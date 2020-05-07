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الرئيسية | مجتمع | التراخي في الالتزام بالحجر الصحي يُنذر بتمديد "الطوارئ" مرة ثالثة

التراخي في الالتزام بالحجر الصحي يُنذر بتمديد "الطوارئ" مرة ثالثة

التراخي في الالتزام بالحجر الصحي يُنذر بتمديد "الطوارئ" مرة ثالثة
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 07 ماي 2020 - 12:00

يقول بعض المغاربة، من باب التندّر، إن الحجر الصحي الذي فرضته الدولة للحيلولة دون تفشي فيروس "كورونا" المستجد لا يوجد إلا في التلفزيون، دلالة على أن "الالتزام المثالي" بهذا الإجراء تنقله فقط نشرات الأخبار، بينما الناس في الواقع يعيشون حياتهم كأن ليس هناك طارئ صحي.

وبعيدا عن التندّر فإن الواقع يُظهر، فعلا، أن هناك تراخيا ملحوظا في التزام فئات واسعة من المغاربة بتدابير الحجر الصحي، منذ انقضاء المرحلة الأولى منه وتمديده لشهر إضافي، فرغم أن السلطات أضافت إجراءات جديدة، منذ دخول رمضان، فإن الالتزام ما فتئ يفتر، خاصة في الأعاشي، حيث يخرج الناس إلى الأسواق.

عدم التزام الناس بتدابير الحجر الصحي وازاه أيضا تراجع حضور السلطة لمراقبة الوضع، بخلاف الأيام الأولى للحجر، إذ خفت صوتُ مكبرات الصوت التي كانت تصدح بعبارات التوعية والمناشدة بضرورة التزام المنازل؛ وحتى عدم ارتداء الكمامة لم يعد مصدر خوف، إذ يتجوّل بعض المواطنين دونها.

وخفّت أيضا الصرامة في التأكد من حمْل الخارجين إلى الشارع لشهادة التنقل الاستثنائية. أمام أحد المراكز التجارية بسلا، يتقدم زبون نحو عوْن القوات المساعدة المكلف بالتأكد من توفر المتسوقين على "شهادة الخروج"، ويخبره بأنه نسي "شهادة الخروج" في البيت، ففسح له المجال ليدخل.

داخل السوق بَدت الأجواء مثل الأيام العادية. في أحد الأركان تحلق زهاء عشرة أشخاص حول صندوق يضمّ ملابس معروضة بثمن منخفض، ملاصقين لبعضهم البعض. وفي باقي الأجنحة لا يوجد أي التزام بنصيحة ضرورة الالتزام باحترام مسافة الأمان التي يطالعها الزبائن على البوابة الزجاجية قبل ولوجهم إلى السوق.

يرى مصطفى مربي، رئيس جمعية الإخلاص بمدينة خريبكة، التي قامت بحملات تحسيسية استباقية مكثفة منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب، ووزعت كميات من الكمامات، بتعاون مع المكتب الشريف للفوسفاط، أن المغاربة كانوا ملتزمين بتدابير الحجر الصحي، قبل أن يستدرك: "خاص غير اللي يعاود يفيّقهم باش يستمر هاد الالتزام".

ويضيف المتحدث أن المغرب يتموقع، إلى حد الآن، في مرتبة مطمْئنة بين الدول التي ينتشر فيها فيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أن ثمة حاجة إلى استمرار التعبئة الجماعية، واستمرار حملات التوعية والتحسيس، من أجل جعل المواطنين متمسّكين باحترام الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمحاصرة الوباء.

وإذا كانت حملات التحسيس بخطورة "كوفيد-19"، والحث على ملازمة البيوت، تحظى بانتباه المواطنين مع انطلاقها، فإن ما تبقى منها أصبح روتينا عاديا. قرب سوق شعبي بمدينة سلا يسرد متطوّع عبر مكبر صوت مربوط أعلى السيارة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس التاجي، وينصح بعدم الخروج "باش تجيب المغرب"، لكن نصائحه تذهب سُدى.

داخل السوق ثمّة شباب يتجوّلون بدون هدف، أما احترام تدابير الوقاية، وفي مقدمتها ترك مسافة الأمان بين شخص وآخر، فلا أحد تقريبا يلتزم بها، إذ يتجمع الناس حول عربات الفواكه التي يصرخ أصحابها مهللين بالأسعار المنخفضة، من أجل جلب الزبائن، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء وضع الكمامات على أفواههم.

عدم التزام كثير من المواطنين باحترام تدابير الحجر الصحي يهدد بإبقاء حالة الحجر وتمديدها من جديد، بعد أن مُددت شهرا إضافيا، إثر انقضاء المرحلة الأولى، خاصة مع استمرار تسجيل مئات الإصابات المؤكدة بالفيروس. ويؤكد مصطفى مربي أن هذا الاحتمال وارد، قائلا: "نحن نقول للناس إن رفع الحجر الصحي مرتبط بمدى بقائهم في بيوتهم، وإذا لم يقوموا بذلك فلن يُرفع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (107)

