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كُتّاب وآراء
وزارة التربية تبحث مع النقابات ملف استئناف الدراسة والامتحانات
رسميا، باشرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حواراتها مع المركزيات النقابية، من أجل النظر في مستقبل الموسم الدراسي الحالي وسبل إجراء الامتحانات، التي لا تزال دون قرار عملي يوضح كيفية إجرائها في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المملكة.
وتواصلت الوزارة، مع قيادات المركزيات النقابية جميعها، عبر الهاتف، لاستقاء آرائها بخصوص الوضع القائم، وبحث إمكانية استدراك ما فات من العملية التعليمية، في أفق إنجاز امتحانات نهاية الموسم الدراسي، والتمكن من تقييم المتعلمين.
واستبقت الأكاديميات مسلسل الإعداد للامتحانات بمشاورات مع النقابات الأسبوع الماضي؛ لكن النقاش يظل محليا، حيث توجه مسؤولو أكاديميتي العيون والبيضاء إلى النقابات من أجل إبداء الرأي، ثم تلت الأمر مشاورات وطنية.
ولم تُفصح الوزارة الوصية على القطاع التعليمي بعدُ عن تصوّرها لتدبير امتحانات نهاية السنة برسم الموسم الجاري؛ وهو ما دفع بعض الأصوات إلى مطالبة الوزارة بأن تحذو حذو دول أخرى، وتفكر في حلول تراعي الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إن وزارة التربية تواصلت مع المركزيات للنظر أساسا في موضوع الامتحانات واستكمال الموسم الدراسي؛ لكن دون تقديم أجوبة، خصوصا في ظل الأزمة الحالية.
ويضيف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الأولوية القصوى الآن لمحاصرة فيروس كورونا وضمان السلامة الصحية للتلاميذ والأساتذة والإداريين، مشيرا إلى أن الأسر لا يجب أن تحس بضيق يتسرب إليها من الوضع المبهم للدراسة.
ويؤكد الفاعل النقابي أن الحسم في موضوع الموسم يقتضي التريث، إلى حين اتضاح موعد رفع الحجر الصحي، وهل سيتم تمديده، مشددا على أنه في حالة تقرر إجراء الامتحانات فيجب مراعاة شروط السلامة الصحية بالشكل اللازم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (59)
لمادا لم تعطينا الوزارة استراتيجيتها للتعامل مع الإمتحانات لحد الآن أم ان هناك أمورا تريد أن تخفيها الوزارة و لا يجب على المواطنين معرفتها؟
أعتقد و الله أعلم أن الموضوع متعلق بأداء الأقساط المدرسية في التعليم الخاص و الفاهم يفهم.
والجدير بالإشارة فإن التلاميذ لم يتوصلوا بالدروس وشرحها على أتم وجه كما نقدر مجهودات الدولة بصفة عامة
الاساتدة لم يكونوا ملزمين لإعطاء هده الدروس .
ابحثوا عن حل للجميع ليس فقط للمحظوظون الدين استفادوا من الدراسة عن بعد .
#وليس لها بما يفيد في اتخاذ راي علمي محض!! هل هي تمثل وزارة الصحة؟؟
#ان كان هناك اشراك رأي،فيجب اشراك فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ.على الاقل للاستءناس في هذه الظروف الصعبة الاستثنائية.
وبعدذلك يقرر موعد الامتحان كيفما كان الحال ويجرى الامتحان حسب الظروف المتاحة وتحت الإجراءات الصحية الضرورية.
اماالمستويات الأخرى فامرها سهل يلتحق الكل بالسنة الموالية ويحصص النصف الأول من الموسم الموالي لمراجعة مافات -الموسم الماضي-والنصف الثاني للحاضر.
المشكلة أننا سنجتاز امتحانا في أمور لم ندرسها و لا يبدو أننا سندرسها حتى و إن استأنفنا التكوين ..
و قد قيل أننا سنجتاز " امتحانا كتابيا " يتضمن فقرات تطبيقية (في مجال الالكتروميكانيك ) سنكتفي بتطبيقها على الورق ..
( الحاصل .. فهم تسطّا )
وتبرمج الاستدراكية في اوائل يوليوز .
وتبرمج الاستدراكية في اوائل يوليوز .
أريد أن أوضح للجميع اننا لا نستفيد انا وكل زملائي في الصف من التعليم عن بعد نضرا لعدم إستطاعتنا لشراء هواتف ذكية و مصاريف التعبئة ,
إلا أننا تبعترنا ولا يمكننا إجتياز الإمتحان الوطني في الوضع الحالي ،
نحن لا نطالب بإنجاح جميع التلاميذ و الركوب على هذه الجائحة لصالحنا من إحدا النواحي
بل نطالب بإعادة النضر في خصوص سنة بيضاء لأنني أعتقد بأنها الحل الأمثل ، وهذه وجهت نضري فقط .
بالنسبة لمستويات الغير إشهادية أم الإشهادية فأقترح أن يجرى الإمتحان في الدروس الحضورية نضرا لعدم تكافؤ الفرص أما إذا إعتمدت الحكومة على الدعم عند الدخول إلى الأقسام فهناك أساتذة لا يقومون بعملهم كما يجب و ما أكثرهم
الحل الأول : إعلان نهاية الموسم الدراسي مع نهاية ماي ،وإلغاء الإمتحانات الإشهادية الخاصة بكل المستويات كما فعلت فرنسا وإسبانيا وعدة دول أوروبية.
الحل الثاني : إعلان نهاية الموسم الدراسي مع نهاية ماي ،مع إلغاء الامتحانات الاشهادية التي تبقى غير هامة لحد كبير (الإمتحان الإقليمي السادسة إبتدائي و الإمتحان الجهوي الثالثة إعدادي)، مع تأجيل امتحانات الأولى باك والثانية باك لشتنبر المقبل، وإعتماد نقط المراقبة المستمرة للدورة الأولى والثانية كمعيار للنجاح في المستويات الدراسية غير البكالوريا.
أرى أنه من الأفضل إعلان سنة بيضاء ,, وذلك في مصلحة الجميع ,, ربما يكون للوزارة الوصية تصورها الخاص ,, وللنقابات إكراهاتها الخاصة ,, ولأولياء التلاميذ رأيهم الخاص وللتلاميذ موقفهم الخاص ,, لكن لا أحد من هؤلاء يعرفون الواقع التعليمي ,, الممارسة شيء أخر مختلف تماما ,, سيناريوهات العودة إلى المدرسة قد لا يمكن الحسم فيها سوى من طرف الأطقم الإدارية والتربوية للمؤسسات التعليمية ,, فالكثير من البنيات التحتية لهذه المؤسسات لا تستجيب لمقتضيات التدابير الوقائية ,, ثم إن الخروج المباشر من حالة العزل الصحي إلى ساحات المؤسسات التعليمية أخدا بعين الإعتبار للعوامل الإجتماعية والنفسية لهذه الفئات العمرية وكيفية تعاملها مع معطيات الزمالة المدرسية في ظل غياب استمر لشهور ,, زد على ذلك مستوى التشنج والتهيج نتيجة عدم التهيئ الحقيقي للإمتحانات مما قد ينتج عنه فوضى عارمة في وسط تعليمي معروف عليه الكثير من الإخلالات السلوكية والعلائق المتشنجة أصلا بين التلاميذ ومختلف الأطقم التربوية والإدارية والتعليمية
يجب على جمعيات اباء ومهات واولياء التلاميذ طلب توضيحات من الوزارة.
في حد علمي النقابات تدافع عن حقوق الموظفين والعمال ولا تنوب عن الاسر المغربية