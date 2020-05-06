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كُتّاب وآراء
الإصابات الجديدة لكورونا بالمغرب في 24 ساعة تصل 189 حالة
كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 189 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 5408 حالة.
وأورد المصدر ذاته أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل جاءت نتائجها سلبية، قد بلغ 47550 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد وإلى حدود الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء.
وبين مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في اللقاء الصحفي اليومي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 183 حالة.
اليوبي قال أيضا إنه تم تسجيل 179 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 2017 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (65)
ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة............. إنا لله وإنا إليه راجعون.
بغينا نخرجو نخدمو راه مابقات عندي تا ريال
طلقونا نهار 20
الأمور تزداد تعقيدا... لكن لا تقنطو من رحمة الله... فالله معنا... فإن مع العسر يسرا... وأكثرو من الدعاء في هذه الأيام الفضيلة...
«اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها»
بالنسبة للمغرب قام ب 52100 تحليل اكتشف منها 5382 إصابة و الموتى 182.
هناك قنبلة موقوتة في الجزائر ستنفجر عما قريب وستكون بعشرات الآلاف.. فالدولة تراقب فقط الحالات التي ضهرت عليها أعراض أما المخالطين فلا تلتفت لهم بتاااااتا و النتيجة ارتفاع مخيف للموتى لأنهم يأتون للمستشفيات في حالة حرجة لأنهم لم تتم العناية بهم مسبقا.
أما بالنسبة لبلدي المغرب رغم التحفظات فالوضع جيد نسبيا بما اننا نصل إلى 3000 تحليلة يوميا و نكتشف المخالطين المصابين رغم غياب الأعراض و النتيجة انخفاض نسبة الوفيات بفضل العلاج المقدم حتى قبل ظهور الأعراض لتقوية المناعة
بهكذا استخفاف و تعامل هاوي من الدولة ترقبوا تفشي الوباء اكثر و اكثر و شهور طويلة من الحجر .
هذا الصيف سيمر الاسوء في حياتي وحياة المغاربة.
نتمنى ان ينتهي هذا الوباء في القريب العاجل
وكما يقول المثل نفس الطريقة تعطي نفس النتيجة.
فقط ندفع الملفة الاقتصادية.
الحل هو مناعة القطيع كما قال الوزير البريطاني حيث يجب رفع نسبة الفحوصات وترك الناس لتكتسب مناعة طبيعية ضد الفيروش
انا من سكان مدينة القنيطرة و حاليا المدينة مستقرة واخا البارح كنا كنتسناو يخرجو 2 ديال نتائج المصابين لي كانو 172 مخالط كل واحد 76 و 76 و 20 مخالط معاهم خدام فواحد الوزين الحمد لله مصدر صحافي ديال المدينة قال كل نتائج المخالطين كانو سلبيين ولكن هاد المصابين هما جنود متقاعدين و معرفوش منين جاهم المرض ربما التنقل من مدينة المدينة اخر هو سبب في الاصابة ديالهم راه لا يعقل مدينة هانية و فسلام يجي واحد من مدينة خرا يرون الدنيا و يمشي الله يرحم الوالدين انا كنطالب المسؤولين و ساهرين على الوضع الوبائي انهم يسدو الحدود بين المدن الله يرحم الوالدين هاد الحل الانسب باش مينتشرش الفيروس راه هاد ارتفاع فعدد الاصابة راه مكدخلش راس اكثر جهة الرباط سلا القنيطرة
اؤكد لازم يتسدو الحدود باش يسيطرو على الوباء كنتمنى شي مسؤول يشوف هاد التعليق
الله يلطف بينا فهاد الشهر المبارك
نسأل الله السلامة.
ننظر بطریقة متشاٸمة نحو الارقام الجدیدة کل یوم لکن عند مقارنتها بالارقام و الحصیلة الیومیة فی الدول العربیة و الغربیة نحمد الله و نشکر فضله بفضل توجیهات ملکنا و إلتزام کل الاطر لدینا فقد خف وقع الجاٸحة و إنخفضت اضرارها لدینا
خاصنا شوي مزالدیال الصبر و الإلتزام من الشعب الله یجازیکم إلتزمو و اصبرو و صابرو
عدونا الأول هو الجهل أقسم بالله العلي العظيم
يؤدي إنتشار الجهل إلى تغلغل الإرهاب في المجتمع وإنتشار الأفكار السلبية. يتسبب الجهل في إنتشار الأمراض والكوارث المجتمعية التي يصُعب معالجتها. يؤدي الجهل إلى إنتشار حوادث القتل والسرقة والإضطهاد الفكري والجسدي والعقلي.
المسؤولون على إدارة الوباء يقومون بعملهم بطريقة أقل من متوسطة
الوباء يعود بقوة
كما نطلب من المشرفين على الأماكن الموبوءة أن يتقوا الله في المواطنين و ذلك باغلاق مؤسساتهم في الضروف الراهنة خدمة للإنسانية جمعاء.والا فستسألون!!!!!!
ياربي تلطف بينا
إنه الوعي يا سادة.والحمدلله على كل حال.