1 - جمال الخميس 07 ماي 2020 - 12:08
اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الاسقام.
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81
2 - عيينا الخميس 07 ماي 2020 - 12:08
طال الانتظار يا مدرسة بدونك لا دراسة
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34
3 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 07 ماي 2020 - 12:08
الدولة اوكلت تطبيق الحجر الصحي لاعوان السلطة والقياد الذين هم في حساسية تاريخية مع المواطن الذي لا يرضى الاستماع لهم ويدخل في مشاحنات كلامية معهم.. كان الأجدر ان يقوم بتطبيق الحجر رجال القوات المسلحة كما فعلت الأردن ودول أوروبية
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123
4 - موغرابي الخميس 07 ماي 2020 - 12:09
السؤال المطروح هو من يتحمل مسؤولية التراخي هذا هل السلطات أم المواطنين ؟
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52
5 - أمين الخميس 07 ماي 2020 - 12:10
راها بينةالاصبات مرتفعة الله يكون فعون الفقير
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13
6 - خديجة الخميس 07 ماي 2020 - 12:11
اطلعت على مقطع فيديو لناس في البحر تطاردهم الشرطة . و تنبأت بضرورة تمديد الحجر مع إنزال كثيف للجيش
ادا كنت راكبا على سفينة و أراد أحدهم إن يحدث فيها ثقبا تحث قدميه هل ستتركه؟
بالطبع لا .سيغرق كل من في السفينة
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17
7 - جمال الخميس 07 ماي 2020 - 12:11
يجب على الجميع الإلتزام فنحن في وضع جد حساس خاصة الأحياء الشعبية يجب على الجميع الإلتزام بالحجر الصحي حتى نتعدى هذه الجائحة إنشاء الله تعالى .
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19
8 - وطني حر الخميس 07 ماي 2020 - 12:12
بما ان الامور هكدا فهدا دليل على صفاء الاجواء وعودة الامور لماكانت عليه
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7
9 - مواطن الخميس 07 ماي 2020 - 12:12
نعم كلام في الصميم ولكن على مايبدو ان البؤر الصناعية والتجمعات الأخرى هي السبب المصانع المفتوحة اكبر سبب
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39
10 - مغربي الخميس 07 ماي 2020 - 12:12
ينبغي على السلطات ان تكثف من حملاتها لتوعية الناس وان تكون صارمة لان الكثير من الناس لا يحترمون الحجر الصحي ولا يضعون الكمامات ولا يحترمون التباعد وهذا نلاحظه في مدينة فاس نتمنى أن يعود الحزم والصرامة والتعليم وحملات التوعية وتوزيع الكمامات
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7
11 - Jaouad الخميس 07 ماي 2020 - 12:14
الدولة كون دارت خدمتها وقامت بحدر صحي كامل لمدة 15 يوم كون قضينا على المرض ولكن باش فئة تدير الحجر والمصانع خدامة شيء عادي غيكون تراخي لان المواطن كيحس بالدولة كتفلة عليه.أما تمديد الحجر فشيء عادي بما أن فرنسا قامت بالتمديد.
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45
12 - عبد ربه الخميس 07 ماي 2020 - 12:14
ما علينا فهاد الشدة غير الصبر، إلا ماتحاصرش الفيروس فراه تمديد حالة الطوارئ يبقى حلنا الوحيد باش مانضربوش هادشي كامل للي صبرنا فالصفر، ونوصلو لشي مواصل ماباغيينهومش، الحاصيل و ما فيه الله يدير لينا شي تاويل ديال الخير.
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4
13 - من الرباط الخميس 07 ماي 2020 - 12:14
هذا أمر وارد جدا. خصوصا في ظل تنامي البؤر الوبائية بجهة الرباط سلا. شخصيا حنا ملتازمين بالحجر الصحي و إذا كان ضروري من التمديد فلا بأس. ما يؤرقني صراحة هو المصير المجهول للسنة الدراسية و التعتيم لي دايراه الوزارة الوصية
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8
14 - Rabat cym الخميس 07 ماي 2020 - 12:14
هناك أحياء في يعقوب المنصور الرباط لا يحترم فيها الحجر الصحي أحياء ك j5 amal 4 .و خصوصا قرب صيدلية الخورنمي الاطفال يلعبون الكرة و بعد الإفطار يجتمعون أمام أبواب المنازل . الشرطة لا و جود لها . يجب الدخول وسط الأحياء جزاكم الله بخير
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17
15 - khd الخميس 07 ماي 2020 - 12:14
هناك تراخي كبير لا من جهة السلطة التي قامت بمجهود كبير في الأيام الأولى رغم أن دالك لم يكن كافيا لردع المخالفين. وحتى هناك فئة كبيرة من المواطنين صم بكم يتحدثون السلطات والقوانين متبعين بفكرة مادا سيقع أو موتة واحة هي لكاينة. رغم أن اكثر هم خائفين من الموت ادا اصيبوا بهاد الوباء. في الأحياء الشعبية لا شيء تغير قبل وبعد كورونا الكل يتجول في الأسواق دون حسيب ولا رقيب. الله اهدي هاد الناس.
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9
16 - imad الخميس 07 ماي 2020 - 12:14
سدو المعامل والشركات فقط 15 يوم هم سبب انتشار الفيروس
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17
17 - Jamal الخميس 07 ماي 2020 - 12:14
لم اعد اشاهد نشرات الاخبار في القنوات المغربية لانها انفصلت عن الواقع.
هذا النوع من النشرات ستسبب انفصاما في الشخصية , وحفاظا على الحالة النفسية من الافضل تجنب مشاهدتها.
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20
18 - فؤاد الرواضي الخميس 07 ماي 2020 - 12:14
أعتقد أنه اصبح من العبث القيام بعملية الاحصاء اليومي ولايمكن لاي بلد ظهرت فيه اول بؤرة ان يثبت أنه قضى عليه نهائيا...الفيروس اصبح موسميا ...واحصاؤه كأن تقوم باحصاء الاشخاص المصابين بالزكام يوميا...ومادام اللقاح غير متوفر حتى في المستقبل القريب اذن الحل هو رفع الحجر مع اجبارية وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي ..
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24
19 - مواطن الخميس 07 ماي 2020 - 12:15
ارى بان اغلب الاصابات اتت بسبب عدم اغلاق الوحدات الصناعية.....وكذلك ما حدث في الثكنات العسكرية....حقيقة الناس يخرجون لقضاء بعد الحاجيات ويحتاطون .....بطبيعة الحال يخافون من الوباء....اللهم خفف عنا هذا الوباء.....واهدينا لنلتزم بالحجر الصحي
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7
20 - مواطن الخميس 07 ماي 2020 - 12:15
المرجو الامداد للمدن التي لم تحترم الحجر فقط .ماشي واحد ميشوفش الشمس او لاخور كيتنزه فالاسواق وشكرا
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15
21 - GALA الخميس 07 ماي 2020 - 12:15
بالفعل هناك من يظن بأنه غير معنى بالحجر الصحي ويتهور في الخروج من المنزل بدون سبب. أغلب المغاربة يستجيبون لهذه الأمور الوقائية تحت الضغط إذن فلتمارس السلطات مهامها بصرامة شديدة وتمنع الزيارات العائلية والتجمهر بدون سبب وووو...
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-2
22 - تاري الخميس 07 ماي 2020 - 12:15
