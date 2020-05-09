توزيع المساعدات يعيد أحياء فقيرة بالمغرب إلى أجواء "عام البون"

هسبريس - محمد الراجي

أظهرت جائحة كورونا أن فئات واسعة من المغاربة ما زالت ترزح تحت عتبة الفقر المدقع، إلى درجة أن عددا كبيرا من المواطنين أصبحوا يخرجون إلى الشارع، نهارا وحتى ليلا، خارقين حالة الطوارئ الصحية بحثا عن مساعدات غذائية، بعد أن أغلقت جائحة كورونا مصادر رزقهم، إذ يشتغل أغلبهم في القطاع غير المهيكل.

في مدينة فاس، تسود في عدد من الأحياء الفقيرة، مثل جنان الورد والمرينيين والأمل... أجواء أشبه بأيام "عام البُون"، حيث يتجمهر المواطنون المدفوعون بالفقر أمام المقاطعات أو في أي مكان آخر يصلهم خبر توزيع المساعدات الغذائية فيه، بحثا عن قفّة من المواد الغذائية، دون إيلاء أي اعتبار لتدابير الحجر الصحي.

وتُظهر صور ومقاطع فيديو، التُقط بعضها بالليل وأخرى بالنهار، مئات المواطنين متجمهرين دون انتظام في أماكن متفرقة، توزع فيها المساعدات الغذائية ليلا، في غياب أدنى شروط الحماية والوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، حيث تتزاحم أجساد المتجمهرين حدّ الالتصاق، وأغلبهم لا يضعون الكمامات الواقية.

"الأسر الفقيرة تعيش وضعية كارثية"، يقول محمد، صاحب متجر لبيع المواد الغذائية في منطقة جنان الورد بمدينة فاس، مضيفا: "كل نهار عشرات النساء والرجال كيسولوني واش مكنعرفش اللي كيفرق المعاونة، وأغلب هؤلاء الناس من خلال كلامهم كيْبان بأنهم ماشي من هواة التسول وإنما خرّجهم الفقر يقلبو على المساعدة".

المَشاهد نفسها تتكرر في مدن أخرى، إلى درجة أن مواطنين أصبحوا يخوضون مسيرات احتجاجية للمطالبة بالحصول على المساعدات الغذائية، كما حصل في حي عين اخسي في مدينة مراكش، حيث سار العشرات من المواطنين، رجالا ونساء، كما أظهر مقطع فيديو، مطالبين بالمعونة الغذائية، في مشهد وصفه موثق الفيديو بـ"المرعب".

سبب خروج المواطنين المعوزين إلى الشارع للمطالبة بالاستفادة من المعونة يعزوه محمد أعراب، فاعل جمعوي بمدينة فاس، إلى سببين؛ الأول هو عدم استفادة عدد من الأسر المتوفرة على بطاقة "راميد" من الدعم الذي منحته الدولة للفئات الهشة، والثاني هو أن العرض من المواد الغذائية الموفَّر لمساعدة الأسر الفقيرة أقل من الطلب.

وخرج عشرات الأشخاص قبل أيام في مقاطعة بنسودة بفاس للاحتجاج في الشارع، مرددين شعار "بغينا فلوس راميد"؛ وبالرغم من تراجع أعداد المواطنين الذين يخرجون إلى الشارع طلبا للمساعدة الغذائية، فإن عددا كبيرا من الأسر في الأحياء الشعبية تعاني من الهشاش، "ومتضررة بزاف"، يقول أعراب.

ولم يعد المواطنون المعوزون يجدون أي حرج في الكشف عن وضعهم الاجتماعي الهش أمام الرأي العام. يقول رجل يقطن بـ"الدائرة 45 بفاس"، في مقطع فيديو: "شوفو وجْهنا كي ولا، بحال الكاغيط ديال الزعفران"، مضيفا بغضب: "فيناهوما القرايْب (قفف المواد الغذائية) اللي گلتو غتفرقوها علينا".

في مقطع فيديو آخر، تقول سيدة وسط حشد من المواطنين أمام مؤسسة رسمية بفاس: "أنا هجّالة وامّي هجّالة، وما استفادنا من والو"، قبل أن يزيحها رجل أمام عدسة الهاتف، ليشتكي بدوره قائلا: "أنا عندي تْمنيا ديال لولاد، والمْرا تسعود وانا عشرة وامّي حضاش، ما عندنا ما ناكلوا وما استافدنا من والو".

وبالرغم من أن السلطات العمومية منعت التجمعات وفرضت حظر التجول بعد الساعة السابعة مساء، فإن السلطات تبدو عاجزة عن التحكم في الوضع ومنع الناس من الخروج من بيوتهم داخل الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية.

في هذا الإطار، قال محمد أعراب إن السلطة المحلية يصعب عليها أن تمنع الناس من الخروج، في ظل محدودية إمكانياتها؛ لأن كل عوْن سلطة يُكلَّف بأربعة أو خمسة أحياء، يسكنها آلاف المواطنين، أغلبهم يعيشون وضعية اجتماعية صعبة، مضيفا: "في فاس را كاينين شي أحياء لا دخل لهم عون السلطة ما يقدرش يعاود يخرج".