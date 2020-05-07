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الرئيسية | مجتمع | "النقط والفروض" .. معدلات تقديرية تفتح "صراع الأساتذة والمدراء" ‎

"النقط والفروض" .. معدلات تقديرية تفتح "صراع الأساتذة والمدراء" ‎

"النقط والفروض" .. معدلات تقديرية تفتح "صراع الأساتذة والمدراء" ‎
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الخميس 07 ماي 2020 - 14:00

صدام آخر يُنتظر أن تكشف الأيام القليلة المقبلة عن مآله بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة؛ فإلى حدود اللحظة، تتجاذب وجهات النظر بين المعلمين والمدراء بخصوص إدراج نقاط الاختبارات الدورية للمتعلمين رغم "الحجر الصحي".

وتطالب إدارة العديد من المؤسسات بإدخال نقط الفروض الثانية من الدورة الأخيرة من الموسم الدراسي، وهو ما يعتبره الأساتذة تجاوزا في حق التلاميذ لكون الفروض لم تنجز، وتزامنت فترة اجتيازها مع الأسبوع الأول من توقيف الدراسة.

وحسب مصادر نقابية، فقد خلق الأمر جدلا حادا في صفوف الأساتذة، خصوصا أنه يتعلق بتقييم لم ينجز، وهو ما قد يمس علاقة الأستاذ بالتلاميذ وبأولياء أمورهم. وطالبت في المقابل باعتماد نقط الدورة الأولى على الأقل، رغم ما في ذلك من إجحاف لكنه أكثر "مصداقية".

وتشكل الامتحانات عموما نقطة مبهمة في تدبير الوزارة للموسم الدراسي الحالي، حيث لم تُفصح بعدُ عن تصوّرها لذلك، ما دفع بعض الأصوات إلى مطالبة الوزارة بأن تحذو حذو دول أخرى، وتفكر في حلول تراعي الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

مسؤولية جسيمة

عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن الدورة الأولى من السنة الدراسية لم تعرف هذا المشكل، لكن قرار تعليق الدراسة جعل الأساتذة لا يستكملون جميع اختبارات الدورة الثانية، وبالتالي لا وجود لنقاط تمنح للإدارة.

وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن بعض الأساتذة لم يسعفهم تاريخ وقف الدراسة لإنجاز الفروض، وبالتالي ظهرت اجتهادات كثيرة، وصفَ بعضها بأنه "غريب، ينطلق من منطق: وَراكْ عارْفْ دْراري، بمعنى نريد النقطة والسلام".

وأوضح الفاعل النقابي أن "المسؤولية جسيمة، ولا يمكن اتخاذ قرار غير صائب إلى هذه الدرجة"، مؤكدا أن "هامش خطأ تقدير النقطة موجود، لكن ليس إلى هذه الدرجة"، مشيرا إلى وجود مطالب باحتساب نقط الدورة الأولى لوحدها.

ولادة مشاكل

عمر الكاسمي، عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قال إن "نساء ورجال التعليم يرفضون مسك نقط لم ينجزوا لها تقويمات"، واصفا إعطاء نقط وهمية لا أساس لها ولا تعبر حقيقة عن مستوى التلاميذ بـ"عملية تزوير".

وأضاف الكاسمي، في تصريح لهسبريس، أن مسك النقط يعد خرقا لكل القوانين والمذكرات التنظيمية في هذا الشأن، مسجلا أن "هذا سيخلق مشاكل بين الأساتذة وأولياء أمور التلاميذ".