ولو تمدد الحجر الصحي عشر مرات لما إمتثل المغاربة لإحترامه لأنها مسألة وعي وتربية وليس شيء آخر.
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22
23 - simmo الخميس 07 ماي 2020 - 12:16
Un laisser aller aussi de la part des autorités. On n'arrête pas de constater des gens qui circulent librement sans même le port du masque. C'est le moment de faire appel aux militaires si on veut sortir de ce confinement le plus tôt possible
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-3
24 - rima الخميس 07 ماي 2020 - 12:16
خاص غير اللي يعاود يفيّقهم باش يستمر هاد الالتزام". الجهل عار ومصيبة على المجتمعات
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2
25 - عبد السلام الخميس 07 ماي 2020 - 12:16
حرام هادشي والله حتى حرام، دعيناهم لله سبحانه و تعالى فهادشي لي كيديرو الناس. خاص اليوبي يعلن على الاف الموتى باش هاد الشعب الكاموني يخاف و يقول ندخل لداري و نحمي ولادي و عائلة ديالي ساعة شكون يسمع ليك! لا ولادات كتقرى ولا ناس تشوف حبايبها و لا رمضان بشعائر ديلو. لا حول و لا قوة الا بالله، الله يخد فيكم الحق
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7
26 - يوسف الخميس 07 ماي 2020 - 12:17
كل ما ورد خلال هذا المقال هو نفسه وبدرجة أكبر بمدينة فاس وذلك راجع لتراخي السلطة في جبر الناس بالبقاء في منازلهم من جهة ومن جهة أخرى كون أن 90% من ساكنة مدينة فاس أصبحوا بدون عمل لجؤوا إلى التسكع في الشوارع عوظ الالتزام بإجراءات الحجر الصحي
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2
27 - مهتمة الخميس 07 ماي 2020 - 12:18
صحيح بعض الناس مستهترين الله يهديهم .
سلامتنا أهم ،حذار من رفع الحجر الصحي و الوقوع في كارثة لا قدر الله...... فيا ربي نرجوك وحدك انت القادر والقدير أرحم ضعفنا و احفظ بلدنا،اشف مرضانا و أرحم موتانا يا رب
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2
28 - عبدالرحيم الخميس 07 ماي 2020 - 12:19
بالفعل تجار الصحي موجود في قنوات الاعلام . كان على يوجه هذه القنوات أن تكون البرامج المتعلقة بالحجر تنتقد هؤلاء المواطنين الذين بخرقهم السافر الحجر يشكل خطورة كبيرة .فلو انتشر الوباء بهذه الأحياء لا قدر الله فلن ييتطيع العالم ايقافه خصوصا وأن هذه الأحياء هي مدن أو شبه مدن. أن الكلام عن إمكانية تمديد الحجر يبقى فارغا من مضمونه عندما السلطات لا تتدخل بالشكل المطلوب.
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0
29 - alibadro الخميس 07 ماي 2020 - 12:19
السلام ....افضل التمديد ومنع الشواطئ والتجمعات لهده السنة....حتى إيجاد دواء او لقاح. covid19. حتى لا نفقد السيطرة على الوباء .......اللهم نسالك الفرج.يارب.
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0
30 - السلاوي الخميس 07 ماي 2020 - 12:19
التراخي لان بعض البشر مازال يظن ان الموت تاتي باجلها وان الكمامات والحجر لن يطيلا عمرالانسا ان حان اجله . تسمع هذا من بائعي الخضر وبائعي الدجاج والسمك بالاحياء وبالاسواق حيث كثير منهم لا يضع كمامة ويلقي بالازبال على الارض دون اعتبار ان له اب وام كبار السن ويمكن ان يصيبهم بعدوى بتجاهله لنصائح وزارة الصحة وايضا وهنا اقول اين كلام الدكتور الفايد بان الصيام سيقضي على هذا الفيروس وعلى المرضى والشيوخ ان يصوموا . مثل هؤلاء "الدكاترة" في التغذية يزيدون من تكليخ وعدم وعي الناس بخطر الوباء
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-5
31 - 2020 الخميس 07 ماي 2020 - 12:19
الى بقينا تابعين التراخي غانخرجوا من الحجر ونلقاو المسيح الدجال ظهر ...
المشكل فالتدبير السيء لوزارة الصحة فالتعامل مع المرض ماشي فالحجر ..لأن اغلب البشر راه فديورهوم ومع دلك الرقم د عدد الحالات المكتشفة مزال فتصاعد
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6
32 - كمال الخميس 07 ماي 2020 - 12:20
التراخي مرده إلا سببين السبب الأول السلطات المحلية التي لاتواجه المخالفين بالحزم اللازم خاصة في الأسواق وبعض المناطق الشعبية حيث تكاد تخلو هذه المناطق من أعوان السلطة ورجال الأمن ثم وضع قائمة طويلة من الإسثتناءات على قاعدة الحجر الصحي السبب الثاني هو تراخي بعض المؤسسات في توفير ظروف السلامة الصحية لموظفيها او نزلائها ومثال ذلك المؤسسات السجنية وبعض الثكنات العسكرية وبعض الوحدات الصناعية...
أما تعويل على وعي المواطنين فهذا ضرب من الحمق خاصة في دول نسب الأمية فيها مرتفعة ورغم ذلك فنسبة الإلتزام بالحجر الصحي في بلادنا تتعدى 80 في المائة وهذا أمر إيجابي في ظل الهشاشة التي يعيشه جل المواطنين...
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-2
33 - عبد الحكيم الخميس 07 ماي 2020 - 12:20
خليوهم يخرجو خدمو على أولادهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لاكن يوضع الكمامات وتكون ضرورية كيف عملت كل الدول الأوروبية
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2
34 - التراخي الخميس 07 ماي 2020 - 12:20
طبعا يجب أن لاىيبقى هذا الذي تسمونه حجرا صحيا و هو في الحقيقة حجر مرضي خوفتم و أرهبتم الناس كأن الطاعون الأسود يتجول في الشوارع و الأسواق فمكث الناس في جحورهم مذعورين في انتظار الموت، إلا أنه و مع مرور الوقت ظهر أن المرض هو مجرد نوع من الأنفلونزا روج له على أنه كذا و كذا لأغراض تعلمها منظهة المرض العالمية و هاهي الدول تستفيق و تتخذ من الإجراءات ما يلزم للخروج من الورطة المعلومة أما نحن فنتقاتل من أجل القفة و الدعم و الراميد و الدوامة التي أريد لنا أن نبقى فيها أبد الدهر.
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17
35 - mouatene الخميس 07 ماي 2020 - 12:21
le problème existe aux quartiers populaires et n'ont pas a la circulation des véhicules
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-5
36 - مغربي الخميس 07 ماي 2020 - 12:21
والله العظيم الى وخا يعملو عام دالحجر الصحي .. هاد شي ولا كيخوف بزاف .. راه الاسواق والشوارع بحال الا مكاين والو .. الله يهدي ماخلق و صافي
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0
37 - ingenieur الخميس 07 ماي 2020 - 12:21
ألاحظ أن طريقة تطبيق الحجر الصحي أو على الأصح التباعد الإجتماعي غير مفهومة لدى بعض المواطنين و حتى أعوان السلطة. بحيث نلاحظ إلتزام الناس بالتباعد و إرتداء الكمامات في الشوارع الخالية واسيارات بينما العكس في الأسواق والأحياء المزدحمة لا كمامات و لا تباعد . كأن اليروس يتواجد فقط في الشوارع الكبيرة
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2
38 - هنا القنيطرة الخميس 07 ماي 2020 - 12:21
