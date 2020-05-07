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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية تبحث مع النقابات ملف استئناف الدراسة والامتحانات‬

وزارة التربية تبحث مع النقابات ملف استئناف الدراسة والامتحانات‬

وزارة التربية تبحث مع النقابات ملف استئناف الدراسة والامتحانات‬
هسبريس - نورالدين إكجان
الخميس 07 ماي 2020 - 20:00

رسميا، باشرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حواراتها مع المركزيات النقابية، من أجل النظر في مستقبل الموسم الدراسي الحالي وسبل إجراء الامتحانات، التي لا تزال دون قرار عملي يوضح كيفية إجرائها في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المملكة.

وتواصلت الوزارة، مع قيادات المركزيات النقابية جميعها، عبر الهاتف، لاستقاء آرائها بخصوص الوضع القائم، وبحث إمكانية استدراك ما فات من العملية التعليمية، في أفق إنجاز امتحانات نهاية الموسم الدراسي، والتمكن من تقييم المتعلمين.

واستبقت الأكاديميات مسلسل الإعداد للامتحانات بمشاورات مع النقابات الأسبوع الماضي؛ لكن النقاش يظل محليا، حيث توجه مسؤولو أكاديميتي العيون والبيضاء إلى النقابات من أجل إبداء الرأي، ثم تلت الأمر مشاورات وطنية.

ولم تُفصح الوزارة الوصية على القطاع التعليمي بعدُ عن تصوّرها لتدبير امتحانات نهاية السنة برسم الموسم الجاري؛ وهو ما دفع بعض الأصوات إلى مطالبة الوزارة بأن تحذو حذو دول أخرى، وتفكر في حلول تراعي الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إن وزارة التربية تواصلت مع المركزيات للنظر أساسا في موضوع الامتحانات واستكمال الموسم الدراسي؛ لكن دون تقديم أجوبة، خصوصا في ظل الأزمة الحالية.

ويضيف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الأولوية القصوى الآن لمحاصرة فيروس كورونا وضمان السلامة الصحية للتلاميذ والأساتذة والإداريين، مشيرا إلى أن الأسر لا يجب أن تحس بضيق يتسرب إليها من الوضع المبهم للدراسة.

ويؤكد الفاعل النقابي أن الحسم في موضوع الموسم يقتضي التريث، إلى حين اتضاح موعد رفع الحجر الصحي، وهل سيتم تمديده، مشددا على أنه في حالة تقرر إجراء الامتحانات فيجب مراعاة شروط السلامة الصحية بالشكل اللازم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (59)

1 - مصطفى الخميس 07 ماي 2020 - 20:11
الحمد لله و الشكر لله ... يجب إيجاد حل للعودة للدراسة و عدم ضياع السنة الدراسية و كل شئ في يد الله
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-242
2 - مواطن الخميس 07 ماي 2020 - 20:11
الحل هو انجاح الابتدائي بأكمله و كذلك الاعدادي. بالنسبة للثالثة اعدادي يجتمع المجلس التعليمي للنظر في مسألة توجه التلاميذ علمي او ادبي الخ.. بالنسبة للثانوي انجاح الكل و امتحان وطني للباك في غشت.
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187
3 - مواطن غيور. الأقساط الخميس 07 ماي 2020 - 20:12
السلام عليم
لمادا لم تعطينا الوزارة استراتيجيتها للتعامل مع الإمتحانات لحد الآن أم ان هناك أمورا تريد أن تخفيها الوزارة و لا يجب على المواطنين معرفتها؟
أعتقد و الله أعلم أن الموضوع متعلق بأداء الأقساط المدرسية في التعليم الخاص و الفاهم يفهم.
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91
4 - bob bacelona الخميس 07 ماي 2020 - 20:13
تعليم عن بعد فكرة جد إجابية ليس فقط لطلبة وإنمى لمن لم يحالفهم الحظ من الدراسة وماأكثرهم دون نسيان أبناء الجالية . أتمنى ان تستمر حتى بعد الجائحة ويقول مثل من علمني حرفا.......