وبخصوص الامتحانات، أعلن المتحدث رفضه إجراءها قبل استئناف دروس حضورية؛ "فالاكتفاء بعملية التعليم عن بعد واعتمادها في برمجة الامتحانات يعتبر خرقا واضحا لمبدأ تكافؤ الفرص، على اعتبار أن فئة عريضة من المتعلمين لم تستفد من التعليم عن بعد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - شعب شعيبة الخميس 07 ماي 2020 - 14:07
شعب كلو داوي وتينتقد وفي جميع المواضيع,شعب تيفهم في الطب في التعليم في القانون في التكنولوجيا……………….. شعب داوي عامر هضرة وراسو خاوي
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-58
2 - تمعن الخميس 07 ماي 2020 - 14:09
بدا كيبان العربون ديال التعليم عن بعد واش التلاميد ملقاوش حتى الجهاز الالكتروني باش يقراو و بلخصوص لساكن فالقرية مزال يبان الجديد هذه لبداية و مزال مزال
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47
3 - امزازي الخميس 07 ماي 2020 - 14:10
أين اختفى وزير التربية الوطنية ووووووو و الناطق الرسمي
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40
4 - oussama الخميس 07 ماي 2020 - 14:10
لماذا الصمت يا أمزازي. أحسم الأمور بقرار يرضى الحالة الاستثنائية العابرة
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40
5 - hassan الخميس 07 ماي 2020 - 14:13
المهم هو التركيز على السنة الثالثة اعدادي لمعرفة توجه التلميذ علمي ام اذبي والسنتين الاولى والثانية بكالوريا لانها مهمة للحصول على شهادة البكالوريا اما باقي المستويات فيستحسن انتقال جميع التلاميذ الى المستوى الاعلى.
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16
6 - ahmed الخميس 07 ماي 2020 - 14:14
كنطلبو وزاره تنجح جميع تلميذ لأنهم كيعنيو ظعط نفسي بسبب كرونا
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27
7 - مصطفى الخميس 07 ماي 2020 - 14:15
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان الاستاذ مطالب بإدخال نقطة الفرض الأول من الاسدوس الثاني.. كما أنه ممكن ان يضيف نقطة الانشطة المدمجة حتى في ظل غياب التلاميذ و بالتالي يمكن احتساب معدل الاسدوس الأول مع معدل هذا الجزء من الاسدوس الثاني.. انقاذا لما يمكن انقاذه مع مراعاة ظروف التلاميذ الخاصة بهذه المصيبة وتخفيض عتبة النجاح.. لا بد من التضحية. وأهل مكة ادرى بشعابها
شكرا
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33
8 - souad الخميس 07 ماي 2020 - 14:16
على وزارة التربية ان تكون موضوعية فالتلاميذ لا يمكن ان يمتحنوا على خلفية ما اخذوه بواسطة التعليم عن بعد لان المردودية هزيلة بحكم ان التلاميذ بالكاد يستوعبون الدروس وهم على مقاعد الدرس فكيف سيفعلون الان ؟ الحل وهو اما إنجاح جميع التلاميذ او ارجاء الامتحانات الى ما بعد استعادة الدروس بشكل فعلي اما ان الاستاذ يعطي النقط هكذا جزافا فهذا سيكون فيه نوع من الإجحاف بالنسبة للتلميذ وإحراج بالنسبة للاستاذ .المهم من هذا هو كفى من هذا التعتيم والضبابية وصارحوا المعلم والمتعلم بقرار الوزارة
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36
9 - أستاذ الخميس 07 ماي 2020 - 14:16