اقسم بالله لبارح حدانا جوج ماتشات ملعوبين واقسم بالله دازو من حداهم القواة المساعدة قالو ليهم حيدو من هنا والله مامشاو حيت اغلبهم من نوع البشر لي كيخطط فيدو شافو القواة المساعدة تاعياو وزادو بحالهم ونا كنخرج لجردة كنقول راني كاسر الحجر الصحي الله يحد الباس صعيب توصل فكرة لواحد يجتمعان فيه اتنان ...الفقر والجهل
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6
39 - Brahim الخميس 07 ماي 2020 - 12:21
يجب رفع الحجر الصحي و التعايش مع الفيروس، الحجر الصحي لم و لن ينجح، فلا مزيدا من رمي الماء في الغربال
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13
40 - جميل الخميس 07 ماي 2020 - 12:22
مدا يقول المسؤلون عن الجنود ولاطباء والمصانع اللدين اصيبو بالعدو
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3
41 - عبدالرحيم الخميس 07 ماي 2020 - 12:22
الاقتصاد الوطني يتضرر والشركات مشلولة بالكامل وكان لا داعي لهذا في الوقت الذي لا أثر للحجر في الأحياء الشعبية. على السلطات أن تتدخل بالشكل المطلوب إذا كانت الجهات المعنية بالصحة ترى انفلات الوباء.
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0
42 - noureddine الخميس 07 ماي 2020 - 12:22
نحن أما خيارين :
اما أن نلغي الحجر رغم وجود حالات و نتعايش مع الفيروس
أو نمدد فترة الحجر و نشهد فوضى ، الحقيقة اللي خاص نعرفو هي أن العديد من المغاربة لا يستطيعون الالتزام ببساطة لأنهم ماغاديش يموتو بالجوع و راه العديد من الناس ماوسلهومش الدعم .
لذلك ايلا الدولة ماقدراتش دير حل فاتخلي الناس يضبرو على راسهوم بكل بساطة
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8
43 - yass الخميس 07 ماي 2020 - 12:23
هناك تراخي واضح للسلطات... والله ثم والله... ان الوضع سيستفحل... ان استمر هذا التراخي... و القنبلة موقوتة على وشك الانفجار... را مبغيناش نشوفو الناس ميتة مرمية فالزنقة مكاين ثلاجات اموات او ليدفنها... و مبغيناش الدول ليكانت تهلل لنا تضحك علينا... دولة خاص تحمل مسؤوليتها.... تعاون المعوزين ماشي تقمعهم و تشفرهم.. وتكون صارمة ف الحجر... را صندوق عامر.. غير الا بغاو يقسموه بعضيتهم... طبعا ملي يموت البشر...
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-6
44 - متتبع الخميس 07 ماي 2020 - 12:23
يعطيونا غير الفلوس اللي كالو لينا ديال المساعدات المالية بعدا حنى شهرين وحنا مرحين بلا خدمة وديك الساعة يديرو لينا الماء والكهرباء فابور هيقاش حنا تقهرنا بلماعيشا اليوميا والخدمة حابسة ونريهو 3شهور خرى
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1
45 - متمني الخميس 07 ماي 2020 - 12:23
أتمنى تمديد حالة الحجر الصحي لسببين وجيهين.الاول هو الحد من انتشار الفيروس ومحاولة تطويقه.وكدلك حتى نحظى بأول فصل صيف بدون عري وتبرج وعربدة وفساد.سبحان الله فيروس كورونا المستجد رغم مآسيه إلا أن له فوائد عظيمة جدا
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-7
46 - المصطفى اسبانيا الخميس 07 ماي 2020 - 12:24
ان الحجر الصحي بيد المغاربة ان احترموه سيرفع مباشرة بعد 20/5/2020 وان لم يحترموه فسيكون التمديد لاتخرجوا الا لضرورة وشكرا لكل من التزم بالحجر الصحى
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-3
47 - Ahmed الخميس 07 ماي 2020 - 12:24
الحالات في تزايد، والبؤر كذلك. ليس هناك أي مبرر لرفع الحجر. بالعكش وجب التعامل مع معطيات 20 مايو كما لو كان اليوم الأول لاكتشاف الحالات. وجب تمديد الحجر لفترة ثالثة ورابعة حتى تنعدم الحالات تماااما. ومن ذلك نبقي على اغلاق الحدود ومراقبة السلع الواردة، حتى يظهر اللقاح أو ينعدم الوباء في العالم. وإلا فلنترك للطبيعة زمام الأمور ونتعايش مع المرض حتى ننقرض أو ينقرض
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-6
48 - سلام عليكم الخميس 07 ماي 2020 - 12:24
والله حتى كولشي خارج او قدام بوليس حتى واحد مامسوق لشي حجر كنهضر على بن جرير مدن اخرى اعلم الله
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-1
49 - مراقب الخميس 07 ماي 2020 - 12:25
 الحجر الصحي الذي فرضته الدولة للحيلولة دون تفشي فيروس "كورونا" المستجد لا يوجد إلا في التلفزيون.
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50 - اسماعيل الخميس 07 ماي 2020 - 12:26
الله يلطف
الناس أصلا عايشة عادي، زيد شهر، زيد جوج، زيد تا عشرا،لي كايخر راه تايخرج، بقات فالناس لي واكلة العصا
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51 - عقلاني الخميس 07 ماي 2020 - 12:26
بنادم بلاصة المخ عندو فيها اما حجرة اما عجينة.
لا يفهم و لا يريد الفهم.
دخل دارك و صلي و انتظر العلماء يلقاو الحل. و اقتنع أنها ماشي بالتواكل على الله و لكن بالتوكّل. المغرب خاصو حجر لمدة سنة.
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52 - ربيع الخميس 07 ماي 2020 - 12:27
انا ملتازم وحدا خر ماملتازمش هداك شغل دولة انا متلي اشغادي نوكل ولادي نخرج نطلب بيهم
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53 - حائر الخميس 07 ماي 2020 - 12:27
نسال الله ان يرفع عنا البلاء ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين
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54 - youssef الخميس 07 ماي 2020 - 12:28
نحن شعوب لا تستحى
استصغرنا الوباء وجلنا في الاسواق ،
كلامنا كالصراخ، كماماتنا زينة حول الأعناق،
ببطشه لا ندري
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55 - malika الخميس 07 ماي 2020 - 12:28
هدشي صحيح ناس عيش حيتها عدي تجموعة في الاسوق والمحلات تجارية متلقش بلاصتك
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56 - حجر صحي شامل الخميس 07 ماي 2020 - 12:29
يجب تطبيق الحجر على البؤر الصناعية هناك مكمن الخطر
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57 - من فضلكم دون ترويع الخميس 07 ماي 2020 - 12:29
كل دول العالم بصدد رفع الحجر الصحي، وأولهم الدول العظمى التي سجلات 2 ما ليقل عن 20 ألف موتى (موتى وليس مصابون ومازلت تسجل 200 إلى 300 وفاة كل يوم)، فلا يعقل أن يبقى المغرب الدولة الوحيدة في العالم تحت الحجر الصحي، بسبب حالة وفاة أو اثنين في اليوم.
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58 - rabiafariss الخميس 07 ماي 2020 - 12:29
على الجهات المسؤولة ان تحزم في هذه الامور كما في الاول كيف يعقل ترك اصحاب عربات الخضر يصدحون باعلى صوتهم وهذا شيء خطير سواء عامل الكمامة او بالاحرى مكيدروهاش نهاءيا خاصهم يمنعوهم من الغوات اما في الاسواق فحدث ولا حرج كان الامر عادي ... حنا سكان حسان منعونا من دخول المدينة القديمة للتبضع والتزمنا بالتسوق من احياءنا القريبة والاثمنة مهولة والكل يحترم المسافة ( الصف واحد وراء واحد ) وحدين اخرين يضربو كلشي فالزيرو ...يجب الصرامة مع هؤلاء والمرونة مع الي عندو شي خدمة او حرفة يرجع يزاولها لان الوضع المادي اصبح خطير
