصدومين من هاد التطورات الخطيرة لوقعات شنو السبب ديال هاد التفشي للفيروس وإلى كانو هاد العسكر لدخل المدينة علاش مطبقش عليهم الحجر الصحي أو لأنهم عسكر هادا أمر غير مقبول حنى مخلوعين وخايفين بزاف بغينا تفاصيل على حالة الوباء بمدينتنا وحينا بغينا تشديد العقوبات على أي شخص مطبقش الحجر الصحي اليوم وقت الصح خاص الناس تحبس من الغرور ومن لا مسؤولية حياتنا وحياة ولادنا وواليدينا فخطر عافاكم بقاو فديوركم.
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