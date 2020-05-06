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الرئيسية | مجتمع | الإصابات الجديدة لكورونا بالمغرب في 24 ساعة تصل 189 حالة

الإصابات الجديدة لكورونا بالمغرب في 24 ساعة تصل 189 حالة

الإصابات الجديدة لكورونا بالمغرب في 24 ساعة تصل 189 حالة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:30

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 189 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 5408 حالة.

وأورد المصدر ذاته أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل جاءت نتائجها سلبية، قد بلغ 47550 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد وإلى حدود الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء.

وبين مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في اللقاء الصحفي اليومي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 183 حالة.

اليوبي قال أيضا إنه تم تسجيل 179 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 2017 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (65)

1 - momo الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:37
هنيئا لكم العيد وعيد الأضحى المبارك في الحجر المنزلي
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37
2 - hajar الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:37
هاد الشي كله حيت ما ملتازمينش بالحجر الصحي و قلة الوعي كل نهار تتزاد النسبة للاسف
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59
3 - امل الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:37
اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا و قلة حيلتنا و هواننا على الناس أنت رب المستضعفين أنت ربنا،إلى من تكلنا،إلى بعيد يتجهمنا ،أو إلى عدو ملكته أمرنا، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع لنا،نعود بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا و الآخرة من أن تنزل بنا غضبك، أو يحل علينا سخطك، ولك العتبى حتى ترضى." اللهم امين
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142
4 - FATMI الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:38
قدر الله وما شاء فعل، كورونا عرى الوجه الحقيقي للمنظومات الإجتماعية والصحية وأبرز ضعف الطبيعة البشرية ! لاحل ولا لقاح في الأفق القريب ∞ !?!?!?!?.
ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة............. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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86
5 - براهيم الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:38
المشكل إخوتي كيبانو لي الناس خارجين عادي. والله يوم أمس رأيت الناس يمارسون الرياضة. ماعرفنا واش نخرجو أو نبقى في المنزل. اللهم عجل بالفرج.
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55
6 - hamoza الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:38
الله يلطف بينا يا ربي غير صبرو انشاء الله تكون سنة خير او بنادم يراجع نفسو
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28
7 - عزيز الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:39
المرجو الإستمرار في زيادة عدد المختبرات بدون توقف حتى نصل إن شاء الله 15 ألف تحليلية في اليوم لربح الوقت (لاحظنا كل يوم تزداد عدد التحاليل بألف أو أكثر تحليلة في ظرف 24h ، مشكورين على هذا الإنجاز )، خصوصا في المناطق الموبوؤة، نحن في الطريق الصحيح الحمد لله بفضل الإتقان و الإدراكات القوية التي يتوفر عليها أبطالنا المضحيين بالغالي و النفيس جزاهم الله خيرا ،....
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47
8 - هشام الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:39
ياربي السلامة هادشي غدي أوكتزاد
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16
9 - مصطفى الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:39
الحمد لله و الشكر لله ... اللهم ارحم جميع موتى المسلمين و اشفى الباقين يا كريم يا رحيم
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20
10 - بونطيرا الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:39
عيقتو علينا بهاد الأرقام راه بزاف آو
بغينا نخرجو نخدمو راه مابقات عندي تا ريال
طلقونا نهار 20
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-20
11 - وجدي الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:39
الله يرحمنا و يهدي هادووك لمزاال كيخرجو و يديرو التجمعات
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30
12 - الهواري الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:39