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59 - Yasine الخميس 07 ماي 2020 - 12:30
سلام عليكم من بين الأسباب هو الامر أصبح روتينيا بالنسبة للسلطات وقلة. الوعي المواطنين حيث تصادف مجموع من المواطنين يصرحو بضياع أو نيسيان التصريح في المنزل . اذا ما طبق القانون بحذافيريه بأغلبية المغاربة مخالفين . زائد أصبح المواطن يتقن فن المراوغة مع السلطات من حيث خلق الأعذار
على سبيل المثال أثناء الحظر التنقل الليلي فبعض منهم يخرج معه كيس من الأدوية عند توقيفه يدلي بيه الى الشرطة أو يصرح بأنه في حالة مستعجلة في المستشفى. وهكذا أساليب هذا الأمر يجب معالجته بطرق التالية :
اي شخص لديه حالة مستعجلة يجلس في منزله ويتصل بالأسعاف ميديرش شرع يديه ويهز المريض فطموبيلتو
ثانيا : تصريح التنقل الليلي هو فعلا فعال، عكس التصريح الاستتنائي بالخروج الذي أصبح كل من هب ودب يتوفر عليه
ثالثا وأخيرا اضن على الحكومة تفكير بالرفع الجزئي عن الأقاليم والمناطق الخالية من الإصابة وغلق التنقل اليها الى حين التحكم في المرض في باقي المناطق
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60 - tiznit الخميس 07 ماي 2020 - 12:30
والو هاد شي ديالكم غير سياسة مرطونا بالكدوب ديالكم اللهم كورونا و لا لكدوب ديال دولة راه غادي تستفدوا فاش غادي نستفدوا من ريح من نهار 30 مارس تم تسجيل طلبكم الى يومنا هذا في 7 ماي استهتار و الكدوب . حنا خارجين نخدموا انشاء الله غير ازيدوا او انقصوا مسقناش فيهم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
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61 - ayoube jeljalane الخميس 07 ماي 2020 - 12:30
نعم هناك تراخي كبير جدا وهذا سببه عدم وعي وجهل المواطن بخطورة الوضع الراهن و كذلك تراخي الأمن في إتخاد استراتجيات حازمة فعلى سبيل المتال يوميا في طريقي للبيت أرى دورية للتمشيط تتكون من سيارتين للقواة المساعدة و سيارة شرطة ودراجين للأمن الوطني و 3 مركبات عسكرية يسيرون في اتجاه واحد في طابور واحد كأنهم يقومون بعرض عسكري لما لا تفترق هته القوات وكل يذهب في طريق من أجل محاصرة الأزقة هكذا تكون الفعالية أما بخصوص مراقبة الأحياء الشعبية لا تبدأ إلى في الليل لماذا ؟ وللأمانة إخواني في خضون شهرين تم سؤالي مرة واحدة عن تصريح الخروج.
القوة وحدها لا تنفع إن لم تكن هناك استراتيجيات معقلنة وخطط محكمة لمواجهة الوضع الراهن. حشد قوات أمنية وعسكرية وإخراجها للشارع بدون نتائج لا جدوى منه.
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62 - انها مشكلة الكثافة ... الخميس 07 ماي 2020 - 12:30
... السكانية والاختلاط في ما يسمى بالاحياء الشعبية المحيطة بآحياء مراكز المدن التي تظهر في التلفزة ملتزم سكانها بالحجر الصحي.
تلك الاحياء الناشئة عن الهجرة القروية والتوالد البشري العشوائي.
يجب وضع خطط تنموية في البوادي تغري الناس بالعودة إليها، حيث يصير عرس الماشية في سفوح الجبال اكثر ربحا من حراسة السيارات وغسلها في المدن.
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63 - Youssef الخميس 07 ماي 2020 - 12:30
يجب انزال الجيش إلى الشوارع و الأزقة والدروب وإلا فلن نحتفل بالأعياد القادمة .
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64 - hassan الخميس 07 ماي 2020 - 12:31
من تارودانت فئة قليلة من تطبق الحجر الصحي غياب تام للسلطات هناك فقط دورية القوات المساعدة ولا تراقب اي شيء هناك من يخرج مع ابناءه
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65 - كمال المنصوري الخميس 07 ماي 2020 - 12:31
على صناع القرار في هذا الوطن أنْ يتخذوا الدروس من مدرسة كورونا.
الجهل الذي رُسِّخَ في المجتمع أعطنا فئة كبيرة من الشعب غير واعية و لا تعرف من الدنيا سوى إشباع رغبات بطنها و شهواتها و هي واعية بما هو مطلوب منها فيما يتعلق بنمية الوطن و إقتصاده و الحرص على سلامته...
الدولة اليوم تجني ثمار السياسات التي زرعتها منذ عقود
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66 - ملاحظ الخميس 07 ماي 2020 - 12:32
هذا ما يلاحظ في الاونة الاخيرة، مدينة سطات مثلا الشباب يلعبون الكرة قبل الافطار و يتجمعون في رؤوس الأزقة كالمعتاد فلابد من التدخل الصارم لوقف هذه الممارسات اللامسؤولة
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67 - zak الخميس 07 ماي 2020 - 12:32
غير معقول البعض يخرق القاوانين والبعض الاخر يؤدي ضربته .حتى السلطات اصبحت لا تتحرك في هده الايام الاخيرة ؟،؟؟؟؟؟؟؟؟
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68 - ابن تومرت الخميس 07 ماي 2020 - 12:32
في الواقع.. لا شيء مؤكد بالنسبة لطبيعة هذا الفيروس بل وحتى لخطورته.. فثمة خبراء يقولون ان الحجر لا يزيد الفيروس الا قوة ومناعة لانه يتقوى داخل الاماكن المغلقة وتضعف قوته في الهواء الطلق.. وثمة من يقول ان فيروس كوفيد 19 مثله مثل جميع الفيروسات.. يظهر في الخريف وينتهي تماما في بداية الصيف .. والدليل ان عدة دول لم تفرض حجرا تاما وبعضها لم يفرضه نهائيا مثل بيلاروسيا ورغم ذلك لم نلاحظ اي فرق .. إذ يبدو ان قوة الفيروس بدأت في التراجع .. وستتلاشى عند حلول الصيف كما يؤكد البروفيسور ديديه راوولت الفرنسي الشهير صاحب "وصفة" الكلوروكين ..
وبعض الخبراء يقولون انه يجب تطبيق الحجر فقط على الشيوخ المصابين بعدة امراض وترك الاخرين يخالطون بعضهم البعض .. ينقلون الفيروس لبعضهم البعض وبذلك تتقوى مناعتهم اوما يسمى بمناعة القطيع ..
لذا فلربما كل هذا الفزع وهذا الرعب الذي اثاره هذا الفيروس ما هو الا نتيجة للذعر والارتباك الذي اصاب حكومات العالم برمته لانهم لم يفهموا طبيعته ولا قوته ولا مدى قدرته التدميرية .. أما الآن وقد بات الانسان يتعرف عليه ويعرف آليات اشتغاله فاعتقد انه لم يعد يخيفنا كما في السابق..
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69 - مواطن من فاس الخميس 07 ماي 2020 - 12:33
مدينة فاس على سبيل المثال تظهر على وسائل التواصل الإجتماعي أنها ملتزمة بالحجر الصحي والتباعد الإجتماعي والوقاية.
لكن الحقيقة المرة لا شيء من هذا يذكر على أرض الواقع..
محلات تجارية غير البقالة مفتوحة .. عقاقير .. ملابس .. مطاعم موسمية .. بيع واصلاح الهواتف .. حلاقين .. الكل فتح أبوابه منذ الأسبوع الثاني من اعلان الحجر..
والمأسف أكثر من هذا هم المواطنون.. الطرقات مزدحمة بالسيارات المحلات مزدحمة بالبشر في غياب تـــــام للتباعد والوقاية..
الناس هنا بنسبة كبيرة (+90%) لا يرتدون الكمامات أو يرتدونها بشكل غير سليم كوضعها على أعناقهم (فقط لتجنب الغرامة).

