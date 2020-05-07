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كُتّاب وآراء
"النقط والفروض" .. معدلات تقديرية تفتح "صراع الأساتذة والمدراء"
صدام آخر يُنتظر أن تكشف الأيام القليلة المقبلة عن مآله بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة؛ فإلى حدود اللحظة، تتجاذب وجهات النظر بين المعلمين والمدراء بخصوص إدراج نقاط الاختبارات الدورية للمتعلمين رغم "الحجر الصحي".
وتطالب إدارة العديد من المؤسسات بإدخال نقط الفروض الثانية من الدورة الأخيرة من الموسم الدراسي، وهو ما يعتبره الأساتذة تجاوزا في حق التلاميذ لكون الفروض لم تنجز، وتزامنت فترة اجتيازها مع الأسبوع الأول من توقيف الدراسة.
وحسب مصادر نقابية، فقد خلق الأمر جدلا حادا في صفوف الأساتذة، خصوصا أنه يتعلق بتقييم لم ينجز، وهو ما قد يمس علاقة الأستاذ بالتلاميذ وبأولياء أمورهم. وطالبت في المقابل باعتماد نقط الدورة الأولى على الأقل، رغم ما في ذلك من إجحاف لكنه أكثر "مصداقية".
وتشكل الامتحانات عموما نقطة مبهمة في تدبير الوزارة للموسم الدراسي الحالي، حيث لم تُفصح بعدُ عن تصوّرها لذلك، ما دفع بعض الأصوات إلى مطالبة الوزارة بأن تحذو حذو دول أخرى، وتفكر في حلول تراعي الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
مسؤولية جسيمة
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن الدورة الأولى من السنة الدراسية لم تعرف هذا المشكل، لكن قرار تعليق الدراسة جعل الأساتذة لا يستكملون جميع اختبارات الدورة الثانية، وبالتالي لا وجود لنقاط تمنح للإدارة.
وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن بعض الأساتذة لم يسعفهم تاريخ وقف الدراسة لإنجاز الفروض، وبالتالي ظهرت اجتهادات كثيرة، وصفَ بعضها بأنه "غريب، ينطلق من منطق: وَراكْ عارْفْ دْراري، بمعنى نريد النقطة والسلام".
وأوضح الفاعل النقابي أن "المسؤولية جسيمة، ولا يمكن اتخاذ قرار غير صائب إلى هذه الدرجة"، مؤكدا أن "هامش خطأ تقدير النقطة موجود، لكن ليس إلى هذه الدرجة"، مشيرا إلى وجود مطالب باحتساب نقط الدورة الأولى لوحدها.
ولادة مشاكل
عمر الكاسمي، عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قال إن "نساء ورجال التعليم يرفضون مسك نقط لم ينجزوا لها تقويمات"، واصفا إعطاء نقط وهمية لا أساس لها ولا تعبر حقيقة عن مستوى التلاميذ بـ"عملية تزوير".
وأضاف الكاسمي، في تصريح لهسبريس، أن مسك النقط يعد خرقا لكل القوانين والمذكرات التنظيمية في هذا الشأن، مسجلا أن "هذا سيخلق مشاكل بين الأساتذة وأولياء أمور التلاميذ".
وبخصوص الامتحانات، أعلن المتحدث رفضه إجراءها قبل استئناف دروس حضورية؛ "فالاكتفاء بعملية التعليم عن بعد واعتمادها في برمجة الامتحانات يعتبر خرقا واضحا لمبدأ تكافؤ الفرص، على اعتبار أن فئة عريضة من المتعلمين لم تستفد من التعليم عن بعد".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
ان الاستاذ مطالب بإدخال نقطة الفرض الأول من الاسدوس الثاني.. كما أنه ممكن ان يضيف نقطة الانشطة المدمجة حتى في ظل غياب التلاميذ و بالتالي يمكن احتساب معدل الاسدوس الأول مع معدل هذا الجزء من الاسدوس الثاني.. انقاذا لما يمكن انقاذه مع مراعاة ظروف التلاميذ الخاصة بهذه المصيبة وتخفيض عتبة النجاح.. لا بد من التضحية. وأهل مكة ادرى بشعابها
شكرا
المشكل أنه في حالات بتستيقظ في النصف الثاني من السنة الدراسية وهي حالات قليلة .
