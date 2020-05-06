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الرئيسية | مجتمع | مراقبة أكثر من 400 ألف شخص بـ"تطبيق الشرطة"

مراقبة أكثر من 400 ألف شخص بـ"تطبيق الشرطة"

مراقبة أكثر من 400 ألف شخص بـ"تطبيق الشرطة"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 06 ماي 2020 - 12:05

أوردت المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد إجراءات المراقبة الأمنية التي تم تفعيلها بموجب التطبيق المعلوماتي الخاص بفرض تطبيق حالة الطوارئ الصحية، بلغ حاليا 426 ألفا و72 إجراء مراقبة.

وأكدت المديرية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن الإجراءات سهر على تنفيذها 4718 موظفة وموظفا للشرطة في كل من الرباط وسلا وتمارة والدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة، وهي المدن التي اعتمد فيها هذا التطبيق بشكل تدريجي في انتظار تعميمه على الصعيد الوطني.

وأوضحت المديرية أنها كانت قد وضعت رهن إشارة موظفيها العاملين في نقط المراقبة المرورية تطبيقا معلوماتيا، تم تطويره من طرف مهندسي وخبراء المعلوميات التابعين لها، بغرض رقمنة عمليات المراقبة الأمنية التي يقومون بها، وتفادي إساءة استعمال وثائق الخروج الاستثنائية، وضمان التطبيق السليم لإجراءات الطوارئ الصحية لمنع تفشي جائحة "كوفيد-19".

وقد تم اعتماد هذا التطبيق المعلوماتي، يقول البلاغ، كمرحلة تجريبية بمدينة الرباط، التي عرفت إجراء 234 ألفا و937 مراقبة، قبل أن يتم الشروع في تعميمه بشكل تدريجي في مدن تمارة (31 ألفا و510 عمليات مراقبة)، وسلا (35 ألفا و947 مراقبة)، والدار البيضاء (64 ألفا و528 مراقبة)، ومراكش (57 ألفا و480 مراقبة)، وفاس (1617 مراقبة)، وطنجة التي شرعت مؤخرا في اعتماد التطبيق (53 مراقبة).

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنها تواصل تعميم هذا التطبيق المعلوماتي في جميع المدن المغربية، بهدف اعتماده في جميع نقط المراقبة الأمنية، وذلك بشكل يضمن التطبيق السليم والحازم لإجراءات حالة الطوارئ الصحية من جهة، ويساهم في توطيد الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين من جهة ثانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - yass الأربعاء 06 ماي 2020 - 12:25
ما فائدة هذه المراقبو ان كامت السيارات غادة ماجة... و بما انه عندو رخصة العما او التنقل... حتى انني ارى بعض عناصر الشرطة او الدرك... كايدير القبعة ديالو اماك السيارة للتنقل طواعية خارج السربيس ديالو... ان يكون موظفا لا يعفيه ان كثرة تنقلاته تضرب عرض الحائط السلامة الصحية للمواطنين... هذا من جهة.. من جهة اخرى عندي اقتراح للمديرية العامة للامن.. انها طور برنامج للبوانطاج الحصري لرقم السيارة و ليس رقم تعريف السائق... بحيث يسمح للمواطن حسب عمله... اعطاءه مدة زمنية... مثلا الموظف كي خدم 6 ساعات... نعطيه مهلة 6 ساعات ابتداء من وقت البوانطاج الا... بعد 6ساعات مدخلش و لقا شرطي انه فات يدير لو مخالفة... اما ناس د درك و شرطة فلازم تزير معاهك مصالح ديالهم الالتزام بالحجى بعد العمل... لان هذا فيه عدوى للزملاء ديالهم و لذويهم وشكرا
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2 - زكري الأربعاء 06 ماي 2020 - 12:26
هذا شيء جميل وشكرا لكم على سهركم في خدمة بلادنا العزيز و اتمنى التعميم في اقرب وقت في كل المدن صغيرة و في كل ربوان في المدينة و خصوصا الطرق الشعبية لان فيها دوخل منا خروج منا مكاين غير كسيري
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3 - المراقبة الأربعاء 06 ماي 2020 - 12:33
نحن نسبح ضد التيار كل الدول تبحث خططا للتخفيف و تيسير حياة مواطنيها و نحن إلى مزيد من التضييق و الخنق و المراقبة حتى كوريا الشمالية و الصين لم تضعا برامج لتعقب سير المواطنين طوال اليوم ما هذا التراجع الخطير هل وجد المخزن الفرصة التي كانت تنقصه ليخرج ما في جعبته و طبعا لا صوت يعلو فوق صوت الطوارئ حتى قانون تكميم الأفواه كاد يمر لولا الطريقة الفجة التي عرض بها و لا زال ينتظرنا الكثير فالمعركة طويلة مع المخزن العتيد.
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4 - Mouatene الأربعاء 06 ماي 2020 - 12:36
bonne initiative .MAIS le problème n'existe pas chez les conducteurs de voiture MAIS aux quartiers populaires où existent les créatures qui ne respectent pas le règlement .
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10
5 - الحر الأربعاء 06 ماي 2020 - 12:50
هو شي جميل ولكن اذا دول كانت تعاني بشكل كبير من وباء كورونا كإيطاليا وإسبانيا ، وهي الان شرعت في تخفيف الحجر الصحي ، أليس كان احسن ان نستفيد من التكنولجيا في التخفيف من الحجر ؟؟وليس العكس.
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