أنا كأستاذ أحمل الوزارة المسؤولية الكاملة على هاته المهزلة فنقط التلاميذ لا تبنى على نقط الدورة الأولى فهناك من تحسن مستواه كثيرا و بشكل لافت خلال الدورة 2 لكن توقفنا يوم 16 مارس و هو أسبوع الدعم و الإمتحانات حال دون إنجازها و بالتالي لا نعلم النقطة التي يستحقها التلميذ هل 14 أو 17 أو 20 و لا يمكن تقدير النقط فكل و ورقة إجابته و لن أدخل أي نقطة حتى و إن اظطررت أن أنجز الفروض عن بعد و ما يترتب عنها من سلبيات
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18
10 - محلل من هناك الخميس 07 ماي 2020 - 14:18
أستاذ التعليم الابتدائي من خلال نتائج الدورة الأولى يعرف من الذي سينجح ومن الذي سيرسب فاطمئنوا يا آباء وأولياء التلاميذ .
المشكل أنه في حالات بتستيقظ في النصف الثاني من السنة الدراسية وهي حالات قليلة .
وما يجب فعله وهو أن لا نحرم التلاميذ من الدروس التي لم يتلقوها ولتدرس لهم في بداية السنة المقبلة هذا إن أزال الله عنا هذا الوباء بصفة نهائية واستأنفت الدراسة.
ومن يرحمنا سواه
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1
11 - ولي امر الخميس 07 ماي 2020 - 14:18
هادشي ماشي هوا هاداك شي عندو ل فيبغ شي ماعندو حتى عشرة الدراهم ليدير بها الكونيكسيو في الاخير الطبقة الفقيرة مساكن غادي يتقولبوا الى دوزنا الوطني او الجهوي هادشي ماشي عدل
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12
12 - سعيد الخميس 07 ماي 2020 - 14:19
نطالب بعودة الدراسة الفعلية أوائل جوان المقبل كما فعلت بعض الدول الأوربية وتعوض فترة الحجر الصحي وتكون الإمتحانات في أوت المقبل.وبعد صدور النتائج تكون تكون هناك عطلة لأسبوع أو أسبوعين ثم مباشرة الانتقال إلى العام الدراسي المقبل.هده السنة على المعلمين أن ينسوا العطلة الصيفية ومخيماتهم في السعيدية والهرهورة وسيدي رحال فقد ارتاحوا بما فيه الكفاية
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-37
13 - abdelkrim الخميس 07 ماي 2020 - 14:21
خاص يكونو الامتحانات في القسم لانصاف الجميع وتبدا الوزارة بعمل الامتحانات على طريقة الامتحانات الموحدة 10 تلل ميذ في كل قسم .
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-16
14 - البلوطي الخميس 07 ماي 2020 - 14:24
إذن بماذا يطالب الأساتذة ؟؟
هل ننادي على تلاميذ المؤسسات للالتحاق غدا بمدارسهم و متابعة الدراسة و الانطلاق من نقطة التوقف ؟؟
بعد ذلك نقوم بعملية التقييم البيداغوجي و موازاة معه نقوم بتقييم الوضع صحيا و الى ماذا ستؤول الأمور اليه من نكبات على المجتمع بأكمله ...
اذاك سنرى ان كان لإجراء الامتحانات و استئناف الدراسة قيمة تذكر ...
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-2
15 - Adam الخميس 07 ماي 2020 - 14:24
يجب عليهم أن يضع نقص حسب موستوا كل تلميذ والأباء يعلمون موستوا تلاميذهم فإذا كانت نقط أقل من مستوى تلميذ فيجب عليهم التكلم مع الإدارة بكل إحترام وحل مشكل بكل هدوء
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-5
16 - lahbil الخميس 07 ماي 2020 - 14:25
اغلب الاساتدة لايقومون بانجاز فروض للمتعلمين ويكتفون باعطاء نقط تقديرية هدا ماكان معمول به مند زمان الغريب هو انه في هده الفترة يرفظون على الادارة التربوية واطر التفتيش القيام بواجبهم لانهم هم من ساهمو في هدا العبث ولا احد كان يطالب الاساتدة بالفروض المنجزة رغم المدكرات الوزارية والنيابية والاكاديمية في هدا الشان
