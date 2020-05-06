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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسمح بمغادرة 80 ألف سائح وسط مطالب بإعادة العالقين

المغرب يسمح بمغادرة 80 ألف سائح وسط مطالب بإعادة العالقين

المغرب يسمح بمغادرة 80 ألف سائح وسط مطالب بإعادة العالقين
هسبريس - محمد بلقاسم
الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:00

في الوقت الذي يتواصل فيه مطلب المغاربة العالقين بالخارج بإعادتهم إلى أرض الوطن، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وتأكيد السلطات المغربية أن التحضير جارٍ لتتم عملية العودة في أقرب وقت وأحسن الظروف، دون أن تحدد تاريخاً للشروع في ذلك، غادر المغرب أزيد من 80 ألف أجنبي في إطار عملية ترحيل السياح.

المعطيات الرسمية التي وفرتها وزارة السياحة المغربية أفادت بأن عمليات ترحيل السياح الأجانب العالقين بالمغرب من 15 مارس إلى 24 أبريل 2020 كانت مكثفة، مشيرة إلى أن عدد الرحلات خلال هذه المرحلة بلغ 504.

وفي هذا الصدد، أشارت الجهات الرسمية إلى أن عدد الأشخاص المرحلين من المملكة وصل خلال هذه المرحلة من الطوارئ الصحية التي ألزمت المغرب بإغلاق مجاله الجوي 80 ألفا و421، معلنة أنها قامت باتصالات مكثفة ومتواصلة مع مختلف السفارات والقنصليات الأجنبية للسهر على عملية الترحيل.

وأوردت وزارة السياحة في وثيقة رسمية لها أن هدفها هو مواكبة وتتبع عن قرب الظروف المحيطة بالسياح والعمل على توفير الشروط المناسبة لإقامتهم، مبرزة أنها قامت بتحسيس السلطات المحلية ووكالات الأسفار والفنادق السياحية المعنية باتخاذ التدابير الممكنة.

وثيقة الوزارة المسؤولة عن قطاع السياحة أضافت أن بعض السفارات والقنصليات هي الآن بصدد التفاوض مع بلدان الأجانب العالقين والسلطات المغربية من أجل توفير رحلات جوية استثنائية، مبرزة أنها قامت بتتبع حالة السياح في الفنادق والمخيمات.

من جهة ثانية، يبلغ عدد المغاربة العالقين بالخارج الذين ينتظرون قرار العودة 22 ألفاً، دون احتساب الطلبة، وهو ما يتطلب تخصيص ما بين 50 و60 رحلة، وفق مصادر رسمية أشارت إلى أن "عملية العودة مكلفة، وقد تم تخصيص ميزانية لذلك مرتبطة بالميزانية العامة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا"، مضيفة أن "طائرة تحمل ما بين 180 و200 راكب قد تكلف الدولة حوالي 300 ألف يورو، أي 300 مليون سنتيم".

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكد أن عودة المغاربة العالقين بالخارج ينبغي أن تندرج في إطار تعزيز المكتسبات المهمة المحققة من قبل المغرب في مجال مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - متضرر الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:12
ايعدوا إلينا أبناءنا الطلبة العالقون.. ابنتي في أوكرانيا

