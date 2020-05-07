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كُتّاب وآراء
التراخي في الالتزام بالحجر الصحي يُنذر بتمديد "الطوارئ" مرة ثالثة
يقول بعض المغاربة، من باب التندّر، إن الحجر الصحي الذي فرضته الدولة للحيلولة دون تفشي فيروس "كورونا" المستجد لا يوجد إلا في التلفزيون، دلالة على أن "الالتزام المثالي" بهذا الإجراء تنقله فقط نشرات الأخبار، بينما الناس في الواقع يعيشون حياتهم كأن ليس هناك طارئ صحي.
وبعيدا عن التندّر فإن الواقع يُظهر، فعلا، أن هناك تراخيا ملحوظا في التزام فئات واسعة من المغاربة بتدابير الحجر الصحي، منذ انقضاء المرحلة الأولى منه وتمديده لشهر إضافي، فرغم أن السلطات أضافت إجراءات جديدة، منذ دخول رمضان، فإن الالتزام ما فتئ يفتر، خاصة في الأعاشي، حيث يخرج الناس إلى الأسواق.
عدم التزام الناس بتدابير الحجر الصحي وازاه أيضا تراجع حضور السلطة لمراقبة الوضع، بخلاف الأيام الأولى للحجر، إذ خفت صوتُ مكبرات الصوت التي كانت تصدح بعبارات التوعية والمناشدة بضرورة التزام المنازل؛ وحتى عدم ارتداء الكمامة لم يعد مصدر خوف، إذ يتجوّل بعض المواطنين دونها.
وخفّت أيضا الصرامة في التأكد من حمْل الخارجين إلى الشارع لشهادة التنقل الاستثنائية. أمام أحد المراكز التجارية بسلا، يتقدم زبون نحو عوْن القوات المساعدة المكلف بالتأكد من توفر المتسوقين على "شهادة الخروج"، ويخبره بأنه نسي "شهادة الخروج" في البيت، ففسح له المجال ليدخل.
داخل السوق بَدت الأجواء مثل الأيام العادية. في أحد الأركان تحلق زهاء عشرة أشخاص حول صندوق يضمّ ملابس معروضة بثمن منخفض، ملاصقين لبعضهم البعض. وفي باقي الأجنحة لا يوجد أي التزام بنصيحة ضرورة الالتزام باحترام مسافة الأمان التي يطالعها الزبائن على البوابة الزجاجية قبل ولوجهم إلى السوق.
يرى مصطفى مربي، رئيس جمعية الإخلاص بمدينة خريبكة، التي قامت بحملات تحسيسية استباقية مكثفة منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب، ووزعت كميات من الكمامات، بتعاون مع المكتب الشريف للفوسفاط، أن المغاربة كانوا ملتزمين بتدابير الحجر الصحي، قبل أن يستدرك: "خاص غير اللي يعاود يفيّقهم باش يستمر هاد الالتزام".
ويضيف المتحدث أن المغرب يتموقع، إلى حد الآن، في مرتبة مطمْئنة بين الدول التي ينتشر فيها فيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أن ثمة حاجة إلى استمرار التعبئة الجماعية، واستمرار حملات التوعية والتحسيس، من أجل جعل المواطنين متمسّكين باحترام الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمحاصرة الوباء.
وإذا كانت حملات التحسيس بخطورة "كوفيد-19"، والحث على ملازمة البيوت، تحظى بانتباه المواطنين مع انطلاقها، فإن ما تبقى منها أصبح روتينا عاديا. قرب سوق شعبي بمدينة سلا يسرد متطوّع عبر مكبر صوت مربوط أعلى السيارة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس التاجي، وينصح بعدم الخروج "باش تجيب المغرب"، لكن نصائحه تذهب سُدى.
داخل السوق ثمّة شباب يتجوّلون بدون هدف، أما احترام تدابير الوقاية، وفي مقدمتها ترك مسافة الأمان بين شخص وآخر، فلا أحد تقريبا يلتزم بها، إذ يتجمع الناس حول عربات الفواكه التي يصرخ أصحابها مهللين بالأسعار المنخفضة، من أجل جلب الزبائن، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء وضع الكمامات على أفواههم.