اما النقابات فهي دائما تبحث عن نقط الضعف والمشاكل لكي تركب عليها وهي كانت على علم بداك لان اغلبهم من رجال التعليم
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-20
17 - تازي الخميس 07 ماي 2020 - 14:25
الحل هو الغاء الامتحانات و اعتماد نقط الدورة الاولى مع انجاز دروس دعم مبكرة السنة المقبلة.
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18
18 - Morad الخميس 07 ماي 2020 - 14:26
سواء اكان الامتحان ام لم يكن مستوى التلاميذ في الحضيض
سنوات قبل كارثة كورونا والتلاميد يمتحنون والجميع ينجح الغش في التنقيط وسياسة الدولة الكل ناجح الطالب في الجامعة ولايكتب ثلاثة اسطريعبر فيها عن موضوع دون اخطاء لغوية
التعليم قبل كورونا انقطع امله ولاتلوموا كوفيد 19
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-2
19 - كاسول الخميس 07 ماي 2020 - 14:27
الخطء الفاضح الذي سقط في تعليمنا هو اعتبار دورتين في السنة لان اغلب الدول التي توقف بها التعليم تعتمد على ثلاث دورات في السنةانظروا الى التعليم في التسعنات وما سبق كان تعليما حقيقيا اما الان فالضحك على الذقون اغلبنا لا يمكنه ان يكون جملة مفيدة عندما ذهبت التربية والتعليم ولم يبقى غير الاخير حصلنا على مجتمع مفكك الافكار والاخلاق
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4
20 - رب أسرة الخميس 07 ماي 2020 - 14:27
لن أرسل إبني للمدرسة و إن تم الرجوع سنحتج لأننا لن نغامر بحياة أبناءنا أبدا و أن لدي أبناء لديهم ضيق التنفس فالحل هو إنجاح الجميع أو إعتماد نقطة الدورة الأولى و التساهل باعتماد نقطة 4.5/10 و 9/20 للمرور للقسم الموالي و تأجيل الوطني فقط باكالوريا لمنتصف غشت او شتنبر ( مع الاستعداد خلال عطلة الصيف بإنجاز تمارين و حلول لإمتحانات وطنية عن بعد)
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10
21 - fati الخميس 07 ماي 2020 - 14:27
المراقبة المستمرة الاولى للاسدس الثاني كانت مبرمجة قبل 16 مارس يعني في الاسبوع الذي تم الاعلان فيه عن توقيف الدراسة ولقد قام التلاميذ بهذه الامتحانات. إلا فئة قليلة ربما لعدم إتمامها لي الدروس
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0
22 - مواطن غيور. التعليم الخميس 07 ماي 2020 - 14:30
السلام عليكم
لظروف استثنائية وجب اتخاد قرارات استثنائية، لتكافء حقيقي للفرص وجب على الوزارة ما يلي:
1- بالنسبة للطلبة و المستويات الإشهادية(الأولى و الثانية بكلوريا في الجهوي و الوطني، التاسعة إعدادي و السادسة إبتداءي) النقط ديال الدورة الأولى + امتحانت نهاية السنة في مقرر الدورة 1.
2- بالنسبة للمستويات الأخرى : نجاح جميع الأقسام .
من غير هادشي حنا كنضيعو في الوقت، راه باش توجد الإمتحان كتعلم التلاميد و الطلبة على تيساع، و بلا ما نحطمو فيهم و بلاش نمشطو للقرع راسو.
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-3
23 - أستاذ الخميس 07 ماي 2020 - 14:31
حتى اعتماد نقاط الدورة الاولى فيها ظلم للتلاميذ ، حيث أنه كما هو معلوم لجميع الأساتذة أن مستوى التلاميذ يتغير ، فهل من العدل تقييم مستوى التلميذ في الدورة التانية بناء على مستواهم في الدورة الاولى ؟