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-178
5 - معلم الخميس 07 ماي 2020 - 20:14
بالنسبة للمستويات غير الاشهادية اعتماد معدل الدورة الاولى كمرجع للنجاح مع الاخذ بعين الاعتبار التلاميذ الذين تطور مستواهم في الدورة الثانية
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81
6 - مصطفى ملو الخميس 07 ماي 2020 - 20:17
استكمال الموسم الدراسي باش إوصلوها ل 4000 إصابة فاليوم و تم فكها يا من و حلتيها!!!!!!
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158
7 - أحمد العلوي الخميس 07 ماي 2020 - 20:18
بسم الله الرحمن الرحيم .. الصحيح أن تكون المشاورات مع جمعية الاباء باعتبار ان النقابات لا تمثل الا نفسها ... لكن بما ان الشعب في غيبوبة لا يستطيع النهوض منها.... فليفعلوا ما شاؤوا
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47
8 - بوعو الخميس 07 ماي 2020 - 20:19
الوزارة الوصية والحكومة لا تريد تحمل مسؤولية اي نتائج سلبية في حالة استئناف الدراسة بعد 20 ماي، لهذا السبب ضمت النقابات التي تنطبق عليها مقولة "فاقد الشيء لا يعطيه."
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25
9 - Etudiant الخميس 07 ماي 2020 - 20:19
يجب على الوزارة اتخاذ القرار في أقرب وقت، علما أن هناك طلبة يدرسون في مدن أخرى بدفعون واجبات الكراء كل شهر
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47
10 - adam khalil الخميس 07 ماي 2020 - 20:20
يشرفني سيدي الوزير أن ألتمس منكم سواء حذف الإمتحانات النهائية لكل المستويات [التانية بكالوريا ،الأولى بكالوريا ،الثالثة إعدادي ،السادس إبتدائي] وذلك بأخد الإعتبار نقاط الدورة الأولى .أو تأجيل الإمتحانات بقدر مدة الحجر الصحي والإكتفاء فقط بنسبة %50من الدروس .
والجدير بالإشارة فإن التلاميذ لم يتوصلوا بالدروس وشرحها على أتم وجه كما نقدر مجهودات الدولة بصفة عامة
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43
11 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 07 ماي 2020 - 20:21
وزارة التربية تبحث مع النقابات استئناف الدراسة.. وما دخل تلك النقابات في مستقبل أبناء الشعب؟ الوزارة عليها مناقشة ذاك الملف مع ممثلي أولياء التلاميذ
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57
12 - Driss الخميس 07 ماي 2020 - 20:21
مع العلم ان أغلبية التلاميذ لم يستفيدوا من الدراسة عن بعد .
الاساتدة لم يكونوا ملزمين لإعطاء هده الدروس .
ابحثوا عن حل للجميع ليس فقط للمحظوظون الدين استفادوا من الدراسة عن بعد .
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48
13 - simo الخميس 07 ماي 2020 - 20:22
يجب أولا الإنتظار إلى 20 ماي والأخد بالإعتبار المعطيات الخاصة بتطورات الجائحة وحينها تدرس كل المعطيات للخروج بإجراء عملي.
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11
14 - الصراحة على عين ميكا الخميس 07 ماي 2020 - 20:24
سؤال هل النقابات هي مؤسسة علمية ام لتنفيد الأوامر نيابة عن الأهل الاختصاص؟
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24
15 - le paresseux الخميس 07 ماي 2020 - 20:24
svp,,, est ce qu,en va passer les examens chez nous .
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-17
16 - amine الخميس 07 ماي 2020 - 20:25
تقرير هو نجح الابتدائية و الاعدادية السنة الأولى و الثانية و الثالثة
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20
17 - إسماعيل 100 الخميس 07 ماي 2020 - 20:25
#ما موقع النقابات العمالية هنا ؟؟ ان وحدت اصلا.