عدم التزام كثير من المواطنين باحترام تدابير الحجر الصحي يهدد بإبقاء حالة الحجر وتمديدها من جديد، بعد أن مُددت شهرا إضافيا، إثر انقضاء المرحلة الأولى، خاصة مع استمرار تسجيل مئات الإصابات المؤكدة بالفيروس. ويؤكد مصطفى مربي أن هذا الاحتمال وارد، قائلا: "نحن نقول للناس إن رفع الحجر الصحي مرتبط بمدى بقائهم في بيوتهم، وإذا لم يقوموا بذلك فلن يُرفع".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (107)
ادا كنت راكبا على سفينة و أراد أحدهم إن يحدث فيها ثقبا تحث قدميه هل ستتركه؟
بالطبع لا .سيغرق كل من في السفينة
هذا النوع من النشرات ستسبب انفصاما في الشخصية , وحفاظا على الحالة النفسية من الافضل تجنب مشاهدتها.
سلامتنا أهم ،حذار من رفع الحجر الصحي و الوقوع في كارثة لا قدر الله...... فيا ربي نرجوك وحدك انت القادر والقدير أرحم ضعفنا و احفظ بلدنا،اشف مرضانا و أرحم موتانا يا رب
المشكل فالتدبير السيء لوزارة الصحة فالتعامل مع المرض ماشي فالحجر ..لأن اغلب البشر راه فديورهوم ومع دلك الرقم د عدد الحالات المكتشفة مزال فتصاعد
أما تعويل على وعي المواطنين فهذا ضرب من الحمق خاصة في دول نسب الأمية فيها مرتفعة ورغم ذلك فنسبة الإلتزام بالحجر الصحي في بلادنا تتعدى 80 في المائة وهذا أمر إيجابي في ظل الهشاشة التي يعيشه جل المواطنين...
اما أن نلغي الحجر رغم وجود حالات و نتعايش مع الفيروس
أو نمدد فترة الحجر و نشهد فوضى ، الحقيقة اللي خاص نعرفو هي أن العديد من المغاربة لا يستطيعون الالتزام ببساطة لأنهم ماغاديش يموتو بالجوع و راه العديد من الناس ماوسلهومش الدعم .
لذلك ايلا الدولة ماقدراتش دير حل فاتخلي الناس يضبرو على راسهوم بكل بساطة
الناس أصلا عايشة عادي، زيد شهر، زيد جوج، زيد تا عشرا،لي كايخر راه تايخرج، بقات فالناس لي واكلة العصا
لا يفهم و لا يريد الفهم.
دخل دارك و صلي و انتظر العلماء يلقاو الحل. و اقتنع أنها ماشي بالتواكل على الله و لكن بالتوكّل. المغرب خاصو حجر لمدة سنة.
استصغرنا الوباء وجلنا في الاسواق ،
كلامنا كالصراخ، كماماتنا زينة حول الأعناق،
ببطشه لا ندري
على سبيل المثال أثناء الحظر التنقل الليلي فبعض منهم يخرج معه كيس من الأدوية عند توقيفه يدلي بيه الى الشرطة أو يصرح بأنه في حالة مستعجلة في المستشفى. وهكذا أساليب هذا الأمر يجب معالجته بطرق التالية :
اي شخص لديه حالة مستعجلة يجلس في منزله ويتصل بالأسعاف ميديرش شرع يديه ويهز المريض فطموبيلتو
ثانيا : تصريح التنقل الليلي هو فعلا فعال، عكس التصريح الاستتنائي بالخروج الذي أصبح كل من هب ودب يتوفر عليه
ثالثا وأخيرا اضن على الحكومة تفكير بالرفع الجزئي عن الأقاليم والمناطق الخالية من الإصابة وغلق التنقل اليها الى حين التحكم في المرض في باقي المناطق
القوة وحدها لا تنفع إن لم تكن هناك استراتيجيات معقلنة وخطط محكمة لمواجهة الوضع الراهن. حشد قوات أمنية وعسكرية وإخراجها للشارع بدون نتائج لا جدوى منه.
تلك الاحياء الناشئة عن الهجرة القروية والتوالد البشري العشوائي.