اما انجاز امتحانات الدورة التانية بناء على ماتم دراسته عن بعد فهذا اجحاف في حق فئة كبيرة من المتعلمين الذين لم تطلهم عملية التعلم عن بعد خصوصا أصحاب الباك .
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-1
24 - جدع مشترك اداب الخميس 07 ماي 2020 - 14:32
بجب الإعتماد على نقاط الدورة الأولى لإنجاح التلاميذ
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-2
25 - أمين الخميس 07 ماي 2020 - 14:32
لدي ثلاثة أبناء ، إثنان يدرسات في الخصوصي و الآخر في العمومي ، و أؤكد لكم أنه في ظل هذه الجائحة وبكل تجرد و موضوعية أن الإبن الذي يدرس في العمومي في حالة عطلة مفتوحة ، لا أحد يتفاعل معه بيداغوجيا للإجابة عن استفساراته و أشئلته، بل إن الأساتذة لم يتواصلوا معه منذ بداية الحجر الصحي لغياب مجموعة في الوتساب ، أما الدروس التي يتابعها قي منصة الوزارة فهي غير كافية لاستعاب الدرس خاصة في الفيزياء و الكيمياء ، مما اضطرت معه لأخذ دروس خصوصية
عن بعد (و الله شاهد على ما أقول)، أما الآخرين فالواقع أنهما يتابعان بشكل يومي و في ساعات محددة عبر مجموعة واتساب أحدثتها المدرسة الخصوصية لهذا الغرض، ولهذا فإني أقدر عاليا مجهودات أطر التعليم الخصوصي خاصة في ظل هذه الظروف، و لإيجاد حل لمشاكل هذه الفئة أقترح على كل المؤسسات الخصوصية قبول أداء %50 من الرسوم من طرف الآباء، و سيكون حلا يرضي جميع الأطراف
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-1
26 - ahmed الخميس 07 ماي 2020 - 14:33
هو بصراحة إنجاح جمبع التلاميذ امر صعب عليهم نضرا لعدم تكافؤ الفرص و سيبقا أحسن حل هو انجاح التلاميذ على معدل الدورة الأولى
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2
27 - عالم صواريخ الخميس 07 ماي 2020 - 14:34
في نظري يجب إنجاز الاختبارات الكتابية للتوجهات العلمية فقط و خصوصا توجه العلوم الرياضية لما لتلاميذ هذا التخصص من سمعة طيبة ، فالجميع يعرف مدى تفوقهم و اجتهادهم و هم أمل المغرب. أما بكالوريا تخصص آداب فلا مكانة لها في المغرب الحديث و لا ينتج عنه إلا جحافل من العاطلين عن العمل و تلاميذه مستواهم ضعيف جدا . أتمنى أن ينال تلاميذ توجه آداب نقطة متوسطة حتى يتمكنوا من النجاح و يخلوا المقاعد لتوجه العلوم كي يدرسوا و ينجزوا اختباراتهم في أحسن الظروف .
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-7
28 - زهير الخميس 07 ماي 2020 - 14:37
دبا المنظومة التعليمية والتربوية فالمغرب احسن من الدول اللي اتخدت قرار مبكر بنجاح الكل او اعتماد نقط المراقبة المستمرة ...الى حرتوا ديروا بحالهم وبركة من الارتجال على الاقل دوك الدول سابقينا فالتصنيف الاممي فجودة التعليم ونجاعة النظام التعليمي .
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0
29 - هشام كولميمة الخميس 07 ماي 2020 - 14:38
هو ليس صراعا بين الأساتذة و المدراء،هو صراع بين الأساتذة الشرفاء الصادقون الأحرار و الوزارة و تسييرها العشوائي. و الذي قَدَّرَ و أدخل النقط في مسار و رغم أنه يعلم جيدا تلامذته فهو تصرف غير مقبول و غير قانوني.فإذا اشتكى أب أو ولي تلميذ عن قيمة معينة فما هي حجته ؟
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0
30 - عبدو الضريف الخميس 07 ماي 2020 - 14:38
تعددت سيناريوهات إنقاد الموسم الدراسي الحالي وأصبح الكل ،سواء له صلة بالشأن التربوي أو بعيدا عنه كل البعد،دلي بدلوه ويرى من زاويته أن طرحه هو الأمثل والأنجع لحل هدا الإشكال، لكن لحد الساعة الوزارة الوصية على القطاع لم تحسم في الموضوع حسما باتا وهي محقة في دلك لأن الأمر ليس بالهين لكونه يهم كل شرائح المجتمع والحسم فيه بتطلب الحكمة وا الرزانة لأن القرار النهائي قرار مصيري ستكون له تداعيات مستقبلية خاصة بالنسبة لتلاميد المستويات الإشهادية.
من وجهة نظري المتواضعة القرارات ستتخد بعد العشرين من هدا الشهر على ضوء إمكانية تمديد الحجر الصحي أورفعه بشروط استثنائية .