الله ادير تاويل ديال الخير .هادشي نهار بعد نهار مابغا يوقف بحال ايلا ندورو فحلقة مفرغة .نتمناو من الحكومة تعاود تشوف شي صيغة تجميد تام لحركية المواطنين .لا يغقل شي ساد عليه و شي يدور و يدور معاه الفيروس.
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18
13 - خالد الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:40
لا حول ولا قوة إلا بالله.....لا حول ولا قوة إلا بالله....
الأمور تزداد تعقيدا... لكن لا تقنطو من رحمة الله... فالله معنا... فإن مع العسر يسرا... وأكثرو من الدعاء في هذه الأيام الفضيلة...
«اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها»
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23
14 - Reda الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:40
الحجر ليس حلا ،لا يمكن ان يدوم الى الابد ، ابحثو عن حل آخر
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15
15 - الشرقي الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:40
ياربي السلامة اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يجب ان يستمر الحجر الصحي
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10
16 - اللهم اشفي مرضى المسلمين الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:40
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين.إنك على كل شيء قدير.
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12
17 - krimorocco الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:41
مقارنة مع الجارة الجزائر : الجزائر قامت ب 6500 تحليل اكتشفت منها 4838 إصابة و الموتى 470 !! تخيلوا معي
بالنسبة للمغرب قام ب 52100 تحليل اكتشف منها 5382 إصابة و الموتى 182.
هناك قنبلة موقوتة في الجزائر ستنفجر عما قريب وستكون بعشرات الآلاف.. فالدولة تراقب فقط الحالات التي ضهرت عليها أعراض أما المخالطين فلا تلتفت لهم بتاااااتا و النتيجة ارتفاع مخيف للموتى لأنهم يأتون للمستشفيات في حالة حرجة لأنهم لم تتم العناية بهم مسبقا.
أما بالنسبة لبلدي المغرب رغم التحفظات فالوضع جيد نسبيا بما اننا نصل إلى 3000 تحليلة يوميا و نكتشف المخالطين المصابين رغم غياب الأعراض و النتيجة انخفاض نسبة الوفيات بفضل العلاج المقدم حتى قبل ظهور الأعراض لتقوية المناعة
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-31
18 - ناهيري الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:42
بهاد الأعداد لا أظن أنه سيرفع الحجر الصحي في 20 ماي و الله أعلم
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23
19 - الحريزي الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:42
الوضع لا يبشر بالخير، كنخويو الما فالرملة مع هاذ الاستهتار واللامبالاة التي نشاهدها في الشوارع.
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19
20 - amine الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:42
نلاحظ ان عدد الإصابات بدأ يتزايد في الأيام الأخيرة وهذا غالبا راجع للتراخي في إجراءات الحجر الصحي لدى المواطنين و كذلك لدى السلطات في بعض المناطق و خصوصا المناطق الشعبية
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12
21 - ouizar الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:43
المرجو مراجعة عدد الاصابات المؤكدة الجديدة بكل جهة عبر تطبيقكم لمتابعة كوفيد بالمغرب هناك خطأ ادى لمضاعفة عدد الاصابات الجديدة
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6
22 - ابو يحيى الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:43
لا تيأسو من رحمة الله تعالى ان الفرج قريب ان شاء الله
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18
23 - ملاحظ الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:43
أضن أن هناك مشكل في المنصة المخصصة لمستجدات الفيروس.. و بالظبط في جدول الجهات!!
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11
24 - Jaouad الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:43
لا حولة ولا قوة الا بالله والله حتى عيينا هدي شهرين مشفت ولادي على هد الحساب مغنعيدش معاهم.
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5
25 - Marouane الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:43
سبب إرتفاع حالات الإصابة بكورونا الذي نسجله خلال الأيام الأولى لرمضان يتحمله الشباب الذين يدمنون الادخين والمخدرات بحيث يجتمعون مع ابناء الحي وخلال الإجتماع وتبادل تناول المخدرات يتم حمل الفيروس وتنقيله لبيوتهم الله يهديكم يا شباب.
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3
26 - aziz الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:44
صامدون إلى أجل غير مسمى لاجتياز هده المحنة
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4
27 - karim الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:44
إنها بؤرة معمال الأحديه يا ساده.مخصنا غير صباط.
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14