جئت لهذه المدينة منذ سنوات ظنا مني أنها عاصمة ثقافية بحق وأغلبها مثقف وواع بكل طبقاتها الإجتماعية لكن للأسف سنوات وهي لا تكف عن تخييب ظني واحراجي.
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70 - احمد محمد الخميس 07 ماي 2020 - 12:33
الحركة شبه عادية خلال النهار وليس هناك مواضبة والتزام في استعمال الاقنعة و احترام مسافة الامان.... ستتعقد الامور....
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71 - مواطن الخميس 07 ماي 2020 - 12:33
اليس للحجر الصحي اذا ما استمر اثر خطير على الصحة لاني قرات في احد المقالات في موقع سبوتنيك او روسيا اليوم ان الذين سيموتون بالازمات القلبية سيكون اكثر بكتير ممن سيمون بالوباء
الا هناك احتمال ان يموت كبار السن بالازمات القلبية في المنازل نظرا للظغط النفسي لطول مدة الحجر
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72 - مواطن مغربي الخميس 07 ماي 2020 - 12:34
مهزلة كبيرة الاقتصاد متوقف و الشركات الكبيرة و الصغيرة متوقفة مصالح الناس متوقفة مواطنون عالقون هنا و هناك اما الأسواق الشعبية و الأحياء الشعبية و الاشخاص الذين لا يشتغلون لا قبل كورونا ولا بعدها يمارسون حياتهم بشكل طبيعي
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73 - bouybawn isa الخميس 07 ماي 2020 - 12:34
التراخي سبب الويلات والماسي
الصين لم تنجح الا بالصرامة في كل ما يخص طرق الوقاية من حجر وتباعد ونظافة وتعقيم وخصوصا وضع القناع او الكمامة خارج الصوار.
فمزيدا من الحيطة والحذر خصوصا في الايام الاخيرة من رمضان التي ستكون فيها الحركة والتنقلات كثيفة.
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74 - دماغ مهاجر الخميس 07 ماي 2020 - 12:36
الحجر الصحي يجب ان يطبق على الادارات و وسائل النقل العمومي و المصانع، و توعية المواطن هي الاساس، اظن ان الحجر سيمدد الى غاية 20 يونيو ، حتى وان فتحت اوروبا الحمد لله المغرب يفضل حياة الناس على الاقتصاد . اللهم تقبل منا الصيام و القيام، و اتمنى الخير للناس اجمعين .
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75 - مهدي الخميس 07 ماي 2020 - 12:36
لا و ألف لا شنو دنبي ولا دنب هداك لي ملتازم ، صافي انا مرضت بهاد الحجر ، ،،20 ماي إلا زدنا مورا العيد
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76 - siiiimo الخميس 07 ماي 2020 - 12:36
صيام رجال السلطة والمسؤولين قد يسبب في عياء جسدي وبدالك خفّت أيضا الصرامة
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77 - مرحبا الخميس 07 ماي 2020 - 12:37
كلام منطقي صحيح الالتزام في الأيام الأولى كان احسن بكتير من الآن تراخى بعض المسؤولين زائد جهل الشعب بخطورة الوضع الايام القادمة ستكون حاسمة في اعطاء تصرر عام عن الوضعية الوبائية في المغرب
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78 - hassan الخميس 07 ماي 2020 - 12:38
ايها المسؤولون لماذا تراخيتم في الزام المواطنين على احترام وتطبيق الحجر الصحي بصرامة.؟ هل تعبتم؟ .ارجوكم اصبرو معنا قليلا لكي تزول هذه الجاءحة في اقرب وقت ممكن لاننا نريد الخروج لكسب قوت يومنا ولا نريد ان نبقى متسولين نستجدي صدقات من المحسنين كما نريد النظافة في الحمام فغرف الاستحمام في بيوتنا مشتركة مع الجيران.اضافة الى اننا نريد السفر لزيارة والدينا المسنين
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79 - Amnay الخميس 07 ماي 2020 - 12:38
الحزم ثم الحزم .فالسلطات كانت في البداية تصول وتجول و تحس الناس بضرورة احترام الحجر الصحي لكن في الاونة الاخيرة انخفضت وثيرة التنبيه شيئا ما ربما ضنا منهم ان الفئة التي تخرق الحجر الصحي قد تفطنت لأخطار الوباء لكن (لي راسو قاصح ماعمرو اوعى ).لذلك وجب الزجر خصوصا بالمدن التي تشهد نسب كبيرة من المصابين والمخالطين لهم كالدار البيضاء مثلا ...هناك شباب متهورون يتجولون في الاسواق وفي الشوارع بدون غرض و يتجمعون على الارصفة بدون هدف . نسبة كبيرة احترمت الحجر لكن ان لم يحترمه الجميع فلن ننتصر على الفيروس التاجي. اللهم الطف بنا يا لطيف .
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80 - luk الخميس 07 ماي 2020 - 12:39
خلال كتابة هذه السطور سمعت ثلاث عربات لباعة جائلين يمرون أمام المنزل و يصرخون بدون كمامات ولكم أن تتصوروا حجم الرذاذ الذي نشروه حيثما مروا؟
في فاس الحجر رفع و لا ينتظر إلا الإعلان الرسمي . تراخي واضح من قبل الشرطة و السلطة و استهتار من قبل المواطنين.
الكارثة قادمة إلا أن يرحمنا الله برحمته.
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81 - مهاجر يريد الرحيل الخميس 07 ماي 2020 - 12:42
