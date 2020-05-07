"حراڭة مغاربة" يتحدون "كورونا" بخوض "رحلة العمر" إلى أوروبا

عبد السلام الشامخ من اسطنبول

على الرّغم من الحصار الذي فرضتهُ "كورونا" على مستوى الأراضي التّركية، مازالَ زهير (19 سنة) يحاولُ ترويضَ أحلامه بالوصول إلى أوروبا من البوابة التّركية اليونانية. ولهذا الغرض، قرّر خوض المغامرة من جديد بالعبور إلى اليونان، عبر إقليم أدرنة الذي يشهدُ موجة نزوح غير مسبوقة.

ليس زهير وحدهُ من قرّر مواجهة الفيروس "الفتّاك" لتحقيق أحلامه التي بِسببها غادرَ بلاده وتركَ والدته المريضة؛ فهناك مئات المغاربة يعيشون في عدد من المدن التّركية ينتظرون ساعة "الصّفر" لبدء رحلة "العمر"، التي قد تبدو هذه المرّة أكثر خطورة بسبب الإجراءات الأمنية الخانقة على مستوى الحدود.

ويعوّل زهير، كما باقي "الحراڭة" المغاربة، على أحد المهرّبين السّوريين الذي سبق أن قام بنقله عبر نهر إيفروس الحدودي الذي يفصلُ ما بين اليونان وتركيا. يتذكّر هذا الشّاب المغربي تفاصيل هذه الرّحلة التي لم تكن "سهلة، وقد تركت ندوبها في الأجساد والنفوس"، على حد قوله.

وتشير معطيات هسبريس إلى وجود آلاف المهاجرين المغاربة في تركيا يأملون زوال جائحة "كورونا" للعبور إلى اليونان، البلد العضو في الاتحاد الأوروبي. وفي وقتٍ سابق، وصلَ ما يقرب 70 مغربياً إلى اليونان بعدما فتحت تركيا حدودها البرّية في وجه اللاجئين.

واشتدّت خلال الأيام الأخيرة المراقبة على مستوى الحدود البحرية والبرّية، حيث يعمدُ جنود اليونان إلى نشر قوات إضافية لمواجهة أيّ موجة نزوح جديدة، خاصة أن هناك مئات اللاجئين مازالوا مرابطين بالقرب من المعبر الحدودي الذي يفصلُ اليونان عن تركيا.

ويأملُ عدد من المهاجرين المغاربة في الوصول إلى تيسالونيك اليونانية على متن قوارب تقليدية "الزودياك"، ومن بينهم من قضى ليال مختبئاً في الغطاء النباتي الكثيف، على أمل الهروب من الاعتقالات والمخيمات.

وسيكون على هؤلاء المهاجرين المغاربة تتبّع مسار ينطلقُ من تركيا إلى اليونان مروراً بألبانيا، ومنها إلى الجبل الأسود (مونتينيغرو) ثم إلى البوسنة، آملينَ في الوصولِ إلى وجهتهم الرئيسة إيطاليا.

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، فإن "13000 شخص هم عالقون حاليًا على الحدود. بينما يحاولُ الهلال الأحمر التركي جاهداً تقديمَ مساعدات إنسانية، بحيث يسود تخوّف كبير من تدهور الوضع الصحي".

وعلى امتداد الأيام القليلة الماضية، حاولت الحركة الحقوقية لفت انتباه الأجهزة الحكومية الوصية إلى ضرورة التدخل من أجل إنقاذ المغاربة المعرضين لمختلف أنواع الأخطار؛ فقد بعث المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان برسالة في الموضوع إلى كل من وزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

ونقلت وسائل الإعلام الدولية مقاطع فيديو لمغاربة على الحدود مجردين من ملابسهم، في أجواء صقيع بارد، يطلبون النجدة من الجميع لكن دون مغيث إلى حدود اللحظة، حيث ما يزال غالبيتهم عالقين ويتعرضون لممارسات حاطة من الكرامة بشكل شبه يومي.