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31 - ابتسام الخميس 07 ماي 2020 - 14:39
من الأحسن تعلن الوزارة على شي قرار راه ميمكنش للتلميذ ابق اقرا وسط هاد الضروف و معارفش لمصير تاعوا
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0
32 - professionnel الخميس 07 ماي 2020 - 14:41
في حالة تعدر اسئناف الدروس الحضورية و انجاز فروض ارى كحل واقعي و اقرب الى المصداقية نسخ و لصق
نقط الدورة الاولى في الدورة الثانية لان برنام مسار لا يمكنه حساب المعدل عند نقصان معطيات و تطبيق هدا على جميع التلاميد دون استثناء رغم و جود نقط الدورة الثانية بالنسبة للمراقبة المستمرة مع التفكير في اجراأت عملية لانجاز امتحانات الباكلوريا في دورة واحدة فقط تهم 60%على الاكثر من مقرر كل سنة
اكيد سيكون هناك ضحايا و مستفيدون لكن هدا افضل من وضع نقط اعتباطية يستحيل معها تحقيق تكافؤ الفرص
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33 - Marocaine الخميس 07 ماي 2020 - 14:45
الفترة الزمنية التي درست في الدورة الثانية كان محددا فيها تاريخإنجاز الفرض لكل مادة دراسية. و بالتالي، من المفروض أن يكون لكل أستاذ الآن نقطة فرض و نقطة أنشطة موازية يسهل إعطاؤها لأنه يعرف جيدا سلوك و مجهود كل تلميذ. أما من لم يقم بذلك فهو اامسؤول فقط. من الطبيعي أن من تغيب لمدة اسبوع أ و أكثر لم ينجز فروض التلاميذ.
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0
34 - بشير الخميس 07 ماي 2020 - 14:45
الشهادة يجب أن تعطى عن علم. إن يشهد المدرس ان تلميذه يستحق 15 او 17 او 07 عليه أن يمتحنه وان يصحح ذلك الامتحان. أما ان يمنحه نقطا دون أن يمتحنه فهي شهادة زور.
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35 - وليه تلميذ الخميس 07 ماي 2020 - 14:46
لايمكن التلاعب بمستقبل التلامبذ يستحيل اعتماد نقط المراقبه للدوره الولى لان العديد من التلاميذ حصلوا على نقط ممتازه في الفروض الاولى من الدوره الثانيه بمعنى غيروا من نمط ووثيره عملهم ولا يمكن اعطاى نقط جزافيه لانها لم ولن تكون موضوعيه ستتدخل ذاتيه المدرس اتجاه كل تلميذ لدى يجب البحث عن حلول ناجعه يتقبلها العقل وتكون في صالح تلاميذتنا وتريحنا نحن كاباى واولياى التلاميذ
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36 - محمد وردي الخميس 07 ماي 2020 - 14:46
الامتحانات هي التي تقوم التلميذ وليس الاستاذ ولنا من التجارب الشيء الكثير ، نجد نقطة التلميذ مع هذا الاستاذ من نفس المادة يساوي 8 بينما نفس التلميذ مع استاذ اخر يساوي 17
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37 - استاذ على وشك التقاعد الخميس 07 ماي 2020 - 14:48
لم لا تلغ الإمتحانات بالمرة ونعتمد على حكم الاستاذ في حق متعلميه. قريبا سيطبق هذ ا النظام ونريح أطفالنا من كوابيس الإمتحانات وكذا أسرهم.
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38 - jamit الخميس 07 ماي 2020 - 14:48
نطالب باستئناف الدراسة ابتداءا من الغد راه السنة الدراسية مشات تكمل
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39 - siham الخميس 07 ماي 2020 - 14:50
étant parent je refuse qu'on donne à ma fille une note au hasard. elle a 6 ans et elle est au CP(cours préparatoires) et à cet âge les enfants ont besoin d'acquérir une base solide. je ne veux pas que ma fille aille a un niveau supérieur alors qu'elle n'a pas le bagage nécessaire pour suivre les cours. c'est inacceptable. déclarez une année blanche pour tout le monde et arrêtez de jouer avec les avenirs des enfants.
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40 - Prof الخميس 07 ماي 2020 - 14:51
لم يطلب من أحد مسك نقط الفروض غير المنجزة ى إنما طلبت الأكاديميات الأساتذة بمسك نقط الفروض المنجزة. مزايدات مايسمى بالنقابات المحسوبة على نساء و رجال التعليم لاتنتهي....
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