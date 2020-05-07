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الرئيسية | مجتمع | "حراڭة مغاربة" يتحدون "كورونا" بخوض "رحلة العمر" إلى أوروبا

"حراڭة مغاربة" يتحدون "كورونا" بخوض "رحلة العمر" إلى أوروبا

"حراڭة مغاربة" يتحدون "كورونا" بخوض "رحلة العمر" إلى أوروبا
عبد السلام الشامخ من اسطنبول
الخميس 07 ماي 2020 - 18:05

على الرّغم من الحصار الذي فرضتهُ "كورونا" على مستوى الأراضي التّركية، مازالَ زهير (19 سنة) يحاولُ ترويضَ أحلامه بالوصول إلى أوروبا من البوابة التّركية اليونانية. ولهذا الغرض، قرّر خوض المغامرة من جديد بالعبور إلى اليونان، عبر إقليم أدرنة الذي يشهدُ موجة نزوح غير مسبوقة.

ليس زهير وحدهُ من قرّر مواجهة الفيروس "الفتّاك" لتحقيق أحلامه التي بِسببها غادرَ بلاده وتركَ والدته المريضة؛ فهناك مئات المغاربة يعيشون في عدد من المدن التّركية ينتظرون ساعة "الصّفر" لبدء رحلة "العمر"، التي قد تبدو هذه المرّة أكثر خطورة بسبب الإجراءات الأمنية الخانقة على مستوى الحدود.

ويعوّل زهير، كما باقي "الحراڭة" المغاربة، على أحد المهرّبين السّوريين الذي سبق أن قام بنقله عبر نهر إيفروس الحدودي الذي يفصلُ ما بين اليونان وتركيا. يتذكّر هذا الشّاب المغربي تفاصيل هذه الرّحلة التي لم تكن "سهلة، وقد تركت ندوبها في الأجساد والنفوس"، على حد قوله.

وتشير معطيات هسبريس إلى وجود آلاف المهاجرين المغاربة في تركيا يأملون زوال جائحة "كورونا" للعبور إلى اليونان، البلد العضو في الاتحاد الأوروبي. وفي وقتٍ سابق، وصلَ ما يقرب 70 مغربياً إلى اليونان بعدما فتحت تركيا حدودها البرّية في وجه اللاجئين.

واشتدّت خلال الأيام الأخيرة المراقبة على مستوى الحدود البحرية والبرّية، حيث يعمدُ جنود اليونان إلى نشر قوات إضافية لمواجهة أيّ موجة نزوح جديدة، خاصة أن هناك مئات اللاجئين مازالوا مرابطين بالقرب من المعبر الحدودي الذي يفصلُ اليونان عن تركيا.

ويأملُ عدد من المهاجرين المغاربة في الوصول إلى تيسالونيك اليونانية على متن قوارب تقليدية "الزودياك"، ومن بينهم من قضى ليال مختبئاً في الغطاء النباتي الكثيف، على أمل الهروب من الاعتقالات والمخيمات.

وسيكون على هؤلاء المهاجرين المغاربة تتبّع مسار ينطلقُ من تركيا إلى اليونان مروراً بألبانيا، ومنها إلى الجبل الأسود (مونتينيغرو) ثم إلى البوسنة، آملينَ في الوصولِ إلى وجهتهم الرئيسة إيطاليا.

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، فإن "13000 شخص هم عالقون حاليًا على الحدود. بينما يحاولُ الهلال الأحمر التركي جاهداً تقديمَ مساعدات إنسانية، بحيث يسود تخوّف كبير من تدهور الوضع الصحي".

وعلى امتداد الأيام القليلة الماضية، حاولت الحركة الحقوقية لفت انتباه الأجهزة الحكومية الوصية إلى ضرورة التدخل من أجل إنقاذ المغاربة المعرضين لمختلف أنواع الأخطار؛ فقد بعث المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان برسالة في الموضوع إلى كل من وزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