#وليس لها بما يفيد في اتخاذ راي علمي محض!! هل هي تمثل وزارة الصحة؟؟
#ان كان هناك اشراك رأي،فيجب اشراك فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ.على الاقل للاستءناس في هذه الظروف الصعبة الاستثنائية.
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13
18 - هل تريدون عودة كورونا الخميس 07 ماي 2020 - 20:28
تبدو أن الوزارة التعليم ستكون سببا مباشرا في تفشي فيروس كورونا من جديد دول عظمى وقامت بتصفية السنة الدراسية ودولتنا الفاشلة ما زالت تبحث وكأن تعليمنا يخرج لينا نوابغ هزلت .....
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24
19 - ahmed الخميس 07 ماي 2020 - 20:29
إجتياز الإمتحانات بدون دروس همممم؟!!!التعليم عن بعد بصراحة هو أغبى عملية قامت بها وزارة التعليم و أنا اتكلم بصفتي أستاذ
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26
20 - bilal mouline الخميس 07 ماي 2020 - 20:30
يجب عليهم تأجيل إجراء الامتحانات الاشهادية و خصوصا الوطني و الاخذ ب ظروف المتعلمين حيث ان هذا التعليم عن بعد ليس إلا حل زائف و لن يثمر نفس نتائج التعليم العادي ، و اي شيء غير هذا فما هو إلا ضلم لنا نحن التلاميذ
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8
21 - محمد الخميس 07 ماي 2020 - 20:30
ينبغي أن يكون التركيز على المستويات الإشهادية بحيث ينبغي تحديد المدة المتبقية في ماي لبث دروس هذا المستوى على القنوات التلفزية -فلاتخلوا دار من تلفزة-
وبعدذلك يقرر موعد الامتحان كيفما كان الحال ويجرى الامتحان حسب الظروف المتاحة وتحت الإجراءات الصحية الضرورية.
اماالمستويات الأخرى فامرها سهل يلتحق الكل بالسنة الموالية ويحصص النصف الأول من الموسم الموالي لمراجعة مافات -الموسم الماضي-والنصف الثاني للحاضر.
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-8
22 - عبدالرحيم الخميس 07 ماي 2020 - 20:30
على الوزارة أن تبرمج للامتحانات لما في ذلك من منافع .أما الاستشارة مع النقابات فهذه الأخيرة لا يهمها شيء .فهي تلوح يحذو المغرب حذو الدول الاخرى؟ لا يهمها على الإطلاق حقوق التلاميذ.
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2
23 - مواطن الخميس 07 ماي 2020 - 20:30
الحل هو إنجاح التلاميذ الدول النامية تبقى نامية المغرب أسوء الدول في كل المجالات
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-3
24 - متدرب الخميس 07 ماي 2020 - 20:31
.أما بالتكوين المهني .. أمضينا شهورا من الـ Formation و كان هذا الفتور الوجيز كافيا للـ Formatage ..
المشكلة أننا سنجتاز امتحانا في أمور لم ندرسها و لا يبدو أننا سندرسها حتى و إن استأنفنا التكوين ..
و قد قيل أننا سنجتاز " امتحانا كتابيا " يتضمن فقرات تطبيقية (في مجال الالكتروميكانيك ) سنكتفي بتطبيقها على الورق ..