28 - هيثم الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:44
معظم الاصابات الجديدة في جهة الرباط و خاصة مدينة سلا. للتذكير في الاسابيع السابقة لم تكون هناك الا اصابات محدودة ثم حققت هذين اليومين قفزات صاروخية، السبب هو التعامل الهاوي للدولة مع الوباء, كيف يسمح لجنود الثكنة العسكرية بالرجوع الى ذويهم دون اخضاعهم للحجر. يعني اللي حرث الجمل دكوا.
بهكذا استخفاف و تعامل هاوي من الدولة ترقبوا تفشي الوباء اكثر و اكثر و شهور طويلة من الحجر .
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18
29 - الواقع الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:44
مع الأسف بسبب تهاون البعض وجهلهم لن يرفع الحجر الصحي في 20 ماي وغالبا سيستمر حتى 20 يونيو الجحيم بسببكم وبسبب جهلكم
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9
30 - [email protected] الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:44
الخبر داءما يصلنا للتو، الشكر الموصول لطاقم جريدتنا المفضلة هيسبريس
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1
31 - الزمو بيوتكم الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:44
يبدو ان البعض الشعب في بعض المناطق ينسى ان أزمة الكورونا في بدايتها. وكل التوقعات تقول بأن الوباء سيفتك مجدداً لذا أذكر الجميع بأن التراخي جريمة. لذا على الدولة التشدد ووضع برنامج واضح لمصالح الناس واهمية الاحتياطات. إنه طريق طويل لا مفر منه. الله يحمينا.
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7
32 - حسن الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:44
المزيد من الإختبارات على المخالطين و الغير مخالطين وشكرا
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7
33 - متشائم جدا الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:44
من وجهة نظري وعلى حسب المعطيات وكذاك ما اراه في الشارع ... للاسف الشديد هذا الوباء سيطول مقامه بالمملكة المغربية .. وتأكدوا من كلامي جديا .
هذا الصيف سيمر الاسوء في حياتي وحياة المغاربة.
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-1
34 - مشينا فيها الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:45
نساو الخروج الشباب راه هادو غايغرقونا بهاد الحجر الخاوي مكاينش امل اننا غادي نخرجو لانه باش ابينو بلي راه مسيطرين على الوضع غايزيدو فهاد الحجر الغير الصحي الله ياخد فيهم الحق و الي كاقول كاين امل راه غير كايبرد على راسو اكايحاول اتعايش معا هاد المصيبة لمهيم انا كانفضل كورونا ولا هاد المعيشة ديال الكلاب
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-11
35 - Sabrina الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:47
دبا هادشي باش غيفيدنا.غيربالارق و الاكتئاب والاحباط.معا الصبح ومعا لعشية.هاد المعلومات راها شغلكم هاداك من امتا كنتو كتقولولينا اشكون اللي امريض بالسرطان اولا بالارواح اولا بصخانة. .ربي الى ما ساليو اعلينا هاد المسلسل المرعب اوقولولينا كيفاش غادي نبداو انرجعو للحياة العادية راه اعيينا .صافي اعرفناكوم دايرين اخدمتكم.
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1
36 - Nadia الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:48
189 حالة إيجابية من أصل 3388 تحليلة.
نتمنى ان ينتهي هذا الوباء في القريب العاجل
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8
37 - berkane. EST الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:48
منذ 24 أبريل لم تسجل أي حالة في جهة الشرق وحالة الشفاء في تصاعد الحمد لله نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرفع عنا هذا الوباء
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10
38 - said الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:49
مادام عدد التحاليل المخبرية قليل جدا جدا ، يعني يوميا الزيادة في عدد الإصابات والزيادات في عدد المخالطين ، غادي نبقاو ندورو غير فبلاصتنا ، الله يحفظ وصافي.
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6
39 - عايق ما فايق الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:49
الذي يثير انتباهي دائما في تصريحات السيد اليوبي هو عبارة . و تهيب وزارة الصحة باامواطنين و اامواطنات الالتزام بقواعد النظافة ووو .... تعالوا إلى حينا حي سيدي مومن بالدار البيضاء و بالضبط الى السوق البلدي لتروا بأم أعينكم و أبوها. شي معنق شي و شي لاصق في شي و سوق رب العالمين. بنادم خارج و نسبة معتبرة بدون كمامات و الله ما كاين لا حجر لا حجرة. حتى السلطات يبدو أنها تعبت و بدأت بترك الحبل على الغارب. سترك يا رب... لطفك يا رب
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9
40 - karim الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:49
الحجر الصحي رغم مرور اكثر من 40 يوم لم يقدم اية اضافة.
وكما يقول المثل نفس الطريقة تعطي نفس النتيجة.
فقط ندفع الملفة الاقتصادية.

