الإصابات الجديدة لكورونا بالمغرب في 24 ساعة تصل 189 حالة

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 189 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 5408 حالة.

وأورد المصدر ذاته أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل جاءت نتائجها سلبية، قد بلغ 47550 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد وإلى حدود الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء.

وبين مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في اللقاء الصحفي اليومي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 183 حالة.

اليوبي قال أيضا إنه تم تسجيل 179 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 2017 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية