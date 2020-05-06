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الرئيسية | مجتمع | البحرية الملكية توقف 157 مرشحا للهجرة السرية

البحرية الملكية توقف 157 مرشحا للهجرة السرية

البحرية الملكية توقف 157 مرشحا للهجرة السرية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 06 ماي 2020 - 17:00

أفاد مصدر عسكري، اليوم الأربعاء، أن خفر السواحل التابعين للبحرية الملكية تمكنوا، في الفترة ما بين 02 و 04 ماي 2020، من توقيف 157 مرشحا للهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط كما في المحيط الأطلسي.

وأورد المصدر نفسه أن هؤلاء المرشحين، الذين ينحدر معظمهم من جنوب الصحراء، من بينهم 30 امرأة وبضع قاصرين، كانوا على متن قوارب مطاطية مهترئة، وقد تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات خفر السواحل التابعين للبحرية الملكية قبل إعادتهم سالمين إلى أقرب الموانئ للمملكة.

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1 - sezar الأربعاء 06 ماي 2020 - 17:10
بقيتو بلا شغول زيدو كملو على المغرب
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