الحل هو مناعة القطيع كما قال الوزير البريطاني حيث يجب رفع نسبة الفحوصات وترك الناس لتكتسب مناعة طبيعية ضد الفيروش
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-1
41 - معلق الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:50
الفيروس سوف يختفي لوحده في دسمبر القادم كما اختفى اخوانه اللدين سبقوه السارس و المورس دون تدخل بشري والفيروس ليس نصيع مختبر لان الانسان كما تحداه الله لن يخلق ذبابة واحدة ليس للانسان ان يخلق شيء حي والفيروس لا يتشكل و لا يتطور كما يروج له بعض قنوات الاعلام الفيروس ثابث في صيغته الوحيدة التي ضهر بها في الصين و أنا جد متأسف على القرار الانحيازي لمنضمة who او ما يصطلح عليها ب wuhan organisation على عدم تسمية الفيروس بالحمى الصينية واعتماد اسم covi19
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-1
42 - مهندس الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:51
الحمد الله تخطينا عتبة 2000 متعافي، و قل من 200 اصابة في عدد كبير من التحليلات الحمد الله، حنا غاديين فالطريق صحيح
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2
43 - Kenitra الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:51
سلام عليكم
انا من سكان مدينة القنيطرة و حاليا المدينة مستقرة واخا البارح كنا كنتسناو يخرجو 2 ديال نتائج المصابين لي كانو 172 مخالط كل واحد 76 و 76 و 20 مخالط معاهم خدام فواحد الوزين الحمد لله مصدر صحافي ديال المدينة قال كل نتائج المخالطين كانو سلبيين ولكن هاد المصابين هما جنود متقاعدين و معرفوش منين جاهم المرض ربما التنقل من مدينة المدينة اخر هو سبب في الاصابة ديالهم راه لا يعقل مدينة هانية و فسلام يجي واحد من مدينة خرا يرون الدنيا و يمشي الله يرحم الوالدين انا كنطالب المسؤولين و ساهرين على الوضع الوبائي انهم يسدو الحدود بين المدن الله يرحم الوالدين هاد الحل الانسب باش مينتشرش الفيروس راه هاد ارتفاع فعدد الاصابة راه مكدخلش راس اكثر جهة الرباط سلا القنيطرة
اؤكد لازم يتسدو الحدود باش يسيطرو على الوباء كنتمنى شي مسؤول يشوف هاد التعليق
الله يلطف بينا فهاد الشهر المبارك
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8
44 - سعيد مكناس الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:51
على الدولة أن تكون أكثر صرامة خصوصا الشركات والثكنات والسجون. الوضع لا ينذر بخير في ظل عدد الحالات التي تسجل كل يوم، لا مؤشر عن أن الحالات المؤكدة ستتناقص.
نسأل الله السلامة.
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2
45 - تشديد الحجر الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:51
المرجو من الحكومة الموقرة تشديد الحجر الصحي بمنع الناس من النزول اكثر من مرة للشوارع و السماح بالتبضع مرة في الاسبوع و انهاء الموسم الدراسي الى غاية 01 شتنبر 2020 ...نحن في حرب مع عدو خفي الصحة و الحياة اهم من اي شيء أخر قال تعالى و لا تلقوا بانفسكم الى التهلكة...اللهم ارفع عنا البلاء و عجل بالشفاء
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4
46 - صحراویة مغربیة الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:52
الحمد لله
ننظر بطریقة متشاٸمة نحو الارقام الجدیدة کل یوم لکن عند مقارنتها بالارقام و الحصیلة الیومیة فی الدول العربیة و الغربیة نحمد الله و نشکر فضله بفضل توجیهات ملکنا و إلتزام کل الاطر لدینا فقد خف وقع الجاٸحة و إنخفضت اضرارها لدینا