ابن أخي في روسيا..
آخرون في دول أخرى
نطالي الدولة ان تعيد لنا أبناءنا و فلذات أكبادنا و ان تحس بمعاناتناو معاناتهم بعيدا علينا..
هذا حقنا و حق أبناءنا
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29
2 - عبد الحكيم الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:15
حن مستعدين ندفع واجب الفنادق والأكل والطاءرة لاكن للاسف لا مجين لاكن موعدنا معهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من ات الله بقلب سليم
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40
3 - بدر الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:17
حسبي الله ونعم الوكيل حنا همتا ترجعونا بلادنا الله يأخد فيكم الحق
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37
4 - مغترب الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:19
أنا كمغربي عالق بأوروبا لن أدخل بلدي حتى زوال الوباء من فرنسا و أنا مرتاح هنا و الجمعيات مهليين فينا و أفكر فالإستقرار لأنني وجدت الظروف الملائمة للعيش هنا و الشغل متوفر هما الا كان فيديك الحرفة كيشدوك بسنانهم و هذا هو الفرق فالعقلية بيننا و بينهم
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-1
5 - مهاجر في ايطاليا الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:19
اللهم إرفع عنا البلاء
اللهم يسر لنا في العودة إلى وطننا إشتقنا لأبنائنا وأهلينا لم نعد نحتمل الفراق
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42
6 - خالد الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:19
كنسمعوا غير المغرب يسمح بالمغادرة اما المغرب يسمح بروجوع مواطنين العالقين لا دولة خاظعة ومطيعة في أحلك الظروف لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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37
7 - abouama الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:19
تكلفة رحلة بالطائرة على متنها 300 راكب تكلف الدولة حوالي 300 مليون سنتيم هذا يعني أن كل راكب يجب أن يؤدي حوالي مليون سنتيم وهناك في بعض الأحيان ثمن التدكرة لايتعدى 4000 درهم بين الدار البيضاء و باريس. حلل و ناقش. شكرا هسبريس
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21
8 - ahmed الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:20
يجب السماح للمغاربة مزدوجي الجنسية وكذا صاحبي بطائق الاقامة في المهجر الى العودة الى محل اقامتهم. انه حقهم المشروع.
كذلك يجب السماح للمغاربة العالقين في العديد من الدول وكذا في سبتة على بعد امتار من العودة الى بلادهم مثلما فعلت جل دول العالم .
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44
9 - احمد الصروخ الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:20
عدد كبير من المقيمين في بلجيكا لا زالوا عالقين في مدن الشمال . أليس من حقهم العودة إلى منازلهم؟ منهم المرضى و كبر السن . لا يجب وضع أي شروط فمن حق الجميع العودة إلى بيوتهم و ذويهم.
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23
10 - الحدأة الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:23
مضيفة أن "طائرة تحمل ما بين 180 و200 راكب قد تكلف الدولة حوالي 300 ألف يورو، أي 300 مليون سنتيم ,
هاذا يعني أن ثمن التذكرة الواحدة حوالي 15 ألف درهم (مليون و نصف مليون سنتيم) أضن أن هاذا الرقم مبالغ فيه و الله أعلم
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18
11 - موحى او حمو الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:25
دائما المغرب يفكر في الميزانية والتكاليف، والعالم في المواطن باعتباره اهم من كل شئ المغرب تخلى عن مواطنيه في الخارج ولم يفكر فيهم وهذه قمة الأنانية من السلطات المغربية سئمنا من وطن مثل هذا، والله لولا ارتباطنا بالوطن وتربته وأهله لما فكرنا ابدا في العودة لكن بلادي وان جارت عزيزة
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10
12 - شقيف الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:26
وماذا عن مغاربة العالقين في المغرب أليس من حقهم العودة إلى بلدهم الثاني هؤلاء لايكلفون المغرب ولا سنتيم من أموال الدولة فقط افتحوا الحدود لان دول الاستقبال تنتظر فقط الأذن بفتح مجال الجوي نحن المضررون لان أعمالنا هناك وارزقنا فالمرض سيظل موجود شاء من شاء فالمغرب العالقين في داخل لايشكلون خطر دعوا الناس ترحل
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13
13 - عمران الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:29
حشومة عليكم تهضروا على الفلوس : ردوا الناس لبلادهم ( بعد اجراءات صحية صارمة، طبعا) . معندهومش حتى بلاد من غير هادي، أش تيتصحبكوم؟ . و الله إيحد البأس .
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8
14 - المهاجر الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:30
ومشفناوالو الامور غير واضحة انا عندي جنسية مزدوجة وعداد ديال خوتي المغاربة عندهم الجنسية وحاصلين هنا اليوم كنا أمام القنصلية وجرا علينا الكومسير وقالينا مكاني والو.
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8
15 - [email protected] الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:31
هنا كتبان القيمة تاع الجنسية والقيمة تاع المواطن المغربي الدولة كترفو غير ملي كي دخل العملة الصعبة اما في الاوقات الصعبة كي قولوليك موت منك عداد حسبي الله ونعم الوكيل
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6
16 - فين أواااا جاي الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:33
أودي غير خليكوم تماك.راه وزير الصحه الأسبق لحسين الوردي قال.بي أن جميع التجهيزات الطبيه في المغرب بأكمليه تساوي تجهيزات مستشفى مارسيليا لي واحديه.
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6
17 - ولد فضالة الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:33
اغلاق الحدود قرار سياسي للمملكة المغربية الشريفة قرار صائب و في محله و انتهى الكلام و نطالب بتمديد الحجر الصحي الى نها ية غشت . ابقى الله مولانا الامام سبط الرسول, الملك المفدى و السدة العالية بالله جلالة الملك و ا مير المؤمنين محمد السادس نصره الله و ايده ذخرا و ملاذا لشعبه الوفي المتعلق باهذاب ا لعرش العلوي المجيد وحفظه بالسبع المثاني وبما حفظ به الذكر الحكيم انه سميع مجيب الدعاء امين امين امين
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-16
18 - Simao الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:34
السلام عليكم,
Aller simple ب 15 الف درهم؟؟!!!!!
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2
19 - marocain الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:34
توسلنا وطالبنا كل الوسائل المتاحة ولا حياة لمن تنادي، ربما سيستجيبون لكن بعد فوات الاوان
لم يبقى لنا الا الدعاء ، الله ياخد الحق فالمسؤولين
لن نسامح الى يوم الدين
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3
20 - Karim ESPAGNE الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:36
المغرب ظهار على حقِقْتُو

أنا كمهاجر في أُوروبا

اللي غاذي يبقى كيجمعني بالمغرب هو
الأملاك اللي عندي فيه
غادي نبيعها
وعمري نرجع نزطم فيه ولا نصردلو شي ريال ...
و الأولاد ديالي اللي كبرو في إسبانيا و كانو كيخافو يسافرو المغرب كانو على صواب
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7
21 - محمد جام الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:37
حشومة لقد تأخر المغرب بإعادة مواطنه بدون مأوى.

