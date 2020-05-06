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كُتّاب وآراء
البحرية الملكية توقف 157 مرشحا للهجرة السرية
أفاد مصدر عسكري، اليوم الأربعاء، أن خفر السواحل التابعين للبحرية الملكية تمكنوا، في الفترة ما بين 02 و 04 ماي 2020، من توقيف 157 مرشحا للهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط كما في المحيط الأطلسي.
وأورد المصدر نفسه أن هؤلاء المرشحين، الذين ينحدر معظمهم من جنوب الصحراء، من بينهم 30 امرأة وبضع قاصرين، كانوا على متن قوارب مطاطية مهترئة، وقد تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات خفر السواحل التابعين للبحرية الملكية قبل إعادتهم سالمين إلى أقرب الموانئ للمملكة.