لكي ينجح الحجر الصحي يجب ان تتوفر شروطه كالدول الديمقراطية سكن لائق وعي و شهرية مستقرة ليس الحجر الصحي هو ما يريدونه الاغنياء و ولاد الفشوش لانه يعيش في عالم اخر هناك في الاحياء الشعبية عائلات تتكون من 6 افراد تعيش في بيت واحد كيف يمكنهم ان يبقو اليوم كله داخله .حتى ولو مددت مدة ثالثة أو رابعة لايمكنها ارغامهم لان اكثرهم يتمني السجن ان يبقى مغلوق عليه بدون شروط الحجر اي قوت و مساحة يمكن ان يتحرك داخلها لانه في الواقع هو سجن المنزل .الدول النامية لا يمكن ان ينجح الحجر لهذه الأسباب التهور في السياسات السابقة التعليم و الصحة والعمل وتوفير سكن لائق هو الذي يمكنه انجاح الحجر.
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82 - المعلم الخميس 07 ماي 2020 - 12:43
من اللازم الابقاء على الحجر الصحي ،الى مابعد رمضان لان رفعه قبل العيد بايام سيكون بمثابة عملية انتحارية ، والتكاليف ستكون باهضة للجميع ،اما الخطر الاكبر فهو التجمعات في كل مكان ،في الباشوات والدواءير للحصول على رخص التنقل الاستثناءية ،امام البريد ،في الاسواق ،في المعامل ،من الصعب التحكم في الناس ، لان استمرار الوضع يؤدي الى مواجهته بالفتور والامبالات من الجميع ،سواء المواطنين والمسؤولين.
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83 - مهتم الخميس 07 ماي 2020 - 12:43
و الله مكاين شي حجر صحي كلشي كيضور كلشي ممسوقش كلشي كيلعب الكرة......
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84 - رشيد الخميس 07 ماي 2020 - 12:43
يجب على المواطنين تحمل مسؤولياتهم...أما ان يبقى الحجر الصحي الى الأبد فهذا أمر مستحيل إذن يجب رفع الحجر جهويا و إقليميا...و الاعتماد على الاعداد التي تسجلها كل جهة على حدة من أجل تخفيف الإجراءات....ولا تزر وازرة وزر أخرى
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85 - الحق الخميس 07 ماي 2020 - 12:43
وماذا عنا نحن لم نخرج من منازلنا ومنعنا أبناءنا من الخروج كل هذه المدة مع أن المكان الذي نعيش فيه يتوفر على مساحة شاسعة بدون بيوت ولكن أقول لهم احترموا أحساس الأطفال الأخرين أذا رأوكم في الخارج تلعبون فهم أيضا سيريدون الخروج وأحثهم على الصبر وأن الفرج قريب ولكن مع هذا الجهل الذي يسم فئة كبيرة منا فهيهات هيهات الوضع حقا صعب ولن نستطيع الأستمرار .الله المستعان
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86 - مغربي الخميس 07 ماي 2020 - 12:44
أنا وأسرتي طبقنا الحجر الصحي والتزمنا بما فرضته السلطات و هذه الجائحة على أساس أن ترفع الحكومة أو السلطات ولو تدريجيا هدا الحجر الصحي . والله تعبت أنا وأبنائي من الجلوس في المنزل . أنا لا أقول بأن الحياة ستعود كما كانت ولكن على الأقل الخروج من المنزل مع الإلتزام بتوخي الحذر و استعمال الكمامة والابتعاد تماما عن التجمعات
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87 - BRAHIM الخميس 07 ماي 2020 - 12:44
Le confinement est réussie par la population mais le problème vient des unités de productions qui ont mal fait le travail
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88 - محمد تازة الخميس 07 ماي 2020 - 12:45
بعض مؤسسات الدولة هي التي لم تحترم الحجر الصحي من قبيل الحرس الملكي بسلا تكنة الجيش بفاس وادارة السجون بكل من وزازات وطنجة... زيادة عن بعض الوحدات الصناعية التي لم تحترم شروط السلامة الصحية مما أدى الى ارتفاع عدد المصابين ... ناهيك عن التساهل المفرط للسلطة داخل أسواق الجملة لكل من السمك والخضر الشيء الدي يطرح مجموعة من علامات الاسفهام حول هادا التساهل؟؟؟؟....
خلاصة القول يجب الا نحمل المواطن مسؤولية عدم احترام الحجر الصحي ...
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89 - bahja zamrani الخميس 07 ماي 2020 - 12:46
إن ماجاء في المقال ينطبق على الكثير من الأسواق ومن بين هذه الأسواق سوق ديور المساكن بحي الدوديات بمراكش حيث يلاحظ تراخي المسؤولين مع بعض المثطفلين الذين لا شغل لهم سوى التسكع بين الباعة والمتسوقين وهم لا يحملون الكمامات ولايحترمون مسافة الأمان ولا يحملون تصاريح الخروج
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90 - Brija City الخميس 07 ماي 2020 - 12:47
ما ينطبق على مدينة سلا بنطبق على جميع المدن المغربية .قلة الوعي بخطر الوباء وعدم الإكثرات او إستعمال الكمامات ومسافة الأمان هذا من جهة ومن جهة أخرى نقصت التوعية والتدخلات الأمنية مقارنة مع الفترة الأولى من ظهور الوباء لدى نطلب من المجتمع المدني والسلطات توحيد الجهود حسب الاستطاعة ونحن في شهر رمضان المبارك قصد القضاء على هذا الوباء والخروج يوم 20 ماي من الحجر الصحي .
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91 - بنادم على سب الخميس 07 ماي 2020 - 12:47
التراخي في الالتزام بالحجر الصحي يُنذر بتمديد "الطوارئ" مرة ثالثة