يجب وضع خطط تنموية في البوادي تغري الناس بالعودة إليها، حيث يصير عرس الماشية في سفوح الجبال اكثر ربحا من حراسة السيارات وغسلها في المدن.
الجهل الذي رُسِّخَ في المجتمع أعطنا فئة كبيرة من الشعب غير واعية و لا تعرف من الدنيا سوى إشباع رغبات بطنها و شهواتها و هي واعية بما هو مطلوب منها فيما يتعلق بنمية الوطن و إقتصاده و الحرص على سلامته...
الدولة اليوم تجني ثمار السياسات التي زرعتها منذ عقود
وبعض الخبراء يقولون انه يجب تطبيق الحجر فقط على الشيوخ المصابين بعدة امراض وترك الاخرين يخالطون بعضهم البعض .. ينقلون الفيروس لبعضهم البعض وبذلك تتقوى مناعتهم اوما يسمى بمناعة القطيع ..
لذا فلربما كل هذا الفزع وهذا الرعب الذي اثاره هذا الفيروس ما هو الا نتيجة للذعر والارتباك الذي اصاب حكومات العالم برمته لانهم لم يفهموا طبيعته ولا قوته ولا مدى قدرته التدميرية .. أما الآن وقد بات الانسان يتعرف عليه ويعرف آليات اشتغاله فاعتقد انه لم يعد يخيفنا كما في السابق..
لكن الحقيقة المرة لا شيء من هذا يذكر على أرض الواقع..
محلات تجارية غير البقالة مفتوحة .. عقاقير .. ملابس .. مطاعم موسمية .. بيع واصلاح الهواتف .. حلاقين .. الكل فتح أبوابه منذ الأسبوع الثاني من اعلان الحجر..
والمأسف أكثر من هذا هم المواطنون.. الطرقات مزدحمة بالسيارات المحلات مزدحمة بالبشر في غياب تـــــام للتباعد والوقاية..
الناس هنا بنسبة كبيرة (+90%) لا يرتدون الكمامات أو يرتدونها بشكل غير سليم كوضعها على أعناقهم (فقط لتجنب الغرامة).
جئت لهذه المدينة منذ سنوات ظنا مني أنها عاصمة ثقافية بحق وأغلبها مثقف وواع بكل طبقاتها الإجتماعية لكن للأسف سنوات وهي لا تكف عن تخييب ظني واحراجي.
الا هناك احتمال ان يموت كبار السن بالازمات القلبية في المنازل نظرا للظغط النفسي لطول مدة الحجر
الصين لم تنجح الا بالصرامة في كل ما يخص طرق الوقاية من حجر وتباعد ونظافة وتعقيم وخصوصا وضع القناع او الكمامة خارج الصوار.
فمزيدا من الحيطة والحذر خصوصا في الايام الاخيرة من رمضان التي ستكون فيها الحركة والتنقلات كثيفة.
في فاس الحجر رفع و لا ينتظر إلا الإعلان الرسمي . تراخي واضح من قبل الشرطة و السلطة و استهتار من قبل المواطنين.
الكارثة قادمة إلا أن يرحمنا الله برحمته.
خلاصة القول يجب الا نحمل المواطن مسؤولية عدم احترام الحجر الصحي ...
باختصار راكم تتقلبوا على السبة وخلاص
دايرين بحال ذاك الكرسي لي مهرسين ليه ثلاتةالرجلين وبفى واقف على سبة تفوت من حداه يطيح يقولو ليك انت لي طيحتو
صراحة مؤلم أن تسمع مثل هذه الأخبار .. بعض الناس "تدخل بيوتها ومعندها ما تكل ويجي شي وحدين اضربو هادشي ف 0 " ... لا اله الا الله .....
يا اخواني ليس هناك تراخي بل تقوم السلطات بما ينبغي وزيادة وفق التعليمات حيث عدد الخارقين( بصفة فردية ) لقانون الحجر الصحي كبير جدا مقارنة مع دول اخرى اكثر منا سكانا. والحمد لله النتاءج مطمئنة.
الخرق الجماعي البين للمنشآت وللضاسرين والمتفششين
هو من يجب التصدي له كما وقع البارحة.(سلا..الرباط) .فنعم القرار.
نسال الله اللطف والتوفيق لبلدنا الحبيب في القضاء على هذا الوباء .