المرجو إعادتهم على وجه السرعة و من لم يستطيع يعاد على حساب الدولة بدون صفقات التسمسير.
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5
22 - ابن بطوطة الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:38
نهار كنتو كارهين البلاد وباغيين أوروبا وكتشبو البلاد مفكرتوش ابدا ترجعوا ودابا كتبكيو القسم بالله لو كنت رئيسا للحكومة أو وزيرا للخارجية ميدخل شي واحد الما والشطابة مشيتو بلا رجعا اصلا فيكم في المشاكل نهار ما كتجيو كلشي كيغلى الهيف والجوع لي داروه فيكم النصارى كتبغيو تفرغوه فرجوعكوم اللهم قطران قطران بلادي ولا كأس بلادات الناس
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-14
23 - mowatin الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:40
نتمنى من الحكومة باش تفتحلنا الطريق نرجعوا الى أماكن اقامتنا بالمهجر.مالفائدة من بقائنا بالمغرب.طلقونا ارجعوا فيحالاتنا اخرجتونا اعلا ارزقنا باش كنا عايشين.
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2
24 - [email protected] الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:43
الفلوس والو الدولة تنتظر نهاية الحجر الصحي باش كولشي يجي علا حسابو
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0
25 - طالب الفهم الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:46
والله العظیم لا أکاد أفهم شیٸا!! تم ترحییل 80ألف ساٸح أجنبی حتی یرضی و یعود مرة أخری للمغرب من أجل ٥ أو٦ أیام وأکید السیاح أدو مصاریف السفر أما المغاربة العالقین فی الخارج و رغم رمضان و ضروفهم التی الو إلیها فی بلدان غیر بلدهم ...إعادتهم مکلفة !!!! وماذا تقولون و تریدون منا نحن المقیمون بالخارج و علقون بالمغرب ...أن نضیع عملنا و سکننا و کل المواعید بما فیها لقاحات الاطفال ووو ...بإختصااار تریدون ضمان عودة الساٸح الاجنبی و نفور و عدم عودة المغربی إلی بلده الام.....سبحان الله ...لن یرضو عنکم مهما سهرتم علیهم کونو هانین
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-2
26 - [email protected] الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:46
اتمنى من السلطات المحلية من جميع المدن المغربية
السماح للعالقين في المدن المغربية الرجوع إلى منازلهم عند اسرهم
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3
27 - عالق الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:47
أغلب العالقين لا ينتظرون صدقة الحكومة من أجل إرجاعهم فقط نريد توفير الطائرات و نحن مستعدون لدفع تكاليف الرجوع و التحاليل إن تطلب ذلك الأمر
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0
28 - كاعي الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:48
جميع الدول ادخلت مواطنيها العالقين الا المغرب....وهذا الامر قد اثار غضب مجموعة من الاباء والزوجات والابناء .... لان السيدة الوزيرة المكلفة بالجالية المغربية قد اكتفت بطلب الصبر وهذا.لايعتبر حلا ولا بدبلا.من.مسؤولة انتخبها الناس لحل مشاكلهم....وكذلك السيد الوزير بو ريطا تواصله ضعيف مع المواطنين في هذا المشكل.....ولم يحدد لاتاريخ بداية ادخال العالقين .ولاكيف سيتم هنالك تعتيم كبير في هذه المسالة.....والعالقون سيؤدون ثمن التذكيرة والتحليلات عل الدولة فقط السهر على تنظيم الرحلات الطلبة في روسيا واكرانيا وتركيا ليسوا في حالة جيدة ....نطلب من مسؤولي الدولة التحرك من.اجل حل هذا.المشكل .....اماكن الحجر موجودة والحمد لله .....
...
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2
29 - عالق بالمانيا الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:50
سمعنا هذا الكلام عدة مرات.هل هناك تاريخ محدد لرجوع العالقين في أوروبا.؟أما فيما يخص القول بأن رحلة طائرة من 180 مسافر تكلف 300 مليون لا يقبلها العقل.إلا إذا كنتم تقصدون مجموع الرحلات؟ .تكون بعض الأحيان التذكرة مع ريانير ب 150 درهم وأقصاها لا تتجاوز 700 درهم.وهذا طبعا مع احتساب الأرباح.وكذلك بالنسبة للعربية والطائرات الأخرى والكل يعرف هذا.بالإضافة إلى 150درهم عن الأمتعة بمعنى أن الطائرة الواحدة لا تكلف أكثر من 10ملايين .
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1
30 - رشيد الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:50
هل سيبقى مفهوم‘‘ مغرب الشعوب ‘‘ساكنا في كياننا خالدا وربما كان لتشجيع قطاع السياحة نتمنى فتح حدودنا في وجه مواطنين مغاربة ذهابا وإيابا الذين عرفوا أشد المعاناة على اختلاف اشكالها اللهم فرج عنهم وعنا والأمة كاملة إن شاء الله
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1
31 - abdoo abdoo abdoo الأربعاء 06 ماي 2020 - 15:53
عندما تقاص مصالح المواطنين العالقين بالمال والمزانية فصلاة الجنازة على هذه الحكومة
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0
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