باختصار راكم تتقلبوا على السبة وخلاص

دايرين بحال ذاك الكرسي لي مهرسين ليه ثلاتةالرجلين وبفى واقف على سبة تفوت من حداه يطيح يقولو ليك انت لي طيحتو
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92 - مواطنة الخميس 07 ماي 2020 - 12:49
مرحبى الل درتوها سمن وعسل ياك اخرتها موت حتى الموت بالجوع راه مرض كذلك منين قلتو المرض كاين سديتوا علي باب الرزق الل هو أسبوعي وكنت كنعافر بيه اللهم نسربي فقهوة ولا نخرج نفسد باش نعيش جوج وليدات. ....دبا مول الكراء يهودي و غير إنساني قال لي ما شغليش فكورونا عندك شهرين كراء خلصي ولا الباب إذن معندي ما نوكل ولادي حتى من الويفي راه غير ديال قهوة خلاه لي سيد الل مقابل باش ولادي يتبعوا قرايتهم الله يرحم ليه الوالدين .....ما عند رميد ما مسجلة ما دخل علي شي فرنك و جيران كل دار سادة بابها ما شافك حد وانت رجوعك عيب وعار عيب وعار راني واحل في زمان وأم وأب لبنية ووليد عندو إعاقة ومتقية الله فحياتي وتصرفاتي اش درت انا باش ندوز هادشي عيب وعار ندوز جوع فبلادي و عائشة جحيم مول الدار يطلع مقطوع من البلية كل نهار على شهرين ديال لكرا كرهني فحياتي ......الا كثر هادشي راه صافي مبقاتش الحياة ليها معنى اللهم. ......
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93 - طالب عالق الخميس 07 ماي 2020 - 12:51
بماذا لا يعيدوننا الي بلدنا المغرب انا طالب عالق و معذب نفسيا و معنويا و ماديا و اريد حقي الدستوري في العودة لوطني الان و عاجلا
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94 - امام مسجد الخميس 07 ماي 2020 - 12:54
خرجت لقضاء بعض الأدوية في الصيدلية فمررت بسوق شعبي أمام مسجد بدر بتكيوين فرأيت هناك أزدحاما شديدا حول عربات الخضر وكأن شيئا لم يكن لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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95 - oubariss الخميس 07 ماي 2020 - 12:54
الالتزام بالكمامة والتباعد الإجتماعي يستوجبا التتبع و المراقبة والجزر بتطبيق القوانين المتعلقة بذالك وباعتماد السرية وعنصر المفاجئة. بل يجب ايضا منع تجمع اكثر من شخصين . كمايجب الضرب بيد من حديد على بعض باعة الخضر المنعدمي الضمير الدين يشهرون جهىرا سلعهم وبدون كمامة فبنفتون ريقهم ورذاذهم مباشرة على الخضر وعلى المواطنين مشكلين مسلكاخطيرا جدا في انتشار المرض. وربما نسبة كبيرة من هؤلاء الباعة يتمتعون بالرميد واسفادوا يستفيدون من التعويض المادي. كفانا الله شر الوباء وشر المستهترين بصحة المواطنين وبمجهودات الدولة ومستخدميها.
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96 - مغربي الخميس 07 ماي 2020 - 12:55
غياب تام لمراقبة السلطة على مستوى الأحياء في مدن الجهة الشرقية (وجدة، بركان، أحفير) وعلى الخصوص ليلا.. يتصكع الشباب و يمارسون السباق بالدراجات النارية كأن ليس هناك أي حجر صحي..
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97 - immad الخميس 07 ماي 2020 - 12:57
الفيروس لايمكن السيطرة عليه واعتى الدول فشلت في حصره ....والمواطنون المغاربة التزموا الى حد بعيد ...واظن ان استمرار حبسهم بالمنازل ستكون له عواقب وخيمة ..وتفشي الامراض النفسية والانتحار والسكري والضغط الدموي....واظن انه بعد جلاء الفيروس ان ذهب الى حال سبيله سنجد الجميع محطم ولم يبق له نفس للحياة.
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98 - hakim الخميس 07 ماي 2020 - 12:57
اتفق تماما مع صاحب التعليق 3 في انتظارتحلي الناس بالوعي والاخلاق اللازمة لتقدير المخاطر والاحساس بالانتماء الى مجتمع
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99 - Ayoub_54 الخميس 07 ماي 2020 - 12:58
للاسَف الشديد ... بعض الأشخاص مايصلح معاهوم غير الصح ... نتمنى من السلطات المختصة أن لا تتراخى في هذا الوقت الحساس والمصيري ف التصدي والتحكم في هذا الوباء .. الذي نتمنى من الله عز وجل أن يرفعه عنا في قريب الآجال
صراحة مؤلم أن تسمع مثل هذه الأخبار .. بعض الناس "تدخل بيوتها ومعندها ما تكل ويجي شي وحدين اضربو هادشي ف 0 " ... لا اله الا الله .....
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100 - مغربي من الريف الخميس 07 ماي 2020 - 12:58
في الحقيقة يجب استعمال جميع الوسائل لتفادي التفشي الناتج عن التهور الصادر عن بعض أنواع من البشر الذين لا ينفع معهم سوى القوة والصرامة. ثم انا مع تمديد الحجر الصحي لأجل غير مسمى لكي يتعلم هؤلاء المتهورون معنى الانضباط.
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101 - أمين الخميس 07 ماي 2020 - 12:58
والله حتى عيب و عار هناك الكثير ن من هم ملتزمون بالحجر الصحي بحذافره و يعانون و في المقابل هناك من يعيش حياة طبيعية جدا و في الأخير يتمدد الحجر من جديد
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102 - خاليد الخميس 07 ماي 2020 - 12:59
الصراحه ماكان لا حجر ولا والو ليكنشوفوه في التلفاز هدره والواقع هدرا خرا
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103 - TRAS الخميس 07 ماي 2020 - 13:01
التراخي هو مجرد تبرير لسوء تدبير الحكومي لهذا الملف
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104 - taboula الخميس 07 ماي 2020 - 13:02
اظن ان تساهل رجال الامن في بعض الاسواق الشعبية والطرقات هذ ينعكس سلبا على قيود فرض حالة الطوارئ
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105 - citoyenne الخميس 07 ماي 2020 - 13:03
يجب تمديد الحجر وتشديد المراقبة والصرامة في التطبيق للحد من انتشار الوباء في انتظار تعافي حاملي الفيروس اللهم اشفهم وعافيهم.
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106 - إسماعيل 100 الخميس 07 ماي 2020 - 13:03
ان المتدخلين في هذا الموضوع لم يضعوا الاصبع على واقع الحال الذي يعيشه ويعرفه الجميع وتقر به الجهات المسؤولة من ان ارتفاع عدد الحالات الأخيرة وجد في مناطق صناعية وتجارية واخيرا السجن والثكنة وما واكب ذلك من مخالطي المصابين.
يا اخواني ليس هناك تراخي بل تقوم السلطات بما ينبغي وزيادة وفق التعليمات حيث عدد الخارقين( بصفة فردية ) لقانون الحجر الصحي كبير جدا مقارنة مع دول اخرى اكثر منا سكانا. والحمد لله النتاءج مطمئنة.
الخرق الجماعي البين للمنشآت وللضاسرين والمتفششين
هو من يجب التصدي له كما وقع البارحة.(سلا..الرباط) .فنعم القرار.
نسال الله اللطف والتوفيق لبلدنا الحبيب في القضاء على هذا الوباء .
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107 - أرحموا من الأرض يرحمكم... الخميس 07 ماي 2020 - 13:04
إن ما يممن قوله..هو اللع يرفع علينا هذا الوباء....فكل المغاربة...ملزمون...بالحجر . و تبقى بعض الإنفلاتات..الضيقة..يجب الحرص عليها... أما بخصوص المسؤولون فقد تعبوا كباقي المواطنين..لهم عائلات..تنتظرهم. ..منهم من في الحجر لمدة تقارب شهرين.....أطباء .. أمن رجال....سلطات..إلخ...العمل أكثر من 10 ساعات...يوميا..
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