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وزارة الصحة: 97 إصابة جديدة تجعل حصيلة كورونا 5505 حالات

وزارة الصحة: 97 إصابة جديدة تجعل حصيلة كورونا 5505 حالات
هسبريس من الرباط
الخميس 07 ماي 2020 - 10:05

أعلنت وزارة الصحة رصد 97 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 5505 حالات في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 49604 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الخميس، ليثبت إجمالي الوفيات في 183.

وتم التأكيد أيضا بأن 107 حالات شفاء جديدة سجلت خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 2124 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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