خاصنا شوي مزالدیال الصبر و الإلتزام من الشعب الله یجازیکم إلتزمو و اصبرو و صابرو
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2
47 - كازاوي rays الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:52
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،اللهم لا تآخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين.
عدونا الأول هو الجهل أقسم بالله العلي العظيم
يؤدي إنتشار الجهل إلى تغلغل الإرهاب في المجتمع وإنتشار الأفكار السلبية. يتسبب الجهل في إنتشار الأمراض والكوارث المجتمعية التي يصُعب معالجتها. يؤدي الجهل إلى إنتشار حوادث القتل والسرقة والإضطهاد الفكري والجسدي والعقلي.
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8
48 - مفقوس الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:54
بدء التعتيم من جديد اصبحوا يقدمون النسب المائوية للمصابين في الجهات بدل عدد المصابين كما العادة في موقع كوفيدماروك ..الله يخليها قاعدة ..جهة الرباط في خطر الله يستر و صافي نصف العدد بالامس و اليوم في هذه الجهة
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1
49 - وجدة الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:55
أداء ضعيف للغاية

المسؤولون على إدارة الوباء يقومون بعملهم بطريقة أقل من متوسطة

الوباء يعود بقوة
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-1
50 - عبدالقادر الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:55
السلام...الحالة شوية كلعات ولكن في الطريق..الشفاء
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-1
51 - البيضاوي الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:55
اذا لم يطبق الحجر الصحي مائة بالمائة في هذه الايام المباركة المتبقية من رمضان فما علينا الا الاستعداد للتعايش مع هذا الوباء بالاخذ بأسباب الوقاية و التباعد الاجتماعي اثناء الخروج للعمل الذي يجب ان يستأنف في موعده لأن الناس الموضوعين و المحترمين للحجر الصحي أصبحوا يعيشون على أعصابهم و بموارد تقلّ كل يوم
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1
52 - yahya الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:55
نسأل الله تعالى العفو و العافية من كل بلاء.
كما نطلب من المشرفين على الأماكن الموبوءة أن يتقوا الله في المواطنين و ذلك باغلاق مؤسساتهم في الضروف الراهنة خدمة للإنسانية جمعاء.والا فستسألون!!!!!!
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1
53 - مواطن مافاهمش الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:55
ََََََََسلا الرباط مرونة واللي كيزيد يرونك هو التعتيم ،واغير قولو لينا اش واقع، هاد التعتيم ماشي فصالحنا، لا تحاليل لا والو وزايدينها ب..........
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-1
54 - Ahmed الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:56
إن لم يطبق الحجر الصحي 100/100 والرفع من عدد التحليلات اليومية بشكل كبير، فلا تعولو على القضاء على الوباء ولو إستمر "شبه الحجر الصحي" الحالي 6 أشهر أخرى .ما فيهاش الشك
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55 - جميل الأربعاء 06 ماي 2020 - 16:56
فينكم المسؤلين اش هدشي واقع ممرضين وجنود واطباء في عيادت خاصة اصيبو بكرونا واليوم في اكادير مستشفي انزكان استقبل شيخ مريض بدون ان يعرفو انه مصاب بكرونا الا في اخر لحضة
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56 - عادل باشا الأربعاء 06 ماي 2020 - 17:00
هادشي عمرو غادي يوقف حيت شي نماديج دايرين فيها قافزين خارجين بلا كمامة وجوقا وسوق كلشي عامر كأن الامر لا يعنينا
ياربي تلطف بينا