( الحاصل .. فهم تسطّا )
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5
25 - abdouabdou الخميس 07 ماي 2020 - 20:31
الحل الوحيد وفي اعتقادي ان يستأنف تلاميذ المستويات الاشهادية دراستهم في فاتح يونيو وتستمر الى غاية 30 يوليوز لاستكمال ماتبقى من الدروس والفروض وتبدأ الامتحانات في 20 غشت .اما المستويات الاخرى فحساب معدل الدورة الاولى والفرض ما قبل الجائحة وترك نجاح التلميذ الى المستوى الموالى للاستاذ(ة) الذي يعرف قدرات ومعارف التلميذ. واستثنائيا تستأنف الدراسة للسنة الموالية في بداية اكتوبر(هذا في حالة ما تحسنت الحالة في المغرب واتمنى ذلك بحول الله)
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-7
26 - hassan الخميس 07 ماي 2020 - 20:32
مجرد رأي ، إلغاء الإمتحانات الاشهادية للإبتدائي و الإعدادي ،و الإكتفاء بمعدل الدورة الاولى مع خفض عتبة النجاح "و لما لا إنجاح الجميع " . برمجة الإمتحانات للباك بمستوييه نهاية يونيو ،مع تكييف مواضيع الامتحانات على ما تم دراسته قبل التوقف و بهدا تقليص زمن حصص الامتحانات الى النصف . و كل هدا مع اجراءات مشددة من حيث ضمان سلامة الجميع من الوباء ، منها تخصيص عدد كبير من مراكز الامتحانات ليكون عدد التلاميد لا يتعدى 10 في القسم، تعقيم الحجرات و المرافق المؤسسات قبل و بعد كل حصة ، شرط الكمامات للجميع .
وتبرمج الاستدراكية في اوائل يوليوز .
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-1
27 - hamouda الخميس 07 ماي 2020 - 20:32
غريب امر هؤلاء الناس يريدون التكلم مع القابات الذين يمثلون لأساتذة منذ متي كنتم تمثلون الأساتذة تمثلون انفسكم لانني ما اعرفه هو ان النقابات لم ولن لا قريبا ولا بعيدا تعالج مشاكل الأساتذة ول تكن بجانب الأستاذ إذا لا داعي بان تمثل الأستاذ في الحوارات المصلحية فهو يتخبط في عدة مشاكل ولا يجد نقابة تدافع عنه ثم ان مصلحة ابنائنا تهمنا اكثر منكم انتم ونحن مستعدون للتضحية بجميع الطرق والوسائل لاتخاذ الحلول المناسبة وفي صالح التلميذ أما انتم أيها النقابات فاذهبوالي الجحيم
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5
28 - hassan الخميس 07 ماي 2020 - 20:32
مجرد رأي ، إلغاء الإمتحانات الاشهادية للإبتدائي و الإعدادي ،و الإكتفاء بمعدل الدورة الاولى مع خفض عتبة النجاح "و لما لا إنجاح الجميع " . برمجة الإمتحانات للباك بمستوييه نهاية يونيو ،مع تكييف مواضيع الامتحانات على ما تم دراسته قبل التوقف و بهدا تقليص زمن حصص الامتحانات الى النصف . و كل هدا مع اجراءات مشددة من حيث ضمان سلامة الجميع من الوباء ، منها تخصيص عدد كبير من مراكز الامتحانات ليكون عدد التلاميد لا يتعدى 10 في القسم، تعقيم الحجرات و المرافق المؤسسات قبل و بعد كل حصة ، شرط الكمامات للجميع .
وتبرمج الاستدراكية في اوائل يوليوز .
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3
29 - خالد الخميس 07 ماي 2020 - 20:36
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،نقابة محترمة،تفكر بعقلانية،اما النقابات الأخرى فقد قرأت بعض اقتراحتهم المضحكة
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2
30 - brahim الخميس 07 ماي 2020 - 20:37
بصفتي كتلميذ وقروي أدرس في الباكالوريا
أريد أن أوضح للجميع اننا لا نستفيد انا وكل زملائي في الصف من التعليم عن بعد نضرا لعدم إستطاعتنا لشراء هواتف ذكية و مصاريف التعبئة ,
إلا أننا تبعترنا ولا يمكننا إجتياز الإمتحان الوطني في الوضع الحالي ،
نحن لا نطالب بإنجاح جميع التلاميذ و الركوب على هذه الجائحة لصالحنا من إحدا النواحي
بل نطالب بإعادة النضر في خصوص سنة بيضاء لأنني أعتقد بأنها الحل الأمثل ، وهذه وجهت نضري فقط .