وما يجب فعله وهو أن لا نحرم التلاميذ من الدروس التي لم يتلقوها ولتدرس لهم في بداية السنة المقبلة هذا إن أزال الله عنا هذا الوباء بصفة نهائية واستأنفت الدراسة.
ومن يرحمنا سواه
هل ننادي على تلاميذ المؤسسات للالتحاق غدا بمدارسهم و متابعة الدراسة و الانطلاق من نقطة التوقف ؟؟
بعد ذلك نقوم بعملية التقييم البيداغوجي و موازاة معه نقوم بتقييم الوضع صحيا و الى ماذا ستؤول الأمور اليه من نكبات على المجتمع بأكمله ...
اذاك سنرى ان كان لإجراء الامتحانات و استئناف الدراسة قيمة تذكر ...
اما النقابات فهي دائما تبحث عن نقط الضعف والمشاكل لكي تركب عليها وهي كانت على علم بداك لان اغلبهم من رجال التعليم
سنوات قبل كارثة كورونا والتلاميد يمتحنون والجميع ينجح الغش في التنقيط وسياسة الدولة الكل ناجح الطالب في الجامعة ولايكتب ثلاثة اسطريعبر فيها عن موضوع دون اخطاء لغوية
التعليم قبل كورونا انقطع امله ولاتلوموا كوفيد 19
لظروف استثنائية وجب اتخاد قرارات استثنائية، لتكافء حقيقي للفرص وجب على الوزارة ما يلي:
1- بالنسبة للطلبة و المستويات الإشهادية(الأولى و الثانية بكلوريا في الجهوي و الوطني، التاسعة إعدادي و السادسة إبتداءي) النقط ديال الدورة الأولى + امتحانت نهاية السنة في مقرر الدورة 1.
2- بالنسبة للمستويات الأخرى : نجاح جميع الأقسام .
من غير هادشي حنا كنضيعو في الوقت، راه باش توجد الإمتحان كتعلم التلاميد و الطلبة على تيساع، و بلا ما نحطمو فيهم و بلاش نمشطو للقرع راسو.
اما انجاز امتحانات الدورة التانية بناء على ماتم دراسته عن بعد فهذا اجحاف في حق فئة كبيرة من المتعلمين الذين لم تطلهم عملية التعلم عن بعد خصوصا أصحاب الباك .
عن بعد (و الله شاهد على ما أقول)، أما الآخرين فالواقع أنهما يتابعان بشكل يومي و في ساعات محددة عبر مجموعة واتساب أحدثتها المدرسة الخصوصية لهذا الغرض، ولهذا فإني أقدر عاليا مجهودات أطر التعليم الخصوصي خاصة في ظل هذه الظروف، و لإيجاد حل لمشاكل هذه الفئة أقترح على كل المؤسسات الخصوصية قبول أداء %50 من الرسوم من طرف الآباء، و سيكون حلا يرضي جميع الأطراف
من وجهة نظري المتواضعة القرارات ستتخد بعد العشرين من هدا الشهر على ضوء إمكانية تمديد الحجر الصحي أورفعه بشروط استثنائية .
نقط الدورة الاولى في الدورة الثانية لان برنام مسار لا يمكنه حساب المعدل عند نقصان معطيات و تطبيق هدا على جميع التلاميد دون استثناء رغم و جود نقط الدورة الثانية بالنسبة للمراقبة المستمرة مع التفكير في اجراأت عملية لانجاز امتحانات الباكلوريا في دورة واحدة فقط تهم 60%على الاكثر من مقرر كل سنة
اكيد سيكون هناك ضحايا و مستفيدون لكن هدا افضل من وضع نقط اعتباطية يستحيل معها تحقيق تكافؤ الفرص