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57 - الحر الأربعاء 06 ماي 2020 - 17:01
المرجو إعطاءنا عدد الإختبارات، حتى تتظح الصورة ، والله يرفع علينا هذه الغمة.
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58 - الريفي الأربعاء 06 ماي 2020 - 17:02
الشيء الوحيد الذي يثلج الصدر و يبعث على الطمانينة في هذه الحصيلة اليومية للوضع الوباءي بالمغرب هو عدد حالات الشفاء التي تزداد يوما بعد يوم و انحصار عدد الوفيات في حالة واحدة او اثنتين لكل 24 ساعة. اما من حيث الاصابات فليس هناك اي تحسن ملحوظ، و يوميا هناك بؤر جديدة كل مرة في جهة او مدينة معينة. فما تكاد جهة يتحسن فيها الوضع حتى تظهر بؤر وباءية في جهة اخرى كما الوضع في مدينة سلا و انا ابن هذه المدينة. و للاسف الشديد فانه عند خروجي للضرورة الملحة فانني الاحظ عددا كبيرا من الناس و ليس الكل بطبيعة الحال انهم لا يلتزمون لا بمسافة الامان و لا يرتدون الكمامات و يتجمعون في الاسواق بطريقة مخيفة كانهم منعزلون عن هذا العالم و بصراحة: اقسم بالله انه يضرني خاطري و احس بالابتزاز في نفسي لانه هناك قوم يبنون و اخرون يهدمون. شكرا هيسبريس
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59 - غريب بقا فدارك الأربعاء 06 ماي 2020 - 17:03
الناس مازال مابغات توعا بخطورة الفيروس. راه إلى بقاينا غادين بنفس عدد الإصابات يوميا المنحنى ماعمرو غينزل. او غانسيدو نكلسو فديورنا شهر آخر. عافاكم التقسيم حسب المدن.بقاو فالدار.
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60 - ادريس الأربعاء 06 ماي 2020 - 17:07
المفروض الصرامة في تطبيق القانون اثناء اوقات الحجر اي ما بعد السابعة مساءا. الكل خارج المنازل خاصة داخل الأحياء الشعبية مكان التجمعات الكبيرة التي من الممكن أن تولد بؤرا جديدة للوباء لا قدر الله
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61 - elghiouane الأربعاء 06 ماي 2020 - 17:10
هاد شي غادي وكيزيد حيت بنادم ممسوقش عندهم هاد شي عادي و ايلا بقا لعدد كيتزاد غادي يزيدو واحد شهر او كثر
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62 - ابو أسامة الأربعاء 06 ماي 2020 - 17:11
لو ان الجميع احترم الحجر المنزلي،واخذ الاحتياطات اللازمة لانخفضت هذه الاعداد كما حدث في الاردن و تونس.
إنه الوعي يا سادة.والحمدلله على كل حال.
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63 - عثمان الضاو الأربعاء 06 ماي 2020 - 17:11
لا تقنطوا من رحمة الله و الحمد لله على كل حال اولا يا اخواني العدد الذي يثم نشره قليل جدا مقارنة بعدد كبير من الدول الأخرى التي تحصي الآلاف و نحن نكثر الشكوى من هذا العدد الحمد لله ستفرج و سنخرج في يوم 20 ماي أن شاء الله
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64 - مغربي وطني الأربعاء 06 ماي 2020 - 17:11
خاصكم تقولو لينا نسبة العدوى ماشي غير نسبة التعافي. فين كانو الاصابات في كل مدينة،؟ او علاش عدد المخالطين ديما ف بلاصتو و اقدر ازيد؟، المخالطين تان نسمعو تاتقولو ليهم بقاو فالدار. واش اللي ساكن ف 50 متر مربع غادي تدير العزل على العائلة ديلو!!! ماخاصكومش نقارنو راسنا ب ايطاليا حيت ايطاليا واخا واصلا العدد كبير 180000 تقريبا ولكن ما تنساوش ايطاليا بلد صناعي و فلاحي و سياحي بامتياز واخا هكاك هدوك الناس غادي افكو رسهم و حتا الولايات المتحدة، وحنا حاصلين مع 9000 ديال المخالطين حاصلين معاها. 9000 تاي اديروها في نصف يوم اظن غير زيدو هاد المرة شهرين متتابعين.
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65 - ديها فرلسك الأربعاء 06 ماي 2020 - 17:13
مزال موصل 10000 باش يزيد واحد تاليناير إن شاء الله
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