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4
31 - kamal الخميس 07 ماي 2020 - 20:37
الدراسة عن بعد ماستافدو منها ولادنا والو. داكشي لاش كنطالبو باش تكون سنة بيضاء باش مايطالعوش ولادنا خاويين.
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6
32 - عبد العظيم.... الخميس 07 ماي 2020 - 20:37
هي مغامرة ومقامرة بارواح التلاميذ والاطر التربوية و...وزارة الصحة العالمية حذرت من التسرع في رفع الحجر....النقابات لا راي لها في هذه القضية...نعم تستشار وزارة الداخلية...وزارة الصحة...اما النقابات فليس هذا مجالها...مرة اخرى نحذر من الاقدام على موقف متسرع وغير مدروس....هناك اطر تعاني من امراض مزمنة...هناك التلاميذ الذين يصعب التحكم فيهم...هناك اجواء الدراسة اللهم الا اذا وضعنا كل تلميد في قسم معقم وزودناه بحاسوب نبرمج فيه الاسئلة التي سيجيب عنها..ونسحب منه الاداة في الاخير....ان قطاع التعليم هو اخر قطاع يمكن التفكير في رفع الحجر عنه باجراء الامتحانات...اللهم اني بلغت...
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5
33 - تلميذ الخميس 07 ماي 2020 - 20:39
لا يمكن اكمال الموسم الدراسي بسبب الأوضاع الجارية و يجب تبني فكرة انجاح المستويات الاشهادية بنقط المراقبة المستمرة و الثانية باك باعتماد 50% امتحان جهوي و 50% وطني
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7
34 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 07 ماي 2020 - 20:40
دائما اقولها وسأكررها ان شاء الله إذا خف الوباء بحلول فصل الصيف يجب على الوزارة تعويض ما فات من الدراسة طيلة أشهر الصيف وإلغاء العطلة وبعد الامتحان ببضعة ايام تبدأ السنة الدراسية الجديدة.. أما فكرة الامتحان بمواد قليلة فهي غلطة كبرى. وقد جربنا ونحن تلاميذ أثناء حرب العراق في التسعينات عندما توقفت الدراسة لشهرين وامتُحنا فقط في دروس محددة. فنجحنا ولكن تعذر علينا مواكبة دروس العام الذي بعده بسهولة...
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1
35 - عبد العليم الخميس 07 ماي 2020 - 20:41
ما دخل النقابات في برامج وزارة التربية الوطنية بالاساس. ربما عندها دور بسيط فيما يخص الموارد البشرية. اما البرامج البيداغوجية والتقنية والمالية فمن اختصاص الاطر التربوية من مديرين واساتدة ومقتصدين واداريين. فحذار فتح المجال لهؤلاء فقد قاسينا نحن جيل السبعينات من مكرهم وشيطنتهم.
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0
36 - hicham الخميس 07 ماي 2020 - 20:42
75%100 من المقرر الدراسي السنوي تم بالفعل تحصيله من طرف التلاميذ و لا يوجد اي سبب لالغاء الامتحانات .. يجب اجراء الاستحقاقات و تمكين التلاميذ و الطلبة من اجتياز الامتحانات مع مراعاة شروط السلامة في ظل الأزمة الصحية الحالية .. لسنا مع سنة بيضاء كما تطالب بها فئة معينة من التلاميذ اللي كيقرا و جدي راه كمل الدروس و كيراجع في انتظار اعلان موعد الامتحانات .. نتمنى من الجهات المسؤولة عدم الانسياق وراء مطالب فئة غير مهتمة بالدراسة و تتخذ أزمة كورونا و الدراسة عن بعد حجة و شماعة لتعليق فشلها الدراسي
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0
37 - Amine zannoun الخميس 07 ماي 2020 - 20:42
أن أتفق أن يعتمد على معدل الدورة الأولى