ونقلت وسائل الإعلام الدولية مقاطع فيديو لمغاربة على الحدود مجردين من ملابسهم، في أجواء صقيع بارد، يطلبون النجدة من الجميع لكن دون مغيث إلى حدود اللحظة، حيث ما يزال غالبيتهم عالقين ويتعرضون لممارسات حاطة من الكرامة بشكل شبه يومي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - المهدي الخميس 07 ماي 2020 - 18:16
لنفترض انهم نجحوا في التسلل والوصول الى أروبا ومن بعد .. ماذا سيفعلون وما الذي ينتظرهم ؟ الانسان العادي المقيم بأوروبا بطريقة شرعية يالله كيتكافا مع الشهر وغلاء المعيشة والفواتير التي لا تنتهي .. اليوم الطماطم باربعة اورو للكيلو السويهلة التي تباع في المغرب بخمس او ستة دراهم خمسة اورو في Lidl المعروف بأسعاره المعقولة نسبياً .. أروبا بعد رحيل كورونا تنتظرها ضائقة اقتصادية وارتفاع مهول في معدل البطالة وانهيار العديد من المقاولات فأين سيجد هؤلاء الحرٰاكة موطئ قدم لهم وسط هذه اللوحة السوداء ؟ أم ذاهبون للتسول اللهم تسوٌل من عند خوتك فبلادك نيت ...
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34
2 - مجهول الخميس 07 ماي 2020 - 18:18
شكرا بلادي على اهتمامك بالشباب
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23
3 - حسن٥٦ الخميس 07 ماي 2020 - 18:24
الالاف مبالغ فيها كثيرا ما عدا ادا كانوا مع داعش بسوريا و رغم دلك لن يصلوا ل 500 مءة
المغرب يعرف عددهم بالضبط لانهم كلهم غادروا من مطاراته و فيهم الان من يعتبر نفسه عالقا بتركيا رغم انهم دهبوا من اجل الهجرة السرية
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-1
4 - lahbil الخميس 07 ماي 2020 - 18:25
المرحوم الحسين السلاوي قال في اغنيته الشهيرة " اش الداك تمشي للزين وانتاية رجل مسكين مااسمعتيشي اش الداني في الاول كان حراك زوين مع كورونا ولا قطراني " هدا الناس هما اللي اختارو الحريك عن طواعية فهم هربو من البلاد ليس من بسبب الحرب او الجوع فهم ارادو المغامرة وهدا من حقهم المغرور يبقى مغرور لا داعي للبكاء او مطالبة المسؤولين بالتدخل لانهم هم اصلا عندما يتم القبض عليهم ينكرون اصلهم ويقولون لهم باهم سوريين هربو من الحرب اغلبهم دخل الى اروبا بانتحال جنسية سورية فماعليهم الى ان يغيرو جنسيتهم بالجنسية التي يرغبون فيها وتحمل مصيرهم لاداعي للبكاء
كل واحد يتحمل المسؤولية ديالو واش المسؤولين امساليين ليهم راه كل واحد عندو مشاكلو
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-13
5 - حرفي قديم الخميس 07 ماي 2020 - 18:28
يا ودي لمن غاديين راه هما بروسهم واحلين وا ان شاء الله مازال يبقاو يجونا حاركين
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-11
6 - Mounir الخميس 07 ماي 2020 - 18:28
للاسف جزء كبير من الحراقة المغاربة دون مستوى علمي او مهاري يؤهلهم للعمل في اوروبا زيادة على ثقافتهم الضحلة التي تصور لهم ان نسج علاقة مع كاورية اسهل وافضل من دورة تكوينية والبحث عن عمل ما يجعل أغلبهم ينتهي بهم المطاف داخل السجون او حطبا لحروب العصابات .
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22
7 - mohajir الخميس 07 ماي 2020 - 18:31
بعد أكثر من 25 سنة هجرة في أوروبا أصبح حلمي الوحيد هو أن أعيش في المغرب وأسمع الأدان خمس مرات في اليوم وأن أفوز خمس مرات بصلاة الجماعة وأن أعلم أولادي تربية إسلامية مغربية خالصة وأن أترك ورائي من يترحم علي ويدعوا لي وأن أموت بين المسلمين وأقبر بينهم ....
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39
8 - ben الخميس 07 ماي 2020 - 18:33
assalamouaalikoum, vous trouvez ça normal d'encourager les jeunes marocains de voyager de cette façon ! la hawla wala qowata ila bi allah
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7
9 - عالق مغربي في اسبانيا الخميس 07 ماي 2020 - 18:35
مانراه من هجرة الشباب هو ناتج عن السياسات ااخاطئة التي انتهجتها الدولة مند الاستقلال فالبرغم من موارد المغرب الطبيعية والبشرية الهائلة الى انه يتموقع من بين الدول الاكثر فقرا وتخلفا .لا احد يهاجر من بلده الى ادا لم تتوفر فيه شروط العيش الكريم فقط.
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16
10 - بقا فبلادك الخميس 07 ماي 2020 - 18:35
مع احترامي لجميع الشباب المغاربة الذين يتوقون يوما ما للهجرة، إلا أنه في رأيي المتواضع ان هذه الفكره خاطئه وان صاحبها غير مسؤول تجاهها بلده واهله فبدل الهروب من الفقر والظلم والحكره والبطاله حبذا لو اختار شبابنا خيار البقاء في ارض الوطن والعمل والجد والبناء ومجرد التواجد والحضور لنقول لكل المفسدين السياسيين غير النزهاؤ اننا هنا شاهدون على ما يقترفون واننا لن نتنازل عن حقنا في بناء بلد ديمقراطي مزدهر يسع الجميع
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-1
11 - المغرب احسن بلد في العالم ههه الخميس 07 ماي 2020 - 18:37
هؤلاء المغاربة المهجرين والمفقرين والميؤوسين لو كانو لقاو الخير في بلادهم ماغديش يفكرو كاع بالمغامرة بحياتهم ولازم يعرف الجميع بان اخطر وافتك حدود في العالم وهي لي بين تركيا واليونان وايظا بين المكسيك والولايات المتحدة الامريكية
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10
12 - عبدو الخميس 07 ماي 2020 - 18:39
الله يسهل عليهم كاملين . قبح الله الفقر
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16
13 - محمد طنجة الخميس 07 ماي 2020 - 18:42
هؤلاء هم" الحراكة " الذين كانوا يقولون قبل أيام ان الوطن تخلى عنهم في المطارات...!!!لا حول ولا قوة إلا بالله...لقد اختاروا هذا المصير بأنفسهم وصاروا يتباكون هناك ...وربما سمعوا بقرب انفراج الامور في أوروبا وهاهم يعودون إلى معاودة الكرة...المهم من اختار هذا المصير وما اكثرهم لا نريد ان نسمع بكاءهم ولن نلقي لها بالا...تحملوا مسؤوليتكم كاملة فالرطل لا يبكي..!
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-4
14 - نعمة الاسلام الخميس 07 ماي 2020 - 18:42
"المسلمون' هاربون من نعمة الاسلام في بلدانهم الى بلدان الكفار,او مهاجرون لنشر الدين العظيم
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-8
15 - داخليا اولا الخميس 07 ماي 2020 - 18:51
لكل وضع معين لابد له من مُسَبِّبات سابقة والكل ساهم في الوضع الذي نعيشه الآن فالأنانية من المسببات الأساسية بمعنى "اتفوتني أنا واولداتي واتجي فينما ابغات"
الوعي والتوعية وإفشاء التقة والعدالة وتكافئ الفرص وتعليم مرن وجيد وتطبيب شامل وإعلام صادق كلها مجالات مهمة للرفع من كرامتنا جميعا لانه حينما تخرج الحدود فكرامتك من كرامة جنسيتك وهذا أمر لم يعد يخفى على كل إنسان على وجه الكرة الأرضية
أطلب من الله العلي القدير أن تكون هذه الجائحة سبب في تغيير فكرنا وأولوياتنا
فكل فرد من المجتمع يجب أن نهتم به ومند طفولته كما يجب استخدام التلفزة والاداعة للتوعية الشاملة للمواطنين
كيفية الحفاض على صحتهم
كيفية تتبع الاطفال والتلاميد
كيفية التعامل الموضفين مع المواطنين
...
كثير من المجالات بالتلفزة والاعلام والعدالة الاجتماعية يمكن أن تجعل منا أناس صالحين قنوعين نحترم بعضنا البعض نتكافل نتسامح
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3
16 - abdul الخميس 07 ماي 2020 - 18:58
نتمنى اهم التوفيق للكمة العيش في اوربا هدا هو حلم المغاربة ومن حقهم . اولمثل تايقول ( بدل باب العتبة تلق باب الرحمة )
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3
17 - هشام متسائل الخميس 07 ماي 2020 - 19:05
نصيحة للحراكَة
لا تمروا عبر صربيا
وأفضل خطة هي الذهاب إلى إسبانيا والحصول على أوراق الإقامة في ثلاث سنوات
طبعا يجب البحث عن عمل ولو في الأسود والتحصل على شهادة السكنى والاحتفاظ بأي وثيقة تتبث الإقامة خلال الثلاث السنوات
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0
18 - Estheban الخميس 07 ماي 2020 - 19:12
لو نطق البحر لبكى من كثرة ما امتلئ بجثث الابرياء لو نطق القرش لقال بانه استحيى من كثرة ما افترس من جثث الابرياء.لكن لا حياة لمن تنادي لمن همه سوى نفسه و افقار و اكل ثروات الغير.يوم الحساب لن ينفع جاه و لا مال و عند الله يلتقي الخصماء.
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19 - Abdel الخميس 07 ماي 2020 - 19:18
في الحقيقة هم هناك مند مدة وعلى علم ان ايطاليا في حاجة إلى اليد العاملة واقترحت على الأشخاص الموجودون بدون اوراق في إيطاليا تسوية وضعيتهم هذا ما في الأمر لكن الظروف في هذه الآونة مع مرض كورونا يعيش كل فردالمجهول من المستقبل والأزمة الاقتصادية
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