بالنسبة لمستويات الغير إشهادية أم الإشهادية فأقترح أن يجرى الإمتحان في الدروس الحضورية نضرا لعدم تكافؤ الفرص أما إذا إعتمدت الحكومة على الدعم عند الدخول إلى الأقسام فهناك أساتذة لا يقومون بعملهم كما يجب و ما أكثرهم
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0
38 - القصراوي الخميس 07 ماي 2020 - 20:42
بالنسبة الإبتدائي و الإعدادي كل الحلول مقبولة حتى ولو لم تستكمل الدروس عكس البكالوريا التي تحدد مستقبل التلاميذ و مرتبطة بالولوج للمدارس على أساس المعدل أولا و لذلك يجب مراعات تكافؤ الفرص بين التلاميذ و لهذا يجب برمجة الإمتحانات بعد الرجوع إلى الأقسام و تلقي الدعم لمدة معقولة وأما بالنسبة للتعليم العالي كالنكوين المهني و مختلف مدارس الهندسة و الطب و.... و بما أن مسار الطلبة يكون قد توضح فالأولوية لاستكمال كل المواد قبل إجراء الإمتحانات لاكتساب المهارات الضرورية لسوق الشغل و لا يهم مدة التأخير و أضيف أنه لا يمكن تصور رجوع الطلبة قبل رفع منع التنقل بين المدن لأن أغلب الطلبة يسكنون في مدن متفرقة و كذلك كثير من الأساتذة و لظروف شخصية يسكنون في مدن مختلفة عن مدن اشتغالهم.
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0
39 - Adam belanova الخميس 07 ماي 2020 - 20:43
هل يعقل أن دروس فيها 13 لجزء كيشرحوها ف20 دقيقة أو واش حنا عدنا جهد 20 درهم دلانترنيت يوميا كنشكروا الدولة على المجهودات ولكن احسن حل هو اعتماد دورة الأولى لتكن تكافئ الفرص
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40 - حراس الوطن الخميس 07 ماي 2020 - 20:43
يجب حل المشكلة والعودة مباشرة وليكن مثلا مع نهاية شهر رمضان المبارك وبعد العيد المبارك إن شاء الله تعالى
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0
41 - بنكبور الخميس 07 ماي 2020 - 20:43
غموض تعامل الوزارة ليس راجع لمتغيرات عدد حالات كورونا؛. بل اعتقد و الله اعلم؛ ان هذا الغموض يهدف لمسألة استمرار اولياء امور اداء اقساد التمدرس ااشهرية للمدارس الخاصة..... ذلك ان جل اولياء الامور لن يستمروا في دفع هذه الافساط لو كانت ااوزارة واضحة و اخبرونا بقرارهم ااذي اعتقدهم يخفونه ؛ و هو انجاح كل المستويات باستثناء الاشهادية منها التي ستخضح لامتخانات و بظروف وقائية مثل 10 او 15 تلميذ في كل فصل ....
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0
42 - ايمن الخميس 07 ماي 2020 - 20:44
حوار مع النقابات؟ هو نحن عندنا نقابات ؟الأمل في الوزارة أن تعمل على إعادة الدراسة وإجراء الامتحانات. النقابات لها فكرة واحدة وهي أن نحذو حذو بعض الدول.
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1
43 - سنتشر الفيروس أكثر الخميس 07 ماي 2020 - 20:44
الوضع الوبائي بالمغرب لم تتم السيطرة عليه بالشكل الكافي فكيف تجرؤون على تتمة الموسم الدراسي بعد 20 ماي!!! صحة المواطن أولا و استئناف الدراسة رهين بالسيطرة على الوباء.. و أرى أنه أفضل حل هو احتساب الدورة الأولى و نقط فروض الدورة الثانية كمعدل عام للسنة...
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-1
44 - مواطن الخميس 07 ماي 2020 - 20:45
في إعتقادي المتواضع هنالك حلين لا ثالث لهما حسب تصوري للموضوع، وهما :
الحل الأول : إعلان نهاية الموسم الدراسي مع نهاية ماي ،وإلغاء الإمتحانات الإشهادية الخاصة بكل المستويات كما فعلت فرنسا وإسبانيا وعدة دول أوروبية.

الحل الثاني : إعلان نهاية الموسم الدراسي مع نهاية ماي ،مع إلغاء الامتحانات الاشهادية التي تبقى غير هامة لحد كبير (الإمتحان الإقليمي السادسة إبتدائي و الإمتحان الجهوي الثالثة إعدادي)، مع تأجيل امتحانات الأولى باك والثانية باك لشتنبر المقبل، وإعتماد نقط المراقبة المستمرة للدورة الأولى والثانية كمعيار للنجاح في المستويات الدراسية غير البكالوريا.
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-1
45 - Younes الخميس 07 ماي 2020 - 20:46
استكمال الموسم الدراسي باش إوصلوها ل 4000 إصابة فاليوم و تم فكها يا من و حلتيها!!!!!!
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-1
46 - عبدالحليم الخميس 07 ماي 2020 - 20:47
جميع تلاميذ يتوفرون على اكثر من هاتف ذكي ٠٠٠٠٠٠الاذكياء استفدوا من التعليم عن بعد ٠٠٠٠٠في حين الاغبياء كيدخلو الاستاذ لمجموعة واتساب بش يستفيد وهو يخروج٠٠٠٠٠٠٠أدن الامتجانات استحقاق للمجتهدين٠٠٠٠٠ العاطفة الى الجحيم٠
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-1
47 - عبدالرحبم الخميس 07 ماي 2020 - 20:47
يا معلم الذي غلق أن يتم الاعتماد على نقطة الدورة الاولى؟ أين درس؟ لم تشبع الراحة وأخيرا تريدون التلميذ كبش الفداء؟
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48 - omarino الخميس 07 ماي 2020 - 20:48
و الله العظيم. ماذا لو اعيدو التلاميذ سنة التكرار. المهم ان يباشروا التعليم عن قرب فالبعد بعيدجدا عنا. و85 */* من التلاميذ لا يدرسون هم ايظا مشغولون ذكرونا. مع آبائهم هم ايظا أغلبيتهم اميون. ولكََم واسع النظر.
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49 - التعليم عن بعد فااااشل الخميس 07 ماي 2020 - 20:49
هادوك لي كيقولو احتساب معدل الدورة الاولى ف اولى باكالوريا راه هوما لي ممواجدينش الامتحان حينت الجهوي كيتحسب 25%
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50 - منلي عبد الله الخميس 07 ماي 2020 - 20:51
كأستاذ متقاعد -سلك ثانوي - وقد خبرت مسؤولية التسيير التربوي والإداري
أرى أنه من الأفضل إعلان سنة بيضاء ,, وذلك في مصلحة الجميع ,, ربما يكون للوزارة الوصية تصورها الخاص ,, وللنقابات إكراهاتها الخاصة ,, ولأولياء التلاميذ رأيهم الخاص وللتلاميذ موقفهم الخاص ,, لكن لا أحد من هؤلاء يعرفون الواقع التعليمي ,, الممارسة شيء أخر مختلف تماما ,, سيناريوهات العودة إلى المدرسة قد لا يمكن الحسم فيها سوى من طرف الأطقم الإدارية والتربوية للمؤسسات التعليمية ,, فالكثير من البنيات التحتية لهذه المؤسسات لا تستجيب لمقتضيات التدابير الوقائية ,, ثم إن الخروج المباشر من حالة العزل الصحي إلى ساحات المؤسسات التعليمية أخدا بعين الإعتبار للعوامل الإجتماعية والنفسية لهذه الفئات العمرية وكيفية تعاملها مع معطيات الزمالة المدرسية في ظل غياب استمر لشهور ,, زد على ذلك مستوى التشنج والتهيج نتيجة عدم التهيئ الحقيقي للإمتحانات مما قد ينتج عنه فوضى عارمة في وسط تعليمي معروف عليه الكثير من الإخلالات السلوكية والعلائق المتشنجة أصلا بين التلاميذ ومختلف الأطقم التربوية والإدارية والتعليمية
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51 - احمد الخميس 07 ماي 2020 - 20:51
من الافضل اعلان نهايةالسنة الدراسية لأنه اصلا لا تعليم عندنا انا من جهتي تعبت اتي من العمل واجد امامي رزمة من التمارين مع شرحها
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52 - Abdou الخميس 07 ماي 2020 - 20:53
لم أفهم لماذا تتحدث الوزارة مع النقابات في هذا الموضوع وليس مع جمعيات اباء ومهات واولياء التلاميذ.
يجب على جمعيات اباء ومهات واولياء التلاميذ طلب توضيحات من الوزارة.
في حد علمي النقابات تدافع عن حقوق الموظفين والعمال ولا تنوب عن الاسر المغربية
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53 - ANAS الخميس 07 ماي 2020 - 20:53
الحمد الله المخزن اتخذ قرارات جد مناسبة منذ او ربما قبل كورونا، و الان لسنا في حاجة للنقابات و لا الاحزاب، لي قالها سيدنا حنا موجودين و تسري على الكل، راه في هاذ كورونا اكتشفت ان حياتنا مخسرينها الاحزاب و النقابات و الكلاب الضالة، اما رجال السلطة ناس في المستوى، و زعما باز لي صابرين لهادشي و شكرا للدولة و بعدا للسياسيين
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54 - واحد من الرعية الخميس 07 ماي 2020 - 20:54
النقابات لا تمثل إلا نفسها و لا نعترف بها و لا بأي دور لها في هذا القطاع . المشاورات يجب أن تتم مع ممثلي الآباء و السلطات الصحية ، مع فتح بوابة لإجراء استطلاع "للاستئناس" ربما تكون فيه وجهة نظر سديدة . أما هذه الدكاكين النقابية فهي لا تمثل لا التلميذ و لا الأستاذ و رأيها لا يلزمنا في شيء . الكلمة الأولى و الأخيرة لجمعيات الآباء و الجهات الصحية المختصة . كفاكم استهتارا بالكفاءات يا حكومة الكمامات .
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55 - MAROCAIN الخميس 07 ماي 2020 - 20:54
لحل هو انجاح الابتدائي بأكمله و كذلك الاعدادي. بالنسبة للثالثة اعدادي يجتمع المجلس التعليمي للنظر في مسألة توجه التلاميذ علمي او ادبي الخ.. بالنسبة للثانوي انجاح الكل و امتحان وطني للباك في غشت.
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56 - تلميذ الخميس 07 ماي 2020 - 20:55
بصفتي تلميذ في الثانية باك. أقول : حياتي و صحتي و صحة أفراد أسرتي أهم بكثير من إجراء الإمتحانات في هذه الوضعية التي يمر منها المغرب لان واحد غايكون فيه الفيروس او غيدخل القاعة الامتحان او غيولي المدرسة هي البوؤرة للفيروس و السلام عليكم
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57 - استاد الخميس 07 ماي 2020 - 20:56
وما دخل النقابات في ميدان حيوي كالتعليم. ألم يتضح أن النقابات كانت تحرض المتعاقدين لضرب السنة الدراسية الماضية والوقوع في سنة بيضاء والكشف أمرها في الأخير؟ الآن أصبحت تحل المشاكل. إنها نقابات التخلويض وكل رجال التعليم هاجروها مند زمن بعيد لأنهم عرفوا مقالبها
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58 - اجديك محمد الخميس 07 ماي 2020 - 20:57
الحل هو الغاء الدراسة هذه السنة
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59 - متتبع الخميس 07 ماي 2020 - 20:58
اعتقد ان الرأي الأول و الأخير في هذه المسألة هو لخبراء الصحة، و تغليب صحة التلميذ و الاستاذ أولى و أحق من أي شيء اخر . التعلم يمكن تداركه اما صحة الإنسان و حياته لا يمكن تداركها اذا